16 живых историй, когда подруги отмочили такой номер, что никакой сценарист бы не додумался

После таких рассказов начинаешь с удвоенной силой ценить тех, кто рядом не ради самоутверждения или выгоды, а просто по зову сердца. Удивительно, как одна и та же ситуация — будь то покупка квартиры, совместный отдых или поход в ресторан — может либо укрепить связь на десятилетия, либо разрушить ее за одну секунду.

Случалось ли вам разочаровываться в людях, которых вы считали близкими, или, наоборот, они раскрывались с неожиданно прекрасной стороны?