25 историй о днях рождения, пропитанных ощущением счастья, радости и тепла

День рождения — это праздник, в который особенно хочется ощущать тепло близких и заботу родных. Именинники всегда ценят искреннее внимание, ведь настоящее торжество с душевной атмосферой создается благодаря окружающим людям, семье и друзьям. Именно в таком кругу любой подарок приносит искреннюю радость, а приятный сюрприз оставляет светлые воспоминания, наполняя день особым уютом. Настоящее счастье кроется в простых вещах и заботе близких, о чем и напоминает эта подборка историй.

Был у меня день рождения, на работе подарков надарили. Муж встретил, едем, я вся в цветах, настроение прекрасное. Подъезжаем к даче, муж спохватывается: «Я ж тебе подарок приготовил! Помнишь, ты говорила, что тебе щебень нужен?» Я так удивилась: когда это такое было? В общем, открывает он ворота, а там здоровенная куча щебня. Во двор не зайти, надо по этой куче лезть! Спрашиваю: «Нафига мне этот щебень, Вова?! Я говорила, мне надо пару ведер гальки, чтоб вокруг цветочков насыпать!» А муж, широкой души человек, просто купил машину щебня.

Прошло 20 лет, а я тот подарок каждый день рождения вспоминаю! Екатерина Кузнецова / Dzen Маловато будет только что Сразу вспомнилась история, как зять теще машину навоза на юбилей подарил, так сказать, с намеком. А она обрадовалась - хороший подарок для дачной жизни, повезло с зятем!) Ответить

Однажды мы решили сделать сюрприз для мамы на ее день рождения. Собрали трех ее сестер, нескольких бывших коллег, с которыми она 25 лет вместе проработала, и нашли даже одну подругу детства. Потом мы закупили продукты и наняли автобус, чтобы всех привезти к родителям на дачу. А там такой медвежий угол, сотовая связь не ловит, тишина и покой. Мама была в полной уверенности, что на даче будут только члены семьи. И вот этот день настал, а она нервничает, что никто не звонит, не поздравляет... А потом приехал автобус с гостями, и мама обалдела! До сих пор говорит, что это был лучший день рождения! © user7111980 / Pikabu

«Я много лет мечтал о ретривере, и когда узнал, что Элвин родился в один день со мной, то не задумываясь забрал его домой. Сегодня у нас День рождения: мне 37, ему — год»

Мой муж — успешный предприниматель, у него высокий доход и несколько десятков человек в подчинении. Он всегда ездил на крутых машинах, но втайне грезил о «Волге» — такой автомобиль был когда-то у его дедушки. И вот на 50-летний юбилей мы с детьми подарили ему ГАЗ-24 в хорошем состоянии. Вы бы видели, в каком же муж был восторге! Он стал ухаживать за машиной, тщательно следить, ездит теперь только на ней. И про меня не забыл: стал больше уделять внимания, устраивать сюрпризы. Он словно помолодел, и я вновь увидела в нем того юношу с горящими глазами, в которого влюбилась еще в школе. © Подслушано / Ideer

Мы жили небогато, а друг у меня был из обеспеченной семьи. Он пригласил меня на свой день рождения, и я купил ему подарок — набор формочек для изготовления фигурок: викинги, лошади. Можно делать из гипса, можно из пластилина. Упаковал в бумагу цветную, написал поздравление на открытке.

Мой подарок на фоне других был небогатым. Например, бабушка подарила ему радиоуправляемую машину. Но весь оставшийся вечер все дети, что были приглашены, играли исключительно моим набором и формовали фигурки. Когда я собрался домой, мама именинника позвала меня на кухню и хотела вернуть мне деньги за набор, мол, он дорогой. Но я отказался, конечно, — это же подарок! И она сказала, что я отличный друг. © Collective.Borg / Pikabu

Ремонт в квартире, в связи с чем постоянная нехватка денег. Мой день рождения решили отмечать скромненько вдвоем с мужем. Я сама испекла тортик, приготовила салат с курицей и остатками грецкого ореха, запекла курочку. После дня рождения друг спрашивает моего супруга, что он мне подарил. И муж так романтичненько отвечает: «Я подарил золотую рыбку, и жена загадывала желание!» Знаете, что это была за золотая рыбка? Копченая скумбрия! Муж вручил мне ее со словами: «Ну, ты же любишь, вот я и решил тебя порадовать!» © Подслушано / Ideer

«Спасибо сотрудникам магазина рядом с моим домом за эту порцию позитива посреди унылой осени!»

