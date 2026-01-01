20+ душевных комиксов о том, как лихо меняется жизнь и мы вместе с ней

Мир меняется, и то, что когда-то было обыденным и привычным, сейчас может показаться чем-то совершенно неожиданным. Современные люди строят отношения и живут совсем иначе, чем это было 40-50 лет назад. Это не лучше и не хуже — это просто факт. Мы вместе с нейросетью поразмышляли о произошедших изменениях и решили обратить ваше внимание на те перемены, которые произошли в восприятии мира за последние полвека.

Возможность выбирать себе мужа, а не идти под венец с первым, кто предложил — привилегия современных дам. И это нормально! А раньше многих за такое осуждали

Тревожное Пирожное 2 дня назад И тем не менее и сейчас многие бегут с первым попавшимся - - Ответить

Отношение к праздникам и торжествам стало проще: если раньше обязательно надо было наготовить кучу еды, то сегодня можно вообще не напрягаться и просто веселиться

А как тщательно раньше продумывали наряды на праздники! Сегодня девушки предпочитают покупать не платье на один вечер, а более универсальную одежду

Многие научились выстраивать границы в отношении с родней. И даже приезд свекрови — это теперь не проблема, а возможность вместе прогуляться и посидеть в кафе

Многие вещи раньше приходилось делать своими руками. Сегодня практически все можно купить в магазине

При этом одно из лучших изобретений современности — доставка. Экономит кучу времени и сил, особенно, когда нужно много всего и сразу

Тревожное Пирожное 2 дня назад Сначала доставка, а потом поднятие тяжестей в спортзале за деньги 😂 - - Ответить

Теперь вообще можно лишний раз не выходить на улицу. Даже новинки кино проще посмотреть дома, на удобном диване

Если раньше знакомство с родителями было важным этапом в отношениях, к которому готовились, то сегодня мама и папа могут увидеть ухажера уже утром и в пижаме

Передача опыта теперь идет не только от бабушек к внукам, но и наоборот. Ведь даже малыши сегодня разбираются в гаджетах круче многих взрослых

Безопасность сейчас на первом месте. Если раньше дети могли весь день играть без присмотра, то теперь родители следят за ними с помощью самых современных технологий

Тревожное Пирожное 2 дня назад Раньше за детьми все бабки дома приглядывали, а теперь дети с гаджетами запросто могут и посмотреть, что не надо, и в переписку с замаскированным извращенцем вступить, а родители и знать не будут - - Ответить

Кстати, про технологии. Раньше пленку на всякую ерунду не тратили и делали фото пару раз в год. Сегодня можно в день делать сотни снимков

И связь с близкими, которые далеко, стала гораздо проще. Если раньше вестей приходилось ждать неделями, то сейчас можно просто позвонить и увидеть любимых

Свидания нынче не всегда предполагают живое общение. Порой молодежь так повернута на гаджетах, что даже сидя за одним столиком, люди могут переписываться

Вести хозяйство с посудомойками, роботами-пылесосами и всякими пароварками стало реально легче. Но самые вкусные котлетки все равно мамины

Раньше к 25 годам многие молодые люди уже были родителями, несли ответственность за семью, а теперь в этом возрасте не все решаются даже котика завести

Вот и расставаться люди стали иначе. Раньше под конец любви рвали фотки и письма, сегодня — удаляют из друзей и блокируют в соцсетях

Лет 50 назад человек, который не ходит на работу, был тунеядцем, а сегодня зачастую это просто удаленщик. Возможность работать из дома — это круто!

Для того, чтобы купить обновки, больше не надо ехать на рынок и переодеваться за шторкой — можно заказать все на маркетплейсах хоть домой, хоть в пункт выдачи

Раньше дружба между парнем и девушкой была чем-то очень личным, тем, что вызывает смущение. Современные девушки легко завязывают отношения и не стыдятся этого

А помните, как раньше собирались по вечерам всей семьей? Смотрели телевизор или просто общались. Сегодня чаще всего каждый в семье занят своим делом