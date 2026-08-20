опять пиздешь. горсвет по ночам не работает и лампочки не меняет. для этого день есть
14 курьезных историй, в которых все самое интересное начинается с наступлением темноты
Иногда ночь подкидывает такие истории, что ух! Здесь собраны неожиданные и курьезные случаи, которые сначала освежают как внезапный ливень в жаркую погоду, а затем дарят улыбку. Читайте на ночь — но будьте готовы к тому, что захочется включить свет.
- У нас свой дом, построенный еще в пятидесятых. Над входной дверью небольшое оконце. Как-то встала ночью, выхожу из комнаты в коридор и вдруг — шорох и скрежет за дверью. Оборачиваюсь, а в оконце кто-то огромный лезет, я аж остолбенела. А уже через несколько секунд доносятся разговоры людей. Оказывается, горсвет приехал менять лампочки на столбах, а я это увидела именно в ту минуту, когда они на подъемной корзине поднимались вверх — у нас фонарный столб рядом с домом. Я не слышала, когда приехала машина, но, видимо, от этого шума и проснулась.
- Живу один с котом. Как-то ночью просыпаюсь от мурлыканья своего пушистика, спящего у меня на груди. Начинаю его гладить, а сам чувствую, что мой кот у меня в ногах под одеялом дрыхнет. Открываю глаза и, опешив, вижу, что на мне спит соседский кот. Как попал? Непонятно. Вот морда хитрая!
А подозрений, что свой пушистик вдруг начал кушать за двоих, случайно не появлялось?
У кого-нибудь еще кот спит точно так же каждую ночь?
- Этой ночью проснулся в 02:45. А мне вставать через три часа. А проснулся из-за того, что в левое ухо мне дышит жена, а в правое — кот. В попытке их успокоить и поспать левой рукой трясу жену, правой трясу кота, что не приводит абсолютно ни к чему. Пока трясу жену правой рукой, левой накрываю кота одеялом в надежде, что так его будет тише слышно — ничего подобного. Посмотрел на часы — уже прошло полчаса. Принял волевое решение встать и переложить кота и сходить попить. Кот, конечно, с радостью принял мою инициативу, прогулялся со мной по дому, вернулся на кровать и после того, как я стал засыпать, вспомнил, что он еще не доделал кое-какие дела, и я услышал, как он схватил свой лоток и начал им возить об стены и пол ванной комнаты. Естественно, с «бум, бах, тыдыщ, хрыщ, быбыщ». После этого кот не забыл вернуться ко мне под правое ухо, чтобы в него подышать. Тем временем на часах было уже 04:45, и спать оставалось мне час. Жену и кота люблю, но что мне делать, чтобы наступила тишина?
Оставлять кота на ночь в другой закрытой комнате, привыкнет, никуда не денется. Но тут, вроде бы, мужик вполне доволен котом и ворчит просто так.
- Сижу в ванной, одна дома, дом частный. И вдруг шаги по крыше. Боюсь выйти посмотреть, кто это, еще и телефон далеко. Набралась смелости, выхожу, поднимаю голову, а там ворона с умным видом, боком, как краб ходит по крыше. Ну вот кто мог подумать, шаги как есть!
Уютная ночь в деревне
- Пенсионер устроился ночным сторожем в школу. В половине третьего ночи вдруг услышал, как в кабинете музыки играет пианино. Взял ключ, вошел и застыл как вкопанный. Пианино играет, клавиши нажимаются сами, и при этом светится синим светом. Оказалось, инструмент с компьютерным управлением, включается по программе. Кто-то неверно настроил время, вот оно среди ночи и заиграло.
- Подруга решила самостоятельно подклеить подошвы на ботинках. А чтобы приклеилось наверняка, прижала подошвы, вставив в них ножки стула. На стул для тяжести поставила декабриста. Ночью проснулась, в темноте увидела силуэт в ботинках и с распущенными волосами. Рванула в дверь со всей мочи.
На дне этой винтажной фарфоровой чашки изображена японская дама, которую видно только если поднять чашку к свету
- Переехали на новую квартиру. В прихожей вмонтировано зеркало в человеческий рост. Вечером все легли спать, а я пошла в ванную, нанесла маску, сижу. Вдруг кто-то позвонил в дверь. Бегу в коридор, а мне навстречу выскакивает незнакомец! Волосы всклокочены, а главное — лицо! Я аж остолбенела. В следующую секунду поняла, что это мое отражение: в джинсах, в старой большой футболке мужа, волосы дыбом из-за косметической повязки, а лицо такое, потому что маска, собственно, яркого синего цвета. Подхожу к дверям:
— Кто там?
