19 человек, чья нестандартная логика дарит жизненные сюжеты для ироничных комедий

Истории
27.07.2026
19 человек, чья нестандартная логика дарит жизненные сюжеты для ироничных комедий

Некоторые люди так нестандартно мыслят, что только чувство юмора и ирония помогают их понять. Спорить с их железной логикой редко получается: соседка снизу уверена, что вы передвинули ее потолок, а муж с самыми светлыми чувствами приклеивает к вашей рассаде магазинные помидоры — иногда это все ставит нас в тупик, а иногда — наполняет жизнь маленькими радостями. Простые хитрость, смекалка, необычное мышление и временами даже искренняя честность и непосредственность — вот главные качества тех, о ком наши истории.

  • Ехал в маршрутке в наушниках. Передо мной сидела девушка и долго разговаривала по телефону. Когда она закончила разговор, к ней обратился рядом сидящий мужчина. Не похоже было, что они вместе, поэтому решил послушать, как он ее отчитывает за громкие разговоры в транспорте. Девушка, видно отвечая на вопрос мужика, сказала, что телефон сел. А он выдал: «Возьмите мой телефон. Перезвоните. Вы просто на самом интересном месте прервались, а мне интересно, чем все закончилось». Девушка хихикнула и взяла телефон соседа.
  • Родственники приехали по объявлению смотреть квартиру с балконом. Дом находился в центре Москвы, но частично был деревянным. Смотрят обстановку, и тут понимают, что выхода на балкон нет! Они удивились, а хозяин и глазом не моргнул: «Так в углу стоит стопка досок, из них можно сделать балкон». А друзья приехали по объявлению о продаже квартиры с паркетом. Паркет был сложен у стены.
ATKD / Dzen
  • Стою в очереди в паспортном столе минут пять, впереди меня четыре человека. Заходит дамочка и обращается ко второй в очереди:
    — Я перед вами буду.
    — Почему?
    — Так я же в здание раньше зашла.
    — В первый раз вас вижу.
    Пришлось идти в конец очереди. А так хотелось же!

Некоторые строительные решения действительно удивляют. Например, перекрыть окно подвесным потолком

  • Я давно работаю удаленно, со всеми списываемся через электронную почту. И вот начальник назначает мне встречу с темой «Улучшение коммуникации». Пришла, а он мне продемонстрировал несколько моих писем и сообщил, что коллеги считают их «немного резкими». Поначалу мне показалось, что он шутит. Что такого во фразах «Привет, пришли, пожалуйста, обновленный файл, когда будет возможность» и «Просто хочу узнать, есть ли какие-то новости по проекту»? Это же обычное рабочее общение! В общем, меня попросили добавлять восклицательные знаки и смайлики, чтобы смягчить тон моих посланий.
  • На всю жизнь запомнила стену в квартире одной школьной подружки: ее мама записывала телефонные номера не в блокнот, а прямо на обои рядом с телефоном. Просто представьте этот список от потолка до пола: «Кристина», «ЖЭК», «Сантехник», «баба Аня» и прочее.
  • Когда сидела в декрете, решила продать свои сапоги на каблуках. Они были в отличном состоянии, а носить их мне тогда было особо некуда. А тут девушка пишет и так легко предлагает поменяться на 6 кило порошка «Усатый нянь» и большую упаковку подгузников. Говорит, ей ну очень нужны красивые сапоги — завтра у мужа день рождения. А денег нет. Ладно, думаю, порошок всегда пригодится, а от подгузников отказалась — сын их уже перерос. Но девушка все равно притащила все. А потом еще и фотку с праздника прислала, мол, как хорошо сапоги на ней сидят. Самый милый обмен в моей жизни.
liya.777

Коллеги считают этого парня гением. И, знаете, мы с ними согласны. Осталось научиться пользоваться палочками

