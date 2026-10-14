У меня перед окнами березы (Московская обл.) стоят себе зеленые сверху донизу как ни в чем не бывало!
Как наши бабушки узнавали погоду на зиму без гидрометцентра: 10 народных примет и их простое объяснение
Кто-то смотрит на летящую в ясном осеннем воздухе паутинку и говорит: ну, скоро зимы не жди — примета такая. Мы улыбаемся, ведь привыкли зачем нам приметы, если есть прогноз в телефоне. Но вот удивительно — зима-то и правда запаздывает! А дело в том, что у этой народной приметы, как и у многих других, есть вполне научное объяснение. Наши предки не знали ничего про атмосферное давление или циклоны, но умели наблюдать и делать из этого логичные выводы.
Если березы начинают желтеть с верхушки, значит, зима придет раньше срока
«Красиво в лесу осенью, а в березовом — вдвойне!»
Точность этой приметы объясняется тем, что верхушка дерева — это его самая незащищенная часть, которая первой принимает на себя удары воздушных масс. Если береза начинает желтеть сверху, это живой индикатор того, что в верхние слои атмосферы уже прорвался холодный арктический фронт. Верхушка дерева сильнее всего продувается ветрами, поэтому листья там первыми реагируют на похолодание: клетки прекращают выработку зеленого хлорофилла и меняют цвет. Раз холод уже доминирует на высоте, вскоре опустится и приземный слой воздуха, а значит, климатическая зима придет раньше обычного.
«А в отражении — листья на деревьях»
Почему же в народной примете фигурирует именно береза? Все дело в уникальной анатомии и физиологии дерева, которая делает ее идеальным «высотным термометром». У березы очень тонкая, нежная кора и легкая, сквозная крона, из-за чего березка моментально реагирует на малейшие перепады температуры и влажности воздуха, в отличие от дуба или липы с их плотной и густой кроной. Кроме того, у березы поверхностная корневая система: как только остывают верхние слои почвы, корни сразу сигнализируют наверх о дефиците тепла. Наконец, береза — одно из самых высоких и часто встречающихся деревьев в наших широтах, поэтому по ее макушкам проще всего отслеживать движение холодных воздушных масс, которые идут на высоте птичьего полета.
Если листья на вишнях зеленые до середины октября — зима будет мягкой
«Погода еще радует. Так что пока катаемся и наслаждаемся».
Эта примета работает потому, что вишня — изначально южное растение, у которого, в отличие от наших родных кленов, нет встроенного биологического календаря для подготовки к суровой зиме. Она не умеет заранее сбрасывать листву, ориентируясь по длине светового дня, и реагирует прежде всего на температуру: пока на улице тепло, она продолжает качать сок и оставаться зеленой. Поэтому, если в середине октября вишня все еще не сбросила листья, это показатель того, что настоящих заморозков в регионе еще не было, а земля и воздух накопили огромный запас тепла, который по закону тепловой инерции будет остывать очень долго, благодаря чему предзимье и само начало зимы, скорее всего, пройдут без резких лютых морозов.
Белки поменяли шубку с рыжей на серую уже в сентябре — к ранней зиме
А эта примета точна за счет биологических маркеров. Смена рыжей шубки на серую у белок регулируется гормонами. Базовый сигнал для линьки дает сокращение светового дня, но именно резкое падение ночных температур заставляет организмы зверьков линять намного быстрее и выращивать плотный зимний подшерсток заранее. Если белки массово переоделись уже в сентябре, то значит холодные воздушные массы из Арктики прорвались в регион намного раньше нормы. Природа уже запустила зимний сценарий, климатическая осень сократится и настоящие морозы со снегом придут раньше срока.
«Чем ближе зима, тем пушистей становится кость у парковых белок и они постепенно округляются»
А вот примета, гласящая, что если у белки осенью необычно пушистый, «богатый» хвост, то зима будет небывало морозной, — миф. Пышность хвоста и густота подшерстка после осенней линьки зависят от здоровья зверька и того, насколько сытно белка питалась в августе и сентябре. Если летом было много шишек, ягод и грибов или белочка живет в парке, где ее ругулярно подкармливают, организм животного накопил достаточно витаминов и жировых запасов, чтобы вырастить роскошный зимний мех. То есть пушистый хвост говорит лишь о том, что белка перед холодными сезонами хорошо кушала.
Если осенью пчелы плотно закрыли леток — зима будет холодной, оставили открытым — теплой
И ведь не поспоришь 😅, но вот откуда они заранее знают то? 🤔, а мы со всеми своими приборами в разных слоях атмосферы на земле и под землёй не знаем 😁
«При подготовке к зиме пчелы с помощью прополиса заделывают щели, сужают летки (отверстия, через которые пчелы вылетают из улья)».
