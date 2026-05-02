15+ душевных историй о людях, которые сделали шаг в неизвестность и оказались в плюсе

Мы с отцом такого типа лодки , под мотор правда делали ещё в до 70г. В 70 я в Армию ушел , потом не делали. Тогда никто и не знал о таком методе -эпоксидка по стеклоткани . ОБХСС тогда затерзал -где брали и пр а, у нас все бумаги о покупке . Добрые соседи настучали от зависти , нет чтоб самим сделать. Жаль одна самая большая пропала , мотора под нее не достать было тогда . Не подумали делая.