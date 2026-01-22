20+ приятных вещей из секонд-хендов, которые оказались куда ценнее своей стоимости

Неважно, кто вы — опытный охотник за винтажными сокровищами или человек, который заглянул в секонд-хенд «просто посмотреть» — шанс поймать удачу за хвост есть всегда. Ведь в груде случайных вещей может прятаться настоящая жемчужина. Авторам фото из этой подборки как раз посчастливилось отыскать такую. И мы не теряем надежды, что однажды такое сокровище попадется и нам.

«Я в шоке! Мама купила на блошином рынке несколько пар сережек по доллару. Одна пара оказалась из 18-каратного золота и бирюзы!»

«Купил за $ 13,99 браслет с кристаллами, реальная стоимость которого $ 200-300»

«Думал, что это обычное кресло, но дома меня ждал сюрприз: оказалось, что оно стоит больше $ 2000! А я купил за $ 30, да еще в отличном состоянии»

«Нашла эти кроссовки за $ 16. Это мое любимое сочетание цветов и размер мой. Муж их почистил, и теперь они отлично выглядят!»

«Моя покупка за $ 16 оказалась из 18-каратного золота!»

«Макет скульптуры Пикассо — конь из Чикаго — достался мне за $ 12,99. В интернете такой стоит $ 2500»

«Сегодня купил новую куртку в секонд-хенде, с бирками. А в кармане оказались $ 500 новенькими купюрами!»

«Мне достался винтажный настенный органайзер. Точно такой же можно увидеть в музее дизайна. Суперполезный предмет искусства!»

«Кому нужна новогодняя елка, если в комиссионке продается такое?!»

К тому же, он может стоять круглый год! © Environmental_Log344 / Reddit

«Купил за $ 3. Это какой-то куриный арт-проект?»

«Самая крутая кружка из всех, что я видел. Снаружи изображено кафе, а внутри — его интерьер»

«Впервые приехала в Норвегию. Дорого все, но комиссионки — огонь. Вот моя новогодняя добыча: мрамор, сталь, дерево — за пару евро»

«Купила кольцо с огромным жемчугом (14 карат) за $ 5 долларов на распродаже на работе»

«Ковырялась в корзинке с бижутерией по $ 5. Нашла эту красоту. Дома отмыла и теперь без ума от него»

«Купила за бесценок у бабульки на развале с украшениями. Часть кольца сделана из серебра, камень похож на горный хрусталь. Еще и винтаж»

«Моя лучшая находка. Палантин Hermes за $ 30. Он со мной уже два года и все еще прекрасен»

«Искала платье на день рождения, который будет весной. Обожаю бренд Freepeople и не могла поверить своим глазам, когда увидела гору новых платьев с ценниками. Купила за 9 $»

«Офигенные кроссовки за $ 25 в секонд-хенде. В магазине такие стоят $ 169»

«У меня свадьба 20 января, а сегодня я нашла в комиссионке вот это. Какая-то пара поженилась ровно сто лет назад, в 1924. Как по мне, очень хороший знак»

«Сегодня мне попалось такое чудесное ожерелье. Золото»

«Купил наушники на барахолке. Думал, дешевая дребедень, буду носить на работе. Пришел домой, зарядил, а это AirPods»

«Купила костюм несколько месяцев назад. Уже думала кому-то передарить, но пригляделась — блин, это же Dior»

«Пошла на антикварную выставку. Взгляд зацепился за эти сережки. Перевернула их — меня ждал сюрприз. Логотип Givenchy»

«Дизайнерская сумочка меньше чем за $ 4. Подновила фурнитуру — и вуаля»