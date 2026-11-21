Какая замечательная корзинка 👍, а, если этот распылитель можно под масло приспособить, то прямо супер нужная корзинка 😊
Я продала подарок мужа и перестала хранить вещи «на всякий случай»
В общем, зачесались у меня руки под конец года устроить масштабное расхламление до декабря, пока не началась праздничная суета. Я себя знаю — если замахнусь за день разгрести всю кухню или все свои штучки для творчества, то спустя три часа буду сидеть среди кучи вещей без сил, поэтому каждый день разбирала отдельный ящичек или полочку. А вы, кстати, как любите расхламляться: по местам или по категориям, как велела Мари Кондо?
Решительно избавилась от ненужной посуды и декора
Когда я вновь взялась за разбор своих авгиевых конюшен, в голове сами собой повсплывали разные фразочки. И я, если честно, даже немного разозлилась. Все вокруг точно знают, как мы должны жить и даже как поступать с собственными вещами! А если уж ты решаешься что-то отправить на помойку, то найдется куча возражений, чтобы этого не делать... И звучат они порой не только голосами родных и друзей, но и откуда-то из глубины разума.
А вдруг испорчу?
Это и тот самый бабушкин сервиз на 12 персон, что пылится за стеклом, и красивые блокноты, в которых не решаешься писать. Сервиза у меня нет, а вот блокнотов целая стопка. Здесь по закону жанра должна быть красивая история о том, как я наконец-то разрешила себе быть неидеальной и начала писать в тех самых блокнотах. Сразу во всех!
Ну вот как, как писать в такой красоте?
Но правда в том, что я разрешила себе не делать то, от чего мне неуютно, и отдала блокноты и наклейки подруге, которая увлекается ведением дневников и составлением коллажей. Она прыгала до потолка, а мне стало очень приятно от того, что мои вещи, которые грустно пылились на полке, принесли ей такую радость.
Вечером она прислала фото: «Ты тут кое-что забыла». Смотрю, а на первой странице одного из блокнотов моим почерком написано: «План на 2018 год». И больше ничего. Ну, упс. Бывает.
Выкинешь — а оно завтра понадобится
Эта коробка была полной — и вот все, что осталось
За эту категорию мы вечно бодаемся с мужем. Он за то, чтобы хранить все наши древние мобильники, которые никому не нужны; кабели, которые непонятно что заряжают; ну и разумеется, несколько сотен саморезов, гаечек и болтиков. Кабели в этот раз я разобрала недрогнувшей рукой и оставила только те, к которым нашла подходящие устройства. И никаких дубликатов!
Насчет старой техники заключила с мужем спор — если он до марта умудрится продать это барахло, я ему удвою сумму продажи. А если нет, то мы это наконец выбросим. Через пару дней он приходит и молча ставит передо мной ноутбук. Глянула и ахнула — какой-то коллекционер выкупил его старый кнопочный телефон со сменными панельками за такие деньги, что можно взять простенький новый смартфон! Муж сполна насладился моим лицом и по доброте душевной простил мне «долг».
Что же касается метизов — я вручила драгоценному супругу пару ненужных мне больших пластиковых органайзеров и посадила разбирать железяки за просмотром сериала. В итоге часть он выкинул сам, а оставшееся теперь аккуратно разложено. Авось, в следующий раз мы не пойдем за очередной пачкой, а легко найдем нужное.
Жалко — это же подарок
С подарками сложнее всего. Вот, буквально недавно я решила продать один из подарков мужа — украшение, которое у меня не прижилось. У меня его почти сразу купили, я собралась на почту. Сижу, сапог натягиваю. И тут муж выходит в коридор: куда, мол, собралась. Отвечаю, что заказ отправить. Он интересуется, что я продала. Я врать не умею, заблеяла, взгляд отвела.
Кошечка на фото всегда помогает продать ненужное
Он это просек и давай меня щекотать! Пока я хихикала, супруг сунул нос в коробку. Удивился. Помолчал. А потом спросил: «А чего ты сразу не сказала? Я бы в магазин вернул — купила бы то, что хочешь». В общем, муж поржал над моим неудавшимся побегом и сказал, что я зачем-то усложняю себе жизнь. И попросил продать барабан, который я ему дарила, раз у меня так круто выходит — все равно он уже года три пылится. Я не обиделась — самой надоело переставлять его при уборке.
Вишлисты в подарочном деле, конечно, очень помогают — мы с друзьями уже много лет дарим друг другу подарки из списка, добавляя от себя маленький сюрприз и смешную открытку. Но вот от коллег, знакомых и дальних родственников то и дело достаются вещи «не пришей кобыле хвост». Я лично без зазрения совести такие вещи передариваю или отдаю на благотворительность. А вы?
