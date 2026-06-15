17 теплых летних зарисовок, которые напомнят, как здорово быть ребенком на каникулах
В уголках нашей памяти всегда есть особенное местечко, для уютных воспоминаний о беззаботных летних каникулах, которые были похожи на праздник. Кто-то ездил отдыхать с родителями на курорты, кого-то на все лето отправляли в деревню наслаждаться свежим воздухом и бабушкиными пирожками, а кто-то проводил время в лагере, заводя новых друзей.
- В 16 лет я отдыхала летом у бабушки. Пошли мы с подружкой на сельскую дискотеку. Смотрю, а там в сторонке стоит местный красавчик Кирилл, вокруг которого крутятся девчонки. Видели бы вы их румяные лица, когда паренек бегом подбежал ко мне и начал тараторить, как заведенный: «О! Малинка приехала! Как дела? Как жизнь городская?» Пока я с ним болтала, его поклонницы стояли в углу, надувшись. Откуда им было знать, что мы с Кирюхой в детстве были близкими друзьями, так как дом моей бабушки стоял рядом с его. Мы лет до 12 каждое лето тусовались и проказничали вместе. А Малинкой он меня называл из-за того, что когда мы с ним познакомились, мне было всего 5 лет и я еще не выговаривала букву «р». Когда он спросил, как меня зовут, то я гордо заявила, что Малина. Хотя на самом деле я Марина, конечно.
- В детстве была в лагере. Лозунг в местной столовой гласил: «Хочешь увидеть рай, кухню Теремка выбирай!» На всю жизнь запомнила.
«Мы с ребятишками во время похода, где-то в 70-х»
- Я никогда не забуду, как ночью не могла уснуть из-за плохих снов, и бабушка меня повела в сад, смотреть, как ежики шелковицу собирают. Часа три ночи было, для меня это какая-то сказка была — целая толпа ежей под деревом суетится! Такие моменты, ерунда вроде, но на всю жизнь в памяти остаются.
- В 6 лет меня отправили в летний лагерь. Лично мне там не нравилось, но родители были в восторге. А вот бабушка не разделяла их радости, потому что боялась, что меня там будут плохо кормить. Она разработала гениальный план, который заключался в том, что раз в три дня, посреди ночи, она пробиралась к лагерю, а я должен был незаметно улизнуть из корпуса и подойти к задним воротам. Там бабуля передавала мне пакет с едой, а я, сверкая глазами, тут же уплетал половину под ее гордый и умиляющийся взгляд. Вторую половину я прятал под ближайшим деревом, чтобы не привлекать внимание вожатых. Никто, даже мои соседи по комнате, так ничего и не заподозрил. До конца смены я жил, как король, с тайными запасами еды и ночными встречами с бабушкой. Эта тайна осталась между нами, и даже сейчас, много лет спустя, когда я вспоминаю лагерь, я вспоминаю не песни у костра и не отрядные соревнования, а бабушку, тихо зовущую меня из-за забора.
А потом не отравился, доставая и поедая припрятанные вкусности из кустов? Летом еда без холодильника быстро портится.
«Лето 94-го... У меня есть игровая приставка с классными играми и жизнь прекрасна»
- Доченьке 9 лет. У нее сейчас каникулы идут, а у меня как раз отпуск начался. Отправились всей семьей в деревню к моим родителям, а тут как раз и мои подруги детства отдыхают, тоже с детками своими. Сначала все дети залипали в телефоны, дней пять, а потом им стало надоедать, и они не знали куда себя деть. Пришло время мамочек. Показали детишкам игры нашего детства: казаки-разбойники, светофор, саджо, квач, классики... Детям очень понравилось все это! Мы их домой не могли загнать даже просто поесть. Очень душевный отдых получился.
А мы ещё играли в лапту, выжигало) цепи кованные, море волнуется раз) ну и конечно в войнушку)
- Помню мне лет 10 было. 1987 год. И отправили меня в лагерь. Ехать к нему от нашего дома надо было двумя автобусами. На одном 3 часа, а потом минут 40 на другом и пешком от трассы идти еще 3-4 км. С первого дня я начал написывать маме: «Забери, забери, забери...», — и так на двух листах. И мама приехала забирать меня через несколько дней. Я выбежал на проходную к ней, поцеловал и убежал обратно, так как начинался чемпионат лагеря по футболу, а потом надо было бежать на баскетбол, а потом начиналась дискотека. А еще там была Зоя, похожая на Мальвину. Ох, и нравилась она мне! И после, конечно, мы шли толпой купаться. А Мама... Мама поехала домой таким же маршрутом только в обратном направлении. В лагере было круто! Эххх. Где же моя Зоя сейчас? А то живет со мной какая—то Оля и трое детей.
