И ты уже три года с этим человеком живёшь??? Первые две годовщины тебя ничему не научили или всё нормально было? А до свадьбы он вообще был идеальный?
15 примеров того, как мужчины поставили под удар отношения, а все из-за денег
Народное творчество
2 часа назад
Иногда желание сэкономить перерастает в настоящий квест, итог которого совсем не радует. Мужская жадность может принимать самые неожиданные формы — от странных бытовых решений до финансовых "лайфхаков", которые заканчиваются полным крахом. В этой статье мы собрали 16 ярких примеров того, как стремление потратить поменьше обернулось настоящим провалом.
- Муж постоянно попрекал, что я часто бегаю в продуктовый, а надо раз в неделю закупаться, рассчитывая бюджет заранее. Все намекал: "Ты же в декрете денег особо не приносишь". Месяц назад я пошла за мясом и встретила знакомую, мы разговорились. В итоге она устроила меня к себе на работу удаленно, теперь я приношу в семью денег почти столько же, сколько и муж. Больше он меня походами в магазин не попрекает. © Мамдаринка / VK
- Сегодня 3-я годовщина свадьбы. Муж с утра словесно поздравил, поцеловал в щеку и сидел в телефоне до момента, пока я не ушла на работу. После работы я забежала в ювелирку и купила ему толстый золотой браслет. Приготовила ужин, положила подарок на стол, сижу и жду. Приезжает: ни подарка, ни поцелуя, ничего. Сел в грязной рабочей одежде за стол, поел. Спрашиваю: "А где же мой подарок?" Говорит, мол, денег нет, зарплата завтра. Я говорю, что можно же занять у кого-нибудь до завтра-то. А он в ответ: "Дай мне в долг". Так обидно стало. Получается, я для человека ничего не значу. © Подслушали у замужних / VK
- Парень решил меня впечатлить и предложил поехать на море. Я подумала, что это подарок, но нет. Ну ладно, решили, что будем делить траты. Может быть, он весь такой современный, все пополам. Но за неделю до поездки он меня добил. Взял билеты и сказал уместить все вещи на неделю в ручную кладь. Цитата: "Ну ты много не тащи, я твой багаж оплачивать и таскать не буду". Никуда я с ним не поехала в итоге, а парень стал бывшим. © Карамель / VK
- Встречались с парнем. Сделал он мне предложение, но свадьбу играть не было денег. Решился поехать в столицу на заработки. Ему там понравилось, все время говорил, что и меня к себе заберет. Летом стал собираться домой, звонит мне счастливый и говорит: "Дашка, я домой еду через 2 дня! У меня для тебя сюрприз! Скоро и ты сможешь полной грудью надышаться столичным воздухом!" Я в предвкушении. Но тут облом. Он приезжает и протягивает мне двухлитровую закатанную пустую банку. Я сначала не поняла, что это. Оказалось, "воздух из столицы". Тот самый, которым я должна была дышать полной грудью. Поругались, в итоге и расстались. Детский сад какой-то. © Рабочие истории / VK
- Вместе с парнем год. У нас довольно хорошие отношения, и я счастлива. Когда мы начали встречаться, я обнаружила, что он очень бережливый, и это здорово. Сама такая. Но со временем я начала замечать, что его представление о бережливости сильно отличается от моего. Мы ходим на свидания, только если я плачу. Покупаю продукты и готовлю только я. Мне пришлось экономить, теперь на работу хожу пешком, а не езжу на машине. Я даже организовала нам путешествие: перелет, отель, другие расходы - все за мой счет. Для справки, мой парень зарабатывает в два раза больше меня. Не знаю, как быть. © Throwra678342 / Reddit
- Денег муж не дает особо. Еду, одежду детям покупает, за квартиру платит. А я доказываю, что хочу выглядеть ухоженно. Выпрашиваю деньги на туфли, косметику. Надоело, устроилась женой на час. Хожу к чужим людям, готовлю и убираю. А вот у мужа пригорело от злости. Теперь я могу купить себе то, что давно хотела, поехать отдыхать куда-то, поесть в кафешке, ходить на женские процедурки. Как появились свои деньги, так и по-другому выглядеть стала - увереннее и красивее. Захотел, чтобы я сидела и не пикала, но не на ту нарвался. © Подслушали у замужних / VK
- Я работаю без выходных, тащу на себе двоих, пока мой молодой человек уверяет: "С работой беда, не платят, кормят завтраками". Искать другую не хочет. А я считаю каждую копейку, отказываю себе во всем. Но в один день все изменилось, когда я нашла в нашем шкафу сверток. В нем оказались деньги, причем довольно крупная сумма. Собрала вещи и ушла. © Карамель / VK
- От лица подруги. Встречаемся с парнем пару месяцев, стала замечать, что он самый настоящий жмот! Мы оба студенты и живем с родителями, но он, в отличие от меня, из обеспеченной семьи: постоянный отдых и учеба за границей, брендовые вещи, дорогая техника. При этом считает каждую копеечку, боится лишний раз потратиться на меня, в кафе не приглашает, в гости приезжает с пустыми руками и сразу за стол, покушать. А уж если что-то изредка подарит, то будет нахваливать свой презент, будь то букетик из цветов не первой свежести или ароматическая свечка. Апогеем стал случай, когда я пригласила его в гости, а он такой: "Денег на бензин скинь, тогда я приеду". © Vipman84 / Pikabu
