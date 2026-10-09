20+ историй о неожиданных подарках, при виде которых получатели выдали только: «Ну ничего себе!»

Бывают подарки, которые мы помним годами — не потому, что они дорогие, а потому что очень особенные. Новомодные гаджеты и разного рода побрякушки забываются на следующий день. А вот когда нам вручают кусочек асфальта, малинового слона или караоке — такие сюрпризы надолго остаются в памяти. И совсем не нужно тратить уйму денег, ведь порой обычная смекалка и немного творчества могут запомниться гораздо сильнее, чем навороченный подарок.