15+ добрых историй о людях, которые в любой жизненной ситуации найдут повод для маленьких радостей

Говорят, оптимизм — это не черта характера, а привычка. Одни люди видят в неприятности проблему, а другие умудряются найти в ней повод для маленькой радости: посмеяться, придумать новый план или просто порадоваться тому, что вышло даже лучше, чем ожидалось. В этих историях герои не стали киснуть из-за жизненных лимонов, а сделали из них свой лимонад, с юмором, теплом и хорошим финалом.