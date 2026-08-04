15+ светлых историй о людях, чья доброта — как глоток воды в жаркий день

Вспомнила,как я однажды в Санкт Петербург ездила. Через Москву. Поезд проходящий с севера ( не помню откуда) В купе попала с вахтовиками и очень милой бабушкой. Она вышла на пенсию и путешествовала по России навещая друзей детства и юности. Много интересных историй рассказывала. За давностью лет( лет 20 мне было) я их, конечно,не помню,но помню ощущение какого-то уюта,что ли. А вахтовики меня кормили всю дорогу. Я взяла с собой только пару йогуртов, яблоки и немного конфет. Ехать то вроде и не долго. И вот они мне и мясо, и бутерброды." Ешь, ветром снесет. Ты такая худенькая". Люблю плацкарт. Там почти всегда интересные люди попадаются. В купе скууучно.