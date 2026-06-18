12 флористов, у которых что ни смена — то целый букет ярких историй
Кажется, работа флориста — это сплошная романтика, аромат свежесрезанных пионов, нежные букеты и эстетичное завязывание ленточек. На самом деле за дверями цветочных магазинов каждый день разворачиваются настоящие комедии, драмы и детективы. Флористы часто первыми узнают о романтичных свиданиях и забавных семейных курьезах. Перед вами 12 историй, после прочтения которых хочется не только подарить цветы близким, но и посмеяться, и искренне удивиться, ведь в них отражается вся палитра наших ярких и порой таких непредсказуемых человеческих отношений.
- Лето, пятница, вечер. В цветочный зашла женщина. Видно, что просто мимо проходила. Я ей говорю:
— А вот обратите внимание, спатифиллум.
— Что?
— Вы только посмотрите на него, он такой белый, красивый. А еще знаете, как он в простонародье называется?
— Ну как?
— Женское счастье. Муж, говорят, появляется практически моментально.
Она кивает и уходит. А через минуту вернулась в магазин:
— Заверните один, я возьму.
Выбрали самый красивый, упаковали его в пакет, пробили по кассе и передали женщине. И в эту секунду ворвался в магазин мой сосед по магазинам, охранник в соседней аптеке. Завязался диалог с этой дамой, они вместе ушли из магазина.
Через пару дней оказалось, что они общаются, а еще недели через две в магазин ворвалась женщина и накинулась на продавщицу:
— Мне срочно нужен спа-ти-филлум, две штуки! А еще есть у Вас?
— Да.
— Отложите, завтра придут Марина и Катя, они заберут остальные.
- Однажды юноша оформил заказ на 3 букета. В одном 101 роза, в двух других — по 9. И три записки: «Для главной и двух неглавных женщин». Любопытно, кому этот заказ предназначался.
«Я почти год в сфере флористики и невероятно счастлива. Все нравится, клиенты — лапочки в основном»
- Время около 10 утра, какая-то утренняя суматоха, много заказов, много людей, и тут заходит мужчина в возрасте, желает мне доброго утра. В руках он держит маленький листок, подходит ко мне и читает по слогам: «Ра-нун-ку-лю-сы. Правильно?» Я улыбаюсь и говорю: «Да, они у нас есть». После этого он еще спросил про эустому, и мы собрали ему милый букетик. Он был так рад. Я чуть не расплакалась от умиления.
- Работала в ночную смену. Забегает мужчина: «Срочно нужен букет! Я забыл поздравить жену с днем рождения». В итоге взял 101 розу. На утро прилетает фото и сообщение: «Это вы букет составляли?» У меня аж глаза на лоб полезли: по краю были добавлены ветки сирени. В итоге оказалось, что мужчина решил исправить все свои промахи разом. Вспомнил, что сирень жене тоже не подарил, хотя она намекала, вот и добавил своей лепты в букет.
«Предоставила моему флористу полную свободу творчества, и, надо сказать, она справилась на отлично!»
Букет настолько идеален, что хочется смотреть только на него, а не на невесту
- У нас работает флорист, девушка по имени Настя, казахских имен вообще не знает. И вот однажды заходит клиент, делавший заказ онлайн, хочет забрать букет и говорит ей:
— Букет для Актоты.
Настя:
— Что, простите?
— Актоты!
— Я флорист!
Она подумала, что он спрашивал все это время: «А кто ты?»
Потом смеялись до слез.
- Звонит владелица нескольких магазинов, ей пришла поставка орхидей к 8 Марта. Она говорит: «Я не знаю, что делать!» Я не очень понимаю, что происходит, уточняю. А она: «Наверное, мне придется закрыть все магазины. Я получила орхидеи, открываю, и мне хочется плакать, они все белого цвета! А клиенты заказывали разноцветные». Мы ей даже следующую поставку сделать не сможем — график перед 8 Марта забит. Говорю: «Ок. Сейчас мы будем красить белые орхидеи, как это делают голландцы». Она купила 3 или 4 баночки краски, которым красят гипсофилы, и покрасила, а на ценнике написала «крашеные орхидеи». Красят их, кстати, так: подкрашивают воду и цветок стеблем ее пьет. Результат всегда разный, ведь все зависит от времени, краски и самого цветка.
«Впервые сделала букет из цветов, выращенных в собственном саду!»
