20+ увлечений, которые заставили нас воскликнуть: «Вау, хочу так же!»

Круто, когда у людей есть увлечения, которые радуют их сердца. Кто-то умеет изготавливать сумочки необычного дизайна, а кто-то лепит из глины настоящие шедевры. Герои нашей статьи получают удовольствие от своих хобби, и их опыт мотивирует тоже попробовать что-то новенькое.

«Уже несколько лет занимаюсь корейскими традиционными танцами и кайфую от этого»

«Мне нравится делать сумки из глиняной еды»

Не могу поверить, что это ненастоящая еда! © BeneficialBrain1764 / Reddit

«Начала ходить в кружок коллажирования. В этот раз было задание сделать афишу для существующего фильма или придумать свой. Я придумала свою историю»

«Мой фильм о начинающей музыкальной группе, которая мечтает прославиться. Однажды они сталкиваются с подозрительным мужчиной в шляпе, который обещает исполнить все их желания, если они найдут его сбежавшего тигра».

«Сделала сумку в виде летучей мыши. Это была моя мечта. Мы вместе с папой придумали ее дизайн, и он предложил сделать мышку перевернутой»

«Неужели это я только что испек торт „Шварцвальд“ в полночь? Да, так и есть. И я бы это повторил!»

Благодаря таким людям, как вы, я готова поверить в магию. © justveryslightlymad / Reddit

«Мое любимое занятие — это танцевать балет»

Не представляю, насколько нужно быть ловкой, чтобы сделать так. © skulloflugosi / Reddit

«Вот так креативно я замаскировала пятна на штанах»

Фантастика! Ты подарила вещи новую жизнь! © strayblackcat13 / Reddit

«В этом году я немножко помешалась на вязании гобеленов»

«Сделала себе платье из чешуйчатой ​​кольчуги»

«Связала эту юбку крючком. Сказать, что я одержима вязанием — это ничего не сказать»

Я бы носила это каждый день! © Suspicious-Peace9233 / Reddit

«Я делаю маленькие скульптуры заброшенных мест. Я объездил всю Новую Шотландию в поисках удивительных примеров нашего заброшенного архитектурного наследия»

«Я сделал рождественского зайца из обычных пробок»

«Моя жена сделала все это за последние 6 месяцев»

«Моей бабушке уже 80, а она все еще делает такие крутые штуки!»

«Это я и моя только что законченная скульптура — лисята из шерсти»

«В этом году я начал отливать изделия из стерлингового серебра собственными руками!»

«Это заняло целую неделю и теперь мои пальцы болят. Но я вышила настоящий садовый лабиринт!»

Я ландшафтный архитектор и я просто в восторге от вашей работы! © emsbstn / Reddit

«Занимаюсь гончарным делом чуть меньше года. Я создал эту кружку, вдохновившись славянской мифологией и историями про Василису и Бабу Ягу»

«Я создала специальный жилет для рукоделия и теперь могу творить в любой момент!»

Это лучшее, что я видела сегодня в интернете! © lizlemocoolj / Reddit

«Я сделала миниатюрную версию дома из мультфильма „Вверх“. Бездна эмоций, 120 часов работы, множество материалов, включая воздушные шары — и все готово!»

«Наконец-то закончила. Все вылеплено вручную из быстросохнущей глины. А размером меньше 10 см!»

Если вы все еще не продаете свои изделия где-нибудь, то вам давно пора начать. Потому что это нереально классно. © WasteRadio / Reddit