16 доказательств того, что рабочие будни порой покруче любого ситкома
Знакомо ли вам то особенное чувство, когда простые утренние ритуалы настраивают на хороший лад, а впереди ждет привычный день в компании коллег? Ведь порой офисные будни подкидывают такие трогательные и забавные моменты, которые согревают лучше любого чая в обеденный перерыв. В нашей подборке — живые истории, в которых вы узнаете себя и наверняка захотите улыбнуться вместе с нами.
- Работаю с клиентами в офисе, сидим напротив друг друга за столом, самый разгар консультации. И между нами начинает летать муха, жужжит еще так сильно, реально отвлекает. В какой-то момент, не отводя взгляд от клиентов, прямо на лету ловлю ее и как ни в чем не бывало откидываю летать в сторону. Консультация не прекратилась ни на секунду. Опешили они знатно. Да и сама я тоже обалдела. Договор был подписан.
- Однажды мне надо было позвонить в бюро и разобраться кое в чем. Ответил шеф, и когда я начала ему говорить, перебил меня. Я забыла, что с шефом говорю, и сказала ему, чтобы он слушал молча. Он извинился передо мной. И только когда я уже отключила связь, вспомнила, что разговаривала с шефом. Зарплату, конечно, не повысили, но и не уволили.
- Работал я как-то заправщиком картриджей, ну знаете, обычная контора по ремонту офисной техники. И вот однажды после бессонной ночи. Думаю дай вздремну, пока никого нет. Предупредил напарника, мол, если начальник придет, буди. Лег лицом прямо на картридж, ну типа не вразвалку, а аккуратно, чтоб быстро вскочить. Просыпаюсь, будит меня напарник, орет: «Вставай, шеф пришел!» Я вскакиваю, делаю вид, что работаю, а начальник говорит: «Ты спал!» Я в отказ, говорю: «С чего вы взяли?» А он: «Посмотри в зеркало». Подхожу... и чуть не падаю. У меня на лбу четко отпечатался логотип «Canon» и серийник картриджа.
- Приехал я в свой новый офис, вот-вот устроился на работу, руководитель меня встретил и давай водить по коридорам. Показывает все отделы, кухню, комнату отдыха. Тут к нам навстречу выходит такой солидный господин. Поздоровались с ним тихонько, он прошел мимо, немного задев нас. Я спрашиваю, мол, это, наверное, директор, на что мне отвечают: «Да нет, менеджер просто. Генка зовут. В финотделе работает!» Я этого Генку даже испугался немного, думал, шишка важная, а он просто рядовой сотрудник. Стало интересно, какой же тогда директор... И вот в конце коридора из кабинета выходит худенький такой мужик, с желтой бабочкой и смешными очками: в одной руке куча бумаг, в другой йо-йо. Идет, улыбается, играет своим йо-йо и радостно приветствует нас. Ну простачок на вид, никак иначе. Это и был директор.
- Коллега у нас на работе Витя, сисадмин. Тихий, незаметный, ни с кем особо не общается. Придет, сядет, удет и все. А если с техникой что-то не то, он за пару минут вопрос решает. Я говорю: «Витя, ты волшебник». Он пожимает плечами, уходит. На корпоративе в конце года его спрашивают: «Витя, а что ты больше всего не любишь у нас на работе?» Он подумал и говорит: «Не люблю, когда меня называют Витя, потому что я Игорь. Не знаю, почему вы так меня называете».
- Начальник на работе начитался каких-то статей о продуктивности и начал вводить нововведения в офисе. Там был целый список, но начать было решено с простого теста на айкью. Аргумент был такой: возможно, кто-то сейчас не на своем месте и претендует на большее, поэтому по результатам теста можно будет пересмотреть ситуацию. Наша уборщица, например, получила наивысший балл, а начальник не смог ответить и на половину вопросов, поэтому изменения были отменены и скоро все вернулось в прежнее русло.
- Я стоматолог. Так много было пациентов в тот день... Что во время проведения онлайн-консультации я забыла, как пишется слово «кариес», и написала «кариус». Несколько раз. Мне кажется, мама пациента решила, что я или издеваюсь, или глупая.
Меня недавно коллега, замотавшийся в тот день по работе, просил помочь ему какое-то простейшее предложение в рабочий чат написать
- Работаю в отделе кадров на одном предприятии и недавно к нам устроился новый работник. Человек пришел только после университета, это его первая работа, поэтому я относилась с пониманием к его ошибкам. Попросила его принести четыре фотографии для документов, но он принес больше и взял с собой свой детский фотоальбом. Сел рядом, начал показывать дом, где он вырос, родителей, как он был в костюме Буратино на детском утреннике и как играл в школьной команде на конкурсах. Из вежливости посмотрела несколько страниц, а потом все-таки уточнила, какие именно мне нужны были фотографии.
И еще он принес плюшевого мишку без одного глаза и первый выпавший зуб. Ну и фантазерки в отделе кадров!
