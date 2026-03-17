14 историй об отпуске, который пошел не по плану, но подарил впечатления покруче любого люкса — 17.03.2026
Заявиться на чужую свадьбу, стать моделью для фотографа-самоучки или забыть в самолете нарядное платье — в отпуске возможно все. Капелька безумства и чувство юмора гарантируют, что воспоминания о таком отдыхе будут согревать как минимум до следующего путешествия.
- В Греции мы с мужем решили покататься на лодке вдоль берега. Договорились с лодочником о цене. Пришло время возвращаться, а лодочник потребовал еще денег — мол, иначе не повезет! Муж достал кошелек, но я сказала: «Нет!» И, несмотря на уговоры, сняла сандалии, подняла платье и полезла в воду, показывая, что лучше доплыву сама. Лодочник растерялся. Муж за мной в воду не полез. Через минуту лодочник начал кричать: «Окей! Не нужно доплачивать, садитесь обратно!» Вот так я не только сэкономила деньги, но и отстояла свое.
- Купили путевку в Тунис в бюджетный отель. На третий день подходит к нам радостный менеджер: «Подарок от заведения — переселяем вас на вон ту виллу!» Вилла шикарная, не могли понять, где подвох. Правда вскрылась, когда в лобби я разговорилась с одной женщиной. Оказалось, недалеко от нашего номера был крутой люкс за кучу денег. И клиентка, которая там живет, не могла спать из-за храпа моего мужа. Ну и попросила персонал нас переселить, чуток доплатив. Сама не переехала, потому что на вилле вид хуже.
- Эта история произошла с нами во время семейного отдыха на побережье. Ужин в ресторане отеля, шведский стол. Стою в очереди, чтобы взять нарезанных ананасов. Впереди меня мужик набирает себе в тарелку. С другой стороны стола, на котором лежат сладости, моя дочка берет конфеты. Вижу, что у нее уже полная тарелка, говорю: «Хватит уже накладывать, будешь нести — посыплется через край». А мужик стоял ко мне спиной и подумал, что это я ему. Поворачивается ко мне и с глазами как у кота из «Шрека»: «Извини, друг, просто ананасы очень вкусные». Я объяснил, что обращался не к нему, а к дочке. Посмеялись вместе. Ананасы действительно очень вкусные оказались, два раза за добавкой бегал.
- На рынке в Марокко я пыталась торговаться за ковер. Долго спорила, махала руками, в итоге сошлись на отличной цене. Приношу в отель, разворачиваю — а это не ковер, а огромная скатерть с вышитыми верблюдами. Но зато теперь на каждый семейный ужин стелю ее, вспоминаю свои приключения и хвалю себя за коммерческую жилку.
- Сноха рассказала. Ее одноклассница поехала в свадебное путешествие в Таиланд. Остановились в номере для новобрачных, и, по условиям рекламной акции, им должны были целую неделю поставлять в номер экзотические фрукты. И началось. Первый день: виноград, второй день: груши, яблоки, третий день: сливы и абрикосы. Пошли выяснять на ресепшен. «Где же, — спрашивают, — ваша экзотика? Где папайя, маракуйя, кокосы, ананасы? А ведь обещали каждый день в номер экзотические фрукты!» «Все правильно, — отвечают им, — то, что вам в номер приносят, у нас не растет, у нас это экзотика! А всяких там кумкватов и прочих авокадо у нас навалом! Какая же в них экзотика?!»
- Двоюродный брат снял дешевую гостиницу на Канарах для своей семьи. Ему сказали, что от моря 10 метров. Заселились, взяли купальники, подстилки и пошли на пляж. Море действительно оказалось в 10 метрах от отеля... Только там начинался обрыв. Они почесали обратно, подождали автобус и потом час ехали до пляжа.
- Мечтали о шикарном медовом месяце на Мальдивах, но вложили деньги в ремонт и поехали в самый бюджетный домик. Вместо шума прибоя нас в пять утра будил крик капитана баркаса, а завтрак приходилось делить с местным котом — «директором пляжа». На романтическом ужине муж заказал «блюдо с секретным ингредиентом». Нам вынесли гору картошки, а официант с заговорщицким видом шепнул: «Кто все съест, у того ремонт закончится быстро, и краны никогда не потекут!» Мы рассказали ему о причине присутствия здесь. Ремонт мы, кстати, закончили в рекордные сроки — видимо, картошка помогла.
