Я искренне считаю, что люди с добрым сердцем, которые легко могут помочь и словом, и делом, меняют мир к лучшему каждый день. Кто-то становится волонтером, кто-то делает самый душевный подарок своим близким, а некоторые даже не задумываются о сути добрых дел: они просто хотят, чтобы хорошо стало всем и им самим в том числе. Ведь иногда даже обычная теплая улыбка может поднять настроение на весь день.