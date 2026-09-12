15 жизненных историй об отличниках и двоечниках, которые знают, что счастье не в оценках
В школе нам часто кажется, что оценки решают все. Отличники переживают из-за каждой четверки. Но со временем мы понимаем, что радость нам приносят совсем не цифры в дневнике, а любимое дело, верные друзья и семейное тепло. Будь ты отличник или двоечник, главное, чтобы это не определяло всю дальшейшую жизнь. Важно вовремя понять, что счастье не зависит от школьных оценок.
- Одноклассник учился так плохо, что директор школы однажды поставил его перед всеми и вынес вердикт: «Посмотрите на него! Он никогда ничего не добьется». Прошло много лет. И вот недавно одноклассник продал свой дом за $20 млн — просто потому, что решил купить дом побольше.
- Самое плохое, это внушить ребенку страх получить плохую оценку. А еще хуже, зародить в нем синдром отличника. Так было со мной. Сначала мне было страшно сказать маме, что я получила первую тройку. Она устроила мне разнос. Это было во 2-м классе. Потом я училась прекрасно. Возникло чувство: только пять, даже четыре недопустимо. Синдром отличницы, зарожденный под страхом разочаровать маму, очень угнетал. Я с завистью смотрела на мальчишек-троечников, которые беззаботно гуляли, веселились и получали, что придется. Да, у меня была золотая медаль, а потом красный диплом. Но цена была высока. Переживания, слезы, ночи зубрежки. Причем 90% — это ненужная и невостребованная по жизни информация. Поэтому теперь я сына спрашиваю про его самочувствие, настроение, про взаимоотношения с друзьями. А на его дневник мне плевать.
Страх разочаровать маму не сделает из вас отличницу. А вот страх серьезных побоев сделает.))) Дрессировка тут до безобразия проста. Важна регулярность. И комплекс неполноценности у вашей маменьки. Которая была троечницей и в институт попала только потому, что папа её пост занимал. А экзамены провалила.
Когда учительница не оценила порыв
- Девочка из моей школы вела двойную жизнь. На уроках скромница, отличница и тихоня. А в свободное время оторва еще та. Я жила в одном подъезде с ней, поэтому знала о подростке гораздо больше других. Бывало такое, что посреди ночи ее кто-то на мотоцикле домой привозил. А в 8:30 она уже была в школе, свеженькая и активная.
- Я — медалист-краснодипломник. Не бедствую, конечно, но и ничего сверх-выдающегося не достигла. Все наши отличницы в данный момент трудятся кто учителями, кто бухгалтерами. А люди, которые в школе были середнячками, пооткрывали бизнесы и живут припеваючи.
Тревожное пирожное - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да, часто такое встречается в жизни. Возможно, потому что середнячки не боятся рисковать.
- Случайно встретился с бывшей одногруппницей. Она так изменилась! Когда мы учились в универе, она была тихоней и отличницей, поэтому я не узнал ее сначала. Теперь это прям горячая красотка. Я говорю: «Ого, ты так изменилась!» А она такая: «Разве?» Не понял, это шутка или она серьезно. А мне сказала, что я совсем не изменился! Мне аж обидно стало, потому что, как по мне, то я даже очень подкачался после универа.
Девочки договорились придти на 1 апреля в школу в разноцветных колготках. Качество фото не очень, потому что фотографировалось на обычный телефон 2009 года
- У меня была учительница математики, которую многие побаивались. Однажды при всем классе она устроила мне разнос: назвала ленивым и заявила, что в жизни я ничего не добьюсь. Прошли годы. Я сам стал учителем, а затем получил должность помощника директора. Работать пришел в свою родную школу, где до сих пор преподавала та самая училка. Казалось, она мне искренне обрадовалась. В целом она вела себя со всеми приветливо. Но однажды, проходя мимо ее кабинета, я услышал знакомый резкий тон. Она отчитывала ученика так, что у меня не осталось сомнений: ничего не изменилось. Я отстранил ее от занятий, дети подтвердили мои опасения. В общем, училку уволили, и это круто!
Ох, кто бы уволил мою бывшую учительницу математики! Она даже вначале преподавала у моего сына в пятом классе - ребёнок был в ужасе. Надеюсь, что сейчас она или на пенсии, или её уже нет. (Она 1929 года рождения).
- Не осилила «Войну и мир», меня хватило на 1,5 тома. Остальное прочитала в очень кратком содержании, плюс несколько статей критиков. Как назло, сочинение нам задали на 5 листов. Я буквально высасывала из пальца все, что успела изучить. Училка поставила мне 3-/5 (идея/грамотность) с формулировкой: «Мне с трудом верится, что это ты писала, радуйся, что три с минусом, а не два. Накинула тебе балл, потому что нет грамматических ошибок». А кто ж еще писал за меня, если мы сидели в классе под ее пристальным взглядом. Мои аргументы ушли в топку, типа негоже спорить с учителем. Точку в этом споре поставила завуч. Она каким-то образом взяла несколько тетрадей с сочинением и выставила наши «произведения» на школьный конкурс. В итоге моя работа заняла 2-е место, а 3- исправили на 5.
- Окончила школу с золотой медалью, университет — с красным дипломом. Всегда ставили в пример моей младший сестре: она была безалаберная двоечница. Меня взяли на должность медсестры, пашу день и ночь за гроши. А сестра, учась в 9-м классе, стала видеоблогером. Сейчас получает огромные деньги за рекламу на своем канале. Обидно, что должна была стать успешной я, трудившаяся в школе, в университете, на работе, а стала она, ничего не делая.
