16 живых историй, когда подруги отмочили такой номер, что никакой сценарист бы не додумался
Дружба — это уникальный вид отношений, где грань между комедией положений и настоящей драмой порой полностью стирается. Близкие люди способны удивлять нас до глубины души, причем векторы этих поступков бывают диаметрально противоположными. Здесь мы собрали исключительно женские истории, которые дают понять, что дружить бывает, ох, как непросто
- Подруги твердили, что мой муж стал слишком подозрительным. Вызвались дежурить у его офиса. Пишут мне: «Он вышел из ювелирного и зашел в ресторан! Иди туда, лови с поличным!» Примчалась. Как фурия влетела в ресторан, но тут же оторопела. Ведь там сидели мои подруги в праздничных колпаках, а муж держал торт. Оказывается, они месяц назад сговорились устроить мне сюрприз на годовщину знакомства с мужем, а «слежка» была планом, чтобы заманить меня в ресторан в красивом платье. Теперь у меня есть колье, а у подруг — пожизненное звание лучших актрис.
- Подруга вечно фотографирует меня исподтишка: то когда я ем бургер, то когда неважно выгляжу. Я в панике: неужели она хочет выставить меня в дурном свете в своем блоге? Заглянула в ее телефон. Смотрю, а там сотни моих фото, но все они подписаны добрыми словами. Оказалось, она полгода собирала материал, чтобы заказать у художника огромную картину-коллаж «Моя самая красивая подруга» мне на юбилей. Теперь я чувствую себя неловко за подозрения, а картина висит на самом видном месте.
- Дружила с одной девчонкой на работе. Как-то компания отправила нас на пару дней в кемпинг. Я там приглянулась коллеге из другого отдела. И что же сделала эта подруга? Она сделала все, чтобы перетянуть его внимание на себя. Буквально на колени садилась и лезла к нему в палатку. Я перестала с ней разговаривать и запретила ей садиться со мной в автобусе рядом на обратном пути. В итоге, она вышла за него замуж, а я даже не помню как он выглядит. © lera__vavilova
- Дружили много лет. Все праздники, слезы, магазины, поездки. А потом подруга пропала с радаров. Пыталась связаться, но в ответ тишина. Позже объявилась, сказала, что у нее появился мужчина, и она не собирается нас знакомить потому что он может влюбиться в меня и уйдет от нее. А через какое-то время она пригласила меня на свадьбу и заказала подарок. Но поезд нашей дружбы уже ушел. © Юнь Эс / Dzen
- Меня заблокировала лучшая подруга. Везде! Я не могла понять почему, но что поделать. Смирилась уже. Прошел год. Я сменила номер, создала новый аккаунт в соцсети и зашла на ее страницу. Смотрю и не верю своим глазам! Там ее пост годичной давности: «Ребят, у меня украли телефон и взломали все соцсети, всех друзей удалили и кинули в черный список! Кто видит это — напишите мне, я восстанавливаю контакты!» Оказывается, она целый год думала, что это я ее игнорирую, потому что она писала мне, а я, будучи у нее в черном списке из-за взломщиков, не отвечала. Мы потеряли целый год дружбы, но уже восстановили общение.
- Родили с подругой детей. Она чуть раньше меня. Куплю я своей игрушку, потом у ее дочери такая же появлялась, куплю санки — и она тут же покупала. Тут они пришли к нам домой. Подруга видит новый комбинезончик, и с горящими глазами выдает: «А давай сначала моя дочь его поносит, а когда твоя подрастет, мы его вам вернем?» Да, комбинезон был нам на вырост, его тетя подарила. Но я-то не планировала, чтобы его еще кто-то носил. Прям не нашлась, что ответить. © Ромашка Аптечная / Dzen
- Я порекомендовала своего замечательного клинера подруге, так как та как раз искала нового. Эта женщина работает у меня уже много лет — она чудесный человек и прекрасно знает свое дело. Однако подруга отказалась платить, заявив, что та якобы «плохо убралась», а когда помощница попросила расчет, подруга повела себя с ней довольно грубо. © Adventurous-Algae-45 / Reddit
- Поехали в Турцию. Одна из подруг в 5.00 утра уходила из номера. Возвращалась уставшая, но довольная. Точно закрутила роман! На третий день проследили. Крались до самого пляжа, надеясь увидеть свидание при луне. Но мы обомлели, ведь она в гордом одиночестве раскладывала полотенца на лучшие лежаки в первом ряду не только для нас, но и для той милой семьи пенсионеров из соседнего номера, с которыми мы познакомились в самолете. Оказывается, она решила стать нашим «сонным ангелом», чтобы мы не вставали ни свет ни заря ради лучшего местечка на пляже.