Нельзя выбрасывать! Деньги же заплачены!
Загогулины на поясе лишние и по цвету не подходит, а платье классное, а какая интересно, длина
Это я оставила, а те, в которых не ощущаю себя собой, — отпустила
Я смотрела на шесть бархатных платьев в моем шкафу, а на моем плече сидела жаба и ныла. Да, я хожу в театр раз-два в год. Да, носить их мне в целом некуда — я работаю на удаленке и поводов наряжаться у меня мало. Да, часть из них мне вообще уже маловата... С одеждой зачастую сложнее всего. Каждый, кто пытался продавать ее, знает — даже хорошие брендовые вещи висят на площадках месяцами и все это время продолжают занимать место в шкафу.
В этот раз мне повезло — в преддверии корпоративов платья улетели «на ура». Себе я оставила одно, любимое. Тут смешно вышло, кстати. Продавала свои нарядные платья на Авито. Одна девушка написала: «Беру зеленое, никому не отдавайте!» Прибежала через час, примерила, все ахала и восхищалась. Через неделю присылает фото с корпоратива. Смотрю и глазам не верю: рядом с ней стоит ее коллега — и тоже в «моем» платье. Я тогда подумала, что сарафанное радио сработало. Но нет! Оказалось, они даже не знали, что обе купили платья у меня.
В целом, обычно я устанавливаю для себя определенный срок. Недорогие вещи держу месяца три, подороже — до года. Если не продались — отдаю на благотворительность. А еще, кстати, мы любим устраивать девчачьи посиделки с обменом одеждой, украшениями, косметикой и парфюмами. Недавно я вообще круто поменялась с подругой: фен на вакуумный упаковщик. Обе остались довольны: я с укладкой, а она наконец смогла делать дома курочку су-вид, как в ресторане.
Я это обязательно доделаю!
Пу-пу-пу...
Есть такая шутка, что покупать книги и читать книги — это два разных хобби. С рукоделием абсолютно то же самое. Рукодельницы меня поймут — у нас всегда есть тысяча и один пакетик материалов, нахомяченных про запас, и список будущих проектов, конец которого теряется где-то в тумане.
Лично у меня ситуация отягощается тем, что мне интересно очень много творческих направлений. Поэтому в моих шкафах лежат и скучают акварель, трикотажная пряжа, нераскрашенные миниатюрки для DnD, паяльник для страз, канекалон для афрокосичек и даже отрез золотой кожи. Не знаю, зачем, но надо...
Отрез золотой кожи пригодится, если родится ребенок, подрастет, и на НГ захочет себе костюм фараона)
Не спрашивайте, зачем у меня подписан бисер
Пришлось сесть и честно поговорить с собой: чем я реально еще хочу заниматься, а к чему остыла или расхотела, еще даже не приступив. Паяльник пошел на продажу, трикотажная пряжа переехала к моей маме — знатной вязальщице. Пару кило ракушек отнесла подруге в детский хобби-центр — будут мастерить поделки с малышами. И столько места сразу освободилось под новые материалы... Шутка, конечно. Теперь у меня есть список проектов на ближайший год, и я честно пообещала себе, что доделаю их все, прежде чем начну придумывать новые. Вполне себе задел на серию статей, как думаете?
Это не просто вещи, это память!
Это и правда память, тут не поспоришь. Билетик в кино с первого свидания, старенький кулон с ручной росписью, открытки и письма... Здесь я не слушаю никаких советов гуру расхламления, кроме собственного сердца. Если от открыток и писем в груди теплеет — они остаются. Если же связь с человеком давно потеряна, и возобновлять ее нет желания, — пора отпустить и то, что с ним связано. Разве что сделать фото напоследок и убрать в самую дальнюю папку.
Как у вас дела обстоят с обрастанием вещами? Выбираете для себя минимализм или храните все, что попало в руки?
А вот еще одна моя статья, где я побольше рассказываю о том виде творчества, который в моем сердечке все-таки главный: 16 лет моего творчества: от первых кривулек до собственной мастерской
Комментарии
О, у меня тоже идет расхламление
Только если раньше мы коробками выносили детские вещи к мусорке (они там пропадали минут за 20), то сейчас решила. что буду продавать. Хоть за 100 рублей. Чисто их принципа. Потихоньку уходит :)
Вот прям половина про меня. Только с одним условием, когда я расхламляю квартиру, мои домочадцы мне не всегда это дают делать. Постоянно палки вставляют в процесс, а потом ходят ноют запинаются. Теперь только на своей территории расхламляюсь перед каждым летоисчислением.