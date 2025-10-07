14 комиксов о том, как семейные отношения меняются с годами, и это до слез смешно
Семейная жизнь — она как сериал: сначала романтическая драма, потом ситком, затем — документалка о выживании. Эти 14 комиксов покажут, как любовь со временем не исчезает, а просто меняет форму (иногда — на тапки и фразу «ты опять забыл купить хлеб»). И наверняка многие читатели узнают в данных ситуациях себя.
В начале семейной жизни как-то неловко признаться, что спать под одним одеялом романтично, но неудобно. С годами решение находится само собой
С годами каждый находит те точки, которые позволяют снизить накал страстей в семейных драмах и перевести их в более мирную плоскость
Драмы "никогда не прощу" (расстаёмся, ненавижу, прощай и т.д.) вообще не стоит разыгрывать без повода. Можно ранить словами, потом остыть, а человек запомнит, пусть даже на подсознании. Конечно, нужно разговаривать друг с другом, без "сам-(а) догадайся", но и не кидаться в крайности. На второй картинке, просто повздорили и помирились, что гораздо нормальнее.
Комплименты в первые месяцы брака и через несколько лет могут разительно отличаться друг от друга. Но это вовсе не значит, что любовь проходит — она меняется
Если сначала мы готовы бегать кругами вокруг мужа, у которого температура 37,2, то с годами у нас появляются и другие зоны ответственности. И тут ничего не поделаешь
Правильно говорят, бульоны полезны. А без них, вон что с людьми происходит. 🫢
Многим после свадьбы хочется оставаться безупречными в глазах супруга. Но с годами это проходит, и мы понимаем: главное быть не идеальными, а счастливыми
Я дома стараюсь выглядить прилично, но это всегда было для собственного удовольствия
Сначала одному или обоим партнерам хочется проводить все время вместе. С годами понимаешь: нет ничего страшного в том, чтобы у каждого были свои развлечения
Семейная жизнь учит нас идти на компромиссы и искать новые возможности для сбычи мечт. Иногда один уступает, порой — другой — и это нормально
Ну, это прямо прекрасная гармония. Он дом хотел, она интерьер задумала, каждому радостно.
Подарки со временем зачастую становятся практичнее. Ведь зачем спускать семейные деньги из общего бюджета на 101 розу, если можно потратить их с пользой?
В качестве романтического подарка, как-то не подходят. А вот купить в дом, раз жена хотела и пригодятся в быту, хороший поступок.
А вот память с годами зачастую становится хуже. Если сначала мы помним и день знакомства, и дату первого похода в кино, то потом и день свадьбы вспомнят не все...
А у нас на годовщину свадьбы сын родился. А уж дни рождения лучше запоминаются
Ревность с годами притупляется — если, конечно, в паре есть любовь и доверие. Тогда и на ситуации, которые могли вызвать негодование раньше, смотришь с юмором
Справа, слишком уж вымученные улыбки у обоих, какая-то неловкость. Только собака искренне "улыбается".
Нежность приобретает более конкретные и максимально личные очертания
Ухитрился измазаться от стакана с крышкой? Ну Копперфильд 😂😂😂
Смски с годами превращаются из ванильно-любвеобильных признаний в способ коммуникации. А нежности друг другу можно и на ушко шептать
Наши вкусы и привычки с годами семейной жизни могут измениться на 180 градусов. И это прекрасно!
То, что в начале семейной жизни вызывает недовольство, с годами может восприниматься как забота. И если свекровь хочет угощать пирожками или мыть пол — почему бы и нет?
