Какая разница, как именно готовилась, сама, с подругой, с репетитором, главное, что училась и экзамен сдала. А вот, когда чужой человек, пусть и преподаватель, ощупывает студентку, это странно. Даже если женщина, должны границы быть.
18 жизненных историй о том, как обычный экзамен обернулся для всех увлекательным приключением
Истории
3 часа назад
Её величество неумолимая сессия обычно ассоциируется у нас со стрессом, бессонными ночами и лихорадочным листанием конспектов. Но порой всё идёт совсем не по плану, и обычная проверка знаний превращается в историю, в которой находятся место и абсурдным совпадениям, и комичным ситуациям. Мы собрали рассказы людей, чьи экзамены запомнились им не только заветным росчерком в зачетке.
- Учила анатомию. 250 вопросов к экзамену. Вечером перед экзаменом залпом выучила 60 билетов. А проснувшись не смогла вспомнить ничего,что учила в тот вечер. Вообще. Вытаскиваю билет. Один вопрос просто мимо. У экзаменатора звонит телефон. Думаю, надо выкрутиться. Беру и параллельно с ним начинаю нести абсолютно несвязную чушь со словами из вопроса, который не знаю. Преподаватель кладет трубку и я ему: ну, это был третий вопрос, переходим к четвертому. 9 баллов. © katrin_chereshko
- Я один раз в универе должок пересдавала с прошлой сессии, первокурсница еще была. Пришла на кафедру, нашла преподшу, говорю, примите экзамен, мне срочно надо досдать. Она молчит. И так раза 3. Я такая: «Ну Елена Петровна, ну пожалуйста!» Она такая: «Вот студенты пошли, даже преподов своих не знают! Я не Елена Петровна!». Занавес. © mymemories.27
- Экзамен, а я толком и не занималась. Попросила подругу помочь. День Икс. Вытягиваю билет, отвечаю. Вдруг преподша подходит, гладит по голове, потом кофточку поправляет. Потом начинает юбку мне отряхивать. Спрашиваю: «А что происходит?» А она выдаёт: «Да вот, шпаргалочку твою ищу, не верится мне что-то, что ты всё сама выучила!». Тут я ей призналась, что 2 недели с подругой готовились, не ела, не спала. В итоге получила свою законную пятерку.
- Сдавала в университете экзамен по истории, и мне попался вопрос про Александра III. Проблема была в том, что про него я почти ничего не знала. Зато про Александра II могла рассказывать долго и с подробностями.
В итоге выкрутилась так: начала с фразы «Александр III был сыном Александра II, который...» — и дальше уверенно перечислила все реформы и заслуги его отца. На пятёрку. © aleksa525
- Когда я сдавала экзамен по философии, у нас её принимала преподавательница, которую боялись буквально все. Про неё ходили легенды: если за кого-то попросят, оценку на экзамене автоматически снизят на балл. Поэтому к философии готовились максимально серьёзно.
Взял билет: что-то знаю, в чём-то плаваю. Сажусь готовиться, думаю — хоть бы на четвёрку наговорить. Подхожу отвечать. Она читает билет, смотрит строго и вдруг спрашивает:
— Ну, тут всё понятно. А какую книгу вы сейчас читаете?
Я опешила, но ответила. Оказалось, это одна из её любимых. В итоге минут тридцать мы обсуждали сюжет и главного героя. С экзамена я вышла с пятёркой. © Птичка-в-клетке / ADME
- Сдавала вступительные экзамены в математический лицей. Всё шло отлично: задания решила, тест на IQ — один из самых высоких. Родители уже радостно потирали руки в ожидании ещё одного технаря в семье.
На экзамене по физике я немного зависла на задаче, и учитель подошёл помочь. Нужно было рассчитать, сколько дров потребуется для отопления помещения.
