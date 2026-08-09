20+ дачников со стажем, у которых каждый метр участка пропитан уютом и маленьким счастьем

Провести лето на даче — вот это счастье! Даже воздух там пропитан свободой, ароматом ромашкового чая и маленькими радостями. У многих дачников, кстати, есть наработанные схемы, как не только урожай собрать, но и отдохнуть! Да так, чтобы на душе от радости порхали бабочки: высокие грядки, уютные веранды, рыбалка, пушистые помощники и много добра — из всего этого и состоит дачная жизнь.

Приехала летом к бабушке с дедушкой на дачу. Жара невыносимая. Первым делом спрашиваю: «Вы хоть кондиционер поставили?» Бабуля хитро улыбнулась: «У нас кое-что получше есть», — и вместо дома повела меня прямо к грядкам. Я такого нигде не видела: дед-рыбак взял и натянул над огородом старые рыболовные сети, а бабушка пустила по ним виноград и вьюны. Теперь они там и чай пьют, и урожай перебирают. Пожалуй, такой дачный «кондиционер» я бы и себе поставила. ADME Аля П. только что Виноград одревесневает...интересно,какая сеть это выдержит,не пргаиснув.

И растет он,чтоб создать тень,не так уж и быстро.И огороду в тени не плохо,как вы думаете? Ответить

Дача часто требует каких-то доработок. Каждый хозяин благоустраивает свой маленький мир, как может. И когда дело касается душа, то тут кто на что горазд

viitoshaa Котёнок по имени Кусь только что Душ прямо на улице - отличное решение, соседям явно понравится 🤣 Ответить

Мой знакомый при любом удобном случае сваливает на свой огород. Там он прям под открытым небом врубает генератор, подключает к нему проектор, комп и акустику. В игрушки режется или кино смотрит прям возле мангала с шашлыками. Пару раз гостил у него там — вот это понимаю — «подышать свежим воздухом». Впечатлений на всю жизнь. Особенно после того, как мы с ним в этой атмосфере ужастик посмотрели. © Убойные истории / VK Маришка Марисабелька только что Свежий воздух, возле генератора? Объясните зачем вообще из города выезжали, соседям отдых портить? Ответить

Многие берут с собой на дачу котов. Городские пушистики не сразу могут оценить всю прелесть зеленой лужайки, поэтому на первое время можно поставить на улице знакомый котику стул

У нас нет своего участка, а отцу всегда хотелось иметь огромный бассейн. Он не стал унывать, выехал с друзьями летом на природу, к знакомому на дачу. Взял какую-то машину с огромным прицепом в аренду. Они припарковались на солнышке, застелили прицеп, залили его водой из шланга. Соорудили такой себе бассейн на участке, чтобы не покупать ничего и не надувать. Сидели, жарили шашлыки, купались, болтали. Отдыхать на даче нужно уметь, одним словом! © Не все поймут / VK Ellie только что Молодец, сообразил! Поплескать в жару на даче - кайф! У нас на участке есть прудик, свекр говорит, мол, вода там чистая, можно купаться, и сам купается, но я что-то опасаюсь - там лягушки живут и все такое.. А вот в бассейне было бы супер, самое то Ответить

Каждый огородник может выбрать что-то для себя: кто-то выращивает батат, кто-то — пионы и розы. А есть и те, у кого на грядках красуются песики

Мой друг живет на даче. Утеплил дом и сидит там круглый год. Вот только в тех местах — половодье: каждый раз вода подступает к его дачному кооперативу. А у друга дом на окраине, да еще и в низине у реки. Предложил ему на время переехать в город. А он вместо этого меня к себе пригласил. Говорит, позавчера наловил ведро карасей у себя на огороде. Да-да, прямо на грядках! © Не все поймут / VK longsteed42 только что Сидит круглый год? Чо, прям даже и не ложился? Ответить

Приехать первый раз на дачу к родителям мужа — событие. И тут главное не растеряться, когда увидишь тую, которая на самом деле — обычная ель, просто ее подстригли под кипарис

Моя бабушка дала дельный совет, который пригодится любому дачнику для хорошего урожая. По весне нужно прогуляться с топором по участку и невзначай сказать: «Дим, вот эту грушу, если не даст плоды, вырубим». Угадайте, кто плодоносит? mom_iam_beauty Рыжая котейка только что Я так каждый год делаю работает🤗 Ответить

Хозяева уютного участка с морем из лаванды признаются: засадить 10 соток ароматными кустами — лучшее решение в их жизни. Никаких теплиц и картошки. Для полного счастья супруг сам сплел изящное подвесное кресло

ADME Ника_А только что Представила, какой там аромат стоит! Обожаю запах лаванды! Ответить

