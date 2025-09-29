20 загадочных историй, которые читаются на одном дыхании

У каждой семьи есть свои байки, которые рассказывают снова и снова. И среди них всегда найдётся парочка таких, от которых мурашки бегут по коже. Эти мистические истории передаются от бабушек к внукам, обсуждаются за застольями и заставляют нас задуматься: а вдруг в них правда есть что-то большее, чем просто совпадения или выдумки?