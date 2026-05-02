15+ душевных историй о людях, которые сделали шаг в неизвестность и оказались в плюсе
Вера в свои силы и смелость — вот залог успеха. В этом уверены герои нашей статьи. Кто-то из них убедился в своей красоте, кто-то — открыл свое дело, а кто-то проявил свои таланты. Но главное — жизнь их всех стала чуть светлее, спокойнее и приятнее. Читая эти истории и добрый бонус, не просто улыбаешься, а еще и вдохновляешься на свершения.
- Решила рискнуть и подать заявку в модельную базу одного нидерландского бренда нижнего белья. Попросила подругу сделать мне реальные фото прямо на телефон: дома, у стенки. У меня рост 170 см, вешу 70 кг. Посмотрела снимки: целлюлит, второй подбородок, складки. Ничего не фотошопила, только пятно на стене убрала и вмятину на теле от резинки спортивных штанов. А сегодня мне перезвонили и позвали на рекламную фотосессию. Сижу в шоке.
- Примерно в 2011 году я лежала, смотрела на грязные окна в квартире и сказала мужу, мол, так не хочется мыть их, а ведь кто-то же занимается этим и чистит все, что не хотят хозяева. Так мне пришла в голову мысль помочь семейному бюджету. Расклеила по району объявления об уборке квартир после ремонта. На тот момент в нашем городе это особо не процветало, но ремонтов делали очень много. В итоге муж посмеялся, сказал, что идея у меня смешная родилась и вряд ли это кому-то надо. Но я уперлась. Расклейка по району не принесла ни одного заказа. Тогда я выставила объявление на Авито. Начали звонить люди. Первый заказ был убрать квартиру после квартирантов. Поехали с мужем вместе. Плита и кухня были покрыты жирными пятнами, замучились оттирать. Но справились. Потом появилась постоянная клиентка, у которой аллергия на пыль. Потом стало столько заказов, что я одна не успевала, наняла помощницу. Как-то с ней окна в пол в двухуровневой квартире два дня вдвоем намывали за 15 тысяч — тогда это нормальная сумма была. И почему я не организовала тогда свой клининг, даже не знаю. Просто надоело и бросила.
- На собеседовании в IT-контору я чувствовала себя белой вороной: 45 лет, самоучка, опыт минимальный. Эйчар почти смеялась, когда говорила, что мне перезвонят. Иду я уже на выход и вдруг слышу сзади, как мужики громко так спорят из-за какого-то бага. Доказывают друг другу, что их способ пофиксить баг лучше. Я не удержалась, подошла к ним с вопросами. Их аж перекосило, но нехотя рассказали суть. Я ушла, но в голове целый день крутила ситуацию. Вечером перелопатила конспекты, и меня осенило: их баг можно пофиксить очень быстро, а они прямо мудреные алгоритмы предлагают. Набралась смелости, нашла контакты директора той конторы, написала ему и предложила решение. Ответа не последовало, я погрустила, да и рукой махнула. А через 2 недели мне позвонили и позвали на повторное собеседование. Эйчар уже была с сотрудником отдела аналитики — он, по сути, меня и собеседовал. Взяли на испытательный в итоге! Если пройду, возьмут в штат.
«Вернулась из Германии в родную Карелию в 2024 году и открыла ювелирную мастерскую. Но засомневалась, смогу ли я прокормить этим себя и дочь, и устроилась на обычную работу с графиком 2/2»
«В свободное время работала в мастерской. Заказы прибывали, я не успевала, дико уставала, выгорела в таком режиме. А потом посидела, подумала. И уволилась. Потому что увидела, что смогу».
- Я увидела неземной красоты мужчину и влюбилась с первого взгляда. У него стоял статус, что он заинтересован в знакомстве с девушкой с оптимистической жизненной позицией. Я этому абсолютно не соответствовала. Понимая, что шансы мои равны нулю, я решилась на отчаянный поступок: первый и последний раз в жизни я сама написала мужчине. В предобморочном состоянии сутки ждала его ответа. Мы женаты уже 10 лет.
