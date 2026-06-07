Девушка ушла из офиса в цветочный бизнес. Вот чему она научилась у любимых роз и других растений

Я десять лет в консалтинговой фирме в Москве отработала. Крутилась как белка в колесе: офис — дом, дом — офис, ни на что другое времени практически не оставалось. А потом по семейным делам пришлось в родной город вернуться: родителям помощь потребовалась. Было сразу понятно, что домой я приехала надолго, так что из компании уволилась и начала работу искать.

Подходящие варианты все никак не попадались, да и мне самой, честно говоря, не хотелось в офис возвращаться. Надоело с бумажками работать. Вдруг наткнулась на вакансию помощника флориста в салоне неподалеку. Опыт работы там не требовался, хозяйка обещала всему на месте научить. Я всегда любила с цветами возиться, поэтому решила: «Почему нет? Работа приятная — составляешь красивые букеты и людей радуешь!» Точно веселее, чем над очередным отчетом биться. На работу меня взяли, но о букетах я в первую неделю и не думала.