17 питомцев, которые радуются лету и держат наше чувство юмора в тонусе

Истории
05.08.2026
17 питомцев, которые радуются лету и держат наше чувство юмора в тонусе

Наши четырехлапые друзья легко способны превратить любой жаркий день в настоящий комедийный фестиваль. То собаки хитро эксплуатируют кур во дворе. То коты защищают своих хозяев от ворчливых соседей, или хомяки решают привнести немного хаоса в жаркие будни. Они все наглядно демонстрируют, как нужно брать от жизни максимум.

  • В летнюю жару наш пес Бим решил выкопать прохладную яму для сна прямо под кустом сирени. Через десять минут усердных раскопок он вывалил нам под ноги ржавую металлическую банку из-под печенья. Я обомлела, когда увидела эту банку, ведь мы с братом ее закопали в детстве. Внутри идеально сохранились: вкладыши от жвачек, фишки с Покемонами, несколько тамагочи и наша детская «клятвенная записка». Весь вечер прошел на ностальгической волне со звонками брату. А Бим получил за свой археологический подвиг косточку.
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  • Иду, жара. Вижу — какая-то девушка о чем-то спорит со своей собачкой. Я поровнялась с ними, и собака в отчаянии повернулась ко мне, издав скулеж. Ее хозяйка: «Нет, тетя тебе тоже не разрешит есть улитку!» Жизнь так несправедлива к тебе, маленькая собачка...
mintgee
  • У нас дома в деревне раньше Шарик сидел на цепи — у него будка на втором дворе, в ней соломку подстилали... Так Шарик проще делал: он вылезал из конуры, лежал на солнышке, а куры залезали к нему в будку и там неслись. Потом он их выгонял, ну и ел яйца — зачем куда-то ходить, чего-то открывать?
Игорь Савчик / Dzen

«Когда делала покупки в садовом центре заметила вот такого милого котика»

  • У меня вечером все куры ушли на насест в сарае, а одна любила со мной допоздна рядом ходить. И вот она стоит у поленницы дров и «ругается». Я сразу поняла, что дело нечисто. Почти половину поленницы разобрала, а там цыпленок маленький застрял, провалился туда. А я их и не считала! У подруги собакен на цепи пускал курицу в будку, загораживал дыру и ждал, пока она яйцо не снесет. Еле выследили, потому что яиц резко мало стало.
Я / Dzen
  • Коты могут смотреть с чувством превосходства, это точно. Летом работаю в цветнике, вижу — идет по дорожке кот, большой и пушистый. Говорю ему: «Ты что это гуляешь тут без разрешения?» Он на меня так глянул, как будто я у него гуляю во дворе!
Наталья Бобровская / Dzen
  • Наш кот Рыжик обожает караулить птиц на крыше сарая. В очередной раз он зацепил пыльную доску, за которой что-то зашуршало. Кот выковырял находку и сбросил прямо на нас плотный сверток в бумаге. Мы офигели, когда увидели, что это личный блокнот моего дедушки 1970-х годов! Там были схемы посадки сада, его смешные зарисовки и, самое главное, тот самый легендарный рецепт фирменного вишневого варенья с пряностями и косточками, который семья считала навсегда утерянным. В то же лето мы наварили по нему целую батарею баночек, и теперь зимнее чаепитие без дедушкиного варенья у нас просто не обходится!
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«Мой маленький помощник одобряет наш огородный улов»

  • Летом у соседей по даче открыта веранда. Наш кот Барсик быстро просек что к чему и начал ходить туда как к себе домой. Я извинялась, а соседка лишь смеялась: «Да пусть ходит!» Но как-то раз с утра слышу вопль соседки. Спустя секунду она забегает к нам с выпученными глазами и вываливает мне прямо на стол несколько золотых украшений, явно старинных. Оказалось, что прабабка спрятала их за домом, а потом несколько поколений считали их потерянными. А Барсику лишь захотелось выкопать себе ямку под яблоней на соседском участке.
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  • Мой кот летом собирает бригаду из соседских котов и просто ничейных и, когда меня нет дома, ведет их через форточку обедать. Самое интересное — без моего кота никто не лазает... Да и форточку со шпингалетом открывать умеет только мой. Каждый раз офигеваю...
Ольга Яяяяяяя / Dzen
  • Мой кот — защитник мой! Не терпит громких звуков, агрессивного разговора! Сосед по даче пришел на участок и на улице стал громко жаловаться на родных. Так мой красавчик прибежал (хотя он спал днем), распушился весь, как белка, стал угрожающие звуки издавать на соседа. Пришлось срочно взять кота и уйти быстро домой! Защитник однозначно (хотя абсолютно не любит чужих людей, исчезает). А тут прибежал на защиту.
Наталья Пономаренко / Dzen
  • Мне в детстве подружка летом принесла двух хомячков. Клетку папа потом сделал, а в первую ночь их поселили в коробке от посылки. Утром просыпаемся — хомяков нигде нет. Ладно, искать некогда, все торопятся. Пошла надевать кофту — и вдруг из рукава падают оба хомяка. Уже потом выяснили, что ночью они прошли внутри дивана, а там вещи разные лежали. Так вот — они вещи не обходили, они насквозь прошли, сделав нору через все, что попалось на их пути. Им там не понравилось, они нашли в прихожей мою кофту и сделали в рукаве гнездо, а подмышкой — дыру огромную. Работали всю ночь, старались, а мы ничего и не слышали.
Natalie White / Dzen

«Наш Купер очень гордится своим первым кочаном капусты!»

