16 историй о встрече с первой любовью, чьим именем мы исписывали тетрадки

У первой любви есть свои неповторимые памятные якоря: аромат полевых цветов на каникулах, запах пыльных аудиторий или цвет утреннего неба после выпускного. В это время все казалось возможным, а чувства были на максимуме. В нашей статье вы найдете искренние и живые истории людей, которые до сих пор помнят о своем первом и чистом чувстве.
- В школе я влюбилась в самого популярного мальчика, зеленоглазого брюнета, хулигана и двоечника. Он меня совсем не замечал. Встретились уже через много лет — я тогда только вернулась с сестрой домой из Сеула. Красивый мальчик вырос в красивого обаятельного мужчину. Он меня не узнал, а я его — сразу. Обрадовались друг другу. Поболтали. Конечно, от влюбленности не осталось и следа: расстояние и время отлично лечат. И все равно я была рада его видеть. А потом случайно от одноклассницы узнала, что, пока я сохла по этому мальчику, все школьные годы я нравилась одному однокласснику.
- В 17 лет гостила у бабушки в деревне. Один мальчишка стал за мной ухаживать. Я влюбилась. Пару раз погуляли, и он исчез. Годы спустя приехала снова в деревню. Иду, навстречу — он. Хватает меня за руку и бегом к ЗАГСу. Я обалдела, а он мне букет в руки и такой: «Ну, теперь все в сборе... Будешь свидетельницей на моей свадьбе».
- Летом подрабатывала в парке ростовой куклой — была мышонком из «Кота Леопольда» в торговом центре. Естественно, в костюме узнать меня было невозможно. Вдруг вижу свою школьную любовь! Три года не виделись. Хочу с ним поговорить, да не могу. Подхожу, пытаюсь с помощью пантомимы объяснить, что я — это я, а он улыбается и не понимает ничего. В итоге бросила это дело и убежала.
- По утрам иногда приходится ждать маршрутку полчаса, а то и целый час. В последнее время женщина из ближайшего киоска каждое утро угощает меня чаем. Деньги брать отказывается, но стабильно выходит с одноразовым стаканом и вкусным малиновым чаем, протягивает его мне, улыбается и уходит. Спустя две недели я решил отблагодарить ее за заботу, купил цветы, конфеты и постучался в киоск. Стучусь, а в окошко выглядывает рыжая девушка — моя первая любовь, которую перевели в другую школу в третьем классе, но я ее узнал. Приятной женщиной оказалась ее мама, которая тоже меня помнила. Первая любовь меня не запомнила, но сегодня мы идем на свидание.
«Встречались в школе, расстались. Снова встретились через 15 лет, женаты, счастливы»
- Когда мне было 13, мы с родителями и сестрой поехали на курорт. Это была такая деревня, вокруг нее — озера и поросшие соснами сопки. Мы сняли комнату в частном доме. А потом я влюбился. Она была местной девочкой, каждое утро приходила к дому напротив за свежим молоком. Примерно через две недели, неожиданно для самого себя, когда она возвращалась с бидоном молока, подошел к ней и начал разговор. Мы шли с Катей по пыльной деревенской улице, о чем-то болтая, как старые знакомые. Я был на седьмом небе от счастья. А потом вокруг нас начали кружиться мопеды и мотоциклы. Они выписывали круги, вздымая пыль. Увидев мое изумленное лицо, Катя улыбнулась и сказала: «Это наши, деревенские. Меня тут главной красавицей считают. Ты уж извини, ты мальчик хороший, но городской. А мы тут сами...» Махнула рукой да и пошла себе восвояси.
- В школе дружила с очень милым мальчиком. Он приносил мне каждый день мандарины и конфеты. Было общее увлечение: мы оба хорошо рисовали и ходили из школы в одну сторону. К концу школы нам стало не до романов, потом много лет не виделись. И вот стою однажды на остановке и какой-то парень на меня посматривает и улыбается. Ой, да это же Женя! Долго с ним стояли и разговаривали. На прощанье спросил, сохранился ли у меня его номер. А у меня мама была в родительском комитете, у нее в книжке всегда были телефоны одноклассников. Сказала ему, что есть, позвоню. Прихожу домой, а мама давно выбросила эту книжку. Я тогда собиралась ехать к подружке в Петербург, подумала, что вернусь и найду Женин номер через кого-нибудь из школы. А там мне неожиданно предложили работу, я осталась, и началась уже другая жизнь. Прости, дорогой Женя, что не сложилось.
- Вышла из магазина и вижу: на остановке стоит парень, очень похожий на мою школьную любовь. Мы расстались перед самым выпускным по моей инициативе. Уже хотела подойти к нему, но засомневалась — а вдруг это не он? И тут меня осеняет идея: достаю телефон, звоню ему. Парень тут же полез за телефоном в рюкзак. Ну точно, он! Я уже готовлюсь помахать ему рукой, мол, я совсем рядом, а он глянул на экран и положил телефон обратно в рюкзак. Эх.
«1999 год. Сегодня я встретил свою будущую жену»
- Мне в школьные годы очень нравился старший брат подруги, красивый, умный, взрослый — на десять лет меня старше — и недосягаемый. Я ему, естественно, была неинтересна. В прошлую субботу эта самая подруга вышла замуж. Домой меня подвозил на машине ее брат. Так мало того, что он, оказывается, никакой не взрослый на самом деле, еще и наивный. Такую любовь испортил!
