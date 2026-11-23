Она год собиралась с духом ему рассказать, а он ей “глупышка”. Вот на этом месте я бы обратно замолчала 😂
17 историй о доброте без повода, которые способны растопить сердца
Я искренне считаю, что люди с добрым сердцем, которые легко могут помочь и словом, и делом, меняют мир к лучшему каждый день. Кто-то становится волонтером, кто-то делает самый душевный подарок своим близким, а некоторые даже не задумываются о сути добрых дел: они просто хотят, чтобы хорошо стало всем и им самим в том числе. Ведь иногда даже обычная теплая улыбка может поднять настроение на весь день.
- Начал встречаться с девушкой, ходили на свидания, знакомились, узнавали друг друга лучше. Спрашивал у нее о работе, но она мне не отвечала прямо, говорила, что у нее лишь подработки непостоянные. Только спустя год она решила рассказать мне о том, где работает. Призналась, что ходит в пансионат для пожилых, помогает там дедушкам и бабушкам. Убирает за ними, развлекает их, присматривает. Сказала, что не хотела рассказывать, ибо не знала, как я могу отреагировать. Обнял ее крепко-крепко и сказал, что она глупышка. Я считаю, что она у меня Человек с большой буквы. Когда другие в ее возрасте живут ради «вечеринок и гулянок», она в это время занимается большим делом. Люблю ее!
- Дедушке исполнялось семьдесят пять. Думали долго, что подарить: деньги у него есть, вещи не нужны. Потом мама придумала. У деда была сестра, они не виделись лет сорок — она после замужества уехала в другой город, потом связь потерялась, жизнь закрутила. Мы ее разыскали через знакомых, она согласилась приехать. Дед не знал. Мы его за стол посадили, говорим: «Сюрприз». Заходит она. Он сначала не понял, смотрит. Потом как до него дошло — встал, пошел к ней и обнял так, что мы все замолчали. Они сияли от счастья. Были и слезы, и смех, оба говорили одновременно, перебивали друг друга, вспоминали. Я такого вообще не видел никогда. Настоящее это.
Девушка обнаружила такое прекрасное объявление с предложением помощи
- Когда мне было лет 13, у нас была маленькая собачка породы той-терьер. Однажды папа вышел с ней на прогулку, но собака испугалась машин, вырвалась и убежала. Искали долго, расклеивали объявления, но безрезультатно. Спустя три месяца идем по рынку к бабушке, и я ни с того ни с сего поднимаю глаза на окна одного двухэтажного дома. И вдруг вижу — она! Вроде бы похожа, но поверить не могла. Сказала родителям, решили попробовать позвонить в дверь, хоть надежды почти не было. Нам открыли, впустили, и как только собачка нас увидела, сразу бросилась ко мне! Люди без вопросов отдали ее, даже от вознаграждения отказались. До сих пор не верится, что так повезло.
- Я недавно выбегал из дома, торопился по делам. И тут отрубили свет, собирался в полумраке, и пришлось пешком спускаться с 22 этажа. Встретил в подъезде соседку с коляской. Прошел метров 30 и задумался: а как она поднимет тяжелую коляску на наш этаж? Лифт-то не работает. Вернулся в подъезд и предложил помощь. Она засмущалась, сказала, что подождет кого-то другого, если я опаздываю. Но мне бы совесть не позволила оставить ее одну там. Помог дотащить коляску, несколько раз делал остановки на передышку. Женщинам не стоит такие тяжести таскать. Хоть и по делам опоздал, но был рад помочь.
Над этой историей я задумалась. Соседка сказала, что подождёт, потому что он опаздывал. А вы бы на её месте согласились на помощь или тоже сказали бы: “Да ничего, я подожду”?
Эта пара сделала доброе дело и установила стенд со скакалками для занятий спортом всех желающих. Спустя несколько лет они приехали на этот стадион и обнаружили, что стенд на месте и явно пользуется спросом
- Иногда узнаешь о своем ребенке что-то такое, после чего хочется просто молча гордиться. Моему сыну четырнадцать, обычный подросток. Недавно выяснилось, что по примеру одного блогера решил помогать пожилым и делать хорошие поступки. Но дальше оказалось еще интереснее: сын собрал друзей, и у них получилась целая маленькая команда добрых дел. Они помогают старшему поколению, покупают продукты у бабушек на остановках, причем тратят на это свои карманные деньги, иногда сдают мусор на переработку, а на вырученные средства покупают еду тем, кому она нужна. Сижу, прокручиваю все это в голове и понимаю, что пусть детство у нынешних детей совсем другое, не такое, как у нас, но сердца у них точно не меньше. Столько доброты, ласки и настоящего сочувствия.
