Мы «оживили» 16 персонажей известных картин, и результат немного ошарашивает

Когда смотришь на классику живописи, редко задумываешься, как выглядели бы герои полотна, если бы вдруг ожили и пошли за латте в соседнюю кофейню. Но мы решили не ограничиваться фантазиями и буквально «вытащили» персонажей из музейных рам. В итоге девочка с персиками выглядит как типичный современный подросток, а ван Гог похож на парнишку из соседнего офиса.

Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»

Фредерик Сэндис, «Елена Троянская»

Руконожка Ай-Ай
5 минут назад

Толстая обиженная баба с "вермишелевой" прической .
Где Елена, которую украл Парис?
Эту он бы даже не поднял)

-
-
Ответить

Пьер Огюст Ренуар, «Мадам Леон Клаписсон»

Винсент ван Гог, «Автопортрет»

Пьер Огюст Ренуар, «Портрет актрисы Жанны Самари»

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

Иван Крамской, «Неизвестная»

Валентин Серов, «Портрет Марии Акимовой»

Ян Ван Эйк, «Портрет мужчины в красном тюрбане»

Рафаэль, «Дама с единорогом»

Густав Климт, «Портрет Адели Блох-Бауэр I»

Гюстав Курбе «Отчаяние»

Карл Брюллов, «Портрет М. А. Бек»

Валентин Серов, «Девочка с персиками»

Данте Габриэль Россетти, «Леди Лилит»

Илья Репин, «Портрет С.И. Ментер»

