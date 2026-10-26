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6 вещей из обычной квартиры, за которыми сегодня охотятся коллекционеры
Пожалуй, каждый, кто хоть раз разгребал антресоли или бабушкины шкафы, находил там немало интересного — от фарфоровых статуэток до коробок с необычными елочными игрушками. Поверьте, кое-какие из этих вещей у вас буквально выхватят из рук коллекционеры. А на другие предметы они только кинут беглый взгляд и пройдут мимо. Давайте-как разберемся что к чему, и посмотрим, какие ценности минувшей эпохи могли сохраниться у вас дома или на даче.
Старые кресла
Это кресло забрали на реставрацию и теперь оно выглядит как новенькое.
Пожалуй, вряд ли коллекционеров заинтересуют типовые стулья и табуретки. Их можно попробовать выставить на сайтах объявлений — может быть, кто-то все же ими заинтересуется или заберет к себе на дачу. Или вдруг вам повезет наткнуться на реставратора — профессионала или любителя, который обожает восстанавливать подобную мебель. Зато за некоторые экземпляры можно выручить серьезные деньги. Например, кресло 1940-1960 годов в стиле ампир продается на одном из сайтов аж за 450 тысяч рублей.
- Выставила на сайт объявлений старое кресло — то самое, румынское. Оно лет 20 пылилось на даче. Цену не ставила, написала: «Отдам даром, самовывоз», лишь бы самой не тащить его на свалку. Через десять минут на телефон посыпались уведомления. Открываю, а там вал сообщений от желающих. Еще и цены такие предлагают, что мама дорогая — десять, двадцать, тридцать пять тысяч, — главное, чтобы именно им отдали. В общем, выяснилось, что это винтажное кресло какой-то редкой серии. Продала его и на вырученные деньги линолеум на всю квартиру купила — у меня сейчас как раз ремонт идет.
Столовое серебро
«Этот набор столового серебра пролежал у бабушки с 1959 года. Даже сертификат сохранился!»
Такие вилки и ложки до сих пор в цене. Пользователь, увидевший это фото, даже привел свои подсчеты: «На сертификате указана цена 27 тысяч франков, что на 1959 год составляло 55 долларов. Значит, это мельхиор. Такой набор из серебра тогда стоил около 500 долларов. Сейчас подобный набор из мельхиора на 49 предметов стоит около 50 000 рублей».
- Мне многое дорого как память, например, архив семейных фотографий, самым старым из которых более 120 лет. Но первое, что приходит на ум — моя серебряная чайная ложка. Она досталась мне от бабушки, а той — от прабабушки. У меня эта ложка в пользовании лет сорок. Однажды она уже ломалась посередине и была отнесена в ремонт. Чтобы запаять ее, мы отдали серебряное кольцо с аметистом, которое я в детстве нашел на улице. У меня еще хранятся столовая ложка и солонка из серебра — они обе тоже от бабушки, но эта ложечка мне почему-то особенно дорога.
Елочные игрушки
Кажется, у вас появился повод снять с антресолей коробку со старыми елочными игрушками и проверить, нет ли среди них тех, за которых коллекционеры готовы отвалить сотни долларов. Взять хотя бы набор «Чиполлино». Отдельные фигурки в нем стоят вполне приличных денег. Забавно, что дороже всего оценивается не сам Чиполлино, а сыщик мистер Моркоу и его собака-ищейка Держи-Хватай. Стоимость последней может доходить по 1000 долларов. А вот игрушка, изображающая юного Графа Вишенку, стоит в разы меньше — около 50-100 долларов.
- Очень люблю серию елочных игрушек, выпущенных по сказке «Чиполлино». И тут мне отдали Графа Вишенку с формулировкой: «Если не пригодится, выкинешь». А я взялась его восстанавливать и постаралась по максимуму сохранить «родную» краску. Вполне возможно, кто-то скажет, что до абсолютного идеала далеко, но, увы, не всегда удается полностью воссоздать вид стекла «как с завода». Кстати, тогда игрушки не штамповались, поэтому даже в одной серии они все разные, не говоря уже о раскраске, которую всегда делали вручную.
