Анекдот: Вопрос нa три, кaкого цвета учебник? Сдавленный шепот: - Вoт вaлит гaд!
18 студентов, которые пошли на экзамен, а вернулись с историей
Истории
5 минут назад
Иногда достаточно одного слова — «экзамен» — чтобы сердце забилось чаще, а в голове всплыли яркие воспоминания. У кого-то это нервный смех, у кого-то — холодный пот, а кто-то до сих пор рассказывает о своих «приключениях» на экзаменах, как про эпизоды ситкома. Мы решили собрать реальные истории людей, чьи экзамены пошли не совсем по плану и подарили им моменты, которые не забудешь и спустя годы.
- Готовилась в прошлом году к экзамену. Зубрила, как сумасшедшая, проводила бессонные ночи за книжкой и с ручкой в зубах. Сильно волновалась, успокоительное пила, но продолжала вкалывать. Что в итоге случилось? Пришел преподаватель, сказал, что забыл все билеты дома, и позвал нас всех тусить. © Карамель / VK
- Как-то сдавал экзамен. Я и еще одна девочка из класса сдали тест на 100%. Мы сидели в противоположных концах класса, так что точно не могли переговариваться. Но учителя не поверили. Позвонили нашим родителям и заставили пересдавать. Дали новые тесты, рассадили по разным кабинетам. И мы опять сдали тест идеально. Учителям пришлось извиниться, а наших родителей просто распирало от гордости. © MadLintElf / Reddit
- Был у нас препод — строгий и принципиальный. И как-то на экзамене он говорит: «Если кому нужна 3 — несите зачетки и идите по домам». Некоторые обалдели от радости и побежали к его столу. А он глянул на них, схватил зачетки и выдал: «Мне не нужны такие студенты, а стране — такие специалисты». И выкинул зачетки в мусорку. А еще пообещал, что экзамен эти «троечники» ему не сдадут. © Палата № 6 / Telegram
- Меня откровенно валил один препод. Говорил, что мой максимум — низкоквалифицированный труд. Обещал, что я не сдам экзамен. А причина проста — я была единственной девушкой в группе. Но я проучила его. Прямо на экзамене идеально ответила на все вопросы и сделала практическое задание. Хотелось, чтобы его еще уволили, но думаю, что ему хватило моего идеального ответа. © Палата № 6 / VK
- Преподаватель по философии меня невзлюбил, мол, я глупая. Мне действительно трудно все давалось. Даже после бесконечной зубрежки меня все равно отправили на пересдачу. Первую и вторую пересдачи завалила, а на третью пошел мой дедушка, потому что увидел, как я переживаю. Поначалу он хотел просто договориться, но так вопрос решить не удалось, и пришлось ему писать экзамен за меня. В итоге дедушка тоже был отправлен на пересдачу. © Карамель / VK
- Пришла на экзамен чуть раньше, повторяла материал в коридоре. Рядом идет пересдача у старшекурсников, выходит парень. К нему подлетают одногруппники: мол, как прошло, почему так быстро, все такое. Он хватается за голову и говорит: «Прикинь, она спросила какого цвета наш учебник, а я его даже в глаза не видел...» © Палата № 6 / VK
- Упорно готовилась к экзамену. Преподаватель требовал, чтобы мы во время устного ответа положили телефоны перед собой на стол. У меня под прозрачным чехлом было видно наклейку с черепашкой-ниндзя, которую мне подарил младший братик, якобы на удачу. Я положила телефон, а преподаватель вдруг оживился и такой: «Это же мой любимый персонаж! Можно я куплю у вас эту наклейку?» У него прям глаза загорелись. Я отдала наклейку просто так. Начала отвечать на вопросы из билета, но тот слушал меня вполуха, радуясь наклеечке. В итоге после первого вопроса сказал, мол, и так видно, что вы все знаете. Поставил пятерку. Наклейка действительно принесла удачу. © Карамель / VK
- Готовилась к сложному экзамену, почти не спала. Преподаватель был такой, что за четверку удавится. Но сдала, еще и хорошо. Сначала удивилась его доброте, и ведь он даже валить меня не пытался. «Как-то странно у него дергается глаз», — только и успела подумать я, когда этот грозный мужчина с характерным звуком упал со стула, растянувшись на полу в глубоком обмороке. Оказалось, что бедняга до ужаса боится крови, которая от перенапряжения у меня пошла носом, а из-за волнения я это не сразу заметила. Ну хоть сдала. © Палата № 6 / VK
- Я и несколько одногруппников выбрали изучать психологию в колледже. И вот настал день экзамена, мы заходим в кабинет, садимся. И тут вдруг профессор, милейшая старушка, начинает играть регги. Все в замешательстве, оглядываются по сторонам. А та объявляет, мол, тест домой заберете, а вместо экзамена будет вечеринка с пиццей. Странный, но самый лучший экзамен! © reffinstraf / Reddit
- Идет экзамен. Выходит из кабинета девочка, все на нее накидываются, расспрашивают, как прошло. А она такая, мол, повезло, преподаватель почти не слушал, поставив пятерку, хотя она плохо знала билет. Вот только потом оценку ей аннулировали и отправили на пересдачу, потому что другая одногруппница втихаря подошла к заведующей и рассказала все. Да еще и приукрасила, мол, та девочка насмехалась над преподавателем. Откуда такие завистливые люди берутся? © Подслушано / VK
- Был у нас в университете невероятно добрый профессор. Он вытягивал даже тех, кто ничего не знал, ему было жаль портить их зачетки или просто расстраивать. Принимал он у нас экзамен. И была там одна девочка, которая понятия не имела, что делать. Это не удивительно, ведь она даже не ходила на пары. Подходит бедняга к профессору, объясняет ситуацию, просит помочь. А тот так тихонечко: «Хорошо. Ставлю вам тройку. Балл за то, что пришли. Балл за то, что взяли билет. И балл за то, что уйдете ровно через час, делая вид, что что-то пишете!» © Палата № 6 / VK
