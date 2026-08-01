30+ светлых историй и фото о деревенских котах, которые пропитаны теплом и радостью

Деревенские коты — это вам не домашние холеные лежебоки, а настоящие хозяева двора с собственным характером и железными правилами. Уличная жизнь сделала их хитрее, наглее и харизматичнее любого породистого красавца. Там, где у порога вальяжно растянулся пушистый мышелов, а из открытого окна доносится аромат парного молока, весь дом словно пропитан особым уютом. Каждая история в подборке возвращает нас в беззаботное детство, где даже бабушка всегда знала: суровый деревенский кот — это не просто охрана от грызунов, а главная звезда участка, чьи ежедневные похождения дарят нам маленькие радости и наполняют каждый день душевным теплом.

«Дядин деревенский кот — мастер позирования. Как в мультике: „Таити, Таити... Не были мы ни на каком Таити! Нас и тут неплохо кормят“»

«Чужие деревенские коты залезли на наш участок. Съели все из собачьих мисок, и... силы кончились. Собака просто обалдела от такой наглости!»

Коты точно знают, кого можно трогать, а кого не стоит

У наших соседей жил кот по кличке Барс. Ласку не принимал, за попытку погладить мог расцарапать руки на полоски — разрешал себя только кормить. Но однажды к соседям привезли трехлетнего внука, и первое слово в деревне было «Кися!» Барс посмотрел на нового члена семьи и... сдался. Проще говоря, кота гладили, одевали, таскали и даже расчесывали все лето, и за это время он даже коготка не выпустил, хотя взрослый за такую фамильярность от него бы знатно огреб. После отъезда внука дед «накрыл поляну» для кота и сказал: «Прости нас, Барс, — внук все же. И спасибо за терпение!» Барс ничего особо не ответил, только вздохнул с облегчением и принялся уплетать курочку. mir_cnovidenii

«Это деревенская кошка Муся. Она любит играть с карасями, которых наловил дедушка»

Когда обстановка накалена до предела, и дело не только в июльской жаре

Когда ты умный, красивый и хорошо устроился

У нас в деревне живет рыжий котяра: вальяжный, холеный, красивый. Ласкушка такой, что слов нет! И вот заметили, что наш деревенский кот стал на глазах толстеть. Поняли, что этот хитрец живет на две семьи. Надели ошейник с запиской: «Это Васька, у него есть дом!» На следующий день кот возвращается, а в ошейнике новый листок. Мы развернули и ахнули — там написано: «А у нас он Мурзик. Просим не кормить его до 18:00, а то у него ужин по расписанию!» Ну, что ж... Если он мышей успевает ловить и здесь, и там, то почему бы и нет? ADME

«10 лет для деревенского кота — очень солидный возраст. Оставил в наследие полдеревни похожих на себя кошек. Респект Василию!»

Так вот почему у бабушки так хорошо и сладко спится!

Когда отец сам выбрал, с кем будет жить его сын

Два года назад я прогуливалась с ребенком, и к нам привязался деревенский котяра — я его даже сфоткала. А через 8 месяцев после этого к нам пришел котенок, похожий больше на гадкого утенка. Выглядел и пах он плохо, и мы стали его лечить и откармливать. Когда котенок поправился, мы переселили его к нашим кошкам, поставили лоток с песком, но он сам научился открывать кошачьи дверцы на улицу и стал ходить туда. Котик оказался очень ласковым, и постепенно из гадкого утенка преобразился в прекрасного сибирского кота.

А потом я как-то чистила память в телефоне, и наткнулась на фото деревенского кота, который проводил меня до дома. Уши, лапы, хвост, цвет шерсти — да этот же батя нашего Барсика! Выходит, я в тот день заказала котенка! Видимо, деревенский котяра всю дорогу зачесывал мне про преимущество его генов и принял от меня заказ на его отпрыска с доставкой до двери. Обожаю этого красавчика! © injango / Pikabu

Деревенский брутал. И по выражению его лица сразу понятно, что к этому коту стоит относиться с уважением

Когда кошка знает, в чем ее предназначение

Сколько я себя помню, с ловчими кошками нам не сильно везло, а крыс было очень много, потому что держали целый двор скотины. Грызуны охамели настолько, что нам перед тем, как зайти в баню, нужно было несколько раз хлопнуть дверью. И тут нам предложили взять ловчую кошку в соседнем селе. Хозяйка вручила бабушке Мусю со словами: «Только она у меня балованная: вкусняшки любит. Я буду иногда передавать для нее гостинцы». Муся и правда очень любила, например, вареные яйца: услышав треск скорлупы, летела на кухню и пищала на ультразвуке. Ни она, ни ее потомки мяукать не умели — пасть разевают, а звук был выкручен на минимум. Зато крысам за пару месяцев пришел конец. Муся каждое утро выкладывала добычу на крыльцо. Ее рейтинг взлетел до звезд. На котят от Муси вставали в очередь в соседних деревнях. Сейчас у бабушки живет уже внучка Муси — такая же мелкая, такая же писклявая, такая же ловчая. © Poor.Sheep / Pikabu

«Повстречала в деревне вот такого зверя. Смотрел на меня слегка насмешливо и с ноткой сочувствия: дескать, что ты, городская, знаешь о вольготной жизни...»