Дочке больше года. И на лето мы уехали с ней на дачу. Пусть здесь нет водопровода и туалет на улице, зато я отдыхаю. Утром выпустила ребенка гулять в манеж и спокойно свои дела делаю. Жара не мучает. Дочь на улице набегается, потом спит днем часа три не просыпаясь. Ночью спит лучше. А мне из всех дел — только баньку затопить, чтобы вечером помыться. Муж раз в 2-3 дня к нам приезжает, продукты привозит, белье. Отоспалась за все прошедшее время, книжку уже одну дочитала, за другую принялась. Чувствую себя лучше, чем на курорте. © Мамдаринка / VK Ника_А только что Видимо, очень спокойный ребенок, раз всего в год мама может уехать с ней на дачу, да еще и отдыхать там Ответить

«Моя свекровь плетет из ивы вот такие деревья. Муж мне одно подарил как-то вместо букета»

vata_visual Тоня только что Да посадить живое - луччи рас в сто девяносто девять с половиной!!! Ответить

Купили старенькую дачу, всего 5 соток. Хозяйка раз 10 повторила, что ее отец все сам построил. Вырубили заросли кустов, пропололи заросший газон. Добрались до веранды. Муж потихоньку старые доски выносит, и тут от дома отваливается кусок стены, а там ниша с садовыми стульями. А сама часть дома была встроенным столом. Кое-что нужно было подремонтировать, но в итоге получилась очень удобная зона для приема гостей. Мы хозяйке потом позвонили расспросить про это дело, а у нее отец был мастером на все руки, вот и соорудили такую столешницу. ADME Mefody Domovoy только что По описанию мало что понятно.

Только по комментариям понял, о чем речь. Ответить

Многие дачники заботятся не только о своем комфорте, но и об окружающем мире. Например, хозяйка овчарки Фергуса подвешивает на деревья такие комочки шерсти для уютных птичьих домиков

Купили на дачу фонарики с солнечными батарейками, которые в землю втыкаются. Поливаю огород, ну и решил их полить (от пыли всякой). Жена, увидев эту картину, выдала: «Теперь из них вырастут фонарные столбы». © Убойные истории / VK Dozorniy только что И будет как в "Хорониках Нарнии" земля бесполезно света Ответить

Если вместо газона на даче посеять аптечную ромашку, можно заготовить полезный и вкусный чай, а потом всю зиму наслаждаться ароматным напитком

ADME Iryna Varenko только что А к середине лета ромашка посохнет и будет сухостой. Ответить

Нас позвали на дачу отметить день рождения. Было человек 30, стол ломился от еды, приготовленной поваром. 8 часов мы все только улыбались и вели приятные разговоры. Нужно взять на заметку такое использование дачи. svetlana_splendida Mefody Domovoy только что Улыбались и вели приятные разговоры?

И что, никто не напился?

Что же это за день рождения? Ответить

Кто сказал, что гирлянды нужны только на праздник? Летом такие огонечки украсят любую дачу

У мамы на даче куча цветов. Она их сажала просто для души, пока не превратила это в маленький бизнес: делает букетики и продает их знакомым. Цветы у нее реально фантастические! Я была приятно удивлена, да как и моя мама, когда подруга, которая собиралась вот-вот играть свадьбу, обратилась к нам с просьбой сделать ей свадебный букет из наших цветов. Маму это очень растрогало. © Не все поймут / VK Ника_А только что Хорошо, что моя свекровь не прознала про такой бизнес 😂 Я приезжаю и она мне дарит все эти выращенные ею букеты, а я очень люблю, чтобы дома цветы стояли! Поэтому я только рада)) Ответить

В поисках идеальных грядок дачники проходят несколько уровней. Хозяева этого участка начинали с железнодорожных шпал, но в итоге выбрали высокие грядки из кедровых пород

Моей маман 60 лет. Она обожает петь и танцевать. Даже купила себе для дачи большую колонку с микрофоном. Ставит это оборудование рядом с грядками — и понеслась! Я все музыкальные новинки от нее узнаю. © Палата №6 / VK Инна Тютюнникова только что Бедные соседи... не дай Бог такое рядом... Ответить

Один из плюсов дачи — индивидуальная игровая площадка для вашего ребенка

krutoy_aktobinec_04 Elina Che только что "Всегда есть мороженое одному скучно и мне, и тебе, и ему". Так и с площадкой... Ответить

Дачный участок мне оставили родители. Там есть маленький летний домик, летняя кухня, баня, удобства на улице. Ну и в наследство еще досталась куча хлама. Продавать жалко — Волга от участка всего 50 метров! Но и вот это вот все — косить, полоть, убирать, отопление делать — не хотелось. Договорился с соседом: он за 3000 рублей дважды в месяц участок окашивает, осенью листву сгребает. Хлам весь или выкинул, или сдал, вырубил лишние садовые деревья, на место огорода газон засеял, сварганил добротные мангал, казан, сделал веранду. Теперь просто приезжаю на дачу отдохнуть. © FiggyFox / Pikabu Mila Kolpakova только что И все это за 3000 рублей???!!! Ответить