А эту примету ученые могут объяснить, основываясь на сверхчувствительной физиологии насекомых. Пчелы обладаю сверхчувствительной физиологией и моментально реагируют на микроклимат у земли. Если осенью они начинают активно заделывать леток прополисом, это сигнал, что приземный воздух стремительно остывает и в регион зашел устойчивый холодный фронт. Ощущая резкий старт похолодания и ранние сквозняки, насекомые инстинктивно готовятся к затяжным морозам заранее.
«Сентябрьские пчелы на сентябринках».
Но учтите, что любой пчеловод скажет вам, что наглухо закрыть леток на всю зиму пчелы не могут, иначе им придется несладко. Если запечатать леток полностью, внутри образуется жесткий конденсат, все соты покроются плесенью и льдом, да и дышать будет нечем. Суть в том, что в теплые осени насекомые оставляют леток открытым на максимум, а перед суровыми морозами замазывают его прополисом так, что остается микроскопическая щель шириной буквально в одну-две пчелы. Так что эта народная примета говорит не о полном закрытии пчелами летка, а о максимальном сужении входа.
Если в лесу много орехов, но мало грибов, то зимние месяцы будут снежными
«Настоящая находка на прогулке в начале сентября. Ведь именно в это время орехи уже созрели, и можно ими полакомиться и набрать с собой. Разумеется, для начала нужно разглядеть в листве такие красивые „конвертики“».
Здесь наши предки подметили связь между летней погодой и зимними циклонами. Орешнику для изобилия необходимо солнечное и сухое лето, а грибам — обильные дожди и сырость. Если осенью орехов завал, а грибов нет, значит, регион долго находился под влиянием затяжного сухого антициклона. В метеорологии после летней засухи смене сезонов часто сопутствует резкая смена атмосферных фронтов: с приходом зимы влажные циклоны сталкиваются с остывшим континентальным воздухом, что действительно выливается в обильные снегопады
Много паутины летает в бабье лето — осень затянется, зима придет нескоро
У нас кстати в этом году действительно много паутины было, не видела столько раньше.
«Лес. Осень. Паутинка...»
В конце теплого сезона молодые пауки массово плетут длинные нити и пускают их по ветру, чтобы расселиться на новые территории. Этот трюк они проворачивают исключительно во время устойчивого, сухого и солнечного антициклона, когда в воздухе нет сильных порывов ветра и сырости, способных сбить их на землю. Если в бабье лето паутины летает действительно много, значит, в регионе завис мощный блокирующий фронт теплого воздуха. По законам атмосферной инерции крупный массив теплого воздуха не разрушается за пару дней. Он способен долго удерживать позиции и отбивать атаки северных циклонов, благодаря чему бабье лето затягивается, а приход зимних холодов ощутимо откладывается.
Катание собак по снегу — первый признак надвигающегося бурана
моя катается на снегу и на земле каждую прогулку, никакой привязки к погоде. Разве только в дождь не катается
Перед началом бурана атмосферное давление резко падает, а влажность воздуха стремительно растёт. Собаки чутко реагируют на такие перепады: из-за смены давления и изменения микроклимата у них может закладывать уши или возникать дискомфорт. Катание по первому снегу помогает животному сняться стресс, унять дискомфорт и успокоиться перед разгулом стихии.
Если зимой воробьи сидят на строениях или деревьях втихомолку — будет снег без ветра
«Упитанные деревенские воробьи»
Здесь объяснить, почему примета работает, нам помогут знания об акустике влажного воздуха и орнитология. Снег без ветра, который падает красивыми крупными хлопьями, бывает только тогда, когда регион оказывается в самом центре теплого атмосферного фронта. В этот момент на улице устанавливается полный штиль, а воздух становится максимально сырым. Воробьи моментально улавливают это падение давления своими внутренними рецепторами и переходят в режим энергосбережения, неподвижно усаживаясь на ветки и крыши. Кроме того, перенасыщенный влагой воздух и низкие облака работают как мощный звукопоглотитель. Птицы инстинктивно чувствуют, что в такой плотной атмосфере их голоса «глохнут» и не распространяются далеко, поэтому перестают тратить силы на бесполезное чириканье.