- Была одна совершенно нелепая ситуация с «подругой», у которой жизнь сложилась лучше моей буквально во всем (богатство, красота, популярность, заботливый муж и так далее). Но она просто не могла вынести того, что и мне может улыбнуться удача. Например, когда я всерьез занялась здоровьем, начала тренироваться и сбрасывать вес, она с трудом выдавливала из себя комплименты и тут же пыталась меня в чем-то переплюнуть.
Было очень горько, ведь во многом мне действительно нравилось с ней дружить — я совершенно спокойно относилась к тому, что в центре внимания всегда она. Просто хотелось бы, чтобы она оставила эти школьные замашки в прошлом. © slinkiimalinkii / Reddit
- Были у меня соседки, вроде дружили между собой. Однако дружба у них странная была. Первой муж подарил фирменную сумку. Вторая купила такую же в кредит. Первая приобрела ковер, вторая взяла его в кредит. Второй подарили роскошный набор посуды, вторая нашла набор еще круче. И так во всем. А вот когда дело до машины дошло, вторая не потянула. Она была не замужем, вся в кредитах. С тех пор они уже больше 30 лет не общаются. И даже в разговорах друг про друга слышать не хотят. © Ирина Гри / Dzen
- Парень начал прятать телефон. Подруги выдвинули версию: у него вторая жизнь. Решили проследить. Звонят мне: «Зашел в элитный ЖК! Точно к любовнице, он покупал цветы!» Я собираю вещи, чтобы уехать к маме. Приходит парень, видит чемоданы и просто стоит в недоумении. Оказывается, он ездил к заводчику выкупать щенка корги, о котором я мечтала три года. А цветы купил заводчице, чтобы скидку сделала — она женщина строгая. Теперь у нас есть собака, минус 30 тысяч рублей, а подруги сидят тише воды и говорят: «Ну зато мы бдительные!». Ну вы, девочки, даете.
Если бы мои подруги решили проследить за моим парнем/мужем, они все пошли бы в китайский город из трёх русских букв. Причем, без разницы, виноват парень или нет.
- На радостях позвонила подруге. Хотела поделиться новостью о том, что купила квартиру. В ответ услышала: «Зачем? Я что, одна теперь буду на работу ездить?» Меня прям передернуло от этих слов. Домой я ее так ни разу и не позвала. © mika_mirzhan
- В какой-то момент моя «подруга» начала выкладывать в соцсеть посты о том, что надо поддерживать контакт только с успешными людьми, а не тратить свое время на неудачников. Она была уверена, что общаясь только с успешными, тоже можно стать такой. В общем, вскоре она оборвала все связи со мной. Прошло 10 лет. Успешной она так и не стала. © Anastasiya / ADME
- Моя подруга рассталась с парнем после того, как узнала о его изменах. Недавно она немного пришла в себя и решила снова попробовать ходить на свидания, но, поскольку ей было тревожно, она предложила устроить двойное свидание и позвала нас с мужем.
Мы встретились в ресторане. Мой муж, просто из вежливости, сделал ей комплимент — отметил красивое платье. Это в его характере, он часто говорит людям приятное. Вечер прошел отлично, но на следующее утро подруга прислала сообщение: «Передай мужу, чтобы прекратил рассыпаться в комплиментах другим женщинам. Именно с этого начинаются измены. Странно, что ты считаешь это нормальным».
Я ответила: «Полегче. Если тебя задели его слова, стоило сказать об этом ему лично». На что она заявила: "Только не приходи потом ко мне в слезах, когда он тебе изменит. © FrenchBread2023 / Reddit
- Подруга выходила замуж. Попросила меня помочь с организацией. Я бесплатно искала подрядчиков, клеила декор по ночам, договаривалась с рестораном. За неделю до торжества она вручила мне красивый конверт. Думала, это приглашение. Открываю, а там записка на 4 листа со списком задач и бейдж с надписью «Координатор». Я спросила, где мое место за столом, а она удивленно хлопала ресницами: «В смысле? Ты же работаешь на свадьбе, следишь за официантами. Какой стол? Мы на тебя порцию не заказывали, это дорого».
- Как-то пошла с подругой в клуб. На меня парни обращали внимание. Подходили знакомиться, приглашали танцевать, а подруга в тот вечер не пользовалась популярностью. Потом интерес парней ко мне резко начал угасать. Позже работник клуба признался, что пока я танцевала, подруга рассказала тем парням, что я замужем. И что мне не 19 лет, а за 30. © Жужа Лаптева / Dzen
После таких рассказов начинаешь с удвоенной силой ценить тех, кто рядом не ради самоутверждения или выгоды, а просто по зову сердца. Удивительно, как одна и та же ситуация — будь то покупка квартиры, совместный отдых или поход в ресторан — может либо укрепить связь на десятилетия, либо разрушить ее за одну секунду.
Случалось ли вам разочаровываться в людях, которых вы считали близкими, или, наоборот, они раскрывались с неожиданно прекрасной стороны?