15+ добрых историй о людях, которые в любой жизненной ситуации найдут повод для маленьких радостей
Интересное
02.08.2026
Говорят, оптимизм — это не черта характера, а привычка. Одни люди видят в неприятности проблему, а другие умудряются найти в ней повод для маленькой радости: посмеяться, придумать новый план или просто порадоваться тому, что вышло даже лучше, чем ожидалось. В этих историях герои не стали киснуть из-за жизненных лимонов, а сделали из них свой лимонад, с юмором, теплом и хорошим финалом.
- Мне стукнуло 40. Муж «обрадовал» — ушел к молоденькой. Я выбросила все его вещи, отстригла каре, старалась радовать себя, ходила на работу. Вчера меня вдруг вызвал шеф, усадил, угостил кофе и выдал: «Насть, раз ты теперь свободна, у меня есть предложение. Я хочу, чтобы ты все же перевелась в столичный филиал. Я давно тебе предлагал, но ты отказывалась из-за мужа». Я вдруг поняла, что меня ведь действительно тут ничего не держит, взяла и согласилась. Уже год как перебралась в столицу, теперь заведую своим отделом и наслаждаюсь жизнью. В тот момент и подумать не могла, что все так обернется.
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- Летом отключили воду на целый месяц! Я уже прикидывала, как закупаться водой, греть ее в чайнике. А соседка просто купила себе абонемент в бассейн. Да, стоил он прилично, но она в итоге ни о чем не пожалела. Говорит, еще и спину подкачала за месяц.
- Год живем вместе, решила устроить праздничный ужин: паста и блинный торт по бабушкиному рецепту. Поставила варить сгущенку, стою жарю креветки, и тут кот смахивает все с полок. Пошла разбираться, а на плите в этот момент выкипела вода, банка сгущенки с громким хлопком лопнула, и сладкая масса разлетелась по всей кухне! Парень пришел с букетом, увидел и просто начал смеяться. Отмывали вместе. Есть хотелось страшно, нашли в морозилке пельмени, пожарили. Сидели довольные: жареные пельмени последний раз ели в детстве. Не случись той сгущенки и не вспомнили бы.
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- Записалась на курсы шитья, захотела сшить себе платье. Купила ткань, начала кроить, получилось, ну вообще не то, что я ожидала: одно плечо стало двумя, юбка повисла как-то сама по себе. Учительница на занятии оглядела результат и сказала только: «Ну... смело». Пришлось переделывать. Зато потом увидела похожий вариант на Неделе моды в Париже. Так что дома у меня лежит шедевр, и я, возможно, на самом деле прирожденный кутюрье.
Автор нашла подход, чтобы муж не съел все яйца, и хотя бы некоторые остались для выпечки.
- Пошли с мужем на прогулку после рабочего дня. А то стали замечать за собой, что почти не гуляем, времени на это нет, вот и решили исправляться. Задались целью дойти до парка с озерами, а это идти где-то час. И так были уставшими после работы, а тут еще пешком столько прошли — в парк добрались никакие. Присели на скамейку, на разговоры сил не было. Сидим, и тут муж говорит: «Ну что ж, учимся быть старыми — сидим молча на скамейке, смотрим на уток».
- Парень бросил меня сразу после Дня святого Валентина. Сначала было обидно до слез, особенно когда я смотрела на его подарок — сковороду. Романтика, конечно, на высоте. А потом я вдруг подумала: ну что ж, человек ушел, а хорошая сковорода осталась. Теперь каждое воскресенье жарю на ней оладьи, зову подруг и каждый раз смеюсь: не самый удачный роман все-таки оставил после себя кое-что полезное.
Зато счастливый!
- Решили к маминому юбилею переклеить обои. Вечер субботы, гости завтра в час. И тут лопается труба. Все в воде, новые обои пузырятся и сползают. Я чуть не плачу, муж перекрывает воду и исчезает, телефон не берет. Возвращается через два часа: в руках цветы, торт и те самые обои, на которые я полгода смотрела, но взяла подешевле. Улыбается: «Зай, ну мы справились. Трубу починим, а потом вот эти поклеим. Сама судьба велит». Вот что бы я без него делала.
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- Заказала маме на юбилей красивый торт с надписью «Любимой маме». Привезли коробку, открываю, а там торт с огромной надписью «С выходом на пенсию, Валерий!» Я сначала чуть не села на пол: гости через час, вообще-то праздник мамы, и никакой Валерий на пенсию не собирается! Я уже хотела взять телефон, но вдруг решила сама это дело исправить. Тогда я соскребла «Валерия», украсила торт ягодами, а сверху воткнула свечки. Потом выяснилось, что они перепутали заказы. Когда рассказала маме, она смеялась громче всех и сказала, что теперь хочет каждый день рождения «торт с биографией». А через неделю мне написала семья того самого Валерия: им достался наш торт, и они тоже отлично повеселились.
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Ну получилось, как получилось...
- Муж ушел, а мы с дочкой и котом остались в квартире. Первые дни я просто драила все подряд, чтобы не сидеть на месте. А потом посмотрела на пустой угол, где стоял его рабочий стол, и вдруг увидела не пустоту, а место для кресла, торшера и полки с моими книгами. Нижнюю полку отдала коту — он давно ее облюбовал. По выходным теперь смотрим кино на большом телевизоре, и никто не переключает на футбол. Оказалось, иногда свободное место в квартире помогает заметить свободное место в жизни.
ADME
- Я работала в Норвегии в детском саду под открытым небом. Дети там почти всегда были на улице. И вот однажды вижу: двухлетний малыш всерьез борется с чайкой за свой ланч-бокс. Я спрашиваю коллегу: «Э-э, это нормально?» А она как ни в чем не бывало отвечает: «Конечно. Так мы растим викингов».
ya_strandjord
- Поехали с подругой в соседний город на выставку, но электричка встала из-за очень плохой погоды. Мы уже ворчали, что день пропал: билеты куплены, планы расписаны, настроение мокрое. Вышли на маленькой станции просто размяться и увидели старое здание вокзала с вывеской «Музей железной дороги». Зашли от нечего делать и застряли на два часа. Смотритель оказался бывшим машинистом, рассказывал так, будто сам вчера перегонял паровоз через метель. В итоге на выставку мы не попали, зато пили чай из граненых стаканов, слушали истории и уехали с ощущением, что день не сорвался, а просто сам выбрал маршрут получше.
ADME
Получился неповторимый оригинал
- Лежал в темноте, смотрел в потолок и злился, что утром снова буду ходить как сонная муха. Потом решил: раз уж сон не идет, пусть ночь хотя бы приносит пользу. Сейчас я учу английский или делаю заготовки еды на работу. И дело сделано, и усталость приходит сама собой, начинает клонить в сон. Если долго сижу на диване и никак не могу выбрать фильм, я просто ухожу делать уборку. Время не тратится впустую, а нужная мысль или идея обязательно приходит прямо в процессе. А ещё я начал вести список всех своих «хотелок». Записываю туда всё, что давным-давно хотел сделать, чтобы реализовать при первой же возможности.
- Гуляла в парке и заметила, как у девушки улетела резинка, и волосы закрыли лицо. Девушка расстроилась, а парень рядом не растерялся: снял свою кепку, надел ей на голову. Девушка засмеялась и говорит ему: «Ты что? Это же не поможет!» Но он только улыбается в ответ, держит кепку над её головой и отвечает: «Зато ты улыбаешься. Вот и весь мой план. Люблю тебя.» До сих пор помню их обоих.
А вы умеете делать лимонад из лимонов? Расскажите свою историю в комментариях.
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