- 2 года назад меня сократили на предприятии, которому я отдала 6 лет своей жизни. По специальности я педагог, но никогда не стремилась работать в школе. Новую работу искала безуспешно, с сыном вдвоем выживали на одно пособие, да мама моя помогала. И вот получила в очередной раз пособие, купила продуктов домой — и половины денег нет, а жить еще целый месяц. Села на лавочку, расстроенная. Рядом со мной сидела одна женщина — тоже без настроения. У нас завязался разговор. Оказывается, Валентина шла с родительского собрания и ее расстроили оценки дочери. И я впервые рискнула предложить свои услуги как педагога. Валентина с радостью согласилась. Я начала заниматься с ее дочкой, и буквально за месяц с двоек и троек та доросла до хорошистки, даже пятерки были. А потом, видимо, Валентина рассказала обо мне и об успехах своей дочери знакомым, сработало сарафанное радио. Теперь я работаю репетитором.
- Женщины в 38 лет решают, что уже все позади. Я в 47 переехала в другую страну, позже вышла замуж, открыла свой бизнес, закончила институт, выучила язык, сдала на права на французском и самое интересное: сейчас выгляжу моложе, чем 10 лет назад.
«Сегодня исполняется год с тех пор, как мы переехали в Эквадор. 10/10, что повторили бы это снова»
- Всегда мечтала о татуировке в виде ромашки под грудью. Но бывший муж был категорически против татуировок. А меня воспитали так, что нужно угождать своему мужчине. Спустя 15 лет брака я решилась и пошла к психологу. Многое в моей голове стало на место. Я поняла, что у нас с мужем никогда не было любви. Поговорив с ним, я узнала, что он тоже так думает. Мы подали на развод, и в тот же день я пошла и набила свою желанную ромашку. Никогда, наверное, такой счастливой себя не чувствовала. Теперь меня ждет новая жизнь, я очень хочу найти себя настоящую. Мне 34 года, и я уверена, что сейчас моя осознанная жизнь только начинается.
Зачем ромашка под грудью? К старости ее не видно будет))
над грудью ещё можно.
- Работал на стройке. Жена была на 8-м месяце, живот огромный, сама себе ногти на ногах покрасить не могла. Попросила меня. Я кое-как накрасил, она посмотрела и удивилась: «У тебя талант! Ровнее, чем в салоне». А я вдруг зажегся, почувствовал, что мое. Рассказал о том, что хочу на курсы маникюра, дружбанам со стройки, думал, засмеют, а те вдруг поддержали и даже чуток денег скинулись. Сказали, что нефиг спину на стройке и дальше поганить. Курсы в итоге прошел. В детстве рисовать любил, а тут наконец-то пригодилось. Теперь работаю в салоне 3-й год, клиентки уже не шарахаются от бородатого маникюрщика, а, наоборот, охотно доверяют мне свои ручки.
- Я всегда мечтала стать актрисой, но боялась сцены. Однажды мы с подругой сильно поссорились даже из-за того, что я только ною и ничего не делаю, чтобы на сцене выступать. И она позвала меня на кастинг любительского театра. В общем, я собрала всю свою смелость в кулак и пошла. И представьте мое удивление — я прошла! Меня взяли. Хотя сначала было страшно, сейчас я играю главную роль в спектакле и чувствую себя невероятно счастливой. Подруга была права, и сейчас я ей как никогда благодарна. Все возможно, если верить в себя.
«Пошел по следам отца, стал водителем автобуса. Ни разу не пожалел об этом: весь день сижу, в окно гляжу, вид офигенный, а мне за это еще и деньги платят»
мечтаю умереть тихо, во сне как мой дедушка, водитель автобуса. а не вереща и гадя под себя как его пассажиры
- Подписала контракт на покупку квартиры, которую не видела даже, в Шарм-эль-Шейхе «на коленке» у бассейна , отправила какому-то Мухаммеду деньги... Живу в тепле у Красного моря 18 лет. Глупость, авантюра, это да. Но рискнула и в итоге вторую жизнь купила.
Авантюра, это когда человек 300т.р., которые собирал 5 лет, потратил на биткойны. А если ты из 10 млн. $ потратил 3, то это не авантюра.