У меня сын на свое 7-летие позвал всех детей, которых встретил на улице! А были ж еще и приглашенные заранее люди. В итоге целый дом ребятни у нас набрался. Пришли мои родители, бабушка и дедушка, все обалдели. Муж сгонял в магазин, купил еще один торт, макарон, сосисок, лимонада, и мы всех накормили! Было весело. © Татьяна Алиуллова / ADME

Мне 60 лет. Дети перед юбилеем ходили загадочные. Подумала: ну, золото подарят или фильм какой сделают. Отмечаем праздник в ресторане, и они выносят большую коробку. Открываю, а там корзина плетеная и шар. Думаю: к чему это мне? А оказалось, они оплатили мне путешествие в Каппадокию, чтобы я могла встретить рассвет на воздушном шаре и полюбоваться красотой Турции. Очень трогательно! ADME

«Сегодня мне исполнилось 23 года, и я так благодарна маме за то, что она запечатлела этот момент истинного счастья!»

В детстве у нас была Sega, и мы с папой очень любили в нее играть. Годы шли, в моду вошли уже более современные приставки, да и мы взрослели, поэтому было не до игр. Но недавно у папы был юбилей — 60 лет. Мы долго думали, что же можно подарить человеку, у которого есть все, и в одном из магазинов увидели ту самую приставку из детства! Купили, набрали целую кучу игр. Папа был в восторге от такого подарка! И мы снова провели вечер как в детстве. © Подслушано / Ideer

Мой день рождения — за два дня до Нового года. В детстве это всегда был отличный праздник с подружками и подарками в декорациях ярко украшенных квартир и улиц. Сейчас я — взрослый человек, у меня двое детей, много работы, и мой день рождения мы не празднуем: в рабочий день все заняты, а если вдруг это выходной — то все равно никто не готов ехать в гости накануне Нового года. И вот год назад в свой день рождения после работы я с детьми вечером поехала на фитнес. Позанимались, поплавали в бассейне, купили еды на вынос. Приезжаем домой, а у меня на душе грусть, что еще один день рождения прошел без ощущения праздника. Открываю дверь, вваливаемся в квартиру с гамбургерами и молочными коктейлями в руках, а там приехали мои родители, брат с семьей, друзья. Все украшено, накрыт стол, мама испекла торт со свечками и все кричат поздравления! Я думала, такое только в американских мелодрамах бывает. Было очень приятно, что из-за меня близкие заморочились и сделали такой сюрприз! © Юлия / ADME

«У нас с женой 2 недели между днями рождения. Я решил прикольнуться и подарил ей букет из пельменей. Был доволен собой, но через 2 недели получил „ответочку“»

Племянница решила выйти замуж в день моего 50-летия. Я живо представила, как меня между делом вскользь будут поздравлять, и решила уехать подальше. Рванула в Ташкент, потом в Самарканд, сходила на концерт, о котором мечтала, выспалась в отеле, встретилась с подругами. Я была одна и прямо приняла свои 50 с благодарностью... А когда вернулась, все братья, сестры и дети пришли ко мне в гости, и день рождения продолжился. Этот праздник в таком формате был лучшим решением за 50 лет. manzura_im

Знакомая рассказывала: она еще совсем юной девушкой возвращалась откуда-то с учебы в свой день рождения, а самолет задержали. И стало понятно, что домой в свой праздник она не успеет. Так ей было обидно и грустно, что она заплакала прямо в зале ожидания. Один мужчина подошел, спросил у нее, что случилось, потом ушел куда-то. Оказалось, он подговорил пассажиров, кто мог скинулся, он сгонял с помощниками в какой-то магазин, купили еды, напитков, шоколадок. И они все начали поздравлять ее с днем рождения! Время до отправления пролетело очень быстро. Сейчас знакомая — уже пожилая женщина, но говорит, что это был самый крутой день рождения в ее жизни. © Amalteya / Pikabu

«Прабабушке исполнилось 100 лет. Она в здравой памяти, помнит имена правнуков, часто делится воспоминаниями. Иногда собираемся вместе сразу 5 поколений семьи»

В этом году мне исполнилось 32 года. Праздновать я не хотела, да и с деньгами был напряг. Договорились, что я с семьей приеду к маме, посидим дома, она окрошку сделает. Муж позвонил в обед, сказал, что знакомый сестры работает сегодня в ресторане, мол, давай заедем ненадолго. Ну, хорошо, давай, тем более, что давно вдвоем не выходили никуда. Я оделась покрасивее, поехали. Заходим в ресторан, начинаю снимать пальто, и тут раздаются крики: «Сюрпри-и-из!» Оказывается, муж собрал моих родных в ресторане, все организовал и оплатил (что было удивительно, ведь денег лишних не было). Я была просто в лютом восторге!