  • Наш дворняга Шарик — настоящий дачный барометр. Жарким летним днем, когда на небе ни облачка, Шарик вдруг подошел к открытой террасе, аккуратно взял зубами мамин плед и потащил его внутрь дома. Мы сначала посмеялись, но буквально через 15 минут небо мгновенно затянуло тучами и начался мощнейший летний ливень с грозой. Если бы не Шарик, все наши вещи и подушки на веранде вымокли бы до нитки. Теперь перед выходом из дома мы всегда смотрим на поведение нашей собаки.
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  • Ели арбуз после обеда, а кот Рыжик орал и возле стола суетился. Я ему и сухого корма насыпала, и мяса накрошила, а он орет — и все тут. Перестали обращать внимание: ну что еще кот хочет, все же у него есть. Собрали корки арбузные в мусорное ведро, выставили на балкон, отправились в комнаты. И тут я понимаю, что рыжая морда что-то долго отсутствует. Захожу на кухню и вижу, что весь балкон завален арбузными корками, обгрызенными до зелени. Рыжик хотел арбуза! С тех пор всегда угощали котейку чистой мякотью и даже без семечек.
Кузя / Dzen
  • Мой котик любит огурцы. А у нас частный дом. Естественно, сажаем огород. Так вот, он с огорода не таскал. Только когда угощали и со стола воровал. До прошлого года... Стою как-то в огороде, смотрю, что бы поделать. Слышу хруст... Барсюня стал есть огурцы с грядки! Да ладно бы только с нашей — он и у соседей стал обгрызать. Уже жаловались на него. А что я сделаю?
Екатерина Кузнецова / Dzen
  • В самую июльскую жару наш дворняга Барсик сам придумал, как себе помочь. На даче у нас стоял большой пластиковый таз, откуда мы поливали цветы. Бабушка налила туда свежей холодной воды из скважины, а через пять минут видит картину: Барсик залез в таз задними лапами, уселся как в персональный бассейн и свесил морду на край с самым счастливым видом. Выгнать его никто не решился. Теперь в жару у Барсика есть свой личный «бассейн», где он с удовольствием принимает ванны.
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«Было жарко и мои мальчики-дружбаны спали вот так»

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  • У меня был кот. Тогда нам было тяжело. И вот однажды сижу я летом на скамеечке и жалуюсь коту, что кушать нечего и чем кормить детей сегодня, я не знаю. Кот меня выслушал и куда-то убежал. Через минут 10 притащил большого карася в зубах, свежего, нечищенного. Поставил передо мной и опять убежал. И так он бегал раз пять! Тем самым спас семью и сам был не обижен. Откуда он таскал рыбу, я даже по прошествии многих лет так и не знаю.
  • Сегодня моя кошка Боря пошла точить когти о старую яблоню во дворе и случайно вскрыла проблему — у дерева полностью выпала и сгнила сердцевина ствола. Оно буквально разваливается и держится на честном слове.При этом яблоня безумно плодовитая: крона густая, широкая, яблок море. Просто парадокс: дереву для питания нужна только внешняя кора, а сердцевина — это просто опора.
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  • Чудеса со мной произошли. Лето. Приезжаю домой, выгружаю сумки с покупками из машины с заднего сиденья и вдруг среди сумок вижу... кота! Грязный, лохматый, черно-белый, пушистый — спит себе. Потом от шума проснулся, потянулся, зевнул и перелег в корзину (я купила плетеную декоративную для вязания, хранить спицы и прочее). Я офигела. Ну вытащила корзину, а он в ней спит и не уходит.
    Опешила от такой наглости, притащила его домой. Накормила — и, судя по внешнему виду, глистам и блохам, это был явно уличный кот. Отвезла к врачу, его отмыли, дали лекарства, проверили. Обычный уличный кот лет 3–4, не считая паразитов, здоровый. Вальяжный такой оказался, ленивый, ласковый. Кастрировала, пролечила, оставила у себя.
    У меня есть таксик, он прямо дико обрадовался новому другу: гоняет кота периодически, кот скачет тоже. А потом устает и идет спать, так и спит в своей корзине любимой (для вязания купила другую). До сих пор не знаю, в какой момент он попал ко мне в машину. Я в тот день заезжала в несколько магазинов, завозила коллеге документы, забирала купленную по объявлению пряжу. Может, там где-то во дворе запрыгнул, а я не заметила — не знаю. Но в любом случае люблю его уже очень, моего наглеца. Который сам себе выбрал хозяйку и обеспечил сытую и счастливую жизнь.

А вот еще подборка историй и фото о том, как наши питомцы превращают любой день в добрую комедию.

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