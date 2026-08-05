17 питомцев, которые радуются лету и держат наше чувство юмора в тонусе

Наши четырехлапые друзья легко способны превратить любой жаркий день в настоящий комедийный фестиваль. То собаки хитро эксплуатируют кур во дворе. То коты защищают своих хозяев от ворчливых соседей, или хомяки решают привнести немного хаоса в жаркие будни. Они все наглядно демонстрируют, как нужно брать от жизни максимум.