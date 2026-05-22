20+ живых историй о подобранных котах и собаках, которые принесли в дом тепло пушистых лапок и капельку доброго хулиганства

Уют дома создается из мелочей: из аромата свежезаваренного чая и горячих пирожков, мягкого света настольной лампы и тихого сопения питомца под боком. И очень часто пушистые и родные хранители домашнего очага попадают к нам с улицы или из приюта. Эти душевные истории о том, как люди когда-то спасли кота или собаку и подарили им дом, наполняют теплом и дарят надежду.

Мы с мужем взяли собаку с непростой историей из приюта. Она очень быстро привязалась к нам и дала понять, что предана новым людям. Поэтому старались надолго не оставлять ее одну и везде брали с собой. Но пару месяцев назад мы поехали ненадолго в санаторий. А собака пока была у свекрови. Мы уехали, а четырехлапая не находила себе места: спала на наших вещах, постоянно искала нас по квартире, бегала нервная. Скулила у дверей и засыпала прямо на коврике в ожидании, что мы скоро вернемся. Даже есть нормально перестала, думала, что ее снова бросили. Сердце у нас не выдержало, вернулись раньше. Надо было видеть это счастье в ее глазах! Она кинулась к нам, прыгала и не отходила ни на шаг. Насколько же это бескорыстно преданные и верные существа. © Не все поймут / VK

«Он устроил мне засаду на подъездной дорожке. Подбежал ко мне, начал кричать. Как только я взял его на руки, он тут же затарахтел, как трактор»

«Это Макфларри. Я взяла ее на передержку, когда ей было примерно 5 недель»

«Ее четверо братьев недавно уехали в другую семью, и с тех пор она очень сдружилась с моими двумя котами. Я очень старалась не привязываться к ней и искала ей новых хозяев. Но я просто не смогла ее отдать, теперь она официально моя кошка».

Однажды под окно квартиры пришел голодный котенок. Я думала, что он чей-то, уж очень был красивый и породистый. Покормила, стала выяснять, чей пушистик. Оказалось, ничей. Забрала домой. Это оказалась кошечка, она была очень тихой, послушной и умной. И вдруг я заболела, на стрессе есть не могла. Кошка тревожилась дня 2, потом притащила в зубах пакет с хлебом. Я думала, что это она хлеба хочет. Но нет, есть она не стала, это она мне принесла! Успокоилась только, когда увидела, что я что-то ем. А говорят, что коты эгоисты. © Подслушано / Ideer Кот Капустный только что Выздоравливай, человек! Ответить

«Когда я пришла в приют забирать эту милую девочку, она отказалась выходить. Потребовалось еще 2 попытки, чтобы наконец-то забрать ее домой. Она у меня всего несколько часов, но уже расслабилась и стала ласковой»

«Нашла этого парня на работе в снегу. Было −20. Теперь у него есть дом, и он больше никогда не окажется на улице»

Нам с другом нужно было сделать пересадку. Вышли из одного автобуса, пошли на остановку, а за мной увязался котенок. Мы сели, а котик залез ко мне на ручки и начал тарахтеть. Я сразу решила — возьму его к себе. Пока ждали автобус, придумали план, как пронести котенка. Мы посадили его в мою большую сумку так, что только голова торчала. Я дала свой проездной другу и сказала: «Ты заплати за меня, а я незаметно пройду мимо водителя». Так и сделали. Доехали до дома, друг пошел по делам, а я домой. Позвонила в дверь, муж открывает и поражается, ведь у нас уже есть 2 кошки. Мы искупали котенка, отогрели, накормили, он научился ходить в лоток. Оказалось, это мальчик, трехцветный. Назвали Лаки. Он особенный. Обычно трехцветными бывают девочки, а тут он, такой уникальный. © Подслушано / Ideer Ирина Журавлева только что Лаки! Всколыхнуло воспоминания. Сына попросили присмотреть за котёнком, а им с женой срочно понадобилось уехать. Они попросили, чтобы киса по имени Лаки (трёхцветная) у меня пожила недельку. Я хоть и любительница кошек, но у меня сомнения были: в квартире везде было ковровое покрытие. Сын уверил меня в том, что она умничка, хорошо знает лоток. Я согласилась, когда её принесли, я ходила за ней следом по квартире. И вот она пошла в ванную, где лоток стоял. Наблюдаю, как это мелкое создание с трудом перелезло через бортик, сделало свои дела и тщательно закапывает. Я аж прослезилась от умиления, глядя на эту картину. В общем, я в неё влюбилась и через неделю отдавала её чуть ли не со слезами.

