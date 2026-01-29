История с магазином рукоделия напомнила мне, как я искала такое же, но в Софии.
Доехала на метро до отдаленного района, дальше шла по навигатору среди старых 3-этажных домиков, сворачивала, поворачивала, миновала школу, какой-то подозрительный духан...
В итоге дотопала, но магазин оказался оптовым, пришлось вместо пары образцов купить самую маленькую упаковку кружева, а там было 9 метров 😉😎😍
15 простых историй, в которых все пошло не по сценарию, но так даже лучше
Бывает, уже с первых слов кажется, что финал истории ясен как солнечный день. Но жизнь — сценарист куда более ироничный, чем мы привыкли думать. В этой статье мы собрали житейские истории, где все пошло наперекосяк: от внезапного визита шефа с мороженым до неловких встреч, в которых внешность оказалась обманчивой. Эти сюжетные повороты доказывают, что реальность порой бывает круче любого кино.
- Сегодня ужинал с девушкой, которая младше меня на 20 с лишним лет. Ужин я приготовил сам. И знаете что? Нашлись и темы для разговора, и шутки общие. Правда, меркантильной оказалась. Ужина ей мало! Я ей такси вызвал, так она мне из такси еще пишет: «Папа, а ты помнишь, что завтра на репетитора деньги закинуть надо?» Да помню, конечно. © maxkarabak
- Зима. На улице холодно. Иду, а впереди девушка вся такая модная бежит к своей дорогой машине. Я кричу: «Девушка, подождите!» Она оглядывается, сканирует мой внешний вид и отвечает: «Не твой уровень!» И уезжает. Я вздыхаю и тут же поднимаю с земли женские кожаные перчатки, выбрасываю их в мусорку и понимаю, что так и не познакомился с этой роковой незнакомкой. Так-то я женат, двое детей, поэтому все к лучшему. © fayruzov / Pikabu
- Я встречался с девушкой из соседнего города, виделись мы каждые выходные: то я к ней ехал, то она ко мне. И вот однажды иду встречать ее на автовокзал сразу после работы, домой даже не заходил — времени не было. Встретились, соскучились, радостные поехали ко мне. Открываю дверь, заходим, а там прямо в центре коридора лежат явно женские штаны. Утром я уходил — их не было, но сейчас они вот тут! Прямо лежат, сохнут сверху сушилки, которая стоит в коридоре. Я стою в шоке, у меня вообще ноль идей, что это могло быть и как так. Девушка на меня смотрит не менее удивленно. Однако, не истерит, а реагирует даже со смехом (как она потом пояснила, у меня была настолько ошарашенное лицо, что было сразу понятно, что я не при делах). Потом я довольно быстро, как Шерлок Холмс, раскрыл это дело. Оказалось, ко мне заходила сестра — у нее были ключи. У нее случилась женская неприятность, когда она была возле моего дома, поэтому она забежала ко мне, быстренько постирала штаны, оставила сушиться, схватила какие-то мои треники и побежала за дочкой в сад. Меня предупредить забыла, так как везде опаздывала, да и вообще думала успеть забрать штаны до того, как я вернусь. © AdeptusBeatdown / Pikabu
- Однажды я написала подружке: «Бусечка, так скучно! Приезжай ко мне с мороженкой». А через полчаса на моем пороге возник начальник — немного удивленный, но с мороженым. Мы посмеялись над такой ошибкой, посидели, поболтали, а на следующее утро мы с ним вместе пошли к шефу предлагать интересные идеи и просить повышения зарплаты, ведь сидя у меня на кухне, впервые обсудили некоторые острые рабочие вопросы нашего отдела без лишних ушей. Шеф сказал, что дает нам месяц на внедрение и проверку своих идей. В итоге все получилось: суеты в рабочем процессе поубавилось, а премии стали больше примерно на 20%. © Догы Догы / Dzen
- Еду сегодня в автобусе. Сижу, никого не трогаю. Уткнулся в смартфон, слушаю в наушниках зарубежных «металлургов», просматриваю новости. Напялил бейсболку, накинул капюшон толстовки. И тут, на очередной остановке, заходит дама лет эдак 50-55. Видно, не в настроении была, потому что, толкнув меня в плечо, вопросила громким голосом: «Эй, а не хочешь уступить женщине место?!» Обращение на «ты», толчок в плечо и «Эй», почему-то меня немного смутили.
