Даже не знаю, что сказать... Мой бывший поступил бы точно так же с незнакомой официанткой, но если бы это я случайно опрокинула на него лимонад, вот тогда бы он и показал бы себя во всей красе... орал бы минут 15.
15+ светлых историй о людях, чья доброта — как глоток воды в жаркий день
Говорят, мир спасет красота, но на плаву его часто держит самая обычная человеческая доброта: помощь незнакомца, забота о животных, вовремя сказанное слово или бутылка воды в жаркий день. И совсем неважно, большой это жест или маленький. Главное, чтобы он был от чистого сердца.
- Дочь потащила меня в кафе знакомиться с новым парнем. Тот улыбался, шутил — ну почти идеальный. И тут официантка случайно опрокинула ему лимонад прямо на белую рубашку. Я подумала: «Вот сейчас он себя и покажет». А он первым делом спросил, не ушиблась ли девушка, помог собрать салфетки и попросил менеджера, который сразу ниоткуда появился у нашего столика, её не ругать. Когда дочь потом спросила, понравился ли он мне, я ответила: «Берём».
- Идем с друзьями по улице и слышим из окна: «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя!» Мы остановились и тоже запели. А потом еще пара человек, просто проходивших мимо, присоединились. Позже вышла девушка на балкон, вся в слезах от радости. Сказала, что так ярко ее не поздравляли еще, и вышла с нами есть торт на лавочке. Сказала, что друзья в последний момент не смогли прийти, и она уже думала, что день рождения пройдет совсем тихо, без друзей, только с сестрой. А тут мы своим хором подняли ей настроение и сделали вечер ярким.
Что это за друзья такие, ве в последний момент не пришли? Выводы надеюсь декушка сделала
- Переехала жить отдельно, стать самостоятельной. Зарабатывала, но мало, хотя на аренду хватало. Однажды зашла в магазин в тележке почти ничего, взяла только самое необходимое. На кассе краем глаза вижу: кто-то выкладывает разные вкусности: шоколад, мясо, колбасу... Уже приготовилась громко возмутиться, открыла рот, как увидела, что это мой дедушка! Полные пакеты для меня. Никогда не думала, что обычная еда может быть лучшим подарком.
- В Риме у меня сел телефон прямо у выхода из метро. В руках чемодан, в голове — только название отеля. Стою у карты, пытаюсь делать вид, что у меня план, и тут женщина из газетного киоска машет мне рукой подзывает к себе, на своем телефоне открывает маршрут до отеля. Потом берет бумажный чек, рисует на нем две улицы и пишет: «Направо, потом прямо». Я купила у нее открытку просто из благодарности, а она еще сунула мне бутылку воды. После такого незнакомый город сразу становится добрее.
Не понятно откуда женщина узнала какой ей отель был нужен. Есть только один вариант, если он самый знаменитый в городе, а девушка его описала или вспомнила улицу.
Трёхлетняя Ариана отдала свои волосы на парик для другого ребёнка
Дорогие читатели, у нас возникли технические проблемы с загрузкой картинок в комментариях. Мы уже работаем над решением. Спасибо за понимание и терпение!
- Выхожу из отеля в Каире: солнце, +40, я в джинсах и с лицом вареной креветки. Под нос напеваю: «Тополиный пух, жара...», и тут охранник отеля делает круглые глаза, а через минуту исчезает и возвращается с огромной бутылкой воды. Протягивает мне и говорит: «Вы вообще-то в Египте». Я пыталась отказаться, но он только покачал головой: мол, туристов надо беречь.
Интересно, какие такие непреодолимые жизненные обстоятельства помешали автору сменить джинсы на более подходящую одежду...
- На жаре у супермаркета сидел дедушка с собакой. Рядом бумажка: «Покормите ее, я подожду». Денег было немного, но пройти мимо я не смогла. Купила дедушке сосисок и батон, а псу — 3 кг корма. Дед посмотрел на меня и первым делом начал кормить пса, а не есть сам.
благородный поступок!!! как бы мне хотелось, чтобы у всех старичков все было хорошо...
- Лет пятнадцать назад в Куала-Лумпуре мы хотели попасть на смотровую площадку, но билетов до нашего отъезда уже не было. Поехали просто погулять рядом — и вдруг у входа незнакомцы протянули нам два бесплатных билета: их друзья не пришли. Мы были так счастливы, что запомнили этот момент на годы. А несколько лет спустя у меня оказались лишние билеты на концерт в Риме, и я специально оставила два у себя, чтобы отдать кому-нибудь на входе. Вы бы видели радость девушек, которым они достались! Вот он, круговорот добра.
Отец автора уже несколько лет подкармливает животных возле своего дома.
- Работаю кассиром в магазине и ко всем покупателям обращаюсь на «вы», даже к детям. Среди постоянных клиентов есть мужчина, который не слышит. Мне было неловко, что я не могу с ним нормально поздороваться, поэтому однажды по дороге на работу выучила несколько жестов. Когда он пришёл снова, я показала ему «спасибо» и повторила слово губами. У него сразу засветились глаза. Он улыбнулся и ответил жестом: «Отлично».
