16 человек, чьи истории из кафе и ресторанов оказались горячее пиццы прямиком из дровяной печи

Попробую ответить (не претендуя на экспертное мнение😉).

С чая рестораны и кафе не имеют ничего, кроме головной боли. Как правило, горячую воду для чая наливают из кофемашины. Сразу для большой компании там горячей воды не хватит. К тому же, если кафе или ресторан "держит марку", они должны соблюдать температурный режим заваривания: для зелёного и черного чая она разная. В это же время бариста готовит и кофе...

Что же касается чая в пакетиках, м-м-мммм такая подача в хорошем заведении считается чуть ли не дурным тоном...

Так что ...чай в своей любимой большой кружке, заваренный по привычному рецепту, лучше пить дома.

А трапезу в ресторане можно закончить маленькой чашечкой крепкого эспрессо.

😍