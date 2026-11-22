придет время и атлант расправит плечи) Ох, сколько было веселья под этим столом, когда взрослые сидели за ним, а мы, дети под ним))) там же еще внутри полки, мы утаскивали тарелки с вкусняшками туда и у нас там была своя вечеринка.

А еще с него получался классный домик для игр - разложить только одну створку, сверху занавесить пледами-простынями)

Все остальное время он стоял скромно у стены, на нем была кружевная салфетка, а на ней хрустальная ваза