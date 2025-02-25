12 людей, которые на секунду поверили в мистику, но всему нашлось логическое объяснение

Сколько раз в жизни мы сталкивались с чем-то, что казалось абсолютно необъяснимым, а порой даже пугающим? Иногда странные явления или события заставляют заподозрить нечто мистическое. Однако большинству загадок всегда найдется логичное объяснение. Вот несколько случаев, когда людям удалось разоблачить мистику и объяснить непонятные явления с помощью здравого смысла.