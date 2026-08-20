14 курьезных историй, в которых все самое интересное начинается с наступлением темноты

Иногда ночь подкидывает такие истории, что ух! Здесь собраны неожиданные и курьезные случаи, которые сначала освежают как внезапный ливень в жаркую погоду, а затем дарят улыбку. Читайте на ночь — но будьте готовы к тому, что захочется включить свет.