20+ человек, чьи коллекции пропитаны духом времени, светлыми чувствами и маленьким счастьем

Кого из нас не захватывал увлекательный мир коллекционирования? Эти счастливые моменты, когда ты видишь долгожданный вкладыш в жвачке, ставишь на полку новую фигурку из киндера, получаешь в подарок редкий журнал или открываешь парфюм с дорогим сердцу ароматом. Ах, а какие потом теплые воспоминания нас наполняют, когда мы спустя годы разглядываем собранные сувениры. В этой статье — уютные коллекции, которые пропитаны добром и духом своего времени.

«В детстве у нас в селе особо развлечений не было. Так что я собирал обертки от шоколадок. К сожалению, больше 100 штук отдал когда-то однокласснице, но самое ценное сохранил»

«Что я нашла в закромах! Дорогие сердцу и любимые мымрики (как я их называю). Они были популярны после киндеров. Жалею, что не купила всех. Еще минимум три мымрика были бы в коллекции»

Папы всегда найдут способ сберечь самые важные моменты

Папа всю жизнь собирал видеокассеты. Он умудрялся их покупать даже в эпоху флешек и подписок. Но мама поставила ультиматум — увезти все на дачу, а то только пыль копится. И вот собираем мы все в коробку, а из «Титаника» выпадает листик в клеточку с надписью: «Франция — Бразилия. 1998. Первый матч Кати. Она болела за французов». На «Крепком орешке» и вовсе была запись матча «Реал» — «Барселона» в 2005, который мы смотрели у папиного друг, и я была единственной, кто болел за мадридцев. В общем, в большой коллекции кассет у папы еще была подколлекция, как он дочку к футболу приучал. ADME

«В детстве брала почитать у подружки. И вот решила все же купить эту коллекцию от „Росмэн“. Даже страницы такие же, как 20-25 лет назад, будто газетные, а „Гарри Поттер“ выведен рельефными буквами»

© Demonfoxxx / Pikabu Caleb Vivas только что Несколько лет назад тоже себе Гарри Поттера весь набор заказал, ещё пришли билеты на поезд Хогвартс Экспресс (блин и почему я ещё не еду в Хогвартс?) и карта мародеров. Ещё есть зубные щётки в виде бузиной палочки и палочки Темного лорда, две карточки от жабы с молодым Томом Редлом и Темным лордом. И тату с фениксом и дарами смерти... Мальчик чуть больше 11 лет... На 27 лет Ответить

Фотография — отличный способ коллекционирования

Дедушка всегда меня учил бережно обращаться с природой. Однажды в детстве я увидел у сверстника коллекцию бабочек в рамках. Загорелся идеей, нашел сачок. Дедушка увидел это и терпеливо объяснил, что бабочки очень полезны для растений, и мне лучше не не трогать их. А чтобы я не расстраивался, выдал мне свой старенький фотоаппарат. Вместо ловли предложил фоткать разные виды бабочек и собирать альбом. Какой же у меня был восторг, когда потом проявляли фото. Собрал несколько альбомов и сохранил природу. © Не все поймут / VK

«Я много чего собирал, но моя коллекция фигурок Симпсонов просто грандиозна»

© ReturnOneWayTicket / Reddit Caleb Vivas только что Недалеко от города где я работаю есть небольшой городок, там есть ТЭС, речка, градирни... Каждый раз проезжая мимо в голове играет музыка из заставки Симпсонов Ответить

«Переливающиеся календарики и объемные открытки с любимыми персонажами из мультиков и сказок до сих пор кажутся мне маленьким чудом. Храню эту коллекцию с самого детства»

ADME Svetlana только что У меня тоже есть переливающиеся открытки и календарики! Ответить

