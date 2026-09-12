15 жизненных историй об отличниках и двоечниках, которые знают, что счастье не в оценках

Школьная математика заканчивается на интегралах, это уровень 17 века, интегралы если что придумали Ньютон и Лейбниц. Сейчас 21 век, там парню ещё учиться и учиться, чтобы понимать математику.

Жаль, что школьникам не объясняют, что их знания это только начальный уровень, да кому-то и не нужно больше, но если есть увлеченность, то там столько всего ещё просто учить, я уж не говорю про то, что в чём-то сделать научное открытие.