19 человек, чья нестандартная логика дарит жизненные сюжеты для ироничных комедий
Истории
27.07.2026
Некоторые люди так нестандартно мыслят, что только чувство юмора и ирония помогают их понять. Спорить с их железной логикой редко получается: соседка снизу уверена, что вы передвинули ее потолок, а муж с самыми светлыми чувствами приклеивает к вашей рассаде магазинные помидоры — иногда это все ставит нас в тупик, а иногда — наполняет жизнь маленькими радостями. Простые хитрость, смекалка, необычное мышление и временами даже искренняя честность и непосредственность — вот главные качества тех, о ком наши истории.
- Ехал в маршрутке в наушниках. Передо мной сидела девушка и долго разговаривала по телефону. Когда она закончила разговор, к ней обратился рядом сидящий мужчина. Не похоже было, что они вместе, поэтому решил послушать, как он ее отчитывает за громкие разговоры в транспорте. Девушка, видно отвечая на вопрос мужика, сказала, что телефон сел. А он выдал: «Возьмите мой телефон. Перезвоните. Вы просто на самом интересном месте прервались, а мне интересно, чем все закончилось». Девушка хихикнула и взяла телефон соседа.
- Родственники приехали по объявлению смотреть квартиру с балконом. Дом находился в центре Москвы, но частично был деревянным. Смотрят обстановку, и тут понимают, что выхода на балкон нет! Они удивились, а хозяин и глазом не моргнул: «Так в углу стоит стопка досок, из них можно сделать балкон». А друзья приехали по объявлению о продаже квартиры с паркетом. Паркет был сложен у стены.
ATKD / Dzen
- Стою в очереди в паспортном столе минут пять, впереди меня четыре человека. Заходит дамочка и обращается ко второй в очереди:
— Я перед вами буду.
— Почему?
— Так я же в здание раньше зашла.
— В первый раз вас вижу.
Пришлось идти в конец очереди. А так хотелось же!
Некоторые строительные решения действительно удивляют. Например, перекрыть окно подвесным потолком
- Я давно работаю удаленно, со всеми списываемся через электронную почту. И вот начальник назначает мне встречу с темой «Улучшение коммуникации». Пришла, а он мне продемонстрировал несколько моих писем и сообщил, что коллеги считают их «немного резкими». Поначалу мне показалось, что он шутит. Что такого во фразах «Привет, пришли, пожалуйста, обновленный файл, когда будет возможность» и «Просто хочу узнать, есть ли какие-то новости по проекту»? Это же обычное рабочее общение! В общем, меня попросили добавлять восклицательные знаки и смайлики, чтобы смягчить тон моих посланий.
- На всю жизнь запомнила стену в квартире одной школьной подружки: ее мама записывала телефонные номера не в блокнот, а прямо на обои рядом с телефоном. Просто представьте этот список от потолка до пола: «Кристина», «ЖЭК», «Сантехник», «баба Аня» и прочее.
- Когда сидела в декрете, решила продать свои сапоги на каблуках. Они были в отличном состоянии, а носить их мне тогда было особо некуда. А тут девушка пишет и так легко предлагает поменяться на 6 кило порошка «Усатый нянь» и большую упаковку подгузников. Говорит, ей ну очень нужны красивые сапоги — завтра у мужа день рождения. А денег нет. Ладно, думаю, порошок всегда пригодится, а от подгузников отказалась — сын их уже перерос. Но девушка все равно притащила все. А потом еще и фотку с праздника прислала, мол, как хорошо сапоги на ней сидят. Самый милый обмен в моей жизни.
liya.777
Коллеги считают этого парня гением. И, знаете, мы с ними согласны. Осталось научиться пользоваться палочками
- У нас в Ростове-на-Дону выпустили новые автобусы. На внутренней стороне дверей было предупреждение: «Осторожно, открываются вовнутрь». Люди, конечно, возмущаться начали. Администрация быстро отреагировала — новая наклейка гласила: «Осторожно, открываются во внутрь».
