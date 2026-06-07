О, настал мой звездный час.😁 Сейчас покажу, какой букет я собрала вместе с флористом для своей свекрови.
Девушка ушла из офиса в цветочный бизнес. Вот чему она научилась у любимых роз и других растений
Бывшие одноклассники зазвали меня на юбилей нашей школы: со старыми учителями встретиться. Все, конечно, явились с букетами: у кого розы, у кого-то что-то более экзотическое. А одна барышня, Юля Скворцова, притащила какую-то совершенно потрясающую цветочную композицию. Мы кинулись ее расспрашивать: где она такую красоту достала? Наверное, целое состояние стоит? А Юлька улыбается и заявляет, что букет сама составила — она флористом работает. Дескать, бросила свою роскошную работу в офисе, занялась цветами и теперь в полном восторге. Увидев наше неподдельное изумление, Юля рассказала, как дело было.
Я десять лет в консалтинговой фирме в Москве отработала. Крутилась как белка в колесе: офис — дом, дом — офис, ни на что другое времени практически не оставалось. А потом по семейным делам пришлось в родной город вернуться: родителям помощь потребовалась. Было сразу понятно, что домой я приехала надолго, так что из компании уволилась и начала работу искать.
Подходящие варианты все никак не попадались, да и мне самой, честно говоря, не хотелось в офис возвращаться. Надоело с бумажками работать. Вдруг наткнулась на вакансию помощника флориста в салоне неподалеку. Опыт работы там не требовался, хозяйка обещала всему на месте научить. Я всегда любила с цветами возиться, поэтому решила: «Почему нет? Работа приятная — составляешь красивые букеты и людей радуешь!» Точно веселее, чем над очередным отчетом биться. На работу меня взяли, но о букетах я в первую неделю и не думала.
В первый же рабочий день к нам в салон привезли партию цветов, и началось веселье. Растения нужно было разобрать, зачистить от листочков, подрезать и убрать в холодильник. При этом постоянно приходилось бегать с ведрами и набирать воду. Когда мы закончили с обработкой этой партии, стали проверять букеты на витрине и в холодильнике. Нужно было убрать пожухшие бутоны и сухие лепестки, проверить состояние стеблей и поменять воду.
Каким-то невероятным, на мой взгляд, образом хозяйка решала, какие цветы стоит заменить, а какие только немного ощипать. На мой взгляд, они выглядели одинаково бодро. Ну а после я, вооружившись веником, начала убирать с пола все листья и обрезки. Их было такое количество, что у меня ноги уже по щиколотку в зелени утопали. К окончанию смены у меня было такое чувство, что я целый день в фитнес-клубе провела. Причем на занятиях по аэробике или степу.
Зато такого разнообразия цветов я, наверное, никогда не видела. Тут, кажется, были бутоны любой формы и расцветки — у меня буквально глаза разбегались. Хотелось собрать всю эту красоту в охапку и зарыться в нее носом. А какой в салоне стоял аромат! Еще после обеда к нам забежал мужчина, хозяйка быстро собрала для него букет, и он буквально рассыпался в комплиментах. Да, устала я порядочно, но новое место работы мне определенно нравилось. Во-первых, красота необыкновенная. А во-вторых, тут было весело — я все время что-то делала.
Чтобы побыстрее вникнуть в работу, записалась на курсы в школу флористов и подписалась на нескольких мастеров в сети. Бывает, стоишь, зачищаешь стебли, а параллельно смотришь обучающее видео или красивые фото букетов изучаешь. Ну на какой еще работе требуется ежедневно яркими цветами любоваться? К тому же она кардинально поменяла мою жизнь.
Как-то к нам заглянул симпатичный мужчина. Мне он так понравился, что я от волнения чуть роскошную розу не обкромсала. Впрочем, парень быстро вернул меня с небес на землю: ему требовался букет для девушки. И, о чудо, кавалер даже знал, какие цветы ей больше всего нравятся. Обсудили примерную стоимость, форму, упаковку, и я собрала ему отличный букет. Даже продавать эту красоту было жалко. Радостный мужчина удалился, а я осталась кручиниться за прилавком.
