9 видов исторической обуви, после которых захочется обнять свои кроссовки

Иногда носок был настолько широким, что у владельцу обуви становилось неудобно ходить и передвигался он вперевалочку.

Есть такая историческая байка: Карл VIII Французский, согласно легенде, имел лишний палец на ноге, а широкая обувь позволяла скрыть эту особенность. Король полюбил утконосые туфли, и так они стали символом власти, богатства и элитарности.