- В 18 лет я думала: поступать в университет или пройти курс по СММ. Счастлива, что выбрала второе, хотя меня и отговаривали почти все, а особенно настойчиво родители. То, что мне интересна эта профессия, я почувствовала еще в 10-м классе, когда начала вести собственный блог. Я интуитивно пыталась разобраться в раскрутке, в том, когда лучше выкладывать посты, какие темы больше «зайдут». У меня была лайфстайл страница, где я рассказывала, что делаю, чем интересуюсь, как отдыхаю. Когда я заканчивала школу, то совсем растерялась: мне не хотелось поступать ни в один университет. Мой старший брат подкинул идею: курс из того, чем я и так занимаюсь. Сейчас у меня есть профессия мечты, и мне даже не пришлось ради нее протирать штаны в университете. Я рада, что тогда рискнула.
- 10 лет в IT, выгорела жутко. Решила что-то поменять в своей жизни. Устроилась делать парусные лодки. Живу теперь в мастерской посреди леса на берегу Ладоги, ночую в каюте лодки, научилась работать на многих станках и с инструментами. Вчера видела северное сияние впервые в жизни. А также впервые увидела дикую лису и стаю лебедей в небе. А сколько стало маленьких радостей: каждое утро и вечер смотреть на огонь в печке, увидеть дятла. Заметить, как солнце пробивается сквозь ветви сосны. И очень приятно шнырять между лодок и видеть, как они строятся на твоих глазах.
Мы с отцом такого типа лодки , под мотор правда делали ещё в до 70г. В 70 я в Армию ушел , потом не делали. Тогда никто и не знал о таком методе -эпоксидка по стеклоткани .
- Как-то на рабочем корпоративе я проспорила подруге. Мне нужно было пойти в ближайший магазин продуктов и поцеловать там любого человека на выбор. Мы отправились в магазин, а там были только старенький дедушка-охранник, продавщица и какой-то покупатель в костюме динозавра. Я решила рискнуть и выбрала этого динозавра. Под большим костюмом оказался довольно-таки милый человек. В общем, так я познакомилась со своим парнем, которого я очень люблю.
- Работала в отделе продаж 12 лет. Постоянные нервы, планы, штрафы. В 38 лет поняла: больше не могу. Мечтала о спокойной работе, но не знала какой. А тут муж в командировке, а у меня вдруг трубу прорвало. Ночь, сантехника не скоро дождешься. Нашла видео в интернете, как быстро исправить протечку, все сделала, а сантехника уже утром вызвала. И какое-то внутреннее удовлетворение получила от проделанной работы — все спокойно, последовательно, без лишних нервов. И тут задумалась: «А почему бы и не попробовать такую работу?» Пошла учиться. Теперь я сантехник. Никто не дергает, зарплата относительно стабильная, не бывает такого, как в продажах: то пусто то густо.
- 4 года училась на юридическом, и вот в конце 4-го курса меня выгоняют из-за того, что я не сдала курсовую. Я, конечно расстроилась. Но себе пообещала, что больше никогда не свяжу свою жизнь ни с этим институтом, ни с этой профессией. Все родные, друзья меня ругали, говорили, что надо восстанавливаться. А я не стала. Сняла квартиру, съехала от родителей и стала заниматься тем, что мне нравится, — печь. Начинала с простого — тортики без особого декора, капкейки, трайфлы [английские десерты из бисквитного теста с заварным кремом, взбитыми сливками и фруктовым соком или желе — прим. ADME]. Постепенно набила постоянных клиентов. И вот спустя 2 года я востребованный кондитер в моем городе. У меня не бывает выходных, каждый день у меня есть заказы. Жалею только об одном, что 4 года своей жизни потратила в никуда. Хотя, если бы не эти годы, я бы не поняла, чего именно хочу.
Бонус: когда главное везение — встретить отличную подругу
- Работала я в банке 3-й год. Ходила на работу, как на каторгу. Жаловалась подруге, как я там несчастна. И вот что делает моя подруга: она, не сказав ни слова мне, отправляет мое резюме в нашу местную авиакомпанию. И мне звонят и приглашают на собеседование, которое я с успехом прохожу. И вуаля, в этом году 18 лет я в авиации и в этой авиакомпании, абсолютно счастлива и благодарна за все подруге.
Комментарии
Почти по теме. Один знакомый попросил сделать копию картины Пикассо "Арлекин". Я согласилась. Дочь, когда узнала о моём согласии, стала меня отговаривать: "Мама, ты никогда людей не рисовала, у тебя не получится!" У меня включился внутренний упрямый ослик. А вот докажу, что смогу. Проверила в свои силы. И вот, что получилось: