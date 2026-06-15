17 теплых летних зарисовок, которые напомнят, как здорово быть ребенком на каникулах

В нашем дворе были идеальные условия для детей: волейбольная(она же и баскетбольная) площадка, теннисный корт, который зимой превращался в каток, два стола для настольного тенниса, турник. Играли в лапту, футбол, волейбол, прятки, казаки-разбойники, догонялки, лепили из глины, ставили театральные постановки, был у нас даже какое-то время и кукольный театр. Ещё масса игр, которые мы сами придумывали. Мультфильмы показывали редко, телевизоры были не у всех, и мы гурьбой ходили смотреть телевизор или к кому-нибудь из наших, или в холл студенческого общежития, которое тоже находилось в нашем дворе. Теперь такой двор называли бы кампусом, потому что всё там принадлежало машиностроительному институту, в котором работали наши родители.