Он спрашивает: «Ну, какая тут формула?» — я отвечаю. «Хорошо. А дрова мы в чём измеряем?» Я, не задумываясь: «В штуках». И тут по его взгляду я поняла, что технарем мне не быть. © aditii_tattoo
- Полгруппы не могли сдать зачет, шла уже далеко не первая пересдача. Тут наш препод поднимает над головой черно-белую картинку и спрашивает: «Кто скажет, что это за животное, тому зачет». Ну я молниеносно: «Лангуст!» По его лицу было видно, что он проделывал это не первый раз, но зачет ставил таким образом впервые. А я считаю, Жак-Ив Кусто плохому не научит. Не зря так много моего детского времени было инвестировано в такие передачи! © Чадо Брюн / ADME
- На первой сессии нужно было сдавать зачёт по теории государства и права. Преподавательница там была такая, что от одного её взгляда начинали заикаться. Я страшно нервничала.
И тут мне снится сон: тяну билет № 17. Естественно, учила всё, но на 17-й налегла особенно. Прихожу на зачёт — и правда вытягиваю 17. Спокойно отвечаю, получаю зачёт. Она спрашивает, чего это я так улыбаюсь. Рассказала про сон. Преподавательница усмехнулась: «В следующий раз не надейся».
Вторая сессия, уже экзамен. Снова сон — будто будет билет № 13. Я опять больше всего учу именно его. Захожу в аудиторию, тяну... 5. А преподавательница смеётся и ехидно говорит: «Что, не 13, да?» © ШКогвартс / VK
- У брата по истории спрашивали тему про Леонардо да Винчи. А как раз в то время вышла игра Assassin’s Creed, и всё, что он помнил про да Винчи, было оттуда.
И вот он начинает уверенно рассказывать про его изобретения, а заодно упоминает, что у Леонардо был друг — Эцио Аудиторе да Фиренце. И так раскрутил эту историю, что в итоге получил пятёрку. Говорит, весь класс сидел и еле сдерживал смех. © gabisafarova
ахахах потрясно про Asassin Creed😆так можно и о древней греции рассказывать если играл в часть под названием odissey
Ответить
- Моя первая в жизни сессия, первый экзамен. И вдруг нужно назвать понятие «диагональ». Я почему-то была уверена, что речь о биссектрисе, и именно это и выдала.
Преподаватель отправляет меня пройтись по кабинету по диагонали. Спрашивает: «Ты сейчас как прошла?» «Наискосок», говорю.
В аудитории уже все ржут, а я от стресса вообще не понимаю, что происходит. Тогда он задаёт ещё вопрос: «В чём измеряется экран твоего телефона?» «В дюймах!»
В итоге поставили мне трояк. © skobtsova.marina
- Училась я давно в универе на заочном, сдавала экзамен по экономическому праву. Не помню, сколько было вопросов, но точно помню, что ответ на один из них мы не нашли ни в одной книге. Вопрос был «Теория Хикса-Хансена». И естественно он попался мне среди трёх вопросов в билете. Так я взяла методичку, посмотрела, в каком разделе он находится (если не ошибаюсь, макроэкономика), и... придумала теорию Хикса-Хансена. Ну, то есть описала такой, какой она могла быть, исходя из контекста.
Экзамен был последний и я поехала домой собирать вещи, думая о том, что это в лучшем случае 5 за старания (у нас уже была 10-бальная система), а то и меньше. Препод строгий, на заочке больше 7 никому не ставил. Представляете, мне поставили 8! Комментарий преподавателя: «Могло быть 9, если бы нарисовала график». А я думаю — какой нафиг график?! Я её придумала, эту теорию! © i_oi_vai
- В институте я однажды «взломала систему». Заметила, что преподаватель по английскому очень плохо перемешивает билеты. Поэтому на каждом экзамене я просто брала первый. И, как ни странно, он действительно всегда оказывался первым. А там темы были самые простые: рассказать о себе, о семье, и всё в таком духе. В итоге у меня в дипломе стоит пятёрка по английскому, хотя сам английский у меня... скажем так, средний. © jullysalnikova
- Однажды я закончил писать экзамен раньше всех. Подошёл к преподавателю, отдал работу и начал собирать вещи. Пока складывал тетради, он быстро просмотрел мой бланк ответов. Я уже направился к выходу, как он остановил меня и указал на несколько ошибок. Я приготовился услышать: «На пересдаче будьте внимательнее». Но вместо этого он просто протянул мне работу обратно и сказал: «Садитесь и исправьте эти задания прямо сейчас». © littlebubulle / Reddit
- Первый курс, второй семестр. Из-за работы почти не ходила на пары, приходила только на зачёты, всё заучивая заранее. Некоторые преподаватели принципиально меня не принимали. В тот день из трёх зачётов два уже завалила, шла на третий почти без надежды. Ещё и опоздала. Забегаю в аудиторию — все уже разобрали билеты, на столе осталось только два. Преподаватель смотрит на меня и говорит: «Ну что стоишь? Бери билет».
