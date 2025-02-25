12 людей, которые на секунду поверили в мистику, но всему нашлось логическое объяснение

Истории
52 минуты назад

Сколько раз в жизни мы сталкивались с чем-то, что казалось абсолютно необъяснимым, а порой даже пугающим? Иногда странные явления или события заставляют заподозрить нечто мистическое. Однако большинству загадок всегда найдется логичное объяснение. Вот несколько случаев, когда людям удалось разоблачить мистику и объяснить непонятные явления с помощью здравого смысла.

  • Полтора месяца я всерьез думала, что схожу с ума. Уходила из дома по утрам, возвращалась — а в квартире идеальный порядок. Я уже было навоображала себе всякую мистику, но вчера вернулась домой чуть раньше и нос к носу столкнулась с... соседской бабушкой. Оказалось, что у нее и моей бабули когда-то была дверь между квартирами, которую просто закрыли шкафом без задней стенки. А перед смертью моя бабушка попросила подругу за мной присматривать. © Палата № 6 / VK
  • Ночь. У стены со шкафа внезапно что-то падает, и с тихим гулом летит аж в другой угол комнаты. Это было что-то круглое, черное и шелестящее, и приземлилось почти беззвучно. Атмосферы еще добавило освещение, которого по сути и не было. Я так перепугался, что буквально пополз вдоль стены к выключателю, пока сердце из груди выпрыгивало.
    Неизведанным летающим объектом оказался черный пакет-маечка, наполненный поролоном. Напугал меня, конечно, до жути! © Подслушано / Ideer
  • Гуляли как-то с подругой и наткнулись на магазин антикварных вещей. Я купила старинную рамку за копейки. Подруга сразу сказала, что от нее «плохие ощущения».
    А ночью дома начались хлопки неизвестного происхождения, словно в фильме ужасов — стоило лечь, и раздавался звук. Подхожу к холодильнику, у которого поставила рамку — тишина, отхожу — снова хлопок. Утром поспешила от покупки избавиться, но позже поняла, что никакой мистики тут не было. Оказалось, хлопали вздувшиеся крышки консервов после разморозки холодильника. Рамку жалко, но в мистику я все равно не верю! © Подслушано / Ideer
  • В студенческие годы жизни в общаге был один момент, который до сих пор вспоминаю с улыбкой. Легли было с соседкой по комнате спать, но разговорились, а на часах глубокая ночь, и тема перешла на страшные истории о паранормальных явлениях. Понарассказывали друг другу всякие ужастики, затем примолкли, лежим, пытаемся уснуть. И тут вдруг от порыва ветра открывается окно, и листы белой бумаги с подоконника летят прямо на соседку! Она так завизжала, что я тоже чуть с кровати не упала от испуга, аж глаза на лоб полезли от неожиданности! Спустя несколько секунд, когда поняли, в чем дело, конечно, смеялись до слез, аж пресс на утро болел. Видно соседка тогда плохо закрыла рамы. © Палата № 6 / VK
  • Проснулся я как-то среди ночи, решил проверить, какая погода. Подхожу к балконной двери и вижу - стоит не пойми что: темная фигура, вместо головы неоновый овал, без глаз, без рта, просто пустая светящаяся маска. Я буквально завизжал! Пока не дошло, что это просто толстовка с капюшоном, «удачно» так подсвеченная фонарем. © Палата № 6 / VK
  • Играл ночью в страшилку на компьютере в кромешной темноте, в какой-то момент оборачиваюсь — и вижу, как за мной стоит девочка, вылитая персонаж из игры, и молча наблюдает.
    Оказалось, это просто знакомая соседей по квартире. Почему-то решила зайти, встать за спиной и смотреть, как я играю. Кто знает, сколько времени она там стояла, пока я ее не заметил. © Unknown author / Reddit
  • Помню один из самых жутких моментов в моей жизни — сонный паралич. Темная фигура нависла надо мной, а на лицо будто бы подушку положили. Я не мог пошевелиться, дыхание перехватило. Наконец вырвался из этого кошмара и понял, что "подушка" — это кот, прикорнувший на моем на лице. © toothpastenachos / Reddit
  • Как-то вечером шел я домой, и уже совсем стемнело. Выхожу из-за угла и вижу - навстречу мне движется нечто в длинном черном одеянии. Вокруг ни души, только стройка напротив маячит. Из-за слабого освещения лица не разглядеть. Кто это там в балахоне разгуливает? Ну, думаю, мало ли что, лучше перейду на другую сторону. А потом оказалось, что это просто священник, любитель вечерних променадов, прогуляться решил. © MustacheDiaries / Reddit
  • Однажды мы с другом поздно возвращались из гостей. На улице лежала густая мгла, и, естественно, мы начали шутить, что будем делать, если из тумана на нас вдруг кто-нибудь выскочит. Сели в машину, поехали домой. И тут прямо посреди дороги в тумане появляется фигура. Мы оба заорали, друг резко ударил по тормозам. Несколько секунд пытались прийти в себя, а потом снова глянули на дорогу, посреди которой сидел и смотрел на нас своими круглыми невинными глазками...обыкновенный опоссум. © Signal-Shower6768 / Reddit
  • Как-то в юности бреду по сосновому лесу и вдруг слышу где-то невдалеке звук бензопилы. Потом понимаю, что постепенно он становится все ближе и ближе. В какой-то момент оборачиваюсь — а прямо за мной стоит здоровенный мужик с бензопилой. Оказалось, я забрел на предрождественскую вырубку елок. © lookssharp / Reddit
  • Мне было лет восемь, на улице глубокая ночь — час или два. Захожу в ванную, сижу на унитазе, скучно, начинаю играть с занавеской. Поднимаю ее чуть выше... и вижу чудовищную тень за окном.
    Ору что есть сил, мама вбегает, спрашивает, что случилось. Говорю, за окном кто-то стоит. Она, не раздумывая, дергает занавеску, распахивает окно, готовая дать отпор...
    А там не человек. Там медведь.
    Окно тут же захлопывается, меня быстро выпроваживают из ванной. После этого родители всерьез задумались о переезде. © CylonsInAPolicebox / Reddit
  • Однажды исследовал заброшенную психиатрическую больницу и чуть не лишился чувств от страха. В одном из темных помещений стояла жуткая фигура, просто смотрела на меня, не двигаясь. Сердце ушло в пятки... а потом оказалось, что какой-то шутник оставил там картонную фигуру — из тех, что используют для фотосессий. © gdrbwgvf / Reddit

А здесь рассказывают о мистических случаях, которые не поддаются логическому объяснению. Предупреждаем — вам может стать не по себе!

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