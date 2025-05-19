18 студентов, которые пошли на экзамен, а вернулись с историей

Иногда достаточно одного слова — «экзамен» — чтобы сердце забилось чаще, а в голове всплыли яркие воспоминания. У кого-то это нервный смех, у кого-то — холодный пот, а кто-то до сих пор рассказывает о своих «приключениях» на экзаменах, как про эпизоды ситкома. Мы решили собрать реальные истории людей, чьи экзамены пошли не совсем по плану и подарили им моменты, которые не забудешь и спустя годы.