Кот помог найти семейную реликвию

Наш деревенский кот Васька вытащил из-под соседского сарая какую-то звенящую штуку, принес домой и стал гонять по полу. Думали, просто гайка. Но когда муж отобрал у него «игрушку» и отмыл, мы аж обомлели: это было старинное серебряное кольцо с красивым зеленым камешком! Мы тут же пошли к соседу, дяде Коле. Тот взглянул на кольцо и будто глазам не поверил. Оказалось, это был перстень его деда, который он видел на одном единственном семейном снимке начала века. Дядя Коля от радости сам перерыл все под сараем и нашел там несколько серебряных пуговиц, шкатулку с костяным гребешком, пару монет — пусть и не очень дорогие вещицы с точки зрения цены, но для него лично они имеют огромную ценность. В знак благодарности он официально выделил Ваське пожизненный пай из свежей рыбы — дядя Коля заядлый рыбак. Мы за нашего кота Василия искренне рады. ADME

«Кот никак не может понять, что за зверь гудит из печки. Он вообще немножко с прибабахом. Иногда мне кажется, что это прибабах с небольшой примесью кота»

По-моему, очевидно, что проход платный

Пушистый ангел-хранитель

В детстве все лето гостили у бабушки в деревне. Был у нее кот Васька, постоянно ходил везде со мной. И вот однажды бабуля попросила нарвать лука. Открываю я калитку в огород, как вдруг Васька, чуть не сбивая меня с ног, проскакивает туда первый. Я заглядываю, а там между грядок, прям на входе, в траве лежит гадюка, и Васька ее лапой пытается ударить. Она зашипела и метнулась на грядку. Я как давай орать! Прибежал дядя и прогнал змею. Если б не кошак, наступила б я на нее точно. Он — мой спаситель! © Подслушано / Ideer

«Выловил котенка из выгребной ямы. Пришлось отмыть, обогреть, подлечить. Вот таким интересным образом у нас появился новый член семьи, назвали Лютиком»

Деревенский тигр

Когда у тебя есть миссия на земле, и даже лапки ей не помеха

Живем в деревне. Наш кот все время приводит других бездомных животных. Мы уже пять котов вылечили и отдали знакомым, а он все приводит и приводит новых! Недавно притащил щенка. Мы его оставили. Теперь пес с котом дружат и приносят вдвое больше животных... © Подслушано / Ideer

Деревенское «хоба!» после двух кусков свинины на фоне окна⁠

Кот, который точно знает, где его дом

У моего деда был кот по кличке Косыгин — потому что косой. «Так себе животное — ни уму ни сердцу», — думал дед, но время от времени брал Косыгина на руки и гладил своей большой шершавой ладонью. Котик жался к хозяину и благодарно мурлыкал. Все ничего, но в доме жили две кошки, упитанные, кругломордые, как с картины Кустодиева, которые невзлюбили «нахлебника» и постоянно гоняли его. Косыгин, как мог, отбивался, но силы были не равны, и деду постоянно приходилось лечить котейку. И решил он увезти кота в рыбачью сторожку, чтоб Косыгин от сытной вольной жизни (рыбаки там бывали постоянно, кормили местных кошаков уловом) нарастил жирок и окреп.

Дед отвез котейку на озеро за 17 км от деревни и оставил его в сторожке, предварительно положив еду и постелив теплый коврик. Три месяца он то и дело порывался забрать кота, но все было недосуг. Однажды, выйдя во двор, он увидел тощего, грязного заморыша, который, заприметив деда, тут же бросился ему на грудь. Дедушка прижал его к себе и заплакал. Это был Косыгин!

Кот прожил 16 лет в тепле и уюте рядом со своим хозяином. А я до сих пор не могу понять, как он смог преодолеть расстояние в 17 км без карты и навигатора! emolushka

Котик отдыхает после ночной охоты

«Летом в деревне услышал какую-то возню за окном, выглянул и увидел соседского кота — пришел в гости к нашей кошке. Это мое лучшее котячье фото!»

