6 вещей из обычной квартиры, за которыми сегодня охотятся коллекционеры

Типовые фарфоровые кружки и тарелки действительно стоят недорого. А вот коллекционный фарфор производства Дулевского завода — совсем другое дело. Только один заварочный чайник из сервиза «Золотой олень» может стоить более 30 тысяч рублей. Кстати, именно этот сервиз, в 1958 году был удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе. И пожалуй, мечтой любой хозяйки того времени был сервиз «Мадонна». На фото внизу — как раз те самые тарелки, которые бережно хранили в серванте и доставали только по особым случаям.