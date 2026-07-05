16 человек, чьи истории из кафе и ресторанов оказались горячее пиццы прямиком из дровяной печи
Иногда поход в ресторан или кафе дарит нам не только наслаждение вкусной едой, но и попадание в настоящую комедию. Веселые официанты и душевные посетители общепита способны подарить всем остальным светлые и теплые эмоции. Так что, никогда не знаешь, что нам подбросит очередной обед в кафе или ужин в ресторане.
- Пригласил меня мужчина в ресторан на свидание. Мило побеседовали, он оплатил счет картой и отошел в уборную. А я оставила на чай 200 рублей официанту и направилась в гардероб. Потом кавалер подходит ко мне весь взъерошенный и выдает: «Мне сдачу дали. Первый раз такое, вроде картой оплатил. Отличный ресторан!» Тут уже удивилась я. Говорю: «Это я на чай официанту оставила».
- Пригласил даму сердца в кафе на первое свидание, предложил самой выбрать заведение. Она скинула какую-то азиатскую кухню. Я посмотрел отзывы — вроде норм цены, потяну. Садимся за столик, я с щедрой руки говорю: «Бери что хочешь». Открываю меню, а там совсем другие цены, на 100% выше. Оказывается, отзывы с ценами, что я читал, двухлетней давности.
«Обожаю приглашать бабушку в ресторан! Сначала она отнекивается: мол, дома рагу есть, все привычнее. Но стоит настоять и бабушка сдается»
- Однажды мы с мужем отдыхали в Армении на озере Севан. Нам уже по 60 лет. Сидели в уютном кафе на побережье. Закат. Великолепный вечер. Уже собрались расплачиваться и уходить. Официант не берет оплату. Мы в недоумении. Как оказалось, недалеко от нас сидела молодая семейная пара. И им очень понравилось, насколько мы бережно и тепло относимся друг к другу. Как их родители. Они решили за нас заплатить. Мы их долго благодарили.
- Однажды муж с коллегами пошел в кафешку. Один из них заказал себе пельмени. Ждал-ждал, устал ждать. Позвал официантку, где, говорит, пельмени мои, а она так недовольно-обиженно: «Ну пошли же уже в магазин за ними!»
- Сидели мы в кафе с друзьями, столик наш был на улице. В какой-то момент я решила постоять. И вот стою я у стола, смотрю куда-то задумчиво. Подъезжает мотоцикл, паркуется, подходит ко мне водитель и начинает мне делать заказ: «Девушка, можно мне два шашлыка, морс, салат. Сидеть я буду за тем столом. А где у вас можно руки помыть?» Слушаю внимательно, перебивать же нехорошо. А потом обламываю: я не официантка. Одета была в черную однотонную футболку и однотонную малиновую юбку длины миди. Если не приглядываться, то юбка очень похожа на официантский фартук.
Вроде и ничего особенного, но подача очень неприятная. Как будто в этой истории главное не забавная ошибка, которая может вызвать только улыбку, а кайф от того, что она "обломала" мотоциклиста. Прям фу.
«Сходила в мясной ресторан. Наконец нормальная порция, а не три листика салата за 1000. Свиная рулька 1 кг с костью, медово-горчичный соус и квашеная капуста»
- Сидели в кафешке. Уже собирались заказать по десерту и уходить. Тут мимо прошел наш официант, позвали его, попросили принести десерт, который он нам перед этим рекомендовал. Он спокойно заявил, что ничего нам не рекомендовал, и вообще это не его столик. На бурю наших возмущений сказал, что нас обслуживает его брат-близнец. Не поверили, пока они к нам вдвоем не подошли.
Грубо. Очень грубо.
Таких выгонять надо, раз не хотите учить общаться, а у человека самого воспитания нет.
- Захожу с парнем в ресторан на свидание. Полумрак, красивый интерьер. Я иду впереди, парень идет позади меня. Все шикарно, у меня новая юбка, про себя думаю: ну все, теперь я точно уникальная. И тут вижу навстречу идет девушка в точно такой же юбке! Ну отлично, думаю, купила юбку в масс-маркете. Она подходит ближе, и я, как воспитанная девочка, решаю уступить ей дорогу. Она тоже уступает. Я еще раз в сторону — она тоже. Мы с ней так вежливо «танцуем» секунды три. И тут до меня доходит, что это было зеркало и в его отражении была я! Я пытаюсь уступить дорогу себе и еще осуждаю себя же за такую же юбку, как у меня. А парень позади стоит, смотрит на меня с таким лицом, будто пытается собрать пазл без картинки. Абсолютное недоумение: «Что она делает?» И вот мне пришлось ему объяснять со смехом: «Я пыталась пропустить себя». Поржали в общем.
- Приходим с подругой в ресторан. Она заказывает салат, который нужно перемешивать самой после подачи. Приносят салат в красивой хрустальной узкой салатнице. Она небольшая и полна этим салатом. Подруга тут же официантку подозвала и попросила перемешать ей салат. Та, замешкавшись, не может понять в чем дело — приборы принесла, есть чем мешать, а в чем претензия, не понимает. Подруга настаивает. Официантка пробует перемешать и до нее доходит в чем дело. Через полную верхом салатницу при перемешивании ощутимая часть салата вываливается на стол, как бы ты не старался этого избежать. Официантка пискнула извинения, убрала на столе, унесла это чудо сервировки и принесла салат в нормальной тарелке.
«Зашел в блинную. Захотелось чего-то диковинного. Взял блинчики с килькой пряного посола. Никогда не думал, что блины можно есть с килькой. Прикольно!»