Антикварные куклы
Это кукла от William Goebel. Вполне возможно, ей больше сотни лет.
Вы когда-нибудь могли представить, что целлулоидные пупсы, с которыми мы играли в детстве, теперь могут оцениваться в 18 тысяч рублей за штуку? Примерно столько же может стоить и набитый опилками мишка производства 50-х годов прошлого века. Ну а старую юлу можно купить подешевле — всего за 5400 рублей. Дороже всего коллекционерам обойдутся антикварные куклы немецкого производства — цена некоторых может достигать 135 тысяч рублей.
- Я давно заглядывалась на этого довольно редкого парнишку 1912 года выпуска от Gebrüder Heubach. Всего 38 см роста, фарфоровая голова, композитное тело, глаза-интаглио, нежная роспись. И вот мне срочно захотелось чего-то прекрасного. Я сдалась и купила его. До дома кукленок добрался очень быстро, я открыла коробку и... поняла, что его придется реставрировать. Дело продвигалось не особо быстро, но у меня все получилось. Нового гардероба у него пока нет, но будет обязательно, мне не хотелось бы трепать лишний раз его одежки, которым больше сотни лет. Старая ткань порой буквально тает, истончается, расползается от любого прикосновения. Так что имеет смысл держать антикварную куклу на столе или в витрине в современном наряде, а оригинальный убирать в сундучок для большей сохранности.
Бабушкины ковры
Ковер часто использовался как фон для семейных фотографий.
Ковры, которые наши бабушки вешали на стену или стелили на пол, теперь, кажется, снова в моде. Их даже используют в дизайне современных лофтов, чтобы создать интерьер с элементами истории. Обычный ковер того времени легко купить тысячи за 3-4 рублей. А вот цена на выпущенные в XX веке персидские ковры-гобелены может доходить почти до 300 тысяч.
- Нашла почти единственную фотку на фоне ковра. Это далекий 2002 год. Помню, что ковер дарила бабушка, как «приданое», отказываться было нельзя. На фотографии — я и мои лучшие подруги, которые пришли отмечать мое девятнадцатилетие. Хорошее было время!
Старые сервизы и отдельные предметы из них
Типовые фарфоровые кружки и тарелки действительно стоят недорого. А вот коллекционный фарфор производства Дулевского завода — совсем другое дело. Только один заварочный чайник из сервиза «Золотой олень» может стоить более 30 тысяч рублей. Кстати, именно этот сервиз, в 1958 году был удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Брюсселе. И пожалуй, мечтой любой хозяйки того времени был сервиз «Мадонна». На фото внизу — как раз те самые тарелки, которые бережно хранили в серванте и доставали только по особым случаям.
«У родителей есть сервиз „Мадонна“ в такой вариации».
- Достали мои бабушка с дедушкой несколько сервизов «Мадонна». Посуда величайшей ценности по тем давним временам. Один сервиз они подарили дочке (моей маме) на свадьбу. Вышло так, что мама оставила его бабушке на хранение. Прошло много лет. Женился внук (мой брат) и забрал свой свадебный сервиз. В следующем месяце бабушка поехала в внуку в гости. Заходит на кухню, и мы слышим ее возглас: «Вы что, из них едите?» А вообще нас трое внуков. Сервиз достался каждому. И каждый решил, что 30 лет уже достаточно для лежания в шкафах, и да, мы все едим из этой посуды. Мама на это дело посмотрела и тоже начала тарелки использовать.
Одни старые тарелки, чайники и кресла стоят серьезных денег, а другие просто дороги нам как память. Вот 20 вещей из бабушкиных сундуков и шкатулок, которые бережно хранят теплые воспоминания.