20 загадочных историй, которые читаются на одном дыхании

Народное творчество
51 минута назад

У каждой семьи есть свои байки, которые рассказывают снова и снова. И среди них всегда найдётся парочка таких, от которых мурашки бегут по коже. Эти мистические истории передаются от бабушек к внукам, обсуждаются за застольями и заставляют нас задуматься: а вдруг в них правда есть что-то большее, чем просто совпадения или выдумки?

  • В 90-е мои братья работали в Японии, мы с подругой прилетели к ним в гости. Когда пришло время ложиться спать, парни вдруг как-то стушевались, сказали, что заночуют в машине. Ну ладно, нам места больше достанется. А на утро у меня волосы встали дыбом: я увидела, как на лестнице в доме стояла женщина, японка, прям как на старых фото с гейшами, в кимоно, с причёской фирменной. Она просто стояла и смотрела на нас, очень недовольно как-то. Она никак не могла там оказаться, не пройдя мимо нас. В доме мы были с утра одни, знали точно, ведь он не такой большой, да и входная дверь одна. Мы с подругой в шоке переглянулись, а когда опять посмотрели на лестницу, там уже никого не было... Вот тогда я поняла, что означает выражение волосы встали дыбом. Она просто не могла физически так быстро убежать. Мы обыскали весь дом, никого не нашли. Весь день пребывали в нервном состоянии, а когда пацаны вернулись, мы сообщили им о гостье. И вот тогда они и рассказали, что тоже видели её 2 раза, и поэтому ночуют теперь в машине. Нормально, а нас-то с подругой не жалко, зачем нам знать!
  • Возвращалась я как-то с работы, семья в тот момент была в отпуске. Закрывала смену, так что домой пришла ближе к трём ночи. Открываю дверь — и вдруг слышу, как в доме играет радио. Музыка звучала всего пару-тройку секунд, а потом щёлк — и тишина. Я обошла все углы, проверила каждую комнату. Суеверной себя не считаю, но тогда меня реально пробрало. До сих пор не понимаю, что это было. © raptor6722 / Reddit
  • Я гостил у тещи в Венгрии. Первые пару ночей мне было трудно заснуть: около полуночи я ясно слышал, как наверху кто-то ходит на высоких каблуках. Дом старый, стены очень тонкие — звук был раздражающе отчетливым. Иногда сверху доносился стук, будто на пол падали маленькие предметы, и я сказал жене, что это похоже на пуговицы от одежды.
    Она посмотрела на меня с удивлением и призналась: ее племянница не любит спать в этой комнате именно из-за этих звуков. Я усмехнулся, решив, что та просто впечатлительна. Но тогда жена добавила, что квартира над нами пустует уже как минимум четыре года. Хозяйка умерла, и, по иронии, при жизни она была портнихой — всегда ходила в нарядных платьях и на каблуках. © mimzou / Reddit
  • Одно из моих увлечений — генеалогия. Из уважения я всегда выключаю радио, когда заезжаю на кладбище. Однажды мы с женой остановились у ограды старого, заброшенного кладбища. Проехать на машине туда было невозможно. Тогда я пошел пешком, сделал пару снимков и вернулся в машину. Жена была бледная и велела скорее уезжать. Уже на дороге она рассказала: как только я вошел на кладбище, радио замолчало — и заиграло снова лишь тогда, когда я оттуда вышел. © Wisco1856 / Reddit
  • Когда мне было около десяти лет, я проводил летние каникулы у бабушки. Мы только сели завтракать, как зазвонил телефон. Бабушка вышла ответить, а я пошел следом, решив, что это могут быть мои родители. Когда мы вернулись на кухню, почти вся еда исчезла. Бабушка спросила, не ел ли я в ее отсутствие, но я ответил: «Нет». В доме никого не было, мы даже животных не держали. Она лишь отмахнулась, сказав, что мы, наверное, съели больше, чем помним. Но я уверен: к моменту звонка я успел всего 2 раза откусить от бутерброда. © Unknown author / Reddit
  • Потеряла кольцо. Весь дом перерыла, нигде нет. В мистику не верю, но в качестве последней надежды сказала: «Домовой-домовой, поиграл и отдай». Бабушка говорила, это помогает. Но, конечно же, ничего не произошло. Спустя минут 10 смотрю и вдруг вижу, как во дворе какой-то незнакомый кот играется, прям бесится, подпрыгивает
    Вышла посмотреть — он что-то лапами гоняет. Присмотрелась еще — кольцо! А кот как меня увидел — сел рядом с кольцом, с гордой мордочкой. Пустила пушистого в дом, а потом и вовсе оставила — я сначала думала, он домашний, но он оказался бездомным. Назвала его Домовым. © Не все поймут / VK
  • Я готовила на кухне, и вдруг вижу: собака моего соседа по квартире подошла и встала рядом со мной. Я сказала «привет» и не глядя протянула руку, чтобы погладить ее. Под моей рукой оказалась... пустота. И тут как вспомнилось, что всех собак я оставила снаружи, во дворе. До сих пор не могу это объяснить, а ведь прошло почти десять лет. © MowlMowlMowl / Reddit
  • Лет пять назад я переехала в квартиру, что досталась от прабабушки и пустовала больше десяти лет. Первую ночь я не сомкнула глаз — кто-то (домовой?) гремел посудой, словно проверял мои вещи. Иногда просыпалась от ощущения, что на меня кто-то смотрит, хотя жила одна. Казалось, ему не понравилось, что я въехала без разрешения.
