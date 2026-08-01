Ну уличный боевой кот запросто одной левой отправит в нокаут такую собаку. А тут их аж двое. Чего бояться-то?
30+ светлых историй и фото о деревенских котах, которые пропитаны теплом и радостью
Деревенские коты — это вам не домашние холеные лежебоки, а настоящие хозяева двора с собственным характером и железными правилами. Уличная жизнь сделала их хитрее, наглее и харизматичнее любого породистого красавца. Там, где у порога вальяжно растянулся пушистый мышелов, а из открытого окна доносится аромат парного молока, весь дом словно пропитан особым уютом. Каждая история в подборке возвращает нас в беззаботное детство, где даже бабушка всегда знала: суровый деревенский кот — это не просто охрана от грызунов, а главная звезда участка, чьи ежедневные похождения дарят нам маленькие радости и наполняют каждый день душевным теплом.
«Дядин деревенский кот — мастер позирования. Как в мультике: „Таити, Таити... Не были мы ни на каком Таити! Нас и тут неплохо кормят“»
«Чужие деревенские коты залезли на наш участок. Съели все из собачьих мисок, и... силы кончились. Собака просто обалдела от такой наглости!»
Коты точно знают, кого можно трогать, а кого не стоит
- У наших соседей жил кот по кличке Барс. Ласку не принимал, за попытку погладить мог расцарапать руки на полоски — разрешал себя только кормить. Но однажды к соседям привезли трехлетнего внука, и первое слово в деревне было «Кися!» Барс посмотрел на нового члена семьи и... сдался. Проще говоря, кота гладили, одевали, таскали и даже расчесывали все лето, и за это время он даже коготка не выпустил, хотя взрослый за такую фамильярность от него бы знатно огреб. После отъезда внука дед «накрыл поляну» для кота и сказал: «Прости нас, Барс, — внук все же. И спасибо за терпение!» Барс ничего особо не ответил, только вздохнул с облегчением и принялся уплетать курочку.
«Это деревенская кошка Муся. Она любит играть с карасями, которых наловил дедушка»
Когда обстановка накалена до предела, и дело не только в июльской жаре
Когда ты умный, красивый и хорошо устроился
- У нас в деревне живет рыжий котяра: вальяжный, холеный, красивый. Ласкушка такой, что слов нет! И вот заметили, что наш деревенский кот стал на глазах толстеть. Поняли, что этот хитрец живет на две семьи. Надели ошейник с запиской: «Это Васька, у него есть дом!» На следующий день кот возвращается, а в ошейнике новый листок. Мы развернули и ахнули — там написано: «А у нас он Мурзик. Просим не кормить его до 18:00, а то у него ужин по расписанию!» Ну, что ж... Если он мышей успевает ловить и здесь, и там, то почему бы и нет?
«10 лет для деревенского кота — очень солидный возраст. Оставил в наследие полдеревни похожих на себя кошек. Респект Василию!»
Так вот почему у бабушки так хорошо и сладко спится!
Когда отец сам выбрал, с кем будет жить его сын
- Два года назад я прогуливалась с ребенком, и к нам привязался деревенский котяра — я его даже сфоткала. А через 8 месяцев после этого к нам пришел котенок, похожий больше на гадкого утенка. Выглядел и пах он плохо, и мы стали его лечить и откармливать. Когда котенок поправился, мы переселили его к нашим кошкам, поставили лоток с песком, но он сам научился открывать кошачьи дверцы на улицу и стал ходить туда. Котик оказался очень ласковым, и постепенно из гадкого утенка преобразился в прекрасного сибирского кота.
А потом я как-то чистила память в телефоне, и наткнулась на фото деревенского кота, который проводил меня до дома. Уши, лапы, хвост, цвет шерсти — да этот же батя нашего Барсика! Выходит, я в тот день заказала котенка! Видимо, деревенский котяра всю дорогу зачесывал мне про преимущество его генов и принял от меня заказ на его отпрыска с доставкой до двери. Обожаю этого красавчика!
Деревенский брутал. И по выражению его лица сразу понятно, что к этому коту стоит относиться с уважением
Когда кошка знает, в чем ее предназначение
- Сколько я себя помню, с ловчими кошками нам не сильно везло, а крыс было очень много, потому что держали целый двор скотины. Грызуны охамели настолько, что нам перед тем, как зайти в баню, нужно было несколько раз хлопнуть дверью. И тут нам предложили взять ловчую кошку в соседнем селе. Хозяйка вручила бабушке Мусю со словами: «Только она у меня балованная: вкусняшки любит. Я буду иногда передавать для нее гостинцы». Муся и правда очень любила, например, вареные яйца: услышав треск скорлупы, летела на кухню и пищала на ультразвуке. Ни она, ни ее потомки мяукать не умели — пасть разевают, а звук был выкручен на минимум. Зато крысам за пару месяцев пришел конец. Муся каждое утро выкладывала добычу на крыльцо. Ее рейтинг взлетел до звезд. На котят от Муси вставали в очередь в соседних деревнях. Сейчас у бабушки живет уже внучка Муси — такая же мелкая, такая же писклявая, такая же ловчая.
