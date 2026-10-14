Как наши бабушки узнавали погоду на зиму без гидрометцентра: 10 народных примет и их простое объяснение

Эта примета работает потому, что вишня — изначально южное растение, у которого, в отличие от наших родных кленов, нет встроенного биологического календаря для подготовки к суровой зиме. Она не умеет заранее сбрасывать листву, ориентируясь по длине светового дня, и реагирует прежде всего на температуру: пока на улице тепло, она продолжает качать сок и оставаться зеленой. Поэтому, если в середине октября вишня все еще не сбросила листья, это показатель того, что настоящих заморозков в регионе еще не было, а земля и воздух накопили огромный запас тепла, который по закону тепловой инерции будет остывать очень долго, благодаря чему предзимье и само начало зимы, скорее всего, пройдут без резких лютых морозов.