    Через пару месяцев я оставила угощение и попросила жить дружно. С тех пор шумы прекратились, но иногда он даёт о себе знать, если ему не нравится какой-то гость. Друзья пугаются, а я привыкла и даже люблю его — моего маленького соседушку. © Не все поймут / VK
  • Когда мне было лет 13–14, мы с кузенами играли в баскетбол в подвальном помещении. И вдруг раздался грубый, хриплый голос: «Кто там внизу?!» Дом у нас был новый, большой, с современной сигнализацией, которая издаёт громкий звук при открытии дверей и окон. На улице — собака, которая лает буквально на всё. В дневное время незаметно попасть внутрь было просто невозможно.© believemedude / Reddit
  • Мой дедушка когда-то собственными руками сделал для бабушки напольные часы. Они достались мне по наследству 16 лет назад. Механизм боя был сломан, муж пытался его починить, но безуспешно. За эти годы они дважды прозвонили, как будто бы ни с того ни с сего. Первый раз — вечером, когда муж вернулся с авиашоу. Там он встретил со знаменитым летчиком и в шутку спросил, знает ли тот моего деда, который был летчиком-испытателем. Тот, конечно, не знал. Но как только муж рассказал мне об этом разговоре, часы вдруг пробили. Совпадение?
    Второй раз звон застал нас утром, будто случайно. Я вслух сказала: «Я не забыла тебя, дедушка», и пошла по своим делам. На следующий день рассказала об этом маме, и она заметила: «Все ясно. Вчера скончался его лучший друг». Жена друга позвонила ей с этой новостью.
    С тех пор часы молчат. Видимо, больше не происходило ничего такого, на что дедушка хотел бы обратить наше внимание. © rebel1031 / Reddit
  • Есть история о моем прадедушке. Однажды вечером он возвращался домой на телеге, запряженной лошадью. Недалеко от дома он заметил фигуру, идущую через заросли сорняков. Прадед окликнул незнакомца — тот остановился и будто повернулся к нему. Когда они приблизились, прадед с ужасом увидел, что тот человек просвечивает! Лошадь всполошилась, он сам запаниковал и погнал телегу прочь. Фигура бросилась за ним и бежала, пока прадед не скрылся из виду. С тех пор прадед никогда больше не ездил той дорогой. © JainaJediPrincess / Reddit
  • Было буквально несколько дней назад. Я пошла ночью в туалет и включила ночничок на столике. Он у меня сенсорный, в форме оленя: дотронешься до носа — загорается, потрёшь нос — меняет цвет. По умолчанию у меня стоит обычный белый. Возвращаюсь в комнату — а ночник горит ярко-красным. То есть кто-то должен был хорошо потереть ему нос, пока все цвета не сменятся и не дошло до красного... А дома только я и дочка, и она спала в своей комнате. © Silverchiffa / ADME
  • У моей бабушке было 8 детей. Семья жила в большом доме. Там сами собой открывались и закрывались ящики, слышался шум шагов. Однажды одноклассник дяди остался на ночевку. Он разбудил дядю посреди ночи, сказал, что ему нужно домой, а затем практически выбежал из дома. И только в школе он сказал дяде, что проснулся и увидел на потолке человека, смотрящего на него сверху! © 3tixfor5 / Reddit
  • Мне было лет восемнадцать, я спала в одной комнате с мамой. Кровати стояли друг напротив друга, между ними — метра два. Март, холодно, я укутана в одеяло, но ощущаю, как оно вдруг соскальзывает с меня на пол. Сажусь, смотрю — а оно всё на ногах, никуда не упало. Накидываю его снова, ложусь, закрываю глаза. И вдруг — опять сползло к ногам. Волосы встают дыбом, страх сковывает с головы до пят, а пошевелиться не могу: словно паралич. Смотрю на маму, пытаюсь позвать на помощь, а из горла — только тихий шёпот. Понимаю: никто не поможет. Зажмурилась и мысленно повторяю себе «Спи... Спи...» Так и заснула, от страха. © Юлия Сайфутдинова / ADME
  • У меня 3 дочери. Однажды на мой день рождения они подарили мне золотое колечко, привязав коробочку к трем золотым шарикам, и убежали в школу. Колечко я сразу надела, а коробочка так и осталась привязанной. Потом была готовка к вечернему празднованию, салаты, горячее, фрукты... Осталось только сбегать в магазин за хлебом. Когда вернулась, шариков в комнате не оказалось. Ни шариков, ни коробочки... Да, в доме 2 кота, но если бы они заигрались шариками, то остались хотя бы ленточки и ошметки лопнувших шариков, а там ничего, всю квартиру обыскала. Так до сих пор и не знаю, куда они делись. Хорошо, хоть колечко на пальце осталось.