А через месяц этот же клиент заглядывает снова. Вот, думаю, барышне повезло! Только теперь он попросил меня сделать букет на мой вкус. В моих способностях он уверен, цена значения не имеет. У меня, конечно, было искушение собрать для него гигантскую конструкцию, но я как-то сумела себя сдержать и ограничилась милой, но элегантной композицией. Вручаю букет ему, а он неожиданно протягивает его обратно и приглашает на свидание. Оказывается, с той девушкой у него не сложилось. Так я и познакомилась со своим будущим мужем. Но не каждый день на работе был похож на праздник.
До устройства в салон я довольно равнодушно относилась к таким праздникам, как 8 Марта. Теперь же у меня появилось 4 дня в году, к которым я морально готовилась уже за месяц: 1 сентября, 14 февраля, 8 Марта и последние звонки. С одной стороны, деньги мы выручали немалые. Но работы было так много, что я прибегала в салон к 6 утра, а уползала домой далеко за полночь. Да и клиенты в эти дни как будто слегка разум теряли: то расхватывали все букеты за секунды, то меняли свои пожелания по сто раз.
В магазин ворвалась запыхавшаяся дама: «Нужно 10 букетов по 2 000 ₽ к последнему звонку. И чтобы все разные были. Фото для согласования жду через 2 часа!» Бросила другие заказы на напарницу и кинулась крутить. Отправляю снимки, а в ответ прилетает сообщение от заказчицы: «Мы решили подарить подарочные сертификаты в магазин косметики, а к ним приложить по одной розе. Отложите нам 10 красных роз, вечером заберу». Я, конечно, порычала немного, но мои букеты все равно до конца дня разошлись.
А еще меня иногда расстраивало, что на работу нельзя что-то симпатичное надеть, да и маникюр делать бессмысленно. Вернее, можно, конечно, явиться в роскошном платье, но после дня работы с колючими розами и другими цветами одежда отправится на помойку. А еще наряды буквально пропитываются цветочными ароматами, особенно запахом лилий. Сначала это даже приятно, но вскоре немного надоедает.
Как-то еду в автобусе после работы. Рядом сидит недовольная дама лет шестидесяти и кидает на меня хмурые взгляды. Ничего понять не могу: что не так? А мадам неожиданно заявляет: «Зачем же столько духов на себя выливать? Дышать нечем!» Я сначала опешила, а потом объяснила, что флористом работаю и сегодня особо ароматной партией цветов занималась. Дама засмущалась и уткнулась в телефон. Но самое веселое в работе с цветами — это наши покупатели.
Ничто так не воодушевляет флориста, как просьба клиента: «Мне бы букет за 500 рублей, только попышнее его сделайте!» И начинается веселье. Как-то пришла к нам одна особо въедливая дама. Сначала все розы ощупала, потом скидку запросила — дескать, цветы несвежие. Упаковку потребовала бесплатно. Два часа мы с ней букет собирали. А на следующий день она влетает и торжествующе заявляет, что все цветы завяли. Стали выяснять, что случилось, и оказалось, что она их на подоконник, на самый солнцепек, поставила.
А некоторых клиентов, наоборот, обижало, когда я их спрашивала, в каком ценовом диапазоне им нужен букет. Обычно претензия была такая: «А вам зачем это знать?» Впрочем, кого-то вообще любые вопросы раздражали. Один заказчик устраивал день рождения для супруги в ресторане, и нужно было оформить столы и собрать букет для именинницы. Постаралась выяснить вкусы супруги, в каком платье она будет, какие блюда планируются. В итоге джентльмен пожаловался на меня хозяйке, потому что я якобы подробности его личной жизни выпытывала. Но иногда общение с придирчивыми клиентами дает повод посмеяться.