Кошка скребет пол — к ветру и метели
«Ищу кота. Знаю что он дома, но никак не могу отыскать. И вдруг вижу что с печного шестка, торчат кошачьи лапы! Забрался на печную плиту и дрыхнет! Наверное, к морозу»
У кошек схожая с собаками реакция на падение атмосферного давления, но на то они и кошки, чтобы их поведение имело свою специфику. В отличие от собак, домашняя кошка реагирует на скачки барометрического давления изменением поведения. Почувствовав приближение штормового фронта, она начинает проявлять беспокойство: яростно скребет пол или ковры, подчиняясь древнему инстинкту вырыть себе укрытие, а также сбрасывая возникшее нервное напряжение.
У меня кот скребёт коврик в тамбур всякий раз, когда туда попадает.
Тоже погоду могу предсказывать с 15-ти лет. Перед дождем обязательно какой-то сустав болит.
Гостили как-то с мужем у его бабушки в деревне. Собрались уже восвояси, а ба вдруг заявляет: «Ишь, чего удумали! Никуда не поедете — посмотрите, вон Мурочка половик дерет!» Мы посмеялись — играется кошка, делов-то, но решили задержаться. А через час вдруг поднялась такая метель, что на трассе мы бы точно встали. Спасибо, Мурочке и бабушке — переждали в тепле и уюте.
Если бы каждый раз, когда мой кот точит когти о мой коврик для йоги, я отменяла свои планы, то видели бы люди меня выходящей из дома в лучшем случае раз в месяц.
Вороны в воздухе вьются — перед снегом, на землю садятся — к оттепели, расселись на верхушках деревьев или крышах домов — к морозу, сидят на нижних ветках деревьев — к ветру
Вороны летают кругами («вьются») перед тем как пойдет снег, потому что перед циклоном теплый воздух натекает на холодный и образует мощные восходящие потоки — птицы просто ловят эти невидимые воздушные лифты, чтобы парить без взмахов крыльев. Для наблюдательного человека на земле такое «кружение» — верный признак того, что фронт уже над головой и скоро пойдет снег. На землю вороны садятся, так как у поверхности становится теплее, а подтаивающий снег обнажает пищу — вот и примета к оттепели.
«Скоро зима».
На верхушки деревьев и крыши вороны забираются перед морозом из-за температурной инверсии, когда в ясную безветренную погоду самый холодный воздух опускается «подушкой» к земле, а на высоте 15 метров (как раз на уровне крыш и верхушек деревьев) температура воздуха может быть на 3–5 градусов выше, чем у самой земли. Умные птицы ищут, где потеплее, предвещая нам морозы. И, наконец, вороны — крупные птицы с большим размахом крыльев, и сильный ветер для них превращается в серьезную проблему. Когда к региону приближается штормовой фронт, на высоте верхушек деревьев и крыш домов первыми начинаются жесткие леденящие порывы и воздушная турбулентность. Птице там физически тяжело удерживать равновесие, к тому же холодный ветер мгновенно выдувает тепло из-под перьев, вот и спускаются птицы туда, где переплетенные кроны, кустарники и стволы деревьев работают как мощный щит.
Яркие, сильно мерцающие звезды ночью —
завтра будет ясный, солнечный и морозный день.
«Ночь над селом Тюлюк»
А это наблюдение объясняется законами атмосферной оптики и термодинамики. Сильное мерцание звёзд происходит из-за атмосферной турбулентности. В ясную морозную ночь нет облаков, а холодные и тёплые слои воздуха активно перемешиваются. Проходя через эти границы с разной температурой и плотностью, световые лучи преломляются, заставляя звезды ярко «гореть» и пульсировать. В метеорологии отсутствие облачности ночью означает, что регион захватил мощный антициклон. По законам физики, без «одеяла» из облаков все тепло от земли за ночь беспрепятственно уйдет в открытый космос, запустится процесс сильного выхолаживания, утро встретит нас морозом и ясным солнцем.
Бонус: самая популярная осеняя примета, гласящая: «Много рябины — к суровой зиме» — не работает, и вот почему
«Красиво с утра, когда ночью снег выпал».
Богатый урожай рябины осенью — не прогноз на будущее, а отчет о прошлом: это значит, что весной не случилось заморозков, поэтому насекомые безупречно опылили все цветки, а минувшее лето было идеальным для ягод — теплым и влажным.
Вот точно. У нас каждый год полно рябины. А в этом году лето было сырое, дождливое. Рябина получилась сочной, крупной. Ветки гнутся от ягод.
Хотя многие приметы связаны с животными, владельцы не спешат искать глубокий смысл в каждой странной позе кошечки или собачки, ведь знают, как их любимцы умеют чудить. Вот в этой статье, к примеру, мы собрали забавные повадки питомцев, которые добавляют в осенние будни щепотку пряной иронии и уюта.
Комментарии
И только люди не предчувствуют изменения в погоде, ну хоть приметы замечают и запоминают, и на том спасибо.