Добавить в коллекцию можно и голос, и важные слова

Я записываю свои разговоры по телефону. В моей коллекции более тысячи записанных бесед. Разговоры с моим первым парнем, которого я люблю до сих пор. С подругой детства, с которой я потеряла связь. С бабушкой, которой не стало в прошлом году. Я могу услышать всех тех, с кем не могу поговорить в настоящее время. © Тайные истории / VK Tatyana Anatolievna только что Я не догадалась это сделать.... Единственное, что радует я ещё помню их голоса... Ответить

«Сколько мне пришлось купить жвачек и наменять вкладышей, чтобы собрать всю коллекцию Турбо (280 штук) и Лазеров (70 штук)»

Парфюмы часто становятся предметом коллекции. Но иногда они — больше, чем аромат

Я коллекционирую ароматы дорогих мне людей. Еще в старших классах подумала, что было бы прикольно сохранить для себя парфюмы близких. Названия говорить смысла нет, но вот запахи! У меня в коллекции есть бабушкин парфюм с запахом сирени и апельсина: открываю его, когда скучаю по бабуле. Есть аромат моря и зелени — это парфюм моей первой школьной любви. Есть запах фиалки и жасмина — моей мамочки, которая живет очень далеко: иногда им пшикаюсь и чувствую себя маленькой и дома. С каждым важным этапом жизни коллекция пополняется: гель для душа с запахом малины — с мужем купали таким дочь в младенчестве. Парфюм доктора, который мне помог. Даже шампунь с ароматом корицы от нашей собачки. Может, кто и не поймет мою коллекцию, но она мне очень дорога. © Не все поймут / VK Caleb Vivas только что А я просто покупаю духи, с каждого отпуска стараюсь новый запах привести, иногда в подарок покупаю друзьям и начальству. Небольшая коллекция, но постепенно пополняется. Жаль, что только отпуска редкие Ответить

«Убиралась на балконе и нашла капсулу времени. Очевидно, это „сокровища“ старшего брата. Для каждого мальчишки такие коллекции были важны»

Недостающий журнал в коллекции — лучший подарок

Я всегда знала, что моя лучшая подруга — потрясающий человек с большим сердцем. Недавно у ее парня был день рождения, она долго готовила ему сюрприз. Подруга еле-еле нашла нужно человека, сильно переплатила за подарок, но все ради своего любимого. Она подарила ему полную коллекцию журналов про «Человека-паука», которые он собирал в детстве, но не смог заполучить все выпуски. Парень был в полном восторге! © Карамель / VK

«Бабушка собирала колокольчики. Никто в семье не захотел забрать их на память. А вот я была рада этой возможности. Уже добавила в коллекцию один старинный колокольчик, так что продолжу бабушкину традицию»

«Продолжаем ностальгировать. Нашел вот такое сокровище киндеров, так и хочется сказать: „Ну что, среда, мои чуваки?“»

Опавшие листья могут быть напоминанием о приятных моментах

У дедушки была зеленая картонная папка на веревочках. Нам нельзя было ее трогать, но бабуля всегда рассказывала, что дед там собирал марки. И вот недавно я доставала сервиз из серванта, папка упала на пол, и раскрылась. Но в ней были совсем не марки, а высушенные растения. Мы с дедушкой и братом все детство собирали листья, цветы и сушили для гербариев. Главное, мы свои не сохранили, а он сберег. ADME

«Разбирал вещи мамы и наткнулся на ее коллекцию кукол! Они даже не распакованы»

Отличная игра в шахматы как приятный бонус к коллекционированию

В детстве я обожал журналы про Гарри Поттера, которые продавались с коллекционными шахматными фигурками. Я не умел играть в шахматы, но ради них же и выпрашивал у родителей каждый выпуск. Собрал всю коллекцию и попросил дедушку меня научить. Каждый вечер мы с ним сидели и учились, затем я начал ездить на школьные турниры, впервые выигрывал что-то. Сейчас давно уже не играю, но фору могу дать каждому, особенно, если садимся играть волшебными шахматами. Не зря собирал, они еще и интерьер дома дополняют! © Не все поймут / VK