Для таких больших цветов вазочка уж слишком маленькая, непропорционально смотрится
- Устроилась на работу в цветочный. Работа сама по себе такая, что нужно все и сразу и желательно вчера. Так вот, выпало мне 8-9 смен подряд, с 8 утра и до «как получится», домой приползала на автопилоте, ног не чувствуя, а тут случился выходной. Время 5 утра, сплю, и снится мне, что я на работе. Какой-то праздник, типа 1 сентября или 8 марта, в магазине кипиш, толпы клиентов. Я бегаю впопыхах, собираю букеты, и тут вдруг выясняется, что у меня закончились ленты. Вспоминаю, что в запасниках еще должно что-то быть. В этот момент, не просыпаясь, соскакиваю с кровати, открываю шкаф и начинаю судорожно рыться в вещах. Тут до мозга, наконец, доходит, что тут что-то не то, разлепляю веки, оглядываюсь на разбросанные кругом шмотки. Легла обратно спать с таким облегчением.
- Работала в цветочном павильоне. Как-то утром прибежал парень: «Мне срочно нужен букет из 101-й красной розы». Я взялась делать эту громадину. Парень начал разговор о погоде и цветах. Когда я закончила собирать букет, он уточнил: «А какой самый дешевый цветок?» Я ответила: «Гвоздика» И тут он схватил гвоздику и подарил ее мне.
И чё всем впёрлась эта 101 роза? Ну, реально, когда это девушке дарят, она пересчитывает, или просто гадает, как такое в руках удержать? 🤔
«Мне 30 лет, и уже целый год я флорист»
- Работаю флористом. За 10 минут до закрытия в салон буквально вваливается взъерошенный парень, в руках — грязный кусок мешковины: «Девушка, спасайте! Мне нужен букет». Я уже хотела указать на то, что он мне землей весь пол испачкал, но тут он открыл сверток, а там лежит невероятной красоты охапка садовых цветов, аккуратно срезанных. Оказалось, что его девушка обожает цветы из бабушкиного сада. Парень, когда поехал помогать бабуле, набрал их, но как упаковать не знал. Мы с ним за пять минут соорудили фантастическую композицию. Он убежал счастливый.
- В наш салон раз в месяц заходит один и тот же мужчина. Всегда заказывает букет из белых роз и одну красную. Упаковка только крафтовая, без лишних ленточек. Но в этот раз он сказал: «Сделайте только белые». Я удивилась, заказ выполнила, но не удержалась и спросила: «А почему в этот раз без красной?». А он в ответ: «Дочка поехала учиться в университет в другой город, а красную розу я раньше для нее покупал, потому что белые она терпеть не может».
«Я работаю флористом уже 7 лет»
- Звонок в 6 утра. Слышу в трубке: «Вы сорвали важнейшую доставку, человек вас ждал 30 минут! Вы должны были в 5:20 утра привезти цветы! Я на вас жалобу напишу». Я отвечаю: «Сейчас во всем разберемся». Начал прояснять ситуацию. Оказалось, что в 5 утра курьер был на месте. Звонил в домофон — ему никто не открыл. Прождал 40 минут. Посмотрел по камерам, женщина в бежевом пуховике и в берете отказалась давать номер контактный номер для курьера. Перезваниваю.
— Доброе утро. Вы нам только что звонили по проблеме с доставкой. Пытаюсь разобраться в ситуации. Скажите пожалуйста, вы оставляли контактный номер телефона для связи, спрашивала ли наш флорист вас об этом?
— Ни о чем она меня не спрашивала!
— Понял. Еще один вопрос: я же правильно понимаю, вы женщина в сером берете и бежевом пуховике? Очки носите.
На том конце провода — тишина.
— Дело в том что я сейчас смотрю запись с камеры наблюдения и цитирую вас дословно: «Я не дам вам телефон! Зачем мне это делать?!»
Снова тишина. В общем деньги за 3 розы и доставку дожидаются ее в магазине до сих пор.
И давно появились камеры видеонаблюдения записывающие звук???
- Одна женщина попросила меня составить букет для ее подруги и добавить между цветами какой-то особый предмет в качестве «шутки». Затем она достала из сумочки молоток. Вставить молоток в композицию было нелегко, но я справилась. Эта история до сих пор меня веселит.
Еще больше трепетных историй, которые хранят цветочные магазины, читайте в других наших статьях: