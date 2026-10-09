20+ историй о неожиданных подарках, при виде которых получатели выдали только: «Ну ничего себе!»
Бывают подарки, которые мы помним годами — не потому, что они дорогие, а потому что очень особенные. Новомодные гаджеты и разного рода побрякушки забываются на следующий день. А вот когда нам вручают кусочек асфальта, малинового слона или караоке — такие сюрпризы надолго остаются в памяти. И совсем не нужно тратить уйму денег, ведь порой обычная смекалка и немного творчества могут запомниться гораздо сильнее, чем навороченный подарок.
- Моему отцу исполняется 50 лет. И сколько я его помню, он любил Rammstein. Он будил нас с сестрой ими по выходным. Покупал золотые коллекции. Тестировал все телефоны, компьютеры, телевизоры, даже машины песнями Rammstein. Но у них был последний концерт аж в далеком 2010 году, и билеты стоили почти треть зарплаты. А в 2019 они вновь приезжали. И мы с сестрой немного напряглись и подарили ему 3 билета. Я, сестра и он. Как в детстве, слушая новые треки и смотря новые клипы, втроем. Впервые я увидела искреннюю слезу своего отца от того, что мы ему подарили. «Я ожидал что угодно. Телефон, одеколон, какую-то строительную технику. Но не это. Спасибо». Он не отпускал эти билеты еще полдня.
- Племяннику 13 лет. Недавно заявил, что «встречается» с одноклассницей. Спустя пару недель спрашиваю у него, мол, как там твоя невеста-то? На что тут же получаю: «Да ну ее. Всю жизнь была нормальная, а теперь непонятные запросы! С пацанами в комп мне нельзя играть, на велике кататься она больше не хочет, надо идти с ней гулять. Еще заявила, что я должен ей подарить цветы. Я у мамы спросил, какие лучше подарить. Она сказала купить хризантемы с бантиком. Купил на свои карманные деньги. Варя взяла, а вечером написала, что это плохие цветы, их только бабушкам дарят, а девушкам надо розы или пионы. Сказала, что я ее обидел и надо извиняться. Она меня простит, если я подарю ей медведя».
Вот такой необычный подарок смастерил дед для своей любимой внучки
- Мой муж, когда мы еще учились в школе, на 18 лет записал видео обо мне. Он собрал всех моих друзей, прописал сценарий, продумал вставки. Это была моя история от рождения и до этого дня. Каждый говорил какой-то факт обо мне. Он взял у моих родителей кассеты с видео, где я совсем маленькая, и оцифровал их, вставил некоторые моменты в видео. Все это он делал несколько месяцев. А я и не знала.
- В детстве я мечтал о вертолете, но шансов получить его в подарок было ноль. Время шло, мечты о вертолете не угасали, а только усиливались. Как-то на день рождения папа дал мне упакованный подарок. Открываю в предвкушении — а там паяльник, припой и канифоль. Папа мне тогда сказал: «Теперь ты сможешь сделать себе вертолет». И я его сделал. Я сейчас думаю, что это был один из двух лучших подарков детства.
- А мой папа носил маме на свидания финики сушеные, по целому большому пакету. Они сладкие, и она ими угощала потом всех подружек, дома сестру и родителей. А когда решила его бросить, на нее все ополчились. Эта экзотика была редкостью, где он их брал, не знаю. Свидания закончились свадьбой. Прожили вместе 49 лет. Сейчас папа покупает иногда финики и приносит их мне.
Когда твоя сестра просто обожает книжку Экзюпери «Маленький принц». А ты решаешь скреативить и подарить ей на день рождения вот такой необычный подарок
- Был у меня ухажер. Всегда дарил дешевые вещи вроде пластиковых цветов и духов. Мое терпение не выдержало, накричала на него и сказала, чтоб без нормального подарка не появлялся. Спустя пару дней звонит и просит выйти на балкон. Выхожу, а там посреди двора стоит корова, привязанная к столбу фонаря у моего дома. У меня глаза на лоб полезли. Я пыталась дозвониться, но он улетел по делам, а корову оставил как напоминание.