© JlaMaHmuHoBa / Pikabu

Я не особо люблю свой день рождения. И когда жена накануне моего 30-летия спросила, что я хочу получить в подарок, как обычно ответил, что ничего не нужно. Но проснувшись в тот самый день рано утром, чтоб собираться на работу, я в прямом смысле слова потерял дар речи на несколько минут, потому что увидел шарики и гору подарков! Оказалось, моя супруга встала в 4 утра и потихоньку надула шары, чтоб сделать мне сюрприз. Это был первый раз в жизни, когда для меня устроили праздник! Ну, и главным подарком, конечно же, стала PlayStation 5. Мужики, это что-то невероятное! Такого удовольствия и погружения в игру я давно не испытывал.

Я в очередной раз убедился, что у меня самая лучшая и золотая жена на свете! © GremlinShow / Pikabu

Отмечали 30-летие мужа на даче. Накрыли шикарный стол в беседке. Вдруг через забор перелезает сосед с баяном и громко кричит: «Так, молодежь, ваша музыка — тоска, освобождайте место!» Мы с гостями обомлели, а мужичок как затянет попурри из хитов 90-х, да с таким драйвом, что наша городская компания через пять минут уже плясала на газоне! Этот день рождения муж до сих пор вспоминает как самый веселый в жизни. ADME Маловато будет только что У нас в рок-баре один парень на гармошке рок играет. Вот это круто, конечно! Вы арию или КиШ под гармошку пели? А я да!)) Ответить

Дело было лет 20 назад. У жены был день рождения. День был будний, я тогда работал на заводе в большом цехе и придумал одну штуку: попросил своих коллег отправить ей сообщения с поздравлениями со своих телефонов. Она, конечно, не знала их номеров. Представляете, как она удивилась, когда в течение пары часов ей пришли 30-40 поздравлений от неизвестных людей? Олег Расташанский / Dzen

«А мне сегодня 45. Курочка жарится в духовке, мужа жду с работы. Есть сын и дочка. И пусть живем мы неидеально и небогато, но я все-таки счастлива»

Помню, как однажды перед днем рождения крестный спросил у меня, что я хочу: ролики или велосипед? А я вообще не представляла, что такое ролики, и выбрала их. И где в деревне на них кататься было? По квартире наяривала. Потом наступило лето: все друзья на великах, а я одна сижу, грущу, мечтаю о двухколесном друге. На следующий день рождения крестный утром меня разбудил, и я, еще толком не открыв глаза, уже увидела в комнате велосипед — синий «Аист» — и сразу проснулась! Это мое самое любимое воспоминание из детства. © Coolbasska / Pikabu

А я люблю делать сюрпризы жене. Как-то на ее юбилей заморочился, вспомнил всех значимых людей из ее жизни, нашел их в соцсетях и попросил прислать видеопоздравления для супруги. Все согласились, сделали, а я запилил клип. Жена, конечно, обалдела и очень обрадовалась! © FregatLV / Pikabu

«Мой лучший день рождения случился, когда я была в туре с группой незнакомых людей на Алтае. В руках у меня любимый пончик, в кружке — чай. И я счастлива»

grebenochka

Главное — уметь создать атмосферу праздника. В один год у нас с мужем была очень сложная финансовая ситуация. Но в мой день рождения я получила яичницу с выложенными в виде сердца помидорами, какао, небольшой букетик и воздушные шарики, которые он сам надул за ночь. Супруг включил романтичную музыку, мы танцевали, а потом он вручил мне открытку, всю исписанную признаниями в любви, и подарил сатиновый халатик. Еще он по дому разложил записки с комплиментами и пошел на работу, а я занялась собой: масочки поделала, красоту навела. Он приехал пораньше, и мы пошли прогуляться. Купили мороженое и курицу, пришли домой, муж на электрогриле сделал мясо, я намутила салатик, и мы прекрасно поужинали под романтическую комедию. Да, время было для нас трудное, но тот свой праздник я запомнила как очень светлый день! © Подслушано / Ideer Маловато будет только что Вот умеет человек из ничего сделать праздник. Отличный муж! Ответить