- В прошлом месяце, будучи на работе, я случайно отправил электронное письмо со смешным видеороликом своему начальнику вместо предполагаемого отчета, сам не понимаю, как так вышло. Видео было о веселых котятах, и знаете, что я получил в ответ? Мой начальник ответил мне смайликами и словами: «Спасибо за хорошее настроение!» Мой шок был в шоке, как говорится. Но самое забавное даже не это, а то, что с того момента мы стали обмениваться смешными видео каждую пятницу. Это стало самой настоящей приятной традицией в моем офисе. Повезло мне с начальником!
- Недавно услышала историю от своей бабушки. Сидит она, значит, на работе, в обеденный перерыв. Кто-то кушает, кто-то разговаривает. А один ее сотрудник сел с тарелкой возле окна, хотел поесть, но, видимо, задумался. И вот, пока он размышлял, через окошко к нему в тарелку залетел попугай. Дяденька от испуга закричал, а попугай, в довершение ко всему, говорит: «Тихо ты!»
- На работе у нас есть автомат с кофе, который вечно зависает. Все к нему привыкли, но однажды кто-то повесил на него записку: «Если не работает, погладьте меня, мне приятно». Сначала мы все посмеялись, но оказалось, что теперь это настоящий ритуал. Каждый, кто подходит, обязательно погладит автомат перед тем, как выбрать напиток. И самое смешное — после этого он чаще всего начинает работать нормально! Теперь у нас автомат не просто кофе делает, а еще и настроение всем поднимает. Кто повесил записку, так и осталось загадкой, но точно спасибо этому человеку.
- Когда-то работал в издательстве, у меня был прекрасный коллектив, замечательные коллеги, которых я до сих пор обожаю. Дело в том, что все они были девушками, я был единственным парнем в команде, но меня сильно любили. В офисе было несколько уборных, две для женщин и одна для мужчин, последней пользовался только я. И вот на мой день рождения девушки подготовили мне сюрприз. Большой торт и собственную уборную! Они просто поменяли табличку «М» на персональную вывеску «СЕРЕГА». Признаюсь честно, что за все свои 25 лет мне ни разу не дарили что-то, что затмило бы собственную уборную в офисе!
- Устроилась на новую работу в компанию, где работает сестра. Безумно хотела в ее отдел, но попала в другой, так теперь она решила свести меня с ее начальником. Пару дней назад она на полном серьезе подошла к нему и сказала: «Вася, вот ты квартиру купил? Купил. Машину купил? Купил. Для полного счастья тебе не хватает жены и кота — у меня это для тебя есть: красивая рыжая сестра — 1 штука и у нее красивый белый кот — тоже 1 штука». Сестра-весельчак, а с Васей на выходных идем в кино.
А может быть Вася хочет красивую блондинку в качестве жены, и красивого рыжего кота в качестве питомца, об этом почему-то сестра не подумала?!
- Если в детстве вы ненавидели родительские собрания, потому что после них вам прилетало, то знайте, что справедливость существует. Когда я была маленькой, моя мама работала в одной иностранной компании, где начальство однажды устроило собрание, но не родительское, а детское. То есть практически все сотрудники привели своих детей на работу, нас собрали в отдельном зале со сладким столом, где начальник рассказывал нам о том, как работают наши родители, не нарушают ли они дисциплину, не вредничают ли. От меня моей маме не прилетело, потому что она была хорошей работницей.
А ведь с собранием классная тактика, сложно научить ребенка чему-то если сама нарушаешь правила. А так же вам соврать не получится.
- Вчера захожу к боссу отдать бумаги на подпись. Смотрю — он как-то занервничал сразу. Ну да ладно. И тут у меня падает ручка, я наклоняюсь и вижу, что у начальника на коленках сидит кошечка. А все дело вот в чем: у нас на работе приблудилась кошка, маленькая, месяца 4. Ну мы ее всем офисом стали подкармливать, иногда даже запускали внутрь погреться. Начальник, когда увидел, воспринял негативно, сказал, что «у нас тут не зоопарк и не приют». По моему выражению лица, наверное, было понятно, что я его уже спалила. И все, что он смог сказать — это: «Да-да, все, сдаюсь. Ну она такая... такая... Смотри на эту мордочку!» Забрал в итоге кошку домой.
- Вспомнил, как однажды на работе смотрю — коллега опять задерживается. Перерыв закончился полчаса назад, а она только заходит, вся такая запыхавшаяся, глаза бегают. Подходит ко мне, шепчет: «Слушай, если спросят, скажи, я к врачу ходила, ладно?» И улыбается так... особенно. Через пару месяцев оказалось, она на курсы английского бегала. Стеснялась сказать, что готовится к поездке за границу. Дома муж был против, потому что «зачем тебе это все». А она два года копила на мечту, о которой даже близким не говорила. Иногда самое сокровенное мы прячем от тех, кто должен быть ближе всех.
Какие секретные секреты! Я уж было подумала, что коллега в перерыв бегает к любовнику, а, оказалось - на курсы английского. Зачем это скрывать, совершенно непонятно🤷♀️
Рабочие будни — это бесконечный источник вдохновения и смеха, если смотреть на них под правильным углом. Но именно такие нелепые и добрые моменты делают наш коллектив по-настоящему родным. Делитесь и своими историями в комментариях.