- В университете была противная преподавательница, которая вечно визжала. И вот пришли мы на экзамен, вытянули билеты, готовимся. Первым экзаменующимся она поставила хорошие оценки. А потом смотрит в ведомости и такая: «Ой, что-то я такая добрая, деканат не поймет». И начинает всех валить, в том числе и меня. Я твердо прошу пересдачи, мол, войдите в положение. Так та орет: «А кто-то входил в положение, когда меня с ребенком муж бросил?!» Но все-таки отправила пересдавать. Зубрила как не в себя, 2 суток не спала. Приезжаем на пересдачу, садимся готовиться. Тут вдруг в аудиторию заходит парень из другой группы и дарит преподше букет роз. Она заулыбалась, аж лицо у нее поменялось. Я села отвечать, отбарабанила все ответы. В итоге она, нюхая цветочки, сказала: «Катюша, я бы 5 поставила, но не могу, мы на пересдаче. Поэтому 4. И в следующий раз отвечай своими словами, а не по книжке». Я вышла из кабинета и просто разревелась. Поехала домой и проспала сутки. © reelsunny / Pikabu
- Писали экзамен в школе. Вдруг я замечаю, что одна девочка постоянно смотрит в потолок. Я сначала не придал этому значения, а потом решил проследить за ее взглядом. И угадайте что? Она приклеила страницы из учебника к потолку! Учительница не заметила, но одноклассница все равно завалила экзамен, потому что приклеила не те страницы. Ей пришлось еще и за учебник библиотеке заплатить, ведь она его испортила. © johann_187 / Reddit
- Хотела перевестись на бюджет. Это можно было сделать, если сдашь все экзамены на отлично. И вот остался последний. Я знала теорию на все 100. Перед экзаменом мы с одногруппниками тянули жребий, чтобы определить, в каком порядке будем заходить. Никто не хотел идти последним, ведь считается, что в конце идет тот, кто ничего не знает. Мне, конечно же, и выпал последний номер. И вот мы с преподавателем остаемся наедине, и вдруг он начинает просто собирать свои вещи. Позвонил кому-то, а потом, даже не дослушав меня, поставил тройку. Жутко обидно до сих пор. © Подслушано / VK
- Получала второе высшее в 28 лет. Училась заочно. Нас очень любили преподаватели (видимо, мороки с заочниками меньше). И вот сидит на экзамене профессор и раздает оценки: «Тебе ставлю четверку. Знаю, что много работаешь», «И тебе четверку, ты стильные кофты носишь». А потом глядит на меня: «О, Екатерина, а вам пятерку! Потому что вы на зачет пришли не одна, располагаете детей к учебе еще с ранних лет. За это даю дополнительный балл!» Я тогда на 6-м месяце беременности была. © Мамдаринка / VK
- На последнем курсе меда я решила немного сбавить обороты с зубрежкой и вечными занятиями. И вот уже сессия на носу, а я почти не готовилась. Казалось, что всё и так знаю, а ради оценки особо напрягаться не хотелось. Последним в списке стоял экзамен у преподавателя со стажем — человек хороший, но с привычкой «покопаться» в знаниях. Практику я прошла отлично: сделала все по учебнику. А вот на теории вдруг замялась — вроде понимаю, но объяснить связно не могу. И тут неожиданно для самой себя вспомнила случай из третьего сезона «Доктора Хауса» и начала рассуждать, как изменилась бы реабилитация пациента, если бы ему назначили другие препараты. Преподаватель прищурился, спросил, что — сериалы вместо подготовки? Призналась честно: да, но только по теме. В итоге поговорили про медицину в кино, посоветовали друг другу пару сериалов — и все, экзамен был сдан. © Палата № 6 / VK
- Когда я сдавал экзамен по философии, я был совершенно не готов. Решил: «А, была не была!», и начал нести все, что в голову взбредет. Честно говоря, даже не вспомню сейчас, о чем конкретно меня спрашивали — настолько все это было сумбурно. И тут — вот сюрприз! — преподаватель возьми да и влепи мне... четверку. Тут уж мое врожденное обостренное чувство справедливости (которое, признаться, иногда перевешивает инстинкт самосохранения) не выдержало. Как так-то? За что?! Решил подойти к нему и напрямую спросить: мол, извините, а почему, собственно, четыре, а не пять? Я же откровенную чушь молол. А он мне в ответ: «Так вы же свои мысли высказывали! А я вас весь семестр этому и учил». Тут меня совсем разобрало любопытство. «Ну хорошо, свои мысли, допустим, — говорю, — но почему тогда не пять, а четыре?». Видимо, тут уже моя наглость его слегка задела, потому что он исправил четверку на тройку. © Палата № 6 / VK
- Пересдавал экзамен — очередь человек 50, преподаватели с утра в аудитории. Вечер, захожу под конец, тяну билет, готовлюсь как положено. Подсаживаюсь отвечать, и тут мой декан тяжело вздыхает, закрывает ноутбук, и уходит со словами: «Я — панк, ставьте всем зачет, больше не могу». Говорили мне, что в университете все не как в школе. Но чтобы вот так — не ожидал. © Палата № 6 / VK
В общем, как видите, при сдаче экзаменов без курьезов сложно обойтись. А если это еще и экзамен по вождению, так там только успевай следить за поворотами!
Внимание: в январе 2025 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью freepik / Freepk
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"А она такая, мол, повезло, преподаватель почти не слушал, поставив пятерку, хотя она плохо знала билет." - зато научилась держать язык за зубами.
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