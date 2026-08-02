48е письмо, это получается, с 1го письма любимый подождал ровно 4 года, видимо, тоже чтобы на 10е число. Хорошо, хоть, ждать 10 лет для ровной даты в голову не пришло 🤣
20+ светлых историй о семейных традициях, от которых сердце тает, как пломбир
В каждой семье есть свои маленькие теплые традиции. Кто-то каждый август лепит с бабушкой чебуреки, кто-то каждый день машет близким из окна, когда те идут утром на работу, а кто-то устраивает пикник с пиццей прямо посреди гостиной. Именно из таких простых радостей складывается семейное счастье и рождаются светлые воспоминания, которые хочется бережно хранить всю жизнь.
- Несколько лет назад я оставил банку из-под газировки в комнате брата. Он делал уборку, увидел банку и подкинул ее мне в комнату. Я упрямо перенес ее обратно в его комнату. В течение нескольких лет мы прятали эту банку в комнатах друг у друга, причем все это молча. С тех пор, как мы оба съехали от родителей, прятать банку стало сложнее, но мы все равно продолжаем это делать. Жены не вмешиваются.
- После свадьбы приехали к свекрам на первое большое торжество. Заходим в зал, а свекровь выдает: «Вадик, ну показывай свои нижние щечки, мы тут уже заждались». Я никак не ожидала, что мой благоверный начнет снимать шарф и подставлять родителям для поцелуев второй подбородок... Весело было.
«Каждый год на праздники мы с мужем делаем друзьям маленькие подарочки. В этом году были именные печеньки»
- Пишу любимому письма 10-го числа каждого месяца. Живем вместе, просто эдакая семейная традиция. На двойном тетрадном листке записываю все запомнившиеся за месяц события и вкладываю в конверт. В этих письмах — вся наша история. 26-е по счету написано в Египте, в 31-м чуть не разошлись, 33-е я отправляла почтой из другого города и приехала раньше, чем он его получил, в 48-м он предложил мне стать его женой, а в 51-м мы уже женаты.
- У нас шумная семья: все много разговаривают, перебивая друг друга. Я к этому привыкла, но для моего парня это было тяжело. Мы договорились, что у нас будет кодовое слово — «бананы». Это означает, что ему нужно уйти, чтобы побыть в тишине. Он шептал мне его на ухо, вставал из-за стола и выходил на улицу. Мы с ним используем это слово уже 15 лет в самых разных случаях: когда нам кажется, что нас не слушают, когда мы ссоримся или когда нуждаемся в перерыве.
- Если мы едем на машине и заезжаем на заправку, то тот, кто выходит, спрашивает: «Хочешь что-нибудь?» Если второй отвечает: «Сюрприз!», нужно купить ему не только перекус или напиток, но и что-нибудь совершенно неожиданное. Так мы уже возвращались с резинками для волос, жидкостью для форсунок, швейным набором, банкой фасоли, шнурком для обуви и многими другими странными покупками.
Сначала под весь этот хлам выделили отдельный ящик в тумбочке, потом целый шкаф, а дальше и полноценную комнату пришлось освобождать 🤣
«Каждый год на день рождения я заказываю сыну торт со стикером, который мы присылали друг другу чаще всего»
- Все началось с простого недоразумения. Мой брат попросил всех нарядиться на семейный ужин, но мама неправильно поняла его слова и пришла в пиратской шляпе. Тогда мой папа решил присоединиться к ней и надел старую выпускную мантию. Бабушке тоже понравилась эта идея, и она надела на голову дорожный конус, словно корону. В итоге мой брат оказался единственным человеком, кто был одет в обычную одежду. В общем, это превратилось в семейную традицию. Прошло уже больше 10 лет, и каждый раз, когда мы ужинаем вместе, все приходят в чем-нибудь нелепом и ведут себя так, будто все совершенно нормально.
- Вот уже 20 лет мы тщетно пытаемся повторить бабушкины домашние равиоли. Каждый год мы собираемся вместе, кое-как замешиваем тесто (никто не помнит, использовала она одно яйцо или два) и в итоге получаем около 240 кривеньких равиоли разного размера, не очень-то хорошо приготовленный соус и как попало натертый сыр. К тому же мы все очень пачкаемся во время готовки. Но нам всем очень нравится эта традиция и эти равиоли!
- Домашние животные в моей семье тоже дарят подарки! На дни рождения и Рождество каждый из нас получает один «настоящий» подарок от семьи, а кошки и собаки дарят по маленькому подарку, шуточному сувениру или конфеты. К этим подаркам также прилагается записка от каждого питомца.
А питомцы-то и не знают, какая у них насыщенная семейная жизнь 🤣
«Этот томатный соус мы делаем по рецепту, который у нас в семье передается из поколения в поколение, начиная с 19 века»
- В нашей семье была большая пластиковая миска для фруктов, которую все друг другу передаривали в качестве шуточного подарка. Так началась цепочка: каждый год эту миску дарили кому-то из родственников. По преданию, отдельные члены семьи несколько раз пытались избавиться от нее, но другие не давали этого сделать и где-то прятали. Было очень смешно наблюдать, как кто-то открывает свой подарок и вновь обнаруживает этот эпический предмет. Так продолжалось как минимум 10 лет, пока миска наконец не сломалась.
- У нас с папой был ритуал. Я на работу уезжала рано, и в любую погоду, даже в лютый мороз, он всегда махал мне с балкона. У нас даже были точки, где надо повернуться и в ответ помахать — три раза... Он очень обижался, когда я его не будила...
- В День матери я звоню папе и поздравляю его. Он воспитывал меня один. Когда мы в школе все делали поделки для мам, я делала для папы. На моих самодельных открытках из школы было написано: «С Днем матери, папа». Учителя были в замешательстве, но я все равно так делала. Традиция продолжается до сих пор. Мне уже за 40, а папе почти 70.
«Каждый август мы всей семьей съезжаемся в бабушкин дом, лепим чебуреки, а бабушка жарит их на переносной плитке на улице»
- Жених решил познакомить меня с семьей. Прихожу, а там целая компашка — родители, бабушка, брат. Сидим, едим, и тут папа ставит передо мной старую коробку и подмигивает. Все хихикают. Жених кивает, мол, открывай. Сначала было не по себе, но потом я поняла, что это гениально — там внутри были записки с вопросами: «Кто постоянно опаздывает?» «Кто громче всех смеется?» «Кто чаще всего попадает в нелепые ситуации?» Оказалось, так они знакомят нового человека с семьей. Я вытягивала вопросы, а родственники рассказывали всякие истории друг про друга, спорили, смеялись — в общем, через час мне уже казалось, что я их уже сто лет знаю.
- 20 лет назад моя бабушка случайно чихнула за праздничным ужином. В тот момент она держала в руке ложку с фрикаделькой, которая перелетела через весь стол и попала в тарелку моего дяди. Все начали смеяться, а дядя заявил: «О, комплимент от шефа!» С тех пор мы бросаем фрикадельки в тарелки родственникам и кричим: «Комплимент от шефа!» Это традиция, которую все свято соблюдают. И вот однажды мой двоюродный брат впервые привел свою девушку на праздничный ужин. Она в шоке смотрела, как фрикаделька пролетает через всю комнату, приземляется в ее напиток и этому аплодируют все вокруг. Остаток вечера она провела, пытаясь понять, что происходит. Самое смешное, что половина семьи уже и не помнит, зачем мы это делаем.
Потом девушка уносит оттуда ноги, а это переглядываются и не понимают: "ачотакова это смешно" 🙄
- В нашей семье есть забавная традиция: после того как именинник съедает первый кусочек торта, он должен молчать. Остальные родственники пытаются разными способами заставить его заговорить, и если им это удается, то именинник должен доесть свой торт под столом. Я ни разу не проиграл, хотя был близок к этому!
«Мы всей семьей любим играть в скраббл, и, по традиции, последняя игра всегда посвящена выдуманным словам»
- В нашей семье была традиция — викторина за ужином. Мой папа задавал вопрос на эрудицию, и тот, кто правильно на него отвечал, получал монетку. Потом папе становилось жалко проигравших, и он тоже давал им по монетке!
- Кроме настоящих подарков в моей семье принято в шутку дарить друг другу всякую чепуху. Я уже получала в подарок пластиковые стяжки, кулинарный шприц и одну частично использованную батарейку. А как-то раз мой дядя подарил мне кусок поджаренного хлеба. Он лежал в пакете вместе с подарочными картами, и мой ребенок нашел его и с удовольствием съел. Каждый раз, когда кто-то из родственников приводит в семью своего парня или девушку, те очень удивляются.
- Когда моя семья заказывает пиццу на ужин, мы расстилаем одеяло в гостиной и едим ее, сидя на полу. Мои родители делали так еще до свадьбы, и мы до сих пор так делаем, спустя 20 лет.
- Мы дарим друг другу на день рождения поздравительные открытки, которые не соответствуют нашему настоящему возрасту. На мой 32-й день рождения муж подарил мне открытку «Тебе 3!» Иногда открытки вообще не связаны с днем рождения.
- Мы надеваем одинаковое нижнее белье: по понедельникам — с ежиками, по пятницам — с динозаврами. Когда у нас трудные времена, эта милая мелочь нас незримо объединяет.
А вот и еще несколько статей про душевные и забавные семейные традиции:
- 19 добрых историй о семейных традициях, которые держат крепче клея
- 17 семей, которые придумали настолько милые традиции, что их захочется повторить
- 19 искренних историй о семейных традициях, которые превращают обычные будни в доброе кино
Комментарии
Мое сердце не тает от чужих фамильных традиций 😐
Постороннему человеку (лишенному семейных сантиментов) они кажутся максимально дурацкими)