20 вещей из секонд-хендов и барахолок, которые принесли в дом уют и тепло из прошлого

Рассохшийся комод, пыльные трогательные картины, лампа без абажура, простая бижутерия, сваленная в кучу — чего только не найдешь на барахолке или в секонд-хенде! Все эти вещи, которые хранят свою историю и тепло рук прежних хозяев, кому-то и даром не нужны, а для других это самые настоящие маленькие радости. Ведь благодаря им в домах их новых владельцев стало теплее и уютнее.

«Я проехала 10 часов, чтобы забрать эту старинную китайскую свадебную панель для кровати. На очистку дерева ушла примерно неделя»

«Мне не терпится устроить чаепитие! Купила этот набор на распродаже имущества за $170. Конечно, не самая выгодная сделка, но уж больно мне этот сервиз понравился»

«Нашел в антикварном магазине классные серьги из 14-каратного золота за $5. На 85% уверен, что камни — желтые сапфиры»

Стулья с сюрпризом

Влезли в ипотеку, на мебель денег не было, решили поискать на блошином рынке. Купили там у милой старушки пару венских стульев. Один из них качался, но муж сказал, что починит. Дома он пошел его разбирать, но уже через минуту влетел ко мне с трясущимися руками. Оказалось, в ножке было выдолблено внутри отверстие, а в нем три золотые цепочки лежали! Долго думали, как поступить. Решили все-таки вернуть сокровища бабушке. На следующий день пошли на прежнее место, нашли и все рассказали. Она даже прослезилась, а потом отдала нам одну из цепочек, так ее растрогала наша честность. ADME Руконожка Ай-Ай только что Чаще со старой мебелью заносят в дом клопов, а не спрятанные цепочки( Ответить

«Поехал в секонд-хенд, чтобы помочь другу найти прикроватную тумбочку. Как только я увидел эту картину, сразу же побежал с ней на кассу»

«Я так волновался, что неправильно ее измерил, и она не поместилась в мою машину. Пришлось привязать ее к крыше и ехать медленно. Дома я тщательно ее пропылесосил и повесил в своей комнате. Я пытался найти информацию об этом изделии в интернете, но безрезультатно. Да и неважно, откуда она, я ее обожаю, $35 потрачены не зря. Моя самая крутая находка за всю жизнь».

«Сегодня я купила это кресло с плетеной спинкой всего за $8! Мой уголок, полностью обставленный вещами из секонд-хенда, почти готов. Осталось только добавить ковер и несколько настенных украшений. Я так счастлива»

«Я сходила за средством для полировки серебра и почистила эту серебряную солонку. На распродаже подержанных вещей она стоила всего 50 центов, но я не планирую его перепродавать»

Картина известной художницы, которая скромно ждала своего часа

В 2021 году я нашла оформленную в раму работу из текстиля, изображающую половину лица и глаз. Я сразу узнала это произведение и направилась к нему. На обратной стороне было написано, что это работа художницы Дирдры Шерер. А это известная художница из Вермонта, которая специализируется на лоскутном шитье и известна своими портретами пожилых людей. Я заплатила за нее $7″. © nhgardenart25 / Reddit Подержите мой капучино только что Прошу прощения, а к кому автор направилась? Я немного запуталась Ответить

«Заполучила диван своей мечты. Он еле-еле протиснулся в дверные проемы и повороты коридоров, но все-таки мне удалось занести его в гостиную»

«Диван практически новый, но я все же тщательно его почистила. Каркас из массива высушенной в печи древесины, обивка в стиле шинуазри из смеси хлопка и льна, хлопковый бархат со 100% хлопковым ворсом, но с небольшим количеством полиэстера. Сиденье частично наполнено пухом, планирую вынуть внутренний поролоновый сердечник и заменить его натуральным латексным пенополиуретаном. Купила примерно за $150. Я влюбилась в этот диван много лет назад, но никогда не могла себе его позволить. Я в восторге!»

«Это винтажное платье я купила в секонд-хенде за $7. Почти уверена, что это ручная работа. Пытаюсь вот придумать, куда его надеть»

Как здорово иметь друзей, которые разбираются в антиквариате

Это было много лет назад, в 1990-х. Моя жена нашла большое хрустальное блюдо, на такое обычно кладут индейку на стол. Она заплатила за него около $3. Блюдо было очень красивым, и жена его хорошенько почистила и поставила на видное место как украшение. Через несколько дней к нам в гости пришла подруга семьи, продавец антиквариата, которая вдруг очень заинтересовалась блюдом. Она специально съездила домой и обратно, чтобы взять книгу для проверки подлинности предмета. Да, оказалось, что это коллекционный предмет, и его стоимость оценивается как минимум в $1800, а возможно, и больше. Моей жены уже нет, теперь эта вещь хранится у моей дочери. © Ok-Afternoon-3724 / Reddit

«Этот большой шерстяной ковер достался мне за $100, а в интернет-магазине он стоит более $1400!»

«У меня свадьба в декабре, и мне совсем не везет с поиском платья»

«Я купила несколько подержанных платьев в интернете, но они все оказались либо слишком маленькими или большими, либо с пятнами или просто не подходящими. А сегодня я нашла это платье за $40 в секонд-хенде. Оно сидит идеально и, скорее всего, его нужно будет только слегка постирать!» Мария Попова только что Очень милое платье! Ответить

«Купила эти люстры на распродаже за $40, и они идеально подходят к моей кухне. Я в восторге!»

Семейная реликвия, которая проделала огромный путь, чтобы снова украсить гостиную

В гостиной моих родителей висела картина с лодкой. Когда мне было уже за тридцать, родители продали вообще все и уехали путешествовать. И вот проходит больше 20 лет. Я захожу в местный секонд-хенд и вижу ее. Ту самую картину. Прошло уже лет 10 с того момента, а меня до сих пор это поражает. Да, теперь она висит у меня в гостиной. © Loisalene / Reddit

«Распродажа началась в 7:30 утра, но я проспала до 10. Не ожидала ничего найти, ведь было так поздно»

«Но вот что я увидела на витрине с бижутерией. Мое внимание привлекли эти серьги. Оказалось, они золотые и с опалами. Достались мне всего за $1!»

«Сегодня произошло то, о чем мы все мечтаем. Я купил новую парку в секонд-хенде»

«Я был в восторге, потому что на ней еще были бирки, и я планировал заменить старую. И тут это случилось. Когда я пришел домой, то засунул руку в карманы и нащупал бумагу. Вытащил руку, и вот оно. $500 новенькими купюрами. Сегодняшний день навсегда останется моим лучшим днем в секонд-хенде». Елизавета Мочалкина только что Эх, хоть бы адресок подсказали - где бывают такие распродажи!😁 Ответить

Мишутка с секретом

Купила на барахолке опилочного мишку. Он был очень потрепанный и стоил 2 тысячи, зато винтаж. Принесла домой, решила восстановить своими силами. Аккуратно разобрала на части и поняла, что туловище уж больно тяжелое. Запустила туда пальцы, а там столбик старинных монет, завернутый в тряпочку. Сначала обрадовалась и хотела себе оставить, но совесть покоя не дает. Пойду завтра этого продавца искать, верну ему монеты. ADME Карл у Клары только что Вот и правильно это не ваше нужно вернуть Ответить

«На выходных нашёл булавку для лацкана Cartier New York из платины, с сапфиром и бриллиантами. Стоила она $5»

Когда покупаешь раму и получаешь бонус