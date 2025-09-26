20+ увлечений, которые заставили нас воскликнуть: «Вау, хочу так же!»
Круто, когда у людей есть увлечения, которые радуют их сердца. Кто-то умеет изготавливать сумочки необычного дизайна, а кто-то лепит из глины настоящие шедевры. Герои нашей статьи получают удовольствие от своих хобби, и их опыт мотивирует тоже попробовать что-то новенькое.
«Уже несколько лет занимаюсь корейскими традиционными танцами и кайфую от этого»
«Мне нравится делать сумки из глиняной еды»
- Не могу поверить, что это ненастоящая еда! © BeneficialBrain1764 / Reddit
«Начала ходить в кружок коллажирования. В этот раз было задание сделать афишу для существующего фильма или придумать свой. Я придумала свою историю»
«Мой фильм о начинающей музыкальной группе, которая мечтает прославиться. Однажды они сталкиваются с подозрительным мужчиной в шляпе, который обещает исполнить все их желания, если они найдут его сбежавшего тигра».
«Сделала сумку в виде летучей мыши. Это была моя мечта. Мы вместе с папой придумали ее дизайн, и он предложил сделать мышку перевернутой»
«Неужели это я только что испек торт „Шварцвальд“ в полночь? Да, так и есть. И я бы это повторил!»
- Благодаря таким людям, как вы, я готова поверить в магию. © justveryslightlymad / Reddit
«Мое любимое занятие — это танцевать балет»
В одной темной-темной комнате... на черной-черной табуретке....
- Не представляю, насколько нужно быть ловкой, чтобы сделать так. © skulloflugosi / Reddit
«Вот так креативно я замаскировала пятна на штанах»
- Фантастика! Ты подарила вещи новую жизнь! © strayblackcat13 / Reddit
«В этом году я немножко помешалась на вязании гобеленов»
«Сделала себе платье из чешуйчатой кольчуги»
Тут скорее бы подошли какие-нибудь высокие гладиаторы из кожи и металла, а не белые чулочки.
- Божечки-кошечки! Какая спинка! © Bright-Ad4601 / Reddit
«Связала эту юбку крючком. Сказать, что я одержима вязанием — это ничего не сказать»
- Я бы носила это каждый день! © Suspicious-Peace9233 / Reddit
«Я делаю маленькие скульптуры заброшенных мест. Я объездил всю Новую Шотландию в поисках удивительных примеров нашего заброшенного архитектурного наследия»
«Я сделал рождественского зайца из обычных пробок»
«Моя жена сделала все это за последние 6 месяцев»
«Моей бабушке уже 80, а она все еще делает такие крутые штуки!»
«Это я и моя только что законченная скульптура — лисята из шерсти»
«В этом году я начал отливать изделия из стерлингового серебра собственными руками!»
«Это заняло целую неделю и теперь мои пальцы болят. Но я вышила настоящий садовый лабиринт!»
Неделю - это не вставая, это же французские узелки. У меня тоже от них пальцы болят, каждый раз сжав зубы берусь.
- Я ландшафтный архитектор и я просто в восторге от вашей работы! © emsbstn / Reddit
«Занимаюсь гончарным делом чуть меньше года. Я создал эту кружку, вдохновившись славянской мифологией и историями про Василису и Бабу Ягу»
«Я создала специальный жилет для рукоделия и теперь могу творить в любой момент!»
- Это лучшее, что я видела сегодня в интернете! © lizlemocoolj / Reddit
«Я сделала миниатюрную версию дома из мультфильма „Вверх“. Бездна эмоций, 120 часов работы, множество материалов, включая воздушные шары — и все готово!»
«Наконец-то закончила. Все вылеплено вручную из быстросохнущей глины. А размером меньше 10 см!»
- Если вы все еще не продаете свои изделия где-нибудь, то вам давно пора начать. Потому что это нереально классно. © WasteRadio / Reddit
Никогда не поздно начать заниматься танцами или научиться плести из бисера. Герои нашей статьи — яркое тому доказательство. А у вас есть любимое хобби?
Хобби? Их есть у меня!
Недавно у одной рыбы отвалился хвост во время обжига, мы ее склеили.
Но вешaть напрямую было уже нельзя, пришлось креативить)