«Мы с мамой лопаем рыбку на курорте»
"Лопаем" - словотворчество редакции ADME. В оригинале написано "едим рыбу в Бретани". Зачем редакторы так делают? 🤔
- На дворе 2001 год, летние каникулы, мама повела меня и младшего брата в небольшую библиотеку нашего поселка. Сперва мы брали книги в детской части библиотеки, потом, перечитав там почти все книги, мы перешли во взрослую. И больше всех мне нравилась книга, яркая и красочная, с красивыми иллюстрациями, я ее брала почитать 2 раза, и оба раза так не хотела возвращать. С тех пор, прошло около 25 лет, я периодически вспоминала про эту книгу, пыталась найти ее в интернете, но ничего не вышло. И вот буквально дней 10 назад вижу в соцсети пост про детские книги. Пишу комментарий и мне отправляют фото этой книги. Я прослезилась, увидев обложку той самой книги детства, которую всегда помнила. Ее продолжают выпускать, с теми же иллюстрациями. Главную героиню зовут Люся, я почему-то запомнила другую героиню — Киру, и все эти годы искала не по тому имени. И вот сегодня она у меня в руках. Для кого-то это просто книжка, а для меня — воспоминания детства, и теперь у той маленькой девочки есть своя книга «Меховой интернат».
- В 12 лет я часто ездила в лагерь. Помню какой наш домик был задорный и шумный, вечно что-то придумывали. Вожатые на нас бурчали, ведь они вечером не могли уйти веселиться, как другие. Однажды самый главный вожатый предложил почитать нам книгу на ночь, которую, кроме нас, никому-никому не читал. Так рекламировал ее, как будто она прям нереальная. Мы согласились, он приходил и читал нам «Дракулу». А потом сказал, что вампиры есть на самом деле и ночью бродят по лесу. Всю оставшуюся смену мы трескали чеснок и боялись выходить из домика по вечерам... Таких дисциплинированных детей тот лагерь еще не видел никогда.
«Летние каникулы 1994 года. Мой первый улов на удочку, которую я сам смастерил их какого-то хлама»
- Самые теплые воспоминание из детства — это уличные игры. Мы набирали воду в бутылки и поливали друг друга. Рисовали водой на асфальте и смотрели чей рисунок быстрее высохнет. Лепили столовые и пекарни из глины, палочек и листьев. Мелом рисовали на асфальте, правда цветных тогда еще не было и мы таскали у старших мел для окрашивания стен. Если у кого-то находился мяч, то в играли в вышибалы. А еще прыгали через резинку и носились, играя в догонялки.
В нашем дворе были идеальные условия для детей: волейбольная(она же и баскетбольная) площадка, теннисный корт, который зимой превращался в каток, два стола для настольного тенниса, турник. Играли в лапту, футбол, волейбол, прятки, казаки-разбойники, догонялки, лепили из глины, ставили театральные постановки, был у нас даже какое-то время и кукольный театр. Ещё масса игр, которые мы сами придумывали. Мультфильмы показывали редко, телевизоры были не у всех, и мы гурьбой ходили смотреть телевизор или к кому-нибудь из наших, или в холл студенческого общежития, которое тоже находилось в нашем дворе. Теперь такой двор называли бы кампусом, потому что всё там принадлежало машиностроительному институту, в котором работали наши родители.
- Я только недавно поняла, насколько же я богата, что у меня была и деревенская бабушка с домом, где была печь и хозяйство, и поселковая бабушка, где был свой колорит. У меня было лучшее детство, когда подорожник спасал от всего, а самая вкусная еда — это ржаной хлеб с подсолнечным маслом и крупной солью! Я это поняла, когда подруга рассказала, что у нее все бабушки были городские, и она в деревне к своим 50 годам была 2 раза.
«Просто бездельничаю одним летним днем 1996 года»
- Обожала большую часть лета проводить на даче у бабушки с дедом и двоюродным братом. Рядом лес, поле. Свежий воздух, фрукты и овощи, сорванные с грядки. Утром пасешь маленьких утят. Включался огромный радиоприемник, на котором мы слушали наши народные песни. В лес за грибами ходили. Видели вдалеке диких кабанов, лисицу, белочек... Гоняли на великах и пили вкуснейшую на свете воду из колодца.
- Помню, как в детстве я отдыхала в летнем лагере. Моя соседка по комнате была влюблена в нашего вожатого, который на несколько лет был старше нас. В один вечер ее обидели, а она залетела в комнату и начала реветь. Пришел вожатый, начал ее успокаивать, а потом забрал в комнату и что-то ей говорил минут пять. Затем они вышли, он пожелал нам спокойной ночи и ушел. Мы сразу же к подруге, расспрашиваем, что и как там было. Она еще больше начинает рыдать и рассказывает: «Он обнял меня и успокаивал, что-то рассказывал, но я не слушала, потому что думала только о том, чтобы он не заметил соплю, которая свисала из моего зареванного носа!»
А вот еще несколько летних подборок, от которых на душе становится теплее: