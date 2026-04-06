19 житейских историй о семейных традициях, которые превращают обычные будни в доброе кино

Я каждое окончание учебного года дарила дочери презент и поход на картинг. (Раньше жили в городе, где его не было, и целая история была добраться до ближайшего, но ребёнок очень любил, я брала отгул и мы ехали, если выпадало выходной, то ехали всей семьей)

Условно было "поздравления за отличную учебу"

Кстати, идея в конце школы сделать коллаж с фотографиями с картинга в конце каждого года! Надо будет не забыть!

В этом году закончит с четверкой год. Уже волнуется, думает на картинг не пойдем больше, ведь не отличница (на самом деле школу сменила на очень крутую, стало очень трудно учиться). Да и поздравляли мы просто так, а не за одни пятерки.

Хотя теперь живём в другом месте, на картинг ходили и среди года 😂 но она переживает за традицию нашу 😂