Откидываю капюшон, приподнимаю бейсболку с глаз, вынимаю наушники из смартфона и спрашиваю: «Что, дочка, притомилась?» Так и не понял, почему она вдруг молча ушла в конец салона, где заняла одно из свободных мест. Может, ее смутил мой смартфон, который мне подарили взрослые внуки на юбилей? © HolderN / Pikabu
- Я работала в ночную смену, а дома оставались двое сыновей, 4 и 12 лет. И решила я как-то их проверить. Отпросилась у напарника быстренько съездить домой часов в десять вечера. Захожу тихонько в квартиру, дома тишина, телевизор бурчит в зале, мои дети сидят, ручки на коленочках, смотрят фильм «Анна Каренина». Я, естественно, дико удивлена, но все вокруг прибрано, они глядят на меня «удивленными» глазами, придраться не к чему. Оказалось, я только за дверь больницы вышла — напарник мой Пашка позвонил на мой домашний: «Пацаны, ахтунг! — мама едет! » © IdealName / Pikabu
- У одной моей родственницы мужа и сына звали одинаково. Пришла девица, говорит: «Вы кто Алексею, мама? Я его так люблю! Хочу за него замуж. Нам папа купил квартиру, я хочу родить от него 8 ангелочков». Родственница расчувствовалась, чаю налила, сказала: «Забирайте, на вам свадебное путешествие оплатим, любить ваших детей будем». А тут сын Алексей домой пришел, и выяснилась, что она хотела того, который постарше и денег побольше зарабатывает. © dreamreg8
- Прихожу с работы, начинаю готовить ужин, и тут в квартиру ломится моя маман, и возмущенно так: «Как тебе не стыдно? Ты вместо работы по городу с молодым парнем гуляешь! А если муж узнает?» Я в шоке, пытаюсь ей объяснить, что целый день работала, и человек 100 меня точно видели, но маман не унимается: «Тебя моя подруга видела! Она же хорошо тебя знает — перепутать ни с кем не могла. Ты была в сером пальто, в черных сапогах и в черном берете, а на плече черная сумочка на цепочке». Я опять пытаюсь объяснить, что головных уборов не ношу вообще и черного берета у меня никогда не было. И тут в квартиру входит моя 17-летняя дочь... в сером пальто, в берете, с сумочкой, в сапожках. Немая сцена. Справедливости ради нужно заметить, что дочь постоянно принимали за меня, когда она была в головном уборе. Лица у нас абсолютно одинаковые, только она натуральная блондинка, а я — темно-рыжая и постоянно меняла цвет волос. © Mary Black жаба на метле / Dzen
- Это случилось с матерью моей подруги в молодости. Она встречалась с парнем несколько лет, у них были серьезные отношения. Однажды он уехал в отпуск к родителям в Аргентину — и пропал. Обещал вернуться такого-то числа, она приехала встречать его в аэропорт, но парнишка так и не прилетел. Тогда она позвонила ему, и он сказал, что подхватил серьезную болезнь, и осталось ему недолго. Девушка была в шоке. Она звонила ему каждый день, переживала, а потом парень просто перестал отвечать на звонки. Девушка подумала о худшем и обратилась в полицию. Полиция отследила использование его кредитной карты и дала ей любопытный адресок в ее родном городе. Пришла она туда, а там его жена и маленькая дочь! Женщины быстро нашли общий язык и решили, что такой мужчина им не нужен. Я почти уверена, что они до сих пор дружат. © Unknown author / Reddit
- Нам с сестрой было 7-8 лет, любопытные донельзя. Однажды в дальнем углу шкафа мы нашли свадебные фотки, где была наша мама и какой-то усатый мужик. Мы сразу поняли, что мама не зря скрывала эти снимки — наверное, она просто хотела утаить от папы, что вообще-то у нее другой муж. Мы долго соображали, как поступить, но в итоге решили, что наш родной папочка имеет право знать правду. Когда мамы не было дома, мы показали ему эти фотки. Отец замолчал, смутился, а потом как заржет! И говорит такой: «Ну, да, лет 10 назад я выглядел немного иначе, и усов давно не ношу. Но чтобы собственные дочки меня не узнали — это уж вообще!»