- Первый курс, экономический факультет. У нас училась такая Олеся. Девочка очень красивая, но в учебе ни бум-бум. Зато разбиралась в моде, стиле, обожала танцевать и ходить по дискотекам. На экономиста ее отправила строгая мать, самой девочке все это было неинтересно. Ожидаемо, что первую же сессию она завалила и вылетела. Потом оказалось, она пошла в простой колледж искусств и стала хореографом. Видела ее на днях — имеет цветущий и здоровый вид.
Так и Алла Демидова окончила экономический факультет МГУ, а стала очень хорошей актрисой.
В актовом зале школы мальчишки разучивают песню к 8 Марта. Весна 1995 года
- Сама история случилась лет 10 назад. Короче, в классе был Витя. Учился на 3 и 2, домашку забывал постоянно. После школы все как-то потерялись. И вот, встреча выпускников — собрались в старой школе. Все делятся успехами. И тут директор хлопнул себя по лбу: «Забыл самое важно». И достает телефон. А дальше звонит по громкой связи Виктору Сергеевичу и благодарит за новенькую отремонтированную столовую, в которой, мы, собственно, все и сидим. А это Витек проспонсировал. Мы не сразу поняли, что это наш однокашник. У него фирма, которая занимается материалами для строительства. Некоторые (в основном, мои одноклассницы) тогда подошли и под разными предлогами телефончик Витька попросили.
Школы и не только они убивают индивидуальность и креативность. Те, кто учился на 2 и 3 имеют больше шансов сохранить ее.
- С первого по шестой класс я была круглой отличницей, не прилагая особых усилий. Учеба давалась мне легко. После шестого класса уже приходилось стараться, чтобы получить пятёрки, я не особо переживала и училась на четыре-пять. Университетский диплом с отличием тоже получила без особых усилий. Это было легко, не слишком напряжно и без зубрежки. Помогли ли мне эти оценки в жизни? Нет, не помогли. Я думаю, не надо париться из-за оценок, а уделять больше времени своим хобби и тому, что вам нравится!
Я тоже училась легко и увлеченно без о́собых усилий по всем предметам, кроме физкультуры. С медалью закончила школу, высот в жизни. Не достигла .
Но не вспоминаю школьные годы с сожалением : всего было : читать, и бегать на улице с друзьями...
Вот только на танцы,на дискотеки с подругами не ходила.н Но тут уж особенность моей натуры: стеснялась очень,некого винить
- Классе, наверное, в 6-м я ходила в Дом детского творчества. Это был кружок по бисероплетению и вышиванию. Кроме того, наша руководительница — Алина Яковлевна — учила нас печь: благо, в кабинете была плита. Мы пекли сладости и продавали их родителям, которые приводили своих детей на английский. Запах стоял на весь первый этаж, булочки раскупали охотно. С нераспроданной выпечкой мы пили чай — булочек вкуснее в своей жизни я не ела! На вырученные деньги Алина Яковлевна покупала бисер и нитки: в кружок ходили девочки из небогатых семей. Среди них была и Оля. Ну просто двоечница и хулиганка, все учителя на нее рукой махнули: из такой ничего толкового не вырастет.
Я не понимала, чего она к нам ходит, может, из-за булочек? Много лет спустя увидела ее в соцсетях: Ольга печет на заказ. Уверена, что те булочки с корицей стали для нее своеобразным спасением.
- Расскажу историю одного из моих одноклассников. Парень был не то что умный, практически гений математики. Он не был зубрилой, вот бывает дан людям талант — это его случай. После 11 класса закинул далеко аттестат, не пошел ни в какой универ. Работал официантом.
Школьная математика заканчивается на интегралах, это уровень 17 века, интегралы если что придумали Ньютон и Лейбниц. Сейчас 21 век, там парню ещё учиться и учиться, чтобы понимать математику.
Жаль, что школьникам не объясняют, что их знания это только начальный уровень, да кому-то и не нужно больше, но если есть увлеченность, то там столько всего ещё просто учить, я уж не говорю про то, что в чём-то сделать научное открытие.
- Я рано увлекся графическим дизайном всерьез, поэтому учеба отошла для меня на второй план. Школу я закончил двоечником. Мне просто было трудно заставить себя заниматься тем, что совсем не вызывало интереса. Зато сейчас я работаю на крупную компанию, которая разрабатывает компьютерные игры. А мои одноклассники особо ничего не добились.
Ага и геометрия, и история, и математика пошли побоку? У него весьма посредственные знания, которые не дадут развиться в нужном направлении, даже если он неплохо разбирается в графике.
Работа в престижной фирме не означает, что ты займешь со временем хорошую должность. Но он ещё слишком молод, чтобы оценивать перспективы.
- У нас в гуманитарном лицее училась Катя. Отличница, но носила маленькое кольцо в носу. Директриса возмущалась: «Катя, ты же лицо лицея!» И потрясала перстом. Но Катя ее игнорила. Тогда директриса вызвала на ковер мать. Дверь в кабинет открывается и вплывает изящной лебедью мама Кати. С ярко-зелеными волосами. С кольцом в носу. Мама у нее молодая и творческая. Директриса несколько секунд молча смотрела то на маму, то на дочь. А потом очень быстро перешла к обсуждению успеваемости. Больше вопросов к внешнему виду Кати почему-то не возникало.
Я знаю девушек и женщин танцовщиц стиля трайбл. Тут, в России. Татуировки, крашеные пряди или кончики, у кого-то и кольцо в носу.
В жизни, кто с финансами работает, кто аналитиком, а кто-то и продавцом в леруа мерлен. Есть семейные, есть нет. И никак кольца в носу не делают их маргиналами
Комментарии
Хочу теперь подборку, где всё наоборот, отличники достигли больших высот, а троечники кусают локти из-за отсутствия знаний