Евграф Сазонов / Dzen
- Я фотограф. Ко мне часто приходят клиенты в акционные периоды или по подарочным сертификатам. Вот и одна семья так дважды приходила на съемку. А потом я долго никаких акций не устраивал. Как раз осень была. И эти клиенты звонят мне и зовут погулять с ними в парке. Мол, у нас дочка, у вас сыночек (они примерно одного возраста). Говорят: «Заодно фотоаппарат возьмете и поснимаете наших деток». Мы, на минуточку, не были ни друзьями, ни добрыми знакомыми. Просто они вот так хитро хотели устроить дочке бесплатную съемку. Я это предложение не принял.
- По субботам мы принимали «хвосты» у заочников — в будние дни они же работают. И вот одна студентка, которая частенько заваливала экзамены и зачеты, заявляет:
— Я смогу пересдать в среду, 8 марта.
— Так это же официальный выходной.
— Вот и отлично.
— Вы не поняли — официальный выходной. Здесь никого не будет.
— Что значит «никого не будет»?! Я имею права пересдать экзамен в свой законный выходной!
Voyager / Dzen
Мы все чаще отказываемся от бумажных извещений. Так же поступил и автор этой фотографии. Правда, ему пришло 22 бумажных письма с благодарностью за выбор электронного документооборота
- Сделали у мамы в квартире ремонт. Тут нарисовывается соседка снизу и выдвигает гениальную претензию, мол, мы пол на 5 сантиметров сдвинули вниз. Потолок у нее ниже опустился, понимаете ли.
Ирина В. / Dzen
- Встретилась в обувном магазине пара средних лет. Жена по традиции не могла выбрать себе обувь, а муж просто пыхтел от возмущения. И вот его взгляд упал на витрину с модными резиновыми сапогами. Мужик тут же ухватил прозрачные сапоги, всучил их жене и выдал: «Смотри какие! Просто надеваешь каждый день новые носки и все! Подруги обзавидуются!»
- Мамина приятельница продала нам свою дачу. Они с семьей вообще все продали и уехали в Питер жить. Через несколько лет приехала эта подруга к родственникам погостить. Звонит моей маман и просит: «Ты там на нашей даче смородины мне собери. Литров 5 хватит». Ну какова простота! Нам потом еще соседи рассказывали, что она иногда приезжала в наше отсутствие поглядеть, как там ее участок.
Натусик / Dzen
Для многих людей поход в парикмахерскую оборачивается приключением. Вот и тут мужчина немного удивлен дизайнерским решением своего барбера
- Супруга захотела на балконе выращивать помидоры черри. Все хорошо, вот только урожая все нет и нет. Решил подсобить: аккуратно приклеил к кустам магазинные помидоры. Жена счастлива! Я уж и забыл про свой творческий подход, как дорогая заявляет: «Милый, в прошлом году так хорошо помидорки пошли. Я и в этот такие же саженцы заказала. Еще и родне!» Заказала она рассады на 6 тысяч! Так сказать, буду верить в лучшее.
mommdarinka
- Незнакомая тетка на улице заявила мне: «Что ж ты в мятом платье вышла?» Я ответила, что муж не успел погладить, срочно уехал в командировку. Дамочка немного зависла. И да, я не замужем.
40gyzkyz
- Коллега рассказала. Приходит она как-то в магазин одежды с мамой. Маме надо было купить джинсы, а коллега должна была со стороны оценить, как те на ней сидят. Пока мама выбирала джинсы у стойки, коллега глянула издалека на себя в зеркало в примерочной. Так продавец, которая за ними в этот момент внимательно следила, сказала ей: «Девушка, а зеркало платное». Сначала подумали, что шутит, но продавщица повторила эту же фразу уже громче. Коллега тогда с мамой просто развернулись и ушли.
Ольга Б. / Dzen
Некоторые люди действительно иногда мыслят настолько нестандартно, что диву даешься. Вот, например, статья о том, как изящно можно проявить смекалку и выйти из любого положения.
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