17 питомцев, которые радуются лету и держат наше чувство юмора в тонусе

18 историй о приемных детях и родителях, которые насквозь пропитаны нежностью и душевным теплом
Добро
01.07.2026
Наши четырехлапые друзья легко способны превратить любой жаркий день в настоящий комедийный фестиваль. То собаки хитро эксплуатируют кур во дворе. То коты защищают своих хозяев от ворчливых соседей, или хомяки решают привнести немного хаоса в жаркие будни. Они все наглядно демонстрируют, как нужно брать от жизни максимум.
А вот еще подборка историй и фото о том, как наши питомцы превращают любой день в добрую комедию.