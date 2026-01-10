9 видов исторической обуви, после которых захочется обнять свои кроссовки
Глядя на современные кроссовки, мы ценим комфорт, но наши предки ради моды и статуса были готовы на настоящие подвиги. Представьте туфли высотой 60 сантиметров, в которых невозможно сделать и шага без помощи служанок, или крошечные «лотосы», в которые бы и Золушка свою ножку не втиснула. В этой статье мы собрали причудливую обувь прошлого: от индийских падуков, созданных для защиты букашек под ногами, до французских башмаков, чьи длинные носы измеряли силу любви жениха. Приготовьтесь просвещаться и удивляться!
Утконосые туфли
Это экстравагантная и очень характерная обувь эпохи позднего Средневековья и Ренессанса. Отличительная особенность, по которой эту обувь легко отличить от любой другой — носок, который резко расширяется к передней части. Такая форма напоминает клюв утки, отсюда и возникло название.
Иногда носок был настолько широким, что у владельцу обуви становилось неудобно ходить и передвигался он вперевалочку.
Есть такая историческая байка: Карл VIII Французский, согласно легенде, имел лишний палец на ноге, а широкая обувь позволяла скрыть эту особенность. Король полюбил утконосые туфли, и так они стали символом власти, богатства и элитарности.
Кстати говоря, мода на такую обувь возникла как реакция на предыдущий тренд — пулены, туфли с чрезмерно длинными заостренными носами. О них мы вам сейчас тоже расскажем.
Пулены
Еще одна эстравагантная и легко узнаваемая обувь Средневековья. Отличительная особенность — крайне длинный и острый носок. Когда мы говорим «крайне длинный», мы не шутим: зажиточные люди носили пулены с носками длиной 30-40 см, а знать и придворные — до 60 см.
Носки набивали паклей, мхом или шерстью, а иногда подвязывали к колену, чтобы не мешали ходьбе. Кстати говоря, быстро ходить, а уж тем более бегать в такой обуви было физически невозможно.
Что касается символики, то пулены считались демонстрацией праздности, поскольку в такой обуви нельзя было работать. Например, на портрете выше вы видите Кристофера III Баварского — средневекового короля Дании.
Консервативные лица связывали пулены с грехом и распутством, активно выступая против такой провокационной моды.
К 15 веку, к счастью, эта обувь стала объектом сатиры, превратилась в символ излишества и исчезла с улиц.
Падуки
Падуки очень похожи на наши современные шлепанцы. Но в Индии у этих туфель более высокий статус. От санскрита название переводится как «маленькая ступня». Их дизайн варьировал в зависимости от статуса человека, который их носил. Простые деревянные падуки носили обычные люди, а более сложные или искусные варианты использовали на свадьбах, еще можно было найти в приданом невесты или у людей высокого ранга.
сводя к минимуму вред всем живым существам, включая растения и насекомых под ногами. - как? те же шлёпки, только ещё шлёпистей.
Но падука имела еще другое предназначение. Она была призвана обеспечить практику ахимсы (ненасилия), сводя к минимуму вред всем живым существам, включая растения и насекомых под ногами.
Котурн
Это высокие открытые сапоги из мягкой кожи. В быту носили их немногие, поскольку цена такой обуви сильно кусалась.
Существовали котурны на платформе, которая тоже не способствовала желанию носить такие сапоги в повседневной жизни. Порой она достигала высоты в локоть — обувь напоминала ходули.
Более всего котурны были популярны у актеров в Древнем Риме и Греции. Их надевали актеры, чтобы увеличить рост и подчеркнуть величие персонажа (например, играя роли богов или императоров).
Туфли «Лотос»
В качестве приданого женщина изготавливала несколько пар такой обуви, демонстрируя и свое мастерство в вышивке, и маленький размер ступни. После свадьбы невеста дарила по паре обуви каждой из своих главных родственниц по мужу во время особой церемонии. Ее называли «разделение туфель».
Паттены
Паттены — это накладная обувь, которую надевали поверх ботинок или туфель при выходе на улицу. Их основная функция заключалась в том, чтобы приподнять ноги владельца над землей и тем самым защитить его обувь от уличной грязи.
Носили паттены и женщины, и мужчины. Но символически они стали «женской» обувью. Они подчеркивали хрупкость дамы, ее незащищенность (чтобы передвигаться на особо высоких паттенах, без помощи было не обойтись) — это читалось как визуальный знак «приличной», охраняемой женщины.
В левом нижнем углу знаменитого портрета лежат как раз паттены.
Внешне паттены представляли собой деревянную платформу с ремешками-креплениями из ткани или кожи.
Такую обувь носили представители разных сословий. Особенно долго эту практику сохраняли женщины — в регионах аж до начала XX века они надевать паттены в грязную погоду, чтобы не портить обувь и подолы платьев.
Чопины
Чопины были популярны в Европе в XV веке. Высота их платформ могла дойти до 50 сантиметров. Изначально эту необычную обувь носили легкомысленные, бесстыдные женщины, но со временем чопины начали привлекать внимание дам из высшего общества.
Несмотря на то, что их ношение вызывало в обществе неоднозначную реакцию, это не останавливало благородных леди. Даже вышел закон, который ограничивал высоту чопинов. Те, кто нарушали его, должны были оплатить штраф.
Помимо подчеркивания высокого социального статуса, чопины визуально удлиняли ноги и придавали женскому силуэту величественный облик. Однако из-за внушительной высоты обуви, передвигаться в ней было крайне сложно, и знатным дамам на улицах часто помогали служанки.
Туфли с красными каблуками
Во Франции XVII века красный каблук стал инструментом демонстрации власти при дворе Людовика XIV. Носить алые каблуки король позволял единицам, тем самым визуально маркируя тех, кто в фаворе. Лишение права на такие каблуки означало публичное унижение и выпадение из элиты.
Любопытно, что эта идея пережила века. В наше с вами время ее переосмыслил Кристиан Лубутен, сделав красную подошву маркером модного превосходства.
Окобо
Эту обувь обычно носили ученицы гейш — майко. Их обучение начиналось с 10 лет. Высота платформы могла составлять от 10 до 15 сантиметров. Часто к обуви прикрепляли колокольчик: поскольку девочки были ещe совсем маленькими, то могли легко заблудиться. Звон помогал окружающим понять, что рядом находится юная ученица гейши. Со временем этот звук, издаваемый при ходьбе майко, стал символом невинности и молодости.
Цвет окобо также имел значение: начинающие майко носили обувь с красной отделкой, а те, кто уже приближался к завершению обучения — с жeлтой.
Не только обувь у наших предков была своеобразной. Видели бы вы их прически — дар речи б потеряли от удивления.