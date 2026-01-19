Бедная, это как нервничать надо было, что такой дерматит. Хорошо, что все закончилось.
17 фото, на которых большая разница представлена во всей красе
Порой мы долго подбираем слова, чтобы объяснить, насколько все изменилось. А иногда достаточно просто показать. Один кадр — и ты уже все понял. Второй — и разница становится очевидной. В этой статье мы собрали фото «до» и «после», которые наглядно показывают, что такое большая разница.
«Это я до и после выхода из неудачных отношений. Закончить их было лучшим решением в моей жизни! Кстати, кожа очистилась сама после того, как ушел стресс»
«Нашел под авто грустную кошечку. Потом выяснилось, что это мальчик. А через 1,5 года оказалось, что это даже мужик с характером»
«Мы переехали из малосемейки в двушку с древним ремонтом. Тут было все такое старое — хоть музей открывай. И мы начали делать ремонт. Фото до и после»
Показалось, что там пленка висит посреди комнаты, как на продуктовом складе. А это отражение окна...
- У вас очень красиво и нежно! © Lilienskaya / Pikabu
«Мой повседневный образ до и после макияжа»
- У тебя невероятно красивые глаза! © TheJenniMae / Reddit
«Был в родительском доме литой металлический столик, который я с детства любила. Недавно я его перекрасила, а столешницу и нижнюю полочку обтянула кожзамом»
О! И у меня такой столик. От бабушки с дедушкой достался. На мой взгляд, его только испортили переделкой
«Сегодня я решила подстричься и пожертвовать свои волосы тому, кому они нужнее. Надеюсь, я смогу осчастливить кого-нибудь!»
«Этот самоед попал в приют весь в колтунах. Пришлось его побрить, потому что даже три грумера, которые пытались расчесать его шерсть, не смогли с этим справиться»
- Зато у него классные меховые сапоги! Я уверена, что теперь ему в 10 раз лучше, чем быть в колтунах. © Simple_*** / Reddit
«Захотелось как-то мне испить чаю из самовара. Дома был такой старичок — 130 лет ему. Вот он до и после восстановления»
«Мой сын до и после похода в супермаркет»
- Ха-ха, мой парень делает то же самое! © drlb53 / Reddit
«Пригнали нам на работу старый холодильник. Но разве может быть такой холодильник в пожарной части? Решено было сделать его пожарным. Получилось вот это»
«Слева — я в конце 1,5 лет работы над своей книгой, справа — я, вернувшийся в свое нормальное состояние после ее выхода. Кстати, книга получила приз!»
«Одни и те же ботинки новые и после 2 лет эксплуатации на заводе и 2,5 тыс. км пробега»
Вы за это время сами не состарились? Верой и правдой вам послужили!
«Между фотками один год разницы. А платье все то же!»
«Купила 3 старых стула, разобрала, отшлифовала, прошпаклевала, промаслила. Сидушки мне выпилил муж, а я приклеила к ним поролон и обтянула тканью»
Я тоже таким занималась))) Эта же самая форма стульев, только сидушки я выпиливала сама. Остались от старых хозяев, было очень жалко выбрасывать. У меня без мягкого элемента, неудобны они в чистке, просто подушки на стул кладём специальные.
«И тут стало понятно, что ой какая красота получается! Считаю, что для первого раза мы — молодцы!»
«Первый и последний звонок»
«Купила чудесный портфель на барахолке за $ 30 и привела его в порядок»
«Я просто очень сильно полюбила тягать железо»