- В возрасте 15 лет за мной ухаживал молодой человек 17 лет. Его папа посоветовал ему подарить мне ведро раков, которое он выловит сам. Тогда я подарок не заценила, но сейчас понимаю, что это один из лучших подарков в моей жизни.
- Училась я тогда в 10 классе. Школа не очень большая, старшеклассники все друг друга знали. И начал на меня засматриваться парень из 11-го класса. Я не особо приветствовала его знаки внимания, не понимая серьезность его намерений. И когда он в лоб меня спросил: как привлечь мое внимание, я ответила, что хочу чего-то необычного. Конец марта. Утро. Звонит кто-то в дверь. На пороге парниша лет 6-ти. А в руках у него корзинка подснежников. Самый романтичный подарок.
На новоселье сестры, девушка вышила вот такой вот подарочек
- Выхожу из дома на работу. Иду, замечаю, что на пути моего следования стоят два мужика и смотрят в мою сторону. Напрягаюсь, понимаю, что сейчас будут либо попытки познакомиться, либо шуточки в стиле «Вашей маме зять не нужен?» Сворачивать некуда, приходится идти. Поравнявшись с ними, слышу возглас:
— Девушка! Смотрите, какой перфоратор мне подарили!
Это было так неожиданно, что смеялась я всю оставшуюся дорогу.
- Вчера у меня был день рождения. Пригласила много друзей. Все пришли, а лучшей подруги нет. Нет полчаса, час, полтора. Начала беспокоиться и звонить ей. Не отвечает. И тут звонок в дверь. Я открываю, а там стоит моя подруга. Макияж размазан, на голове гнездо, вся мокрая от дождя. А в руках у нее большой и мокрый кусок асфальта. Она вручила мне его со словами: «Это твой любимый запах». Пожалуй, это был мой самый лучший подарок за всю жизнь.
"..стоит моя подруга. Макияж размазан, на голове гнездо, вся мокрая от дождя.." - подарок, вырванный своими руками - самый лучший подарок!
А тут у нас очень креативный подарок. Мужчине на день рождения родители подарили 30 тонн щебня
Вопрос лишь один - знает ли мужчина, что теперь со всем этим добром делать?
- Тетя Вера мечтала о сережках с детства. Маленьких, аккуратненьких, с небольшим, обязательно синим, камушком. Но ждать их от родителей не приходилось — жили тогда бедновато. Потом тетя Вера вышла замуж, муж попался основательный, хозяйственный. Родились дети. Начали строить свой большой дом. Хозяйство, то, се, в общем, сережки так и остались мечтой. И вот тетя Вера, поднакопив деньжат на свою мечту, сережки те купила. А как легализовать — не знает. Дело в августе происходило, картошку начали копать уже. Вот она и прикопала сережки под куст картошки, да приметила, куда. Копает семья картошку: муж при лопате, жена собирает, дети ведра носят. И тут раз — в земле сережки, с синим камушком. Радости у всех — то-то маме повезло. Только дядя Федор все равно догадался, чьих рук это дело. Ничего не сказал. Просто в следующий раз к сережкам в подарок бусики прикупил для жены. И больше практичных подарков не делал.
- В детстве я с младшей сестрой собирала деньги взрослым на подарки. Мы каждый год придумывали, что будем всем дарить. Семья у нас большая, а повторяться не хотелось. И вот меня осенило. Мы с сестрой довольные собой стали поздравлять всех гостей. Каждому вручили праздничный пакет. Каково же было удивление гостей, когда в них они обнаружили по пачке туалетной бумаги. Это была очень хорошая и довольно дорогая бумага. Она была с разными запахами, причем для каждого запах был свой. Всем было очень смешно. Мне же казалось, что я просто гений подарков. Только спустя лет 6 я поняла всю комичность данной ситуации.