Было это 25 лет назад, я до сих пор с умилением вспоминаю эту Лакушу. Ответить

«Погода назад я забрала этого бездомного котенка, потому что он подружился с моей собакой и начал ходить за нами по улице. Он всегда доверял ей и мне. Котик невероятно милый и ласковый, назвали его Оззи»

Однажды вышла я на улицу, завела машину и услышала жалобный писк. Заглянула под машину, а там котенок-подросток. Нескладный, тощий, жалкий. Я опаздывала, но деваться некуда, взяла его с собой. Работаю в школе, посадила его в коробку, он сидел под моим столом, радовал детей своим мяуканьем. После работы повезла его к ветеринару. Отмыла, пролечила. Живет у меня рыжий красавец с тех пор. Ровно через год снова поехала на работу — и опять та же история. Привожу нового котенка на работу, дети смеются. Теперь у меня два красавца, рыжий и полосатенький. На днях выхожу, а у меня под машиной сидит черный комочек. Я его на работу, снова дети смеются надо мной. После работы к врачам. Теперь у меня три кота дома! © Подслушано / Ideer Noumen только что Вот так и заводят люди по три гражданина с хвостом))) Ответить

«Я проехала 4 часа, чтобы забрать эту девочку из семьи, у которой не хватало на нее времени»

Моя родственница привезла из Таиланда подобранную на улице ... хаски! Вот как северная лайка попала в тропики и вдобавок оказалась на улице? Светлане столько побегать пришлось, столько бумаг оформить, чтобы ей разрешили взять собаку в самолет! Пса назвали Тайсон, в честь Таиланда. Он чудесно живет в компании трех королевских пуделей в частном доме с большим участком. Моя родственница — заводчик королевских пуделей. © Larisa / ADME

«Вот как выглядел Киба 3 месяца назад, когда мы забрали его из приюта, и какой он сейчас. Он набрал 9 кг, его характер изменился. Он самый лучший мальчик!»

Мой отец никогда не любил животных, всегда говорил, что мы их заводить не будем. Я пыталась его уговорить, но он был неприступным. Однажды гуляли на улице, переходили дорогу через подземку, а там стояла девочка, уговаривала купить у нее котенка. Мы почти прошли мимо, но я остановилась. Взяла отца за руку и сказала, что нам нужно забрать его. Он тут же начал отговаривать меня, но котенок вылез к нему и начал кусать за штаны. Все, сердце отца растопилось в один миг, он поднял котенка на руки, прижал к себе и сказал заплатить. С тех пор у нас в доме живет прекрасная кошечка, которая стала для папы «второй дочкой», скажу честно, я иногда даже ревную. © Не все поймут / VK

«Вот как моя малышка изменилась с тех пор, как я забрала ее из приюта. Это моя первая в жизни кошка. Джемма Белль очень забавная. Больше всего на свете она любит... петь своим мискам с едой»

Переехали в свой дом. Была одна кошка, потом пришел котик, стал жить с собаками в будке. Взял измором нас, забрали. В прошлом году осенью мужу на работу подбросили беременную домашнюю кошку. Мужики ее пожалели, в цех пустили, подкармливали. Родила. Муж принес котенка нам, потому что начальник сказал, что выкинет его. Пристроили мелкого. Потом через пару недель притащил и маму, так и живет с нами. Кошка обычная полосатая, но такая умница, главная нянька. Доче 3 года, так кошка первая несется, если дочка плачет, спать ее укладывает вечером. Мурчит рядом, пока та не уснет, потом уходит. Дочка говорит, что Рыся ее ангелок. © Ольга Головченко / ADME

Нашей любимой кошки не стало, а через 7 дней к нам пришла Дженни. Она подбежала к нам, как будто знала всю жизнь, показала животик"

«Мы пытались найти ее хозяев, но безуспешно. Когда мы отвезли ее к ветеринару, оказалось, что она беременна. Через месяц она родила троих котят. Не хотелось разрушать эту маленькую семью, и мы оставили всех себе. Ни разу не пожалели о своем решении».

«Сегодня взяла этого малыша к себе, давайте вместе придумаем имя»

Соседка меня невзлюбила. Периодически ставила мне свой мешок с мусором у двери, не здоровалась. И вдруг ее как подменили, она мне даже улыбаться начала! А вчера ближе к вечеру звонок в дверь, открываю — стоит она, и у нее руки трясутся. И с порога мне: «Леночка, наш Барсик родил!» И в квартиру свою потащила. Оказалось, что наш дворовый кот Барсик оказался кошкой. Соседка его недавно взяла себе, а он ей котят принес. Она растерялась и не знала, что делать. Я ее успокоила, сказала, что когда котята подрастут, я помогу их пристроить. Мы с ней так хорошо поговорили тогда. Выяснилось, что не здоровалась она со мной, потому что ей кто-то постоянно ставил мешок с мусором под дверь, и сосед сказал, что это я. А улыбаться она мне начала, когда увидела, что я котов уличных кормлю и одного себе забрала. В общем, теперь у нас отличные отношения. Конечно, когда котята подросли, мы никого не стали пристраивать, двух я себе взяла, третьего она. ADME

«Я забрала его всего неделю назад. И вот так он на меня смотрит каждый раз, когда я зову его по имени»

Собираюсь на работу, выглядываю в окно и вижу, что там какой-то парень около моей машины крутится. Быстренько собралась, выхожу, а уже нет никого. На следующий день это повторилось, на третий я его застала. Подлетаю узнать, что ему нужно, а он меня увидел, широко улыбнулся и говорит, что под моей машиной котенок сидит, и он его безуспешно уже несколько дней поймать пытается, чтобы пристроить. Смотрю, и правда малыш сидит. Как только я его увидела, сразу поняла, что хочу его забрать, вот прям мой котенок и все. Вдвоем мы его поймали, я сразу повезла его в ветеринарку, потом домой. На работу сильно опоздала, зато теперь у меня есть шикарное рыжее счастье по имени Маркиз. ADME

«Мы взяли этого маленького чудака из приюта в Румынии»