— Сосед.
Говорю:
— Только не пугайтесь, у меня маска на лице.
— Да ладно, моя тоже маски делает.
Открываю. Он вскрикивает, и, видно, тоже обалдел знатно.
Я говорю:
— Вы чего, у вас же тоже жена делает?
Он:
— Да, но она — нормальные, светло-зеленые...
Открывать дверь поздно вечером кому-то, кто назвался соседом... так себе идея 😵
- Осталась дома совсем одна, дети разъехались. И как раз в эти дни на нашей улице не работали фонари. Просыпаюсь глубокой темной ночью от резкого стука в стекло: «Ту-ду-ду-дух!» И второй раз: «Ту-ду-ду-дух!» Я прямо вылетела из кровати. Смотрю из-за шторки — во дворе никого. Смотрю из другой комнаты — калитка закрыта, никто во двор не входил. И тут снова быстрый и громкий стук в окно. Схватила швабру, храбро вышла во двор. А на моем окне сидит кот, хитрая морда. И он за ухом лапой чешет и этой же лапой попадает по стеклу. Еще и уходить не хотел. Мол, чего надо, тетя, сижу, никого не трогаю.
Во время пробежки автор подумал, что это человек стоит, а оказалось — труба
- Много лет назад снимала комнату в частном доме. Под Новый год ночью сидела и писала конспекты (наверстывала после пропусков). Спать охота, настроения праздничного никакого. Подошла к окну, а там луна огромная, все сверкает, красота неимоверная, аж дух захватывает. И вдруг я слышу звон бубенцов! У меня аж внутри екнуло, стою, всматриваясь в темноту... И тут бежит мелкий кобелек с куском цепи, которую он оборвал и так красиво ею звякал.
- Теща брата осенью на даче ночевала. Вокруг уже никого. А тут вдруг слышит, как возле дома кто-то ходит. Громко так. В итоге решила, что если не узнает, что это такое, не успокоится, придумывая версии. Набралась храбрости, открыла дверь. Лошадь это была. Из деревни притопала.
Яркая ночь в деревне Высоково
- Среди ночи просыпаюсь от ощущения, что кто-то уютненько улегся рядом. Ну, думаю, котяра мой пришлепал. Наглаживала его спросонья, пока не дошло, что кот-то у меня — сфинкс, а это лежит кто-то другой! Я как давай вопить посреди ночи! Муж подскочил, я подскочила, у соседей напротив свет в доме загорелся. И вот тут-то выяснилось, что мой муженек ночью выходил подышать воздухом в сад, а дверь все это время была открыта. Воспользовавшись этим, в дом прошмыгнул соседский котяра за своей порцией ласки. В итоге он был поглажен и передан соседям в руки.
- В частный дом переехали, когда мне было 11. Дом старый, звуков странных много. Но однажды ночью проснулась от того, что гитарные струны тихо играли. Сами по себе. В комнате никого, только я. Гитара стоит прислоненная к пианино и играет. А потом я проснулась окончательно и до меня дошло, что живем около вокзала и ночью товарняки так несутся, что все приходит в движение. У нас и люстра ходуном ходит, и посуда в шкафу пляшет по ночам. Вот такая «мистика».
Этот снимок сделал отец автора поста — скопа на вершине огромной мачты на фоне солнца
- Впервые осталась дома ночевать одна еще будучи школьницей. Чувствую себя неуютно. 12 ночи, ложусь спать и думаю: «Время-то какое». Свет погасила, и вдруг в комнате раздается сначала громкий скрип, потом шорох. Я от страха обомлела, закрылась одеялом и замерла. Видимо, заснула. Утром открываю глаза и вижу — шкаф открылся (скрип двери), из него на пол выкатились клубки пряжи (шорох).
- Провожал подругу ночью домой, лет по 17 нам было. Идем по переулку огородами, ветер сильный перед грозой. И вот вижу — в поле кто-то копает. Я остолбенел. Показываю девушке пальцем, а она в меня как вцепится. И тут выходит луна из-за тучи, и мы видим, как об дорогу деревце от урагана колышется. Дальше быстро шли, молча, не оглядываясь.
Человек видит то, что хочет увидеть. Глаза самый врущий орган. Там больше мозг дорисовывает.
Похоже, ночь умеет подкидывать сюжеты, которые не только не дают уснуть, но и отлично встряхивают после долгого дня. А здесь можно почитать еще больше живых, забавных и местами совершенно неожиданных историй.