- Стоял с утра в очереди на кассу в магазине. Смотрю, от кассы отходит очень пожилая бабушка, явно лет за 80. Делает пару шагов, на ходу что-то там в сумке своей поправляет, и вдруг из сумки выпадает пакет молока, лопается, и заливает весь пол. Бабулечка охает, ахает, извиняется. Тут же подскакивает работница магазина со шваброй и успокаивает бабушку, типа, не переживайте, я сейчас все уберу. Бабулечка еще раз извиняется, грустно смотрит на разлитое молоко и идет к выходу. Но тут появляется администраторша и кричит зычным голосом на весь зал: «Бабушка, стойте, не уходите! Остановитесь, пожалуйста!» Догоняет эту бабулечку и кладет ей в сумку бутылку молока (вместо разбитого пакета) и еще какой-то сырок или творожок. Бабушка в недоумении говорит: «Спасибо, я сейчас заплачу». Но администраторша расплывается в улыбке и такая, мол, нет-нет, это бесплатно от нашего магазина вам. Бабулечка растрогалась, поблагодарила и пошла к выходу. И как-то сразу в очереди люди заулыбались, атмосфера как-то сразу потеплела, что ли. © deniskamchatka / Pikabu
- Однажды был за границей и пошли гулять к музею иллюзиониста Ури Геллера. Ходим, фотографируемся. Подходит мужик и говорит: «Давайте я вас сфоткаю». Я нехотя отвечаю: «Ну, давайте». Он нас снимает и вдруг спрашивает: «А со мной хотите?» Я говорю: «А вы кто?» Он отвечает: «Я и есть Ури Геллер». Оказалось, правда он. © nikita1608
- Как-то во Вьетнаме ехала в такси до магазина рукоделия. Не знала маршрут, а он проходил через какие-то «необитаемые джунгли» — полтора дома на километр, и не похоже, что тут может быть магазин. А навигатор сообщает, что «осталось 500 метров». Я прифигела и, взяв телефон для перепроверки адреса, машинально вслух вымолвила: «В какую дыру меня занесло?!» И тут, таксист, все это время не подававший признаков того, что понимает мой язык, выдает: «Э, не дыра это! Нормальное место!» © dinakryak
- У меня была очень приметная розовая шуба. И вот иду я домой, вижу соседку, а она мне возмущенно так: «И не стыдно тебе? Сама замужем, а с мужиками чужими обжимаешься!» Я аж опешила — не было такого! А соседка гнет свое, мол, шубу мою узнала. И вдруг я вспоминаю, что 2 дня назад дочка-студентка попросила меня дать ей шубу на вечерок — на свидание сходить, и кавалер ее до дома провожал. В общем, так и сказала соседке, что уже давно отдала шубку дочери, так что обозналась она. И реально пришлось подарить — от греха подальше. Дочка была на седьмом небе!
- Гуляли мы сегодня по столице, и вдруг маме и ее сестре очень захотелось в туалет. Зашли в ближайшее кафе. Думали, может, кофе попьем заодно. У входа нас встретила очень красивая девушка в деловом костюме и предложила забрать наши куртки. Я уже почувствовала в тот момент, что, скорее всего, ничего мы там заказать не сможем. Но поблизости ничего другого не было. В общем, сдали куртки, нас проводили за столик. Тут я уже обратила внимание на посетителей. Смотрю, а люди то ой как не просто одеты. Мама ушла в туалет, а мы с тетей стали смотреть меню. А там салат 1500, суп грибной 900, кофе маленький 550, побольше — 800. Нет, я, конечно, могу себе позволить, но не хочу. Решили. что тетя в туалет сходит — и уйдем. Подходит официантка, вся такая красивая в костюме. Спрашивает, определились ли мы с заказом. Что ж, решила я взять основной удар позора на себя. Говорю: «Понимаете, мы никогда раньше не были в вашем кафе...» И она сразу такая: «Ой, я вас поняла! Все хорошо, ничего страшного. Это нормально!» Мы извинились и пошли к выходу. А пока надевали куртки, к нам подошла та же официантка с обаятельной улыбкой на лице и вручила всем по комплементу (по маленькой коробочке с двумя шоколадными конфетками) и еще что-то хорошее напоследок сказала. Бывает же! © user9485263 / Pikabu
