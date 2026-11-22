10 вещей в наших квартирах, которые для нас — обыденность, а для иностранцев — музей
Некоторые вещи из домашнего обихода кажутся нам простыми и обыденными. Ну подумаешь, бабушкин буфет, швейная машинка или фигурки в серванте. Зато иностранные туристы запросто могут схватиться за фотоаппарат и начать делать кадры — прямо как в музее. Некоторые из этих вещей они даже не прочь поставить у себя дома. Например, недавно выяснилось, что иностранцам необычайно понравился стол-книжка. Эх, вот бы еще в моду вернулся трельяж из бонуса к этой статье.
Кое у кого дома до сих пор сохранились люстры с подвесками
На фото — еще довольно простая версия такой люстры. Часто их украшало несколько десятков пластиковых подвесок. Помните, как непросто было отмывать каждую из них? В моей семье «банный день» им устраивали примерно раз в полгода: снимали с люстры, складывали в тазик с мыльной пеной и аккуратно оттирали от пыли.
- У бабуси моей была вот такая красота. И когда я переехала учиться в университет, то каждый месяц ездила к ней помогать — снимать, мыть и вешать обратно эти стеклянные подвески. Помню, разбила одну штучку, так бабуся мигом достала запасную из закромов серванта. Когда бабушки не стало, эта люстра у меня еще где-то год жила, так как общим светом я почти не пользовалась. А потом была торжественно выкинута под охи-вздохи соседки.
Раньше мало какой семейный праздник проходил без стола-книжки. Да и сейчас он тоже готов прийти на выручку
придет время и атлант расправит плечи) Ох, сколько было веселья под этим столом, когда взрослые сидели за ним, а мы, дети под ним))) там же еще внутри полки, мы утаскивали тарелки с вкусняшками туда и у нас там была своя вечеринка.
А еще с него получался классный домик для игр - разложить только одну створку, сверху занавесить пледами-простынями)
Все остальное время он стоял скромно у стены, на нем была кружевная салфетка, а на ней хрустальная ваза
В 2026 году эти столы неожиданно стали популярными у иностранцев. Все началось с того, что девушка из Индонезии выложила пост, в котором удивлялась, как полезен и практичен стол-книжка. Ну а мы знали об этом с детства. Правда, не все любили процесс перетаскивания и раскладывания этого стола. Зато когда за ним собиралась дружная компания — все старания окупались сторицей. Даже в наши дни некоторые хозяева не спешат избавляться от «книжек». А если такой стол отреставрировать — получится вполне стильная и современная вещь.
в нашей квартире стола раскладной не было, поэтому мы все теснились за журнальным столиком. часто людей было много, и мне приходилось сидеть в самом неудобном месте на табурете. в тесноте, да не в обиде.
- У нас был старый стол-книжка, переходящий из поколения в поколение. И ни одно празднование не проходило без него. Не раз он выручал нас, когда необходимо было разместить большую компанию. И однажды нам пришла в голову идея отреставрировать его, придать ему симпатичный вид. Мы же знаем, что в прежние времена все делали на совесть и на века.
Выставка фарфоровых фигурок в серванте тоже вряд ли ускользнет от внимания
у нас несколько коллекций: первая фигурки-символы годов по китайскому календарю, вторая- статуэтки лягушек (папе они нравятся), третья - фигурки кошек и котов, моя любимая.
На месте жителя другой страны мы бы надолго залипли возле такой коллекции. Чего только до сих пор ни хранится в бабушкиных сервантах! Внутри них рядом с хрустальными вазочками и сервизами часто расставлены фигурки из фарфора или стекла — простые и коллекционные. А помните, как раньше на свадьбу дарили стеклянных или хрустальных лебедей? В некоторых семьях они до сих пор сохранились.
Да и на месте русского человека можно зависнуть на интересные коллекции. И не только в России. Но и где-нибудь в Бельгии, Германии, Испании.
Металлическая мясорубка может показаться громоздкой и неудобной. Но это только на первый взгляд
у нас до сих пор такая имеется, хотя лет 8-9 как пользуемся электрической
Мы еще с детства помним, что из деталей такой мясорубки мог сломаться только стол, к которому она крепилась. Шутки шутками, а я хорошо помню, как раньше на краях деревянных столов оставались характерные вмятины от этого устройства. Кстати, металлические мясорубки — это еще и раритет с историей. Их начали изготавливать уральские литейщики в 20-х годах прошлого века, а в продажу они поступали под романтичным названием «Мясорубка № 5».
- Это же вечное устройство! Я приспособил свою мясорубку под перетирку ягод смородины. И вам советую такую же на блошиных рынках поискать.
А вот получится ли объяснить иностранцу, что некоторые домашние библиотеки создавались ради интерьера?
За последние 2 года пришлось избавиться от двух огромных родительских библиотек. Самые ценные экземпляры раздали знакомым с детьми, остальное отнесли в библиотеку (она в соседнем подъезде) и в фонд, который раздает книги по библиотекам. Этот фонд работает в Москве и Питере. Есть контейнеры, куда можно сложить книги.
Найдете на фото котика?
В некоторых квартирах до сих пор сохранились собрания сочинений Достоевского, Шолохова, Дюма, Пикуля и многотомники энциклопедий. Домашнюю библиотеку раньше собирали целыми поколениями, но в наши дни эти книги часто просто пылятся в шкафах, будто музейные экспонаты.
я с 2000-ого года читаю исключительно электронные книги. Бумажные очень неудобные, тяжелые, требуют света, шрифт не настроишь под себя. И какого-то особого книжного запаха я тоже не ощущаю. О! А еще они стоят как чугунный мост!!!!