«Повстречала в деревне вот такого зверя. Смотрел на меня слегка насмешливо и с ноткой сочувствия: дескать, что ты, городская, знаешь о вольготной жизни...»
Кот помог найти семейную реликвию
- Наш деревенский кот Васька вытащил из-под соседского сарая какую-то звенящую штуку, принес домой и стал гонять по полу. Думали, просто гайка. Но когда муж отобрал у него «игрушку» и отмыл, мы аж обомлели: это было старинное серебряное кольцо с красивым зеленым камешком! Мы тут же пошли к соседу, дяде Коле. Тот взглянул на кольцо и будто глазам не поверил. Оказалось, это был перстень его деда, который он видел на одном единственном семейном снимке начала века. Дядя Коля от радости сам перерыл все под сараем и нашел там несколько серебряных пуговиц, шкатулку с костяным гребешком, пару монет — пусть и не очень дорогие вещицы с точки зрения цены, но для него лично они имеют огромную ценность. В знак благодарности он официально выделил Ваське пожизненный пай из свежей рыбы — дядя Коля заядлый рыбак. Мы за нашего кота Василия искренне рады.
«Кот никак не может понять, что за зверь гудит из печки. Он вообще немножко с прибабахом. Иногда мне кажется, что это прибабах с небольшой примесью кота»
По-моему, очевидно, что проход платный
Пушистый ангел-хранитель
- В детстве все лето гостили у бабушки в деревне. Был у нее кот Васька, постоянно ходил везде со мной. И вот однажды бабуля попросила нарвать лука. Открываю я калитку в огород, как вдруг Васька, чуть не сбивая меня с ног, проскакивает туда первый. Я заглядываю, а там между грядок, прям на входе, в траве лежит гадюка, и Васька ее лапой пытается ударить. Она зашипела и метнулась на грядку. Я как давай орать! Прибежал дядя и прогнал змею. Если б не кошак, наступила б я на нее точно. Он — мой спаситель!
«Выловил котенка из выгребной ямы. Пришлось отмыть, обогреть, подлечить. Вот таким интересным образом у нас появился новый член семьи, назвали Лютиком»
Деревенский тигр
Когда у тебя есть миссия на земле, и даже лапки ей не помеха
- Живем в деревне. Наш кот все время приводит других бездомных животных. Мы уже пять котов вылечили и отдали знакомым, а он все приводит и приводит новых! Недавно притащил щенка. Мы его оставили. Теперь пес с котом дружат и приносят вдвое больше животных...
Деревенское «хоба!» после двух кусков свинины на фоне окна
Кот, который точно знает, где его дом
- У моего деда был кот по кличке Косыгин — потому что косой. «Так себе животное — ни уму ни сердцу», — думал дед, но время от времени брал Косыгина на руки и гладил своей большой шершавой ладонью. Котик жался к хозяину и благодарно мурлыкал. Все ничего, но в доме жили две кошки, упитанные, кругломордые, как с картины Кустодиева, которые невзлюбили «нахлебника» и постоянно гоняли его. Косыгин, как мог, отбивался, но силы были не равны, и деду постоянно приходилось лечить котейку. И решил он увезти кота в рыбачью сторожку, чтоб Косыгин от сытной вольной жизни (рыбаки там бывали постоянно, кормили местных кошаков уловом) нарастил жирок и окреп.
Дед отвез котейку на озеро за 17 км от деревни и оставил его в сторожке, предварительно положив еду и постелив теплый коврик. Три месяца он то и дело порывался забрать кота, но все было недосуг. Однажды, выйдя во двор, он увидел тощего, грязного заморыша, который, заприметив деда, тут же бросился ему на грудь. Дедушка прижал его к себе и заплакал. Это был Косыгин!
Кот прожил 16 лет в тепле и уюте рядом со своим хозяином. А я до сих пор не могу понять, как он смог преодолеть расстояние в 17 км без карты и навигатора!
Котик отдыхает после ночной охоты
«Летом в деревне услышал какую-то возню за окном, выглянул и увидел соседского кота — пришел в гости к нашей кошке. Это мое лучшее котячье фото!»