  • У нас в Ростове-на-Дону выпустили новые автобусы. На внутренней стороне дверей было предупреждение: «Осторожно, открываются вовнутрь». Люди, конечно, возмущаться начали. Администрация быстро отреагировала — новая наклейка гласила: «Осторожно, открываются во внутрь».
Евграф Сазонов / Dzen
  • Я фотограф. Ко мне часто приходят клиенты в акционные периоды или по подарочным сертификатам. Вот и одна семья так дважды приходила на съемку. А потом я долго никаких акций не устраивал. Как раз осень была. И эти клиенты звонят мне и зовут погулять с ними в парке. Мол, у нас дочка, у вас сыночек (они примерно одного возраста). Говорят: «Заодно фотоаппарат возьмете и поснимаете наших деток». Мы, на минуточку, не были ни друзьями, ни добрыми знакомыми. Просто они вот так хитро хотели устроить дочке бесплатную съемку. Я это предложение не принял.
  • По субботам мы принимали «хвосты» у заочников — в будние дни они же работают. И вот одна студентка, которая частенько заваливала экзамены и зачеты, заявляет:
    — Я смогу пересдать в среду, 8 марта.
    — Так это же официальный выходной.
    — Вот и отлично.
    — Вы не поняли — официальный выходной. Здесь никого не будет.
    — Что значит «никого не будет»?! Я имею права пересдать экзамен в свой законный выходной!
Voyager / Dzen

Мы все чаще отказываемся от бумажных извещений. Так же поступил и автор этой фотографии. Правда, ему пришло 22 бумажных письма с благодарностью за выбор электронного документооборота

  • Сделали у мамы в квартире ремонт. Тут нарисовывается соседка снизу и выдвигает гениальную претензию, мол, мы пол на 5 сантиметров сдвинули вниз. Потолок у нее ниже опустился, понимаете ли.
Ирина В. / Dzen
  • Встретилась в обувном магазине пара средних лет. Жена по традиции не могла выбрать себе обувь, а муж просто пыхтел от возмущения. И вот его взгляд упал на витрину с модными резиновыми сапогами. Мужик тут же ухватил прозрачные сапоги, всучил их жене и выдал: «Смотри какие! Просто надеваешь каждый день новые носки и все! Подруги обзавидуются!»
  • Мамина приятельница продала нам свою дачу. Они с семьей вообще все продали и уехали в Питер жить. Через несколько лет приехала эта подруга к родственникам погостить. Звонит моей маман и просит: «Ты там на нашей даче смородины мне собери. Литров 5 хватит». Ну какова простота! Нам потом еще соседи рассказывали, что она иногда приезжала в наше отсутствие поглядеть, как там ее участок.
Натусик / Dzen

Для многих людей поход в парикмахерскую оборачивается приключением. Вот и тут мужчина немного удивлен дизайнерским решением своего барбера

  • Супруга захотела на балконе выращивать помидоры черри. Все хорошо, вот только урожая все нет и нет. Решил подсобить: аккуратно приклеил к кустам магазинные помидоры. Жена счастлива! Я уж и забыл про свой творческий подход, как дорогая заявляет: «Милый, в прошлом году так хорошо помидорки пошли. Я и в этот такие же саженцы заказала. Еще и родне!» Заказала она рассады на 6 тысяч! Так сказать, буду верить в лучшее.
mommdarinka
  • Незнакомая тетка на улице заявила мне: «Что ж ты в мятом платье вышла?» Я ответила, что муж не успел погладить, срочно уехал в командировку. Дамочка немного зависла. И да, я не замужем.
40gyzkyz
  • Коллега рассказала. Приходит она как-то в магазин одежды с мамой. Маме надо было купить джинсы, а коллега должна была со стороны оценить, как те на ней сидят. Пока мама выбирала джинсы у стойки, коллега глянула издалека на себя в зеркало в примерочной. Так продавец, которая за ними в этот момент внимательно следила, сказала ей: «Девушка, а зеркало платное». Сначала подумали, что шутит, но продавщица повторила эту же фразу уже громче. Коллега тогда с мамой просто развернулись и ушли.
Ольга Б. / Dzen

Некоторые люди действительно иногда мыслят настолько нестандартно, что диву даешься. Вот, например, статья о том, как изящно можно проявить смекалку и выйти из любого положения.

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