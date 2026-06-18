12 флористов, у которых что ни смена — то целый букет ярких историй

Кажется, работа флориста — это сплошная романтика, аромат свежесрезанных пионов, нежные букеты и эстетичное завязывание ленточек. На самом деле за дверями цветочных магазинов каждый день разворачиваются настоящие комедии, драмы и детективы. Флористы часто первыми узнают о романтичных свиданиях и забавных семейных курьезах. Перед вами 12 историй, после прочтения которых хочется не только подарить цветы близким, но и посмеяться, и искренне удивиться, ведь в них отражается вся палитра наших ярких и порой таких непредсказуемых человеческих отношений.