- Встретились с парнем возле моего дома. Сели в машину, приехали в парк, пошли гулять. Всю дорогу строил из себя папика, мол, может меня обеспечить, сделать счастливой. Полез целоваться, но я отказала. И тут он чуть ли не со слезами на глазах выдал, мол, так и знал, что я такая. Потом мне еще пришлось провожать его к машине, потому что он был из другого города и потерялся, пока мы гуляли. © Палата №6 / VK
- Мы с мужем подписали брачный договор. Делили все расходы пополам. Даже за продуктами ходили отдельно. Вдруг не стало его мамы. И тут шок! Мой муж — мультимиллионер. Мы сразу переехали в новый шикарный дом. Решила, все, платить больше за аренду не надо. И тут мой муж говорит, что из-за большой коммуналки и налогов на недвижимость мой ежемесячный платеж ему теперь будет выше примерно на $ 1800 в месяц. Ко всему этому муж начал жить на широкую ногу: гольф, встречи с друзьями, частые поездки на отдых. Короче говоря, он по полной наслаждается жизнью. Только вот забыл о своей жене. Вместе мы 18 лет. © OrigamiTorbie / Reddit
- Молодой человек предложил заехать за мной, я согласилась. Начиналось все очень даже неплохо, но потом он повез меня на заправку. Там взял мне капучино, а себе - хот-дог. Сидим в машине, он ест свою сосиску, а потом выдает: "Ты будто ненормальная девушка. Нет чтобы подешевле напиток взять, так выбрала этот крутой дорогой кофе. Если бы я знал, то лучше бы себе еще один хот-дог взял!" © Палата №6 / VK
- Встречаемся 2 года. В канун Рождества я 3 часа потратила на поездку за подарком парню. Настроение паршивое, но меня подогревала мысль о том, какой крутой презент я приготовила. И вот сидим мы с ним дома, я спрашиваю, мол, когда тебе подарок вручать. А он в ответ: "Но я-то ничего тебе не купил". Объяснил это тем, что времени свободного не было. Хотя он раньше меня приходит с работы, да и по вечерам особо ничего не делает. Я подумала, может, он шутит, уточнила еще. А тот: "Не расспрашивай, это бесит". Чувствую разочарование и опустошение. Все еще хочу сделать ему подарок, но внутри обида. Мне не нужно чего-то суперкрутого, но хоть что-нибудь. © Dismal_Rain_7482 / Reddit
- Был у меня парень. Со мной никуда не ходил, нигде за меня не платил, мол, денег нет. Вот только я находила у него чеки на всякие вкусняшки (видимо, точил в одиночку). А однажды гуляли, жара была, и вдруг он спросил, не хочу ли я мороженого. Я обрадовалась, ответила, что хочу. Зашли в магазин, я выбрала, и он такой: "А чего не покупаешь?" Говорю, мол, перехотела. Так он только себе купил, шел и ел довольный, рассказывал, как вкусно. Потом мы расстались, я высказала ему все. И вот через 3 месяца он позвал меня в пиццерию. Я уж подумала, что изменился. Заказала что-то недорогое, а он набрал себе еды и говорит: "Ну я не рассчитывал, что общий счет такой большой выйдет". В общем, заплатила я за себя, больше мы не виделись. © natashalol / Pikabu
- Парень настоял на брачном контракте. Замужем уже 6 лет. Захотела купить авто, мужу до этого не было дела. И вот он видит новую Audi. Офигел, конечно. Подумал, в кредит взяла. "Я за нее сразу рассчиталась!" Помолчал два часа, а затем как ляпнет: "Я считаю, нам нужно расторгнуть брачный договор! Мы ведь женаты и должны всем делиться". Я, конечно, рассмеялась. Что-то 6 лет его это вообще не парило. На меня сразу полилось кучу оскорблений, муж выбежал из дома. Сижу, и тут звонок по телефону, отвечаю. Его родители начали учить меня жизни и ругать, какая я плохая". © Takingcrazypills000 / Reddit
- Мой парень жлоб. Сам он богат, но постоянно хвастается тем, что носит очень дешевую одежду. Мы всегда делим счет пополам, он требует вернуть деньги за бензин. На Рождество я подарила ему всякие штучки для игрового компьютера, еще пару вещей по индивидуальному заказу. А он вручил мне безвкусное пластиковое ожерелье, пустую рамку для фото и плюшевого динозавра. Я взрослая женщина, на кой черт мне этот хлам? Молчать не стала, высказала все, что думаю. Так он разозлился и назвал меня неблагодарной. Не знаю, что делать, но меня это сильно отталкивает. © Lovelykarmaa / Reddit
Порой экономия позволяет сохранить приличную сумму денег. Вот и герои статьи так подумали и решили, что справятся с важным делом не хуже профессионалов.
Комментарии
Уведомления
Может, надо сначала головой думать, а потом уже выходить замуж/жениться?
Или вообще в брак не лезть. Это не запрещено же. 🤷♂️
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