- Попросила в Мексике туриста из нашей группы сфотографировать меня на фоне песка и деревьев. Парень старался изо всех сил, приседал, ложился на песок. Когда, наконец, отдал мне телефон, я обнаружила там штук 50 снимков его большого пальца и кусочек неба. Но на последнем кадре он случайно снял, как я хохочу над его попытками. Это — самое атмосферное фото с той поездки.
- Отдыхаю на Кипре. На пляже заметила красивого паренька. Раньше никогда ни с кем первая не знакомилась, подойти как-то неудобно было. А тут решилась, долго думала, как же познакомиться? И, наконец, вижу, что он плавает один в море, голову в воду опустил и рассматривает что-то. Похоже, заскучал. Ну, думаю, вот он, мой звездный час. Подплыла к парню, мило улыбаюсь и спрашиваю: «Что делаешь? Увидел что-то интересное?» А он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: «Песок в воде такой красивый». И отплывает от меня.
- А мы с мужем познакомились в Таиланде на слоне. Жили в одном отеле и как-то поехали на экскурсию, где можно было на слоне покататься. Садиться надо было по двое, а я без пары осталась. Мама с сестрой резво вперед меня вскочили на слона и уехали в даль. Сели мы с ним вдвоем на этого слона, познакомились, оказались земляками, пофотографировались. И в итоге не обменялись телефонами. А мне сильно хотелось фотки со слоном, на его фотоаппарат фоткались же. В общем, дня три искали мы моего будущего мужа по всему отелю. В итоге он просто вышел к нам навстречу на самой шумной и многолюдной улице Паттайи. Сестра его буквально выхватила за руку из толпы! С тех пор не расстаемся. Поженились и растим доченьку-красавицу. Порой находишь любовь там, где и не ищешь.
- В Альпах забрели в ресторан, который сулил свежую рыбу. Заказали форель. Вышел повар, снял поварские халат и колпак, взял удочку, ведро, стульчик и пошагал к ближайшей речке. Осторожно поинтересовались у официанта, сколько времени, по его мнению, займет выполнение нашего заказа, и что произойдет, если клева не будет, или попадется не форель? Он на нас вытаращился и объяснил: «У этого повара сейчас обеденный перерыв, а уж как он его проводит — это его дело. А ваша форель уже на сковородке, ее другой повар жарит. И рыбу мы привозим каждое утро из собственного рыбного хозяйства, что километром выше в горах».
- Полетели с парнем к сестре на свадьбу в город на море. Чтобы платье не помялось, я взяла его с собой в самолет. И забыла его там! Спохватилась только в такси. Свадьба через три часа, сегодня выходной, магазины закрыты. Я в слезах, трениках и майке. Тут парень просит такси развернуться, и мы мчимся обратно в аэропорт. Там, в единственном открытом бутике, он покупает мне платье. Дорогущее, расшитое пайетками, с невозможным шлейфом. Парень весь вечер подмигивал мне и говорил: «Ну что, стоило это все лишнего круга до терминала?» С тех пор это платье — мой талисман.
Платье-талисман стоило как двигатель самолёта. Цены в аэропорту на всё в разы выше.
- Отдыхали с подругами в Испании. Видим — в ресторане отмечают свадьбу. Решили прикинуться гостями и влились в толпу. Праздник в самом разгаре, никто нас не спалил. Мы расслабились, и вдруг к нам подруливает жених. И с ухмылкой шепчет: «Дамы, я не знаю, чьи вы подруги, но вы единственные, кто весь вечер хвалил кухню, а не обсуждал мое прошлое. Оставайтесь на торт, вы — лучшие гости в этом зале!» До сих пор храним ту свадебную фотографию как самый неожиданный сувенир из той поездки.
- В первый день долгожданного отпуска я умудрилась потерять чемодан. Осталась в чем прилетела: в старом спортивном костюме и кроссовках. Пошла в местную лавочку за зубной щеткой, разговорилась с хозяйкой, и та отвела меня к своей сестре — владелице ателье. В итоге я две недели щеголяла в эксклюзивных вещах из прошлых коллекций, которые мне дали «напрокат» за копейки. На всех фото я выглядела как героиня кино, а чемодан нашли в день вылета. Но я даже рада, что так вышло: мои вещи не такие стильные.