- Живу на пятом этаже, лифт сломан уже третью неделю. Хожу пешком, ворчу про себя, всем надоел с этой темой. На второй неделе замечаю, что на каждой площадке кто-то поставил маленькую скамеечку — передохнуть. Не знаю, кто. Консьержки-то нет. Просто появились скамеечки, четыре штуки, на каждом этаже. Однажды поднимаюсь, на второй площадке сидит дед с третьего. Я говорю: «Вы не знаете, кто скамейки поставил?» Он говорит: «Я поставил». Я говорю: «Спасибо, очень удобно». Он говорит: «Мне самому непросто, поэтому устроил себе место для небольшого отдыха». Поднялся к себе и подумал, что это лучшее, что я слышал за месяц. Человек не жаловался — просто решил проблему.
Сосед поставил их, чтобы самому передохнуть, а пригодились они всему подъезду. А у вас соседи когда-нибудь делали что-то такое, чем потом пользовался весь дом?
Художница поделилась своей работой, которая будто переносит нас в уютную снежную зиму из детства
- С парнем гуляли в парке аттракционов, он выиграл для меня плюшевую игрушку. Радостно держала ее в руках, пока мимо не прошла семья. Маленькая девочка сидела на руках у отца и не отводила глаз от игрушки. Я без раздумий протянула ей медвежонка, а она, взяв его, тихонько сказала: «Спасибо». Родители смотрели на нее с таким удивлением и счастьем, что я даже не сразу поняла, в чем дело. Потом они сказали, что дочь почти не говорит и каждое слово для них — огромная победа.
- Дочь учится в 6-м классе. Недавно у нее был день рождения, и пара родственников подарила ей деньги. На вопрос о том, как она ими будет распоряжаться, ребенок сказал: «Так, как правильно», а вчера дочь попросила меня об услуге... Оказывается, у нее в школе есть подруга из простой семьи. Сейчас у девочки начало ухудшаться зрение — она щурится на уроках. Никому даже не говорит, потому что знает, что пока не до них семье. И вот дочь решила отдать подаренные ей деньги на очки подруге. Я согласилась. Рада, что мы кому-то помогли, но еще больше рада тому, что у меня растет такая дочь.
Мужчина рассказывает, что по пути домой вдруг встретил бабушку с явно тяжелым рюкзаком, здоровой сумкой и ведром. Поняв, что идти бабуле не менее 3 км, он предложил помощь. А та в благодарность целый пакет с грушами и помидорами
- Сегодня стала свидетелем милейшей ситуации. В цветочный магазин заходят мальчик и девочка лет 7 и говорят: «Нам нужен цветок для мамы! Но у нас только 50 рублей! Мы пошли купить булочки, а потом решили поздравить маму с праздником!» Дети увидели гвоздики по 40 рублей и рядом розочки по 80. Говорят: давайте нам гвоздику. На что продавец отвечает: «Ну как же! Маме-то лучше розочку. Давайте вашу денежку». Стою, улыбаюсь... Какие хорошие дети! Какой хороший продавец! Какое солнце за окном! Как прекрасен этот мир!
Все за маму с розой радуются, а я сижу и думаю: дети-то булочки в итоге купили? 😄
- Шла с тяжелыми пакетами продуктов. Арбуз, овощи и т. д. Дошла до ворот ЖК, и тут незнакомая девушка молча открывает ворота, берет тяжелые пакеты и спрашивает, куда идти. Сама такая красивая. Донесла аж до квартиры и мило улыбнулась. Мы оказались соседками, обменялись номерами. Потом я ее пригласила в гости на ужин. Было очень приятно и неожиданно.
Вот так и живём, к сожалению... Соседи часто незнакомы друг с другом...
Фотограф запечатлел флешмоб во Всемирный день доброты
- Сегодня мой сын (ему 12) пришел из школы и рассказал, что они с одноклассницей стояли на остановке, ждали автобус и разговаривали. В процессе разговора девочка сказала, что проголодалась и скорее хочет домой, чтоб пообедать. Сын ее перебил и предложил купить ей что-то покушать прямо сейчас на свои заработанные деньги. Он просто сходил и купил ей маленькую пиццу в ларьке — да, не кафе, но что было рядом. Они, на минуточку, просто одноклассники. Взамен ничего не просил, просто купил, потому что она была голодна, а ему было несложно. Сегодня я окончательно убедилась, что воспитываю сына правильно.
- Любимый вернулся из магазина ошеломленный. Перед ним на кассе женщина пробивала сразу 10 пуховиков. Поинтересовался, зачем ей столько. А она спокойно ответила: увидела хорошие куртки за копейки и решила забрать все. Он подумал, что перепродавать будет, а она добавила: «Отвезу в благотворительную организацию». Вот вроде ничего грандиозного, а настроение после такого на весь день.
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