Вот в таких вот поступках и проявляется настоящая человеческая сущность, но, к великому сожалению, люди все чаще начали проявлять эгоизм
- На годовщину муж подарил мне старый деревянный ящик. Я ждала хотя бы цветы, но улыбнулась и поставила его в спальне. Муж сказал только: «Рассмотри его как следует». Неделю я не понимала, что он имеет в виду, а потом заметила, что нижняя планка немного шатается. Потянула — под ней оказалось второе дно, а там письма от моих родных и друзей. Муж заранее попросил каждого написать мне несколько строк на случай, если однажды станет тяжело. Я села прямо на пол и читала их одно за другим — от мамы, подруги, бывшей коллеги и даже соседки.
Ну хотел человек сделать день своей женщины интересным, ничего плохого не вижу в этом фордбоярде
- В плацкарте с нами ехала бабушка. Из еды у неё была только бутылка кипячёной воды. Сосед сверху купил ей постельное бельё, женщина напротив принесла чай, мы достали бутерброды и яблоки. Вскоре весь отсек ужинал вместе, а наша попутчица всё повторяла, что давно не встречала столько заботы в одном вагоне.
Вспомнила,как я однажды в Санкт Петербург ездила. Через Москву. Поезд проходящий с севера ( не помню откуда) В купе попала с вахтовиками и очень милой бабушкой. Она вышла на пенсию и путешествовала по России навещая друзей детства и юности. Много интересных историй рассказывала. За давностью лет( лет 20 мне было) я их, конечно,не помню,но помню ощущение какого-то уюта,что ли. А вахтовики меня кормили всю дорогу. Я взяла с собой только пару йогуртов, яблоки и немного конфет. Ехать то вроде и не долго. И вот они мне и мясо, и бутерброды." Ешь, ветром снесет. Ты такая худенькая". Люблю плацкарт. Там почти всегда интересные люди попадаются. В купе скууучно.
«Мама укрывает собаку на ночь»
- Еду на работу в автобусе. Настроение плохое, погода ещё хуже. Напротив сидит девочка лет пяти и долго рассматривает мои косички. Когда я собралась выходить, она вдруг сказала: «У вас красивая причёска. Хорошего дня!» На улицу я вышла уже с улыбкой.
Иногда мне хочется сделать комплимент незнакомому человеку на улице: красивому пальто, прическу, лаку для ногтей... Но я стесняюсь и не знаю, как это будет воспринято
- Решила сделать приятное для родителей, съездить на дачу и собрать вишни. Собрала с небольших деревьев, а самую большую, у ворот, оставила напоследок. Ягоды висели далеко, я пыталась дотянуться с забора, залезть на ветки. Безуспешно. За моими попытками наблюдали соседи. Скоро подошли двое мужчин с лестницей и предложили помощь. К ним присоединились другие — так собралась целая команда. Работали под музыку, быстро собрали все. Я раздала всем понемногу вишни, а со мной поделились черешней, овощами и даже подвезли домой. Теперь мы с соседями договариваемся на новые сборы и шашлыки. Не думала, что на даче может быть так весело. Помогла родителям и нашла новых друзей. Добро возвращается.
Этот молодой человек заметил, что мужчина не мог спуститься самостоятельно, и протянул руку помощи
А я как-то попыталась помочь одному дедушке перейти через ж/д пути. Там очень активное движение, 3 или 4 пути и иногда поезда едут практически одновременно. Т.е. после поезда один путь переходишь, а по другому пути мчится следующий поезд, в том же направлении, что и первый.
И вот дед еле ноги переставляет. Я только взяла его под руку - давайте я вам помогу. А он стал от меня клюшкой отмахиваться, хотел стукнуть, орал - знаю я вас, воров.
Еле от него убежала...
- Дедушка пришёл на почту оплатить связь — рублей двести. Его развернули на кассе: «Это не банк». Он так и остался сидеть — растерянный, не знает, куда идти дальше. Я подошла, помогла разобраться с телефоном и положила ему денег на счёт. Он поблагодарил так, будто я сделала что-то огромное. А мне просто было важно, чтобы он дошёл домой с работающим телефоном.
Ну как можно относиться плохо к людям возраста родителей или дедушек с бабушками?? Разве эти люди не понимают, что они не останутся вечно молодыми, и это ждёт и их тоже
- Соседка каждый вечер выносила мусор ровно в девять. Я думала, просто привычка. А потом увидела, как она оставляет на лавочке пакет с контейнером супа и запиской: «Для того, кто сегодня не успел поесть». Оказалось, так она подкармливала дворника, который работал на двух участках и часто оставался без обеда. Однажды он дождался её у подъезда и протянул букет сирени: «Спасибо. С вашим супом я хоть горячее есть начал».
Иногда человеку запоминается не сама трудность, а тот, кто вовремя оказался рядом. А какой небольшой добрый поступок вы помните до сих пор?
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Комментарии
Если честно, мне чуть грустно стало. Это прекрасно, что есть добрые и порядочные люди, о ком рассказали в этой статье, но есть и обратная сторона: значит этим людям нужна была помощь, они пострадали из-за других, как например в истории с дедушкой на почте... Ой, дорогие люди, не знаю