Когда нашел в деревне настоящую подругу
- Есть у меня кошка, бывшая городская холеная дама, а нынче деревенская девушка, зорко охраняющая свою территорию и радующая меня подарками в виде мышек, складываемых на мой парадный ковер. Не ест их, но исправно ловит. Появился у нее друг — черный соседский кот, тощий до безобразия, очень скромный и не пакостный. В прошлом году зима случилась холодная, до минус 48 градусов. Хозяину кота за неоплату отключили электроэнергию, и он свалил в теплый вагончик при пилораме, оставив кота на улице на произвол судьбы. Моя Дуся утречком ушла по своим кошачьим делам, а потом вижу: она орет под дверью на террасу, мол, нагулялась. Открыла ей входную дверь, а она не заходит. Мурлычет и будто зовет кого-то. Выглянула — так и есть! Кот соседский. Тот очень осторожно вполз в дом. Дуся повела его к своей миске, дала поесть. Кот смолол, что было, и сразу попросился на улицу, я выпустила. Он не ручной, дома оставить не получится. С того времени моя кошка уходила утром и возвращалась домой поздно вечером. В окно смотрю — несет мышку в соседский двор, кота кормить. Приводила его еще несколько раз домой. Кот эту лютую зиму пережил. Так моя Дуся спасла деревенского кота.
Вот какая красота может вырасти из обычного деревенского заморыша
Это кот Кузя. Ходит за хозяином по деревне хвостиком, как собака. Ест все, что плохо лежит, даже если это картошка в ведре для свиней. А ведь кормят его хорошо!
Говорят, коты не привязываются к людям. Но бывает по-разному
- У родителей жил обычный рыжий деревенский кот Вася. Гулял, выяснял отношения с другими котами, приходил домой то в царапинах, то в мазуте — в общем, жил кайфовой деревенской жизнью кота. Потом пропал. Не было его около года. Вернулся толстым, красивым, с блестящей шерстью... Видимо, те, кто забрал его, не выпускали Ваську на улицу. Он увидел нас и как полез обниматься! Прямо лапками притягивал и реально обнимал...
Кошки-мышеловки отдыхают после ночной охоты. Огурцы в тазиках не пострадали и благополучно замаринованы
«Нашему деревенскому коту пошел уже 15-й год. Он часто куда-то пропадал, но всегда возвращался, и мы этому очень рады!»
Так и тянется погладить предпоследняя рука
- Был у бабушки в деревне кот Васька. Не кот — котяра! Настоящий, боевой, одноглазый пират, гроза всех котов округи. Да что котов — и собак тоже! Гонял всех подряд, без разбору. О том, чтобы погладить и приласкать Ваську, не было и речи. В известное время, по зову природы, Васька пропадал из дому. Уходил исполнять свои котячьи обязанности. Исполнял с полной самоотдачей — и, когда возвращался недели через три, был как выжатый лимон. И орал — есть требовал! Сметал все подряд, включая обрезки огурцов и остатки хлебных корок. Немного восстановив силы, Васька переходил на «деликатесы» — ел рыбу. Именно в это время Ваську можно было тискать и гладить, у него были дела поважнее. Но буквально на следующий день при любой попытке погладить кота его хвост начинал дергаться, а одинокий глаз четко говорил: «Чего? Чего ты культяпками своими тычешь?! Вон, свиней иди гладь!» Васька снова становился самим собой — злым, задиристым пиратом. Так вот деревенский котяра.
Когда ты — самый красивый котик на деревне и знаешь об этом
Что нашел — тем и пообедал
- Приехали с младшим сыном в гости к деду с бабой в деревню. У них кот и кошка живут. Бабушка говорит:
— Давай, внучок, котов уже на двор отправим (и берет на руки кошку). Ох, и пузатая! Никак опять беременная!
Внук, поднимая кота:
— Бабуля, и этот, кажется, тоже!
Дед, заглядывая в сковороду:
— Фая, это они, кажись, колбасой домашней беременные оба...
Столбовой дворянин озирает окрестности
Умная кошка и с собакой договорится
- Завели котенка в квартире — красивую и полностью белую мадам с разноцветными глазами, — а потом переехали в личный дом. И получилось, что у нас две собаки и одна кошка в хозяйстве. С лайкой кошка сразу поладила, а вот алабай вредничал. И часто бывало так, что когда алабай лежит на крыльце, а кошке нужно попасть домой, она ловит две мышки: первая идет собаке как пропуск, а со второй идет уже к нам — показывает, какая она молодец.
«Кот Семен живет у соседа в деревне, тот называет его дежурным по КПП. Летом следит за участком из своего домика, а зимой ведет наблюдение с подоконника»
Ты приезжай хоть иногда...
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