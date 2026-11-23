Баночки с домашними соленьями, айфон и запасной ключ — что, казалось бы, общего у этих простых вещей? За всеми житейскими мелочами — теплые истории о совестливых людях. В них забота об уличной кошечке соседствуют с неравнодушием к незнакомому пожилому мужчине, и они так и возвращают веру в честность и чуткость людей.