15 светлых историй о людях, которые доверились своей интуиции, а та им подмигнула

Интуиция часто проявляется в самых обычных ситуациях: когда мы выбираем дорогу домой, принимаем неожиданное предложение или решаем зайти в случайное кафе. И хотя здравый смысл советует действовать привычным способом, именно шаг вопреки логике порой приводит к удивительным поворотам, оставляя яркие и светлые воспоминания. В этих историях люди прислушались к чутью и не пожалели.