Какие фотки выложили бы в соцсети Мона Лиза, Венера и другие герои любимых портретов, если бы жили в 2026 году

В старинных картинах нам видится особенная прелесть: в мягких линиях, теплых красках и спокойных взглядах словно запечатлелось само время. Но если мы вообразим Мону Лизу или Венеру Боттичелли живущими в наше время — в стильной одежде, с современными прическами, окруженными привычными нам деталями, то их образы сразу становятся близкими, родными и человечными. Властный вельможа превращается в милашку-айтишника, а гордая дама — в девушку, которую мы легко могли бы встретить в кафе за чашкой чая. Эти живые и немного неожиданные перевоплощения показывают, что герои старых полотен не так далеки от нас, как кажется.