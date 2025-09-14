Мы «оживили» 16 персонажей известных картин, и результат немного ошарашивает

Когда смотришь на классику живописи, редко задумываешься, как выглядели бы герои полотна, если бы вдруг ожили и пошли за латте в соседнюю кофейню. Но мы решили не ограничиваться фантазиями и буквально «вытащили» персонажей из музейных рам. В итоге девочка с персиками выглядит как типичный современный подросток, а ван Гог похож на парнишку из соседнего офиса.