«Многие сейчас спичками и не пользуются, а раньше коробки очень интересно оформляли. У меня уцелела часть коллекции. Вот некоторые экземпляры»

© Forestwalk / Pikabu Яна только что ой, у меня были такие. с аквариумными рыбками , штук 50. они продавались стразу все вместе , на большой картонке такой Ответить

Даже бананы имеют право быть увековеченными

Мой муж с виду вполне обычный молодой человек. Стройный, красивый, немного брутальный. Никто, кроме меня и его родителей, не знает о его своеобразной коллекции! Муж с самого раннего детства собирает наклейки с бананов — целый альбом для них выделен! © Не все поймут / VK

«Полный набор плюшевых игрушек по мотивам „Гриффинов“, которые мне удалось вытащить из игрового автомата на работе»

Одна бабушкина вилка может вдохновить на грандиозную коллекцию

Когда не стало бабушки, я не нашла свою любимую вилочку у нее на кухне. А она всегда говорила, что из набора каждому внуку достанется по вилке. Они просто очень удобные: и на ложечку немного похожи, и на вилочку, в руке легко держится. Вилку не нашла, но как-то везде стала к этому столовому прибору приглядываться. То у подружки выклянчу, то еще где. Так собралась моя коллекция. Потом друзья стали привозить мне всякие вилки из отдаленных уголков земного шара. В одном ресторане Нижнего Новгорода я уговорила управляющую подарить мне вилку — 4 года уже эта вилка у меня в фаворитах. Есть экземпляры из Египта, Мексики, из Калининграда, Питера и Еревана. Самых разных разновидностей: вилка-мыльные пузыри, вилка-чесалка, деревянная. Но той самой, как у бабули, не было. И вот поехала я как-то в санаторий, а там в столовой такая вилка! Выпросила у руководства в коллекцию. И вот у меня уже 93 вилки. Все думаю, как их хранить: в рамочке что ли? © Kolandel / Pikabu

«300 кассет утилизировал. Оставил около сотни самых любимых. Коллекция, которую жалко терять»

Самые ценные вещи в коллекции не всегда самые дорогие

Мой супруг обожает нумизматику! В его коллекции полно самых разных экземпляров, какие-то он со временем продает, особо ценные оставляет себе. Долгое время он с теплотой вспоминал историю из детства про маленький кошелек, куда складывал монеты, подаренные дедушкой, и постоянно твердил, что там могут быть редкие и дорогие экземпляры. Этот кошелек он искал много лет и прошлым летом все-таки нашел на чердаке старого бабушкиного дома. С огромным воодушевлением открыл находку, высыпал содержимое и внезапно понял, что все его ожидания были лишь детской выдумкой. Внутри лежали вовсе не монеты, а обычные плоские железки, которыми дед просто развлекал внука. Ни капли разочарования, выкидывать их он не стал и сказал, что именно они теперь будут самым ценным сокровищем в его коллекции. © Не все поймут / VK

«Моя коллекция брелоков, которой уже 20 лет: миниатюрные настольные игры, копии детских игрушек, роботы, Барби и машинки»

Одна мелодия из коллекции может напомнить о самых приятных моментах

Мой папа всегда любил собирать старые виниловые пластинки. У него сохранились записи еще с тех пор, когда он был подростком и только начал увлекаться музыкой. Неделю назад ему исполнилось 60 лет. Я долго думала над подарком, примерно месяцев 6, и, наконец, пришла идеальная идея. Собрала все его виниловые пластинки и отнесла к специалисту, который оцифровал каждую запись и создал коллекцию на дисках и в цифровом формате. Пластинок было более 300! Папа был в восторге. Мы сразу же начали слушать некоторые записи. Проигрывая одну из старых пластинок, я услышала знакомую мелодию. Это была песня, которую папа играл мне на гитаре, когда я была ребенком. © Не все поймут / VK