Когда нашел в деревне настоящую подругу

Есть у меня кошка, бывшая городская холеная дама, а нынче деревенская девушка, зорко охраняющая свою территорию и радующая меня подарками в виде мышек, складываемых на мой парадный ковер. Не ест их, но исправно ловит. Появился у нее друг — черный соседский кот, тощий до безобразия, очень скромный и не пакостный. В прошлом году зима случилась холодная, до минус 48 градусов. Хозяину кота за неоплату отключили электроэнергию, и он свалил в теплый вагончик при пилораме, оставив кота на улице на произвол судьбы. Моя Дуся утречком ушла по своим кошачьим делам, а потом вижу: она орет под дверью на террасу, мол, нагулялась. Открыла ей входную дверь, а она не заходит. Мурлычет и будто зовет кого-то. Выглянула — так и есть! Кот соседский. Тот очень осторожно вполз в дом. Дуся повела его к своей миске, дала поесть. Кот смолол, что было, и сразу попросился на улицу, я выпустила. Он не ручной, дома оставить не получится. С того времени моя кошка уходила утром и возвращалась домой поздно вечером. В окно смотрю — несет мышку в соседский двор, кота кормить. Приводила его еще несколько раз домой. Кот эту лютую зиму пережил. Так моя Дуся спасла деревенского кота. © L.Hirondelle / Pikabu

Вот какая красота может вырасти из обычного деревенского заморыша

Это кот Кузя. Ходит за хозяином по деревне хвостиком, как собака. Ест все, что плохо лежит, даже если это картошка в ведре для свиней. А ведь кормят его хорошо!

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Говорят, коты не привязываются к людям. Но бывает по-разному

У родителей жил обычный рыжий деревенский кот Вася. Гулял, выяснял отношения с другими котами, приходил домой то в царапинах, то в мазуте — в общем, жил кайфовой деревенской жизнью кота. Потом пропал. Не было его около года. Вернулся толстым, красивым, с блестящей шерстью... Видимо, те, кто забрал его, не выпускали Ваську на улицу. Он увидел нас и как полез обниматься! Прямо лапками притягивал и реально обнимал... metod_roya

Кошки-мышеловки отдыхают после ночной охоты. Огурцы в тазиках не пострадали и благополучно замаринованы

«Нашему деревенскому коту пошел уже 15-й год. Он часто куда-то пропадал, но всегда возвращался, и мы этому очень рады!»

Так и тянется погладить предпоследняя рука

Был у бабушки в деревне кот Васька. Не кот — котяра! Настоящий, боевой, одноглазый пират, гроза всех котов округи. Да что котов — и собак тоже! Гонял всех подряд, без разбору. О том, чтобы погладить и приласкать Ваську, не было и речи. В известное время, по зову природы, Васька пропадал из дому. Уходил исполнять свои котячьи обязанности. Исполнял с полной самоотдачей — и, когда возвращался недели через три, был как выжатый лимон. И орал — есть требовал! Сметал все подряд, включая обрезки огурцов и остатки хлебных корок. Немного восстановив силы, Васька переходил на «деликатесы» — ел рыбу. Именно в это время Ваську можно было тискать и гладить, у него были дела поважнее. Но буквально на следующий день при любой попытке погладить кота его хвост начинал дергаться, а одинокий глаз четко говорил: «Чего? Чего ты культяпками своими тычешь?! Вон, свиней иди гладь!» Васька снова становился самим собой — злым, задиристым пиратом. Так вот деревенский котяра. © Defoltix / Pikabu

Когда ты — самый красивый котик на деревне и знаешь об этом

Что нашел — тем и пообедал

Приехали с младшим сыном в гости к деду с бабой в деревню. У них кот и кошка живут. Бабушка говорит:

— Давай, внучок, котов уже на двор отправим (и берет на руки кошку). Ох, и пузатая! Никак опять беременная!

Внук, поднимая кота:

— Бабуля, и этот, кажется, тоже!

Дед, заглядывая в сковороду:

— Фая, это они, кажись, колбасой домашней беременные оба... © Mila.Taburetkina / Pikabu

Столбовой дворянин озирает окрестности

Умная кошка и с собакой договорится

Завели котенка в квартире — красивую и полностью белую мадам с разноцветными глазами, — а потом переехали в личный дом. И получилось, что у нас две собаки и одна кошка в хозяйстве. С лайкой кошка сразу поладила, а вот алабай вредничал. И часто бывало так, что когда алабай лежит на крыльце, а кошке нужно попасть домой, она ловит две мышки: первая идет собаке как пропуск, а со второй идет уже к нам — показывает, какая она молодец. © AdaHate / Pikabu

«⁠Кот Семен живет у соседа в деревне, тот называет его дежурным по КПП. Летом следит за участком из своего домика, а зимой ведет наблюдение с подоконника»

Ты приезжай хоть иногда...