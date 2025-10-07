14 комиксов о том, как семейные отношения меняются с годами, и это до слез смешно

Семейная жизнь — она как сериал: сначала романтическая драма, потом ситком, затем — документалка о выживании. Эти 14 комиксов покажут, как любовь со временем не исчезает, а просто меняет форму (иногда — на тапки и фразу «ты опять забыл купить хлеб»). И наверняка многие читатели узнают в данных ситуациях себя.

В начале семейной жизни как-то неловко признаться, что спать под одним одеялом романтично, но неудобно. С годами решение находится само собой

С годами каждый находит те точки, которые позволяют снизить накал страстей в семейных драмах и перевести их в более мирную плоскость

Lisenok21 54 минуты назад Драмы "никогда не прощу" (расстаёмся, ненавижу, прощай и т.д.) вообще не стоит разыгрывать без повода. Можно ранить словами, потом остыть, а человек запомнит, пусть даже на подсознании. Конечно, нужно разговаривать друг с другом, без "сам-(а) догадайся", но и не кидаться в крайности. На второй картинке, просто повздорили и помирились, что гораздо нормальнее. - - Ответить

Комплименты в первые месяцы брака и через несколько лет могут разительно отличаться друг от друга. Но это вовсе не значит, что любовь проходит — она меняется

Если сначала мы готовы бегать кругами вокруг мужа, у которого температура 37,2, то с годами у нас появляются и другие зоны ответственности. И тут ничего не поделаешь

Lisenok21 19 минут назад Правильно говорят, бульоны полезны. А без них, вон что с людьми происходит. 🫢 - - Ответить

Многим после свадьбы хочется оставаться безупречными в глазах супруга. Но с годами это проходит, и мы понимаем: главное быть не идеальными, а счастливыми

Noumen 1 час назад Я дома стараюсь выглядить прилично, но это всегда было для собственного удовольствия - - Ответить

Сначала одному или обоим партнерам хочется проводить все время вместе. С годами понимаешь: нет ничего страшного в том, чтобы у каждого были свои развлечения

Ёжик в авокадо 2 часа назад Очень полезно иметь разные занятия и отдыхать друг от друга) - - Ответить

Семейная жизнь учит нас идти на компромиссы и искать новые возможности для сбычи мечт. Иногда один уступает, порой — другой — и это нормально

Lisenok21 16 минут назад Ну, это прямо прекрасная гармония. Он дом хотел, она интерьер задумала, каждому радостно. - - Ответить

Подарки со временем зачастую становятся практичнее. Ведь зачем спускать семейные деньги из общего бюджета на 101 розу, если можно потратить их с пользой?

Lisenok21 11 минут назад В качестве романтического подарка, как-то не подходят. А вот купить в дом, раз жена хотела и пригодятся в быту, хороший поступок. - - Ответить

А вот память с годами зачастую становится хуже. Если сначала мы помним и день знакомства, и дату первого похода в кино, то потом и день свадьбы вспомнят не все...

MJ 1 час назад А у нас на годовщину свадьбы сын родился. А уж дни рождения лучше запоминаются - - Ответить

Ревность с годами притупляется — если, конечно, в паре есть любовь и доверие. Тогда и на ситуации, которые могли вызвать негодование раньше, смотришь с юмором

Lisenok21 9 минут назад Справа, слишком уж вымученные улыбки у обоих, какая-то неловкость. Только собака искренне "улыбается". - - Ответить

Нежность приобретает более конкретные и максимально личные очертания

Тревожное Пирожное 14 минут назад Ухитрился измазаться от стакана с крышкой? Ну Копперфильд 😂😂😂 - - Ответить

Смски с годами превращаются из ванильно-любвеобильных признаний в способ коммуникации. А нежности друг другу можно и на ушко шептать

Наши вкусы и привычки с годами семейной жизни могут измениться на 180 градусов. И это прекрасно!

То, что в начале семейной жизни вызывает недовольство, с годами может восприниматься как забота. И если свекровь хочет угощать пирожками или мыть пол — почему бы и нет?

Элинор Карлайл 8 минут назад У нас свекровь за 4 года брака была 1 раз, на новоселье😅 - - Ответить