Сразу после открытия забежал к нам парень, купил букет за приличные деньги. А вечером в салон врывается девушка с этими цветами. Заявляет, что розы она не любит, почему мы ее ухажеру другой вариант не посоветовали? В общем, надо деньги за букет вернуть. Пришлось ей отказать, объяснила, что оформить возврат могу только для покупателя, то есть цветы юноша принести должен. А через час залезаю в интернет и начинаю смеяться. Там в соцсетях наш букет красуется. Барышня его на продажу выставила.
В другой раз заглянул к нам импозантный джентльмен. Заказал классику: «5 роз, вот эти вот белые цветочки и в фольгу все заверните!» Не сразу поняла, что ему слюда требуется. Попробовала предложить упаковку поинтереснее сделать, а он в ответ смотрит на меня и заявляет: «А зачем? Я жене уже 20 лет такие букеты дарю, претензий не было. А если что поменяю, она еще допытываться начнет!» Но с некоторыми покупателями нужно было включать воображение по полной.
Как-то к нам в салон заглянули мама с шестилетней дочкой. Мама решила букет хризантем купить, а девчушка хмурится и канючит: «Они такие белые, скучные! Давай в другой магазин пойдем, где разноцветные были!» Я хитро улыбаюсь девочке и говорю: «А ты знаешь, что сама их яркими сделать можешь? Нужны только пищевая краска, вода и стаканы — и будут у тебя разноцветные бутоны!» У девочки аж глаза загорелись. Они купили хризантемы и ромашки, а через пару дней вернулись, чтобы показать фото «веселых» цветов.
Пришла к нам в цветочный солидная пара. Дама смущенно шепчет: «У начальника мужа юбилей, надо ему букет собрать, но необычный!» Думаю, опять придется объяснять, что мы не делаем букеты из воблы и сухариков. Но тут ее супруг вдруг достает из пакета огромный березовый веник для бани. Ну что ж, подобрала подходящие цветы, завернула в крафтовую бумагу — получилась забавная композиция. Потом они мне написали, что юбиляр был в восторге. Но далеко не всегда проблемы возникали из-за придирчивых клиентов.
Перед очередным последним звонком у нас была куча заказов. Я так заработалась, что умудрилась отправить роскошный букет за 25 тысяч не тому покупателю. Спохватилась только ближе к закрытию, а цветов нужных уже нет, поставка только завтра. Звоню клиенту с извинениями, а он в ответ говорит: «Обидно, конечно, но спасибо, что предупредили и объяснили. В ином случае я бы с вами работать не стал, а теперь, пожалуй, еще вернусь, благо вы деньги вернули и скидки предлагаете!»
После таких суматошных дней мне букеты даже по ночам снились. Как-то в отпуске муж меня полусонную у дверей нашего гостиничного номера поймал: я порывалась в салон ехать, чтобы букеты собирать. А пару раз сама просыпалась рядом с комодом, из которого я вещи выгребала: мне снилось, что я очередную партию цветов зачищаю. Но я все равно свою работу ни на что не променяю, и вот почему.
Я очень люблю составлять букеты: роскошные и скромные, экзотические и классические. Ведь так приятно творить красоту, зная, что кто-то потом будет, улыбаясь, ставить в вазу твою работу и любоваться ею несколько дней, а то и неделю. А еще мне очень нравится работать с людьми. Заходит к тебе новый покупатель, и ты стараешься отгадать, что ему нужно, какие цветы ему подойдут. Да, у нас бывают непростые клиенты, но после стольких лет я обычно сразу могу угадать, на кого придется потратить больше получаса, а кто быстро выберет, что ему надо.
И главное — в салоне никогда не бывает скучно. Я обожаю эту суету, когда ты бегаешь между вазами и за весь рабочий день у тебя и пяти минут нет, чтобы присесть. Не знаю, хотела бы я открыть собственный магазин: все-таки у директорской работы своя специфика. Но из профессии флориста точно не уйду. Цветы — это моя любовь.
Если вам нравится читать наши авторские колонки, вот еще несколько свежих статей: