17 фото, на которых большая разница представлена во всей красе

Порой мы долго подбираем слова, чтобы объяснить, насколько все изменилось. А иногда достаточно просто показать. Один кадр — и ты уже все понял. Второй — и разница становится очевидной. В этой статье мы собрали фото «до» и «после», которые наглядно показывают, что такое большая разница.

«Это я до и после выхода из неудачных отношений. Закончить их было лучшим решением в моей жизни! Кстати, кожа очистилась сама после того, как ушел стресс»

«Нашел под авто грустную кошечку. Потом выяснилось, что это мальчик. А через 1,5 года оказалось, что это даже мужик с характером»

«Мы переехали из малосемейки в двушку с древним ремонтом. Тут было все такое старое — хоть музей открывай. И мы начали делать ремонт. Фото до и после»

«Мой повседневный образ до и после макияжа»

«Был в родительском доме литой металлический столик, который я с детства любила. Недавно я его перекрасила, а столешницу и нижнюю полочку обтянула кожзамом»

«Сегодня я решила подстричься и пожертвовать свои волосы тому, кому они нужнее. Надеюсь, я смогу осчастливить кого-нибудь!»

«Этот самоед попал в приют весь в колтунах. Пришлось его побрить, потому что даже три грумера, которые пытались расчесать его шерсть, не смогли с этим справиться»

«Захотелось как-то мне испить чаю из самовара. Дома был такой старичок — 130 лет ему. Вот он до и после восстановления»

«Мой сын до и после похода в супермаркет»

«Пригнали нам на работу старый холодильник. Но разве может быть такой холодильник в пожарной части? Решено было сделать его пожарным. Получилось вот это»

«Слева — я в конце 1,5 лет работы над своей книгой, справа — я, вернувшийся в свое нормальное состояние после ее выхода. Кстати, книга получила приз!»

«Одни и те же ботинки новые и после 2 лет эксплуатации на заводе и 2,5 тыс. км пробега»

«Между фотками один год разницы. А платье все то же!»

«Купила 3 старых стула, разобрала, отшлифовала, прошпаклевала, промаслила. Сидушки мне выпилил муж, а я приклеила к ним поролон и обтянула тканью»

«И тут стало понятно, что ой какая красота получается! Считаю, что для первого раза мы — молодцы!»

«Первый и последний звонок»

«Купила чудесный портфель на барахолке за $ 30 и привела его в порядок»

«Я просто очень сильно полюбила тягать железо»