Беру — а он пустой. Белый лист. Смотрю на него в полном недоумении. Преподаватель улыбается:
«Поздравляю, у вас счастливый билет. Ставлю вам 100».
Я стояла в шоке, вокруг уже слышалось «поздравляем», кто-то даже сказал: «Не верю, что ей так повезло!» А я молча вытерла слёзы и протянула зачётку. © sofia_pana
- Сдавала в выпускном классе химию. Для меня она, как и физика с математикой, была чем-то из разряда «Боже мой, за что». Поэтому договорились с одноклассником: он поставит точку в уголке нужного билета.
Подхожу к столу, ищу эту точку... снова ищу. Я близорукая, так что почти носом к билетам наклонилась — и всё равно ничего.
Тогда взяла самый залапанный билет из всей стопки. Логика была простая: мой одноклассник аккуратностью никогда не отличался. Расчёт оказался верным. Экзамен я сдала на четвёрку. © Курага / ADME
- Получала второе высшее, но уже заочно. Пришла сдавать зачёт по одному предмету, преподавательницу все боялись, была очень строгая и неподкупная, ходили к ней студенты по пятнадцать раз! Я, как ярый задолжник, многие предметы сдавала индивидуально, в том числе и к ней пришла после всех лекций в единственном числе. Ждала её очень долго, она все принимала зачеты у очников. Наконец дождалась её. Она пришла уставшая, дала мне задание, потом посмотрела на часы — до закрытия буфета оставалось пять минут и попросила меня, 35-летнюю тётю (правда, выглядела я тогда едва ли на тридцать): «Девочка, сбегай в буфет, пожалуйста, купи мне пирожок и кофе!» Я сразу согласилась, у неё был такой измученный вид. Когда я вернулась, она съела пирожок, выпила кофе, молча взяла мою зачетку и поставила зачёт! Справедливости ради, хочу дополнить, что готовилась я серьезно и к сдаче была готова! © Svetlana / ADME
- Писали экзамен по алгебре в старших классах. Накануне учитель устроил день повторения, всё подробно объяснил и расписал формулы на доске.
На следующий день мы пишем контрольную в том же кабинете... а он забыл стереть с доски. Все нужные формулы так и остались висеть прямо перед нами. Правда, за спиной учителя — он стоял лицом к классу и ничего не видел.
Тридцать пять человек заметили это. И тридцать пять человек дружно промолчали. Когда экзамен закончился, учитель пошёл собирать работы, развернулся к доске и громко сказал: «Ох ты ж!»
Но было уже поздно. © heisdeadjim_au / Reddit
- Экзамен, сижу, готовлюсь отвечать. Тут в аудиторию входит незнакомый студент, подходит к столу с билетами и потом садится через проход от меня. А я со своим билетом закончила, однокурсники просят помощи. Тут вдруг этот парень поворачивается ко мне и тоже смотрит с мольбой. Я шепотом спрашиваю, чем помочь ему. Он так же шепотом спрашивает, готова ли я со своим билетом. Говорю, мол, вроде бы да. Он говорит: «Ну тогда идите отвечать». Оказалось, это аспирант пришел экзамен принимать и сидел угорал с того, как я всем вокруг ответы диктую. © elizaniutanen
А в какие перипетии попадали вы, сдавая сессию?
Может быть, узнаете себя в одном из этих
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
