Он это просек и давай меня щекотать! Пока я хихикала, супруг сунул нос в коробку. Удивился. Помолчал. А потом спросил: «А чего ты сразу не сказала? Я бы в магазин вернул — купила бы то, что хочешь». В общем, муж поржал над моим неудавшимся побегом и сказал, что я зачем-то усложняю себе жизнь. И попросил продать барабан, который я ему дарила, раз у меня так круто выходит — все равно он уже года три пылится. Я не обиделась — самой надоело переставлять его при уборке.