- Недавняя история. У нас есть кружок по интересам. И вот, пошли мы всей группой отметить юбилей в ближайшее кафе. Заранее было заказано место и внесен депозит. Расселись мы, человек 15 примерно. Нас обслуживала одна официантка. Блюда вкусные. Ждать приходилось недолго. Тем более, что разброс блюд был весьма широкий. Но что всех просто выбило из колеи — чай! Принесут тебе и кофе, и котлету, и суши, и уху, но не чай! Сидели мы там около двух часов и постоянно спрашивали: «Что с чаем?» Короче, чай принесли только перед уходом в формате «с собой». До сих пор гадаем: какая проблема заварить чай?
Попробую ответить (не претендуя на экспертное мнение😉).
С чая рестораны и кафе не имеют ничего, кроме головной боли. Как правило, горячую воду для чая наливают из кофемашины. Сразу для большой компании там горячей воды не хватит. К тому же, если кафе или ресторан "держит марку", они должны соблюдать температурный режим заваривания: для зелёного и черного чая она разная. В это же время бариста готовит и кофе...
Что же касается чая в пакетиках, м-м-мммм такая подача в хорошем заведении считается чуть ли не дурным тоном...
Так что ...чай в своей любимой большой кружке, заваренный по привычному рецепту, лучше пить дома.
А трапезу в ресторане можно закончить маленькой чашечкой крепкого эспрессо.
😍
- Сегодня в маленьком кафе, где были только мы и еще человек семь, я умудрилась надеть чужую куртку и обойти весь район в поиске ключей от дома, которых не нашла в кармане. Вернулась, обыскала все кафе, пока ко мне не подошла девушка, предположившая, что я ушла в ее точно такой же куртке. Спасибо, что все обошлось, и я не успела привыкнуть к жизни на улице.
- Сидим с коллегой в кафе, только приступили к обеду, как подходит мужик и говорит: «Не могли бы вы пересесть? Мы с женой хотим сидеть у окна?» Коллега (практически дословно): «Скажите, вы видите где-нибудь здесь голубой вертолет? А знаете почему не видите? Потому что его здесь нет! Это потому, что мы не добрые волшебники и не занимаемся исполнением желаний!» Мужик офигел и по-тихому ушел.
«Недавно закрыл гештальт. Заказал и съел свиную рульку в ресторане. Но один я ее не осилил, понадобилась помощь в виде дополнительных едоков»
- Сидим за столиком в ресторане, что-то обсуждаем с мужем. Вдруг сидящая рядом парочка включает видео на полную громкость, в котором мужчина что-то рассказывает о рыбалке. Я подождала, посмотрела на них — не помогло. Потом близко к ним подвинулась и начала вместе с ними смотреть, попросив при этом сделать погромче. Они почему-то сразу выключили видео и быстренько ретировались. А что вы делаете в подобных ситуациях?
- Разбила телефон, экран потемнел. Временно закачали 12-летней дочери карту мужа, чтобы оплачивать покупки. Сидим с ней как-то в ресторане, поели, приносят счет. Я небрежным жестом отправляю официанта к дочери. Она оплачивает. Почувствовала себя нахлебницей.
Стопудов официанту даже не пришло в голову, что девочка оплачивает счет со своей карты. Просто родители обучают ребенка социальным навыкам
- Как-то пошел с подругой в ресторан. Все было на высшем уровне — и еда и обслуживание, мне так понравилось, что я решил оставить щедрые чаевые. Принесли счет, я оплатил его и оставил чуть ли не половину от суммы чаевыми. Вложил деньги в фолдер с чеком и мы ушли. И уже дома обнаружил, что у меня в кошельке зрительно много денег осталось после ресторана. И тут до меня дошло, что я не то, что чаевые не оставил, я даже половину счета не оплатил. Какой-то блэкаут меня накрыл, очевидно, от избытка чувств. Возвращаться в этот же вечер в ресторан уже не было возможности, поехал туда на следующий день. Объяснил официантам, что случилось недоразумение и у меня не было дурного умысла. В общем, посмеялись.
«На фото карри рис со свининой, довольно популярное в Японии блюдо. Такой обед стоит всего 5-6 долларов, добавка риса бесплатно»
- Недавно ходили с подругой в кафе. Заказали, поели, все как положено. Когда принесли счет, решили оставить чаевые. Уже у выхода к нам подбежала официантка: «Сумма в счете составляет 1210 рублей». Моя подруга посмотрела на нее непонимающе и произнесла: «Сдачи не надо». После чего развернулась и пошла на выход. Официантка остановила ее: «Но вы дали меньше той суммы». В это время я стояла у выхода, услышала это и начала смеяться. Больше я в то кафе не пойду.
- Пригласил девушку в ресторан. Приносят счет — сумма приличная. Готовлю деньги. Тут она накрывает мою руку своей и шепчет: «Стой». Сейчас скажет, что заплатит за себя, а я-то хотел угостить! Видимо, свидание провалено. И тут она сует руку в карман, достает свою карту и весело выдает: «Давай моей оплатим! У меня тут повышенный кешбэк на рестораны, а я тебе номер телефона продиктую, переведешь мне свою половину. А на кешбэк завтра в кино сходим!» В кино мы сходили, а через год сыграли свадьбу. С кешбэка, правда, только на попкорн хватило.
Походы в кафе и рестораны уже давно перестали быть просто способом утолить голод. Ведь иногда в заведениях общепита разворачиваются стихийные комедии положений, завязываются крепкие отношения и случаются самые нелепые, но невероятно трогательные недоразумения.