  • Эта история произошла с моей бабушкой. Случилось это примерно в 1917–1918 году, когда бабуля еще была ребенком. Они жили в горах на ферме, и однажды бабушка пошла с отцом на мельницу молоть кукурузу. Вышли они на рассвете. И вот они свернули за поворот и увидели фермерский дом. Дом давно пустовал, но на крыльце стояла женщина: она махала рукой и явно приглашала их зайти. Отец отказался останавливаться — нужно было успеть на мельницу первыми.
    Обратно они возвращались днем, и все выглядело иначе: дом оказался в руинах, сад зарос сорняками, кругом — запустение. Бабушка клялась, что видела ту женщину. Бабушка всю жизнь задавалась вопросом: что было бы, если бы они тогда зашли в дом? И меня до сих пор бросает в дрожь от одной только мысли. © Emilayah777 / Reddit
  • На выходных сняла гараж, переделанный в уютную студию: мини-кухня с деревянной столешницей, маленький холодильник, раковина. В холодильнике стояли четыре нетронутые литровые бутылки газированной воды, а на столешнице — две стеклянные бутылки с минералкой, без крышек. Около часу ночи одна из газировок в холодильнике внезапно взорвалась, а через полсекунды с громким хлопком взорвалась и одна из открытых бутылок на столе — мы аж проснулись, подумав, что по нам стреляют. Год спустя я всё ещё не понимаю, как могли одновременно лопнуть эти бутылки — в разных местах, одна закрытая, другая открытая, причем стоявшие рядом остались целы! Грешу на призраков. © AnUnderratedComment / Reddit
  • Моя сестра Эмили родилась в 2000 году, а наш дедушка умер в 2002-м. Когда ей было три года, она играла со своим маленьким игрушечным телефоном и вдруг рассмеялась. Ее мать спросила, что же ее так развеселило. Эмили ответила: «Деда рассказал мне, что в этот дом однажды залетела птица, и ему пришлось выгонять ее метлой!» Эта история действительно произошла: тогда бабушка с дедушкой были дома, а мама в тот момент лежала в больнице, готовясь к родам! © autumnjones5316 / Reddit
  • Когда мне было лет семь-восемь, в нашем городке на какое-то время отключили электричество, и ночью я вышел во двор любоваться звёздами без светозагрязнения. Стою, смотрю в небо, и вдруг — пролетает что-то огромное. Без шума, без грохота, только внезапный порыв ветра и лёгкий шорох листвы. Оно летело настолько низко и было настолько громадным, что закрывало собой чуть половину неба. Я бы и не заметил этого, если бы специально не смотрел наверх. Даже сейчас, спустя годы, я не могу понять, что это было — ни один самолёт, квадрокоптер или вертолёт не умеют так тихо летать на подобной высоте, а уж в начале 90-х тем более. Помнится, тогда я перепугался до дрожи, да и до сих пор при воспоминании пробирает холодок. © Tonsai / Reddit
  • Моя бабуля — не робкого десятка. Она сбежала от мужа-абьюзера и сняла домишко в глуши. На руках трое детей. И в первую же ночь слышит — чьи-то шаги, а затем стук ковша с водой. Позвала она сестру. И вот ночь, караулят они на кухне, как вдруг они услышали, как дверь будто открылась, но при этом она не двинулась. То же самое было с шагами и ковшом для воды — они ничего не видели, хотя отчетливо слышали каждый звук. Это повторялось каждую ночь.
    Вскоре бабушка нашла работу и жилье получше. Она до сих пор иногда об этом говорит, и это странно смешно, потому что ее это совершенно не беспокоит. В последний раз, когда я спросила, почему ее это не пугает, она ответила: «Ну, оно просто хотело пить». © TwoMiniKegs / Reddit