Подарок от брата. Нарды ручной работы
- Моя семья жила в хуторе Ростовской области, и однажды в наш местный клуб приехал из района мужчина с лекцией. Селяне все прослушали и стали расходиться по домам, а лектор растерялся — уже стемнело и рейсовый автобус ушел. Мои родители вошли в положение этого мужчины и предложили переночевать у нас. Пока мама готовила ужин, я решила похвастаться этому дядечке стопкой газет, собранных мной из-за красивых картинок.
— А книжки у тебя есть?
— Нету.
Через неделю почтой нам доставили огромный коробок-контейнер с книгами. Это были сказки, да какие! С картинками и все в цвете — и про Мойдодыра, и про гусей-лебедей, и про Золушку. А мама читала от этого лектора письмо и почему-то плакала. Он писал, что его дети давно уже выросли и он дарит мне лично всю свою большую библиотеку сказок. Не помню ни лица, ни голоса этого мужчины-лектора, сделавшего мне такой подарок, но на всю мою жизнь осталась память о нем, как о каком-то сказочном волшебнике.
- Первое свидание в Дубае. Богатый ухажер сажает меня напротив элитного ювелирного бутика и со словами: «Ты достойна лучшего» — загадочно исчезает. Я уже мысленно примеряю бриллианты. Возвращается он через пять минут, сияя улыбкой, и тащит ковер! Видели бы вы мои глаза... Да что уж там — видели бы вы его глаза, когда он увидел мои глаза. У меня теперь дорогущий персидский ковер в съемной квартирке.
Напомнило анекдот:
Жена мужу:
— Дорогой, а что ты мне подаришь на День Рождения?
— Вон видишь за окном мерседес черный стоит?
— Да!
— Вот точно такого же цвета колготки.
Девушке подарили одеяло для новорожденного ребенка. Как же это красиво, а главное — сделано с любовью
- Обычно на первое свидание мужчина приносит цветы или цветок. А мне на первое свидание подарили дерево! Огромное лимонное дерево... На встречу пришел с пустыми руками, ну да ладно, подумала я, бывает. А после кафе заехал «по делам», ждала в машине. Вынесли дерево с цветами и плодами. Поставили в машину через люк. Так и ехали по городу с деревом, торчащим из крыши. Я была в восторге. Так никто не удивлял, даже муж, сделавший предложение на третьем свидании.
- Этой дружбе уже несколько лет. Мама приезжает из города в деревню на дачу на все лето. А возле дома ее всегда ждет Фрося. Фроська — соседская лайка. Вы бы видели эту встречу по приезде! Собака прыгает, скулит, ставит на плечи лапы, лижет лицо, юлой бегает вокруг, прижимается боками. Почему эта дружба возникла? Мама, когда шла за молоком, яйцами и сметаной к хозяевам Фроськи, всегда брала для нее угощение. То косточку, то кусочек мяса, то пирожок. Потом и лайка стала каждое утро и каждый вечер бегать к маме, ждала у ворот. Со временем начала Фроська маму на остановку автобуса провожать, а потом и встречать. Если мама собирается в лес за грибами-ягодами, Фроська с ней идет. В сентябре, перед отъездом мамы с дачи, Фроська, словно чуя мамин отъезд, на прощанье дарит разные «подарки» из леса. А недавно Фроська привела к маме двух своих подросших щенков. Познакомила!
А вот и Фроська с бабулей
- Дело было лет 30 назад, папа работал дальнобойщиком и часто уезжал в рейсы. Один раз его рейс выпал на мой день рождения. Мне исполнялось лет 5-6. Помню, как мама говорила, что папа может не успеть приехать и чтобы я не расстраивалась. И вот наступил мой день рождения. Подарили много разных подарков, уже и не вспомню каких. Наступил вечер и слышу звонок в дверь. Это приехал папа. Он ехал всю прошлую ночь и весь день без остановок, меняясь для сна с экспедитором, чтобы успеть из Москвы в Екатеринбург. И привез мне огромного малинового плюшевого слона. На нем была пачка балерины. Я до сих пор помню это ощущение радости и счастья, что папа успел приехать. И этот слон был моей самой любимой игрушкой. Любите своих родителей, они стараются, как могут.
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