- На встрече выпускников распускаю хвост перед школьной любовью: я успешный маркетолог, объездил полмира, а она работает за скромную зарплату и осталась в нашей провинции. Спрашиваю: «А ты так и не уехала отсюда?» Ответ меня раздавил: «Ну да, ничего не вышло, зато муж всегда на моей стороне». И это не дает мне покоя. Всерьез жалею, что не стал для нее таким мужем.
- Сосед, мальчик по имени Коти. Я познакомилась с ним однажды вечером, когда мне было 14. Мы встречались всего несколько месяцев, но он задал очень высокую планку. Ему было 16, но он никогда не давил на меня, всегда относился ко мне так, как джентльмен должен относиться к леди. Очень внимательный и добрый. Даже сейчас, спустя более двух десятилетий, я все еще вспоминаю наши встречи.
«Я и мой муж, когда мы только познакомились, и 17 лет спустя. Время бежит быстро»
- У меня первая любовь случилась в 20 лет. Он оказался сложным парнем, постоянно встречаться с одной девушкой — это было не его, тем более ждать ее месяц с практики. Через полгода случайно встретились в метро. Я его не видела, он меня за руку схватил и улыбается. Я была краше прежнего, поздоровалась и полетела на своих шпильках дальше, а он остался стоять с открытым ртом.
- Я впервые влюбилась в 5 лет. Герою моего романа было 9. Правда, это был секретный секрет, никто об этом даже не догадывался. Кстати, это была самая длинная любовь в моей жизни, только в 12 я перевлюбилась в другого. Что характерно, это не мешало мне быть отличницей и девочкой из хорошей семьи. В принципе, как я сейчас понимаю, от любви без взаимности проблем меньше, а свободного времени для полезных дел больше.
- Было мне лет 14. На тренировке познакомился с одной девочкой и так она мне понравилась, что забыл обо всем на свете, хотел только ее видеть. Как-то я набрался смелости и предложил ей прогуляться в парке или сходить в кино. Она согласилась, но поставила условие, что не более часа. Потом она сама назначала свидания и не приходила, я ждал ее у подъезда по 2-3 часа. Когда она появлялась, то делала резкий поворот в сторону своего подъезда, приоткрывала дверь и произносила: «Привет, ну ладно, мне пора домой!» Если бы она захотела звезду с неба, я бы точно ее достал. Затем время побежало: окончание школы, институт, общежитие, новые знакомые. И вот однажды, возвращаясь домой, я встретил ее в автобусе. Она смотрела на меня влюбленными глазами, и когда мы заговорили, заявила, что жалеет, что потеряла хорошего человека, и предложила начать все заново. Мы встретились пару раз, и я понял, что меня больше не тянет доставать звезды для нее.
- Был это год 2000-2001, я в 8 классе. Мальчик из параллельного класса предложил дружбу. Мы были парой из разряда «барышня и хулиган». Мое счастье продлилось с 14 января по 14 февраля. Кто учился в школе в нулевых или десятых, наверняка помнит, как был популярен тогда День всех влюбленных. В ящик возле учительской можно было кинуть валентинку, а дежурные потом разносили их по классам и раздавали адресатам. 14 февраля я ожидала корреспонденции, но мой возлюбленный проигнорировал всю эту возню и исчез с двух последних уроков. А потом заявил, что между нами все кончено. Я так обалдела, что даже не спросила, почему. Более или менее меня отпустило ближе к лету. И вот тогда я случайно встретилась с его одноклассницей, и она выдала, что я могла бы и извиниться, потому что поступила некрасиво. Оказывается, 14 февраля от моего имени пришла валентинка. Но не моему дражайшему, а его однокласснику. Одноклассник удивился, моему любимому гордость не позволила выяснять отношения, а почерк мой он не знал. Сейчас я бы, пожалуй, не отказалась узнать, кто был автором той открытки.
«Ровно 13 лет назад я познакомился со своей будущей женой. Мы стояли в очереди на водную горку, ей было 15, а мне 17»
- Познакомились подростками в лагере отдыха. Она скромная и молчаливая, я — балагур. После смены разъехались. Какое-то время общались в интернете, планировали увидеться. Дальше я решаю, что никакого смысла во всем этом нет и сообщаю, что наша «лавстори» закончена. Она переживала, но решение мое приняла и пропала с горизонта. Проходит пятнадцать лет. Я женат, но брак вот-вот развалится. Как-то вечерком от скуки решаю покопаться по сети в поисках старых контактов и знакомых, чтобы поинтересоваться, как сложилось их жизнь. И, конечно же, натыкаюсь на ее страницу. Замужем, довольная, счастливая, в жизни все хорошо. Двое детей: дочь и сын. А у сына — мое имя.
- Бабушкина дача. Мне лет восемь, возраст абсолютного счастья и гармонии. Мы с соседским мальчиком ходили в ближайшую деревню за козьим молоком. Мальчик хрупок, тих и серьезен. Я — маленькая девочка с белокурыми кудряшками. И вот однажды случился форс-мажор. На пути домой начался дождь, зонтов у нас нет, и мы спрятались под навес с сеном, решив его переждать. Пили молоко, болтали о чем-то. А потом в какой-то момент он повернулся ко мне и поцеловал в щеку. И я помню это ощущение небольшой растерянности, помню, как мы сидим и с сожалением видим наших бабушек с зонтиками, которые идут нас искать. Та история не закончилась ничем. Время практически стерло то лето из моей памяти. А сейчас, под влиянием момента, оно вдруг ожило. И стук капель, и запах сена, и привкус козьего молока, и ощущение лета, теплоты, счастья и причастности к какой-то волшебной тайне.
А вы помните свою первую любовь? Встречали ли вы ее когда-нибудь спустя годы?