Какие фотки выложили бы в соцсети Мона Лиза, Венера и другие герои любимых портретов, если бы жили в 2026 году

Художники
26.05.2026
В старинных картинах нам видится особенная прелесть: в мягких линиях, теплых красках и спокойных взглядах словно запечатлелось само время. Но если мы вообразим Мону Лизу или Венеру Боттичелли живущими в наше время — в стильной одежде, с современными прическами, окруженными привычными нам деталями, то их образы сразу становятся близкими, родными и человечными. Властный вельможа превращается в милашку-айтишника, а гордая дама — в девушку, которую мы легко могли бы встретить в кафе за чашкой чая. Эти живые и немного неожиданные перевоплощения показывают, что герои старых полотен не так далеки от нас, как кажется.

Франс Халс — «Смеющийся кавалер»

Анна
только что

Классный получился! И байкерская куртка огонь, я б такую носила

Ответить

Михаил Врубель — «Демон сидящий»

Анна
только что

На модную съемку похоже. От атмосферы оригинала мало что осталось, конечно

Ответить

Пауль Клее — «Синецио»

Пабло Пикассо — «Жаклин с цветами»

Сандро Боттичелли — «Рождение Венеры»

Лукас Кранах Старший — «Портрет Кристианы фон Эйленау»

Анри Матисс — «Женщина в шляпе»

Жан-Этьен Лиотар — «Шоколадница»

Альбрехт Дюрер — «Автопортрет»

Пьер Огюст Ренуар — «Девушка с веером»

Леонардо да Винчи — «Мона Лиза»

Эдуард Мане — «Портрет Эмиля Золя»

Джузеппе Арчимбольдо — «Вертумн»

Ян Томас — «Леопольд I в роли Ацида в пьесе „Галатея“»

Казимир Малевич — «Женщина с ведрами»

Петрус Кристус — «Портрет девушки»

Томас Гейнсборо — «Мальчик в голубом»

Эгон Шиле — «Сидящая женщина с согнутыми коленями»

Неизвестный художник — «Портрет Карлоса II Испанского»

Фрэнк Кадоган Купер — «Тщеславие»

Леонардо да Винчи — «Дама с горностаем»

Данте Габриэль Россетти — «Прозерпина»