- Увидела у девушки пост про книги из серии «Всемирная библиотека», которые она купила через интернет просто для интерьера. В тот же день нашла похожее объявление и забронировала книжки. Да, старые и не бесплатно. Но теперь у меня есть почти 180 книг. Не у всех хорошее состояние, но интересных много. И да, планирую читать. Суперобложки уйдут на макулатуру, книги уже почти все стоят на стеллаже. Мечта о личной библиотеке становится явью, и я сама ее осуществляю.
Среди скромной обстановки вполне может сиять роскошная настольная лампа
«Фарфоровая лампа на ярмарке винтажа».
Такую красоту раньше могли привезти из командировки или получить в подарок по случаю юбилея или выхода на пенсию. Похожую лампу я увидела в квартире своей знакомой и узнала, что ее подарили дедушке на 50-летие. И конечно, вся семья теперь носится с ней как с хрустальной вазочкой. Во-первых, это память о дедушке, а во-вторых, изумительно красивая вещь.
Выбросить швейную машинку? Вы что?! От нее же сплошная польза
Раньше в универмагах стояли столы раскроя. Туда приходили с отрезом ткани и вырезанным из журнала рисунком с моделью платья. Все это отдавали закройщице. Она снимала мерки и делала раскрой. После этого можно было отправляться домой и усаживаться шить платье на ручной машинке «Подольск».
- Да, было дело. Но после пары таких раскроев я предпочитала заказать вещь в ателье или снять самой выкройку на бумагу из журнала «Бурда» и потом сшить самостоятельно. Шила я на «Зингере», который достался мне от бабушки. Машинка 1890 года производства, но до сих пор отлично держится. Как-то она начала рвать нить, я и позвала мастера-наладчика. Он все отрегулировал и сказал, что машинка еще 100 лет проработает.
мне достался зингер ножной от соседской бабушки. Тяжеленный! Но я с ним не расстанусь никогда! Хотя у меня есть 2 электронные машинки и оверлок, а шью я мало и не особо умею. Но зингер нравится до трепета!
В некоторых квартирах могут обнаружиться целые коллекции виниловых пластинок
«Часть моей коллекции пластинок и аудиокассет».
Если раньше проигрыватель и пластинки были практически единственным способом послушать модную музыку, то теперь это уже личный выбор. Есть меломаны, которым действительно нравится легкое потрескивание и особое звучание пластинки. Поэтому даже в современной квартире порой можно найти целые коллекции винила.
- В декабре 2025 года мой замечательный муж вручил мне подарок, о котором я мечтала несколько лет — проигрыватель для виниловых пластинок. Не знаю, как описать свои чувства, но трогать музыку — это восхитительно. Я наивно полагала, что буду покупать 1-2 пластинки в месяц, но сейчас у меня в коллекции уже 22 штуки и еще одна пластинка в пути. А сколько еще в вишлисте! Жалею только о том, что не начала собирать их раньше, до появления проигрывателя.
И вот попробуйте объяснить иностранцу, что раньше это был древний буфет
«Эта витрина когда-то была верхней частью старого буфета. Мы превратили ее в элегантный навесной шкаф».
Хорошо, когда есть умельцы, которые способны подарить вторую жизнь такому буфету. Жалко же его выбрасывать только потому, что он рассохся и рассыпается прямо на глазах. Впрочем, некоторые предметы мебели в переделке явно не нуждаются. Взять хотя бы диван и стол из этой истории.
- Я приехал из Англии и год прожил в семье в Санкт-Петербурге. Мне выделили комнату. Когда я увидел, на чем мне предстоит спать, я застыл, абсолютно уверенный, что это антиквариат времен Романовых! Но я любил этот диван, и свою комнату, и всю эту квартиру. Там был огромный солидный стол. Такой огромный, что его присутствие на кухне — загадка. Как его сюда принесли через такую маленькую дверь? Его прямо тут собрали?
Вполне возможно, что где-то на антресолях у вас до сих пор хранится чугунная вафельница или орешница
Согласитесь, эта вещь слишком хороша, чтобы выбрасывать ее или заменять на современный аналог. Прочная, надежная и долговечная орешница запросто может удивить любого, кто видит ее впервые, но мы-то знаем, какие вкусные орешки со сгущенкой в ней получаются.
- Приехали с мужем-итальянцем навестить мою родню в Рязани. Он освоился быстро, даже на рынок сходил. А тут слышу с кухни странный лязг металла и кряхтение. Залетаю туда и вижу: он отыскал в недрах шкафа бабулину орешницу из чугуна и засунул туда настоящие грецкие орехи, которые на рынке купил. Заметил меня на пороге и выдает: «Зачем вам такие тяжелые щипцы?» Пришлось забирать инструмент и наглядно показывать, что в этой двухкилограммовой гире пекут нежнейшее печенье со сгущенкой.
Бонус от автора про старый добрый трельяж
У нас тоже был такой трельяж, реально удобно было краситься и прически делать перед выходом на дискотеку 💪 Несколько лет назад мама переехала ,продав квартиру с частью мебели,в том числе и трельяж там остался...Это фото меня быстро переместило в мои юные годы😊
Увы, своей фотографии у меня не сохранилось, пришлось взять пользовательскую. В моем детстве дома стоял точь-в-точь такой же трельяж. До сих пор жалею о нем. Конечно, при переезде в другой регион взять его с собой было бы проблематично: вряд ли бы мы его довезли в целости и сохранности. Но как же удобно было делать с ним прически. Даже простую косу заплетаешь и сразу видишь, не вылезла ли сзади какая-нибудь вредная прядка. Никакой туалетный столик с ним не сравнится!
А вот еще 6 вещей из обычной квартиры, за которыми сегодня бегают многие коллекционеры.