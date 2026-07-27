20+ фото и историй о питомцах, путешествия с которыми пропитаны радостью и летним теплом

Собираясь в долгожданный отпуск или поездку на море, мы часто сталкиваемся с проблемой: с кем оставить четвероногого друга? Но герои нашей подборки решили, что любимая собака или верный кот — это лучшие попутчики для любых приключений. Каждая история и фото в нашей статье — это простые, забавные и исключительно жизненные зарисовки о том, как хвостатые питомцы осваивают поезда, самолеты и горные тропы. Эти теплые кадры и искренние рассказы дарят много маленьких радостей и поводов для улыбок.

«Взяли с мужем собаку в путешествие в Приэльбрусье. В походе она стала нашим лучшим напарником, который подбадривал в минуты усталости своим веселым видом»

Жизнь хороша, когда ты просто создан для потягушек, кайфушек и путешествий

Когда попутчик так мил, что нет сил держать себя в руках

Ехали в купе с моим вислоухим котом Степаном. Попутчик попался угрюмый, два часа молчал и недовольно косился на переноску. Стоило мне отлучиться за чаем буквально на пару минут, возвращаюсь — картина маслом: этот суровый дядька бережно держит Степу на руках, нежно чешет его за ушком и шепотом сюсюкает: «Кто тут у нас такой сладенький пирожочек?» Кот довольно тарахтит на весь вагон. Заметив меня, мужчина дико покраснел и попытался сделать вид, что Степа сам на него запрыгнул. Остаток пути мы провели за теплыми разговорами и чаем, а попутчик даже уступил коту край своей полки. Вот такие преображения с людьми творит любовь к котикам. ADME

«Сегодня по дороге на работу увидела эту милую парочку. Кролик такой мимимишный! Я не могла перестать улыбаться всю дорогу. Мне тоже нужен такой попутчик!»

Для некоторых и 7 верст не крюк

Я — владелица племенных собак, немецких догов. И мы очень много катались с ними по выставкам, в том числе за границу. Путешествовали только на машине, так как дога в самолет не берут. И вот в 2009 году рванули мы в Австрию, потому что моему тогдашнему догу не хватало одного сертификата, чтобы получить главный собачий международный титул. И разговорились с заводчиками-немцами, стали обсуждать всякие собачьи дела, выставки, судей. И в какой-то момент они говорят как бы в шутку:

— Собачьи выставки — это что-то странное, конечно! Это кем надо быть, чтобы припереться за 500 километров, чтобы поучаствовать в выставке?

Мы с мужем переглянулись и говорим:

— Так 500 километров — это же не так и много. Мы вот из Санкт-Петербурга приехали, это 2 300 километров от Вельса.

Немцы в шоке, говорят, мол, это нереально, ведь даже 100 км — это очень далеко. А мы им:

— А мы за 100 километров иногда вечерами в лес ездим, чтобы собак выгулять летом. Представляете, насколько мы странные!

По-моему, немцы нам тогда не очень поверили. © Jezis / Pikabu

«Какой отдых без любимого пушистика? Все члены семьи хотят на море. Кошечка тоже. Едем!»

Когда у тебя в соседях — самый клевый парень в вагоне

Нам в поезде в попутчики достался главный красавчик вагона — шикарный пес по кличке Елисей. Вел себя идеально, мы даже думали, он лаять не умеет. Но утром по вагону прошла довольно молодая начальница поезда, которая спрашивала у всех пассажиров, есть ли у них какие-то замечания. Увидев Елисея, она присела возле его полки и начала с ним сюсюкать, спрашивая, есть ли у него какие-то жалобы. И тут этот молчаливый пес как начал ей отвечать! Он, громко и жалобно завывая, стал как будто ей что-то рассказывать, а когда она решила пойти дальше, не дослушав — остановил ее лаем и «договорил». Высказался, успокоился, и следующие 8 часов поездки молчал, как и раньше. Удивительный пес! ADME

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«Когда мы переезжали с котиком в Питер, он запаниковал и порвал свою переноску. В итоге Геральт просто сел на столик и смотрел весь полет в иллюминатор»

Любое приключение может закончиться большой дружбой

Отправились в поход по лесам Карелии с нашим корги Тоби. Идем по тропе, тишина невероятная. Вдруг Тоби резко замер, навострил уши, зарычал и бросился в густые кусты. Мы побежали за ним. Раздвигаем мокрые ветки и ахаем: там сидит крошечный, дрожащий котенок и испуганно пищит. Как этот домашний пушистик оказался посреди глухих карельских лесов — уму непостижимо. Никакой мамы-кошки поблизости мы не нашли, так что оставить малыша одного было просто невозможно — засунули его за пазуху флиски и потащили с собой. Наш корги всю обратную дорогу шёл рядом и бдительно охранял нового «пассажира». Сейчас этот карельский найдёныш вырос в наглого пушистого котяру, и они с Тоби — лучшие друзья, которые спят исключительно в обнимку. ADME Маловато будет только что Ну а серьезно, как котенок там мог оказаться? неужели кто-то принес его туда специально и оставил? Ответить

«Поехал на рыбалку, пса взял с собой. Он решил попрыгать по озеру, и вот чем это закончилось!»

«Муж говорит: „Поехали на Кавказ на машине!“ Я обожаю горы, мужа и автопутешествия и, конечно, соглашаюсь. Взяли с собой Коржика. Мы в восторге, Коржик тоже»

Любопытство в пути не проходит бесследно

Поехала я к маме в отпуск, конечно, с питомцем. Выкупила все купе, но проводница очень попросила на 3 часа пустить одну дамочку. Ок. Я отошла за чаем, возвращаюсь, а на попутчице лица нет! Гляжу: переноска открыта, а дамочка мычит и трясущимся пальцем показывает на собственную левую штанину, которая ходит ходуном! Еще бы, ведь моя Фрея обожает заныкиваться в самые странные места. Дело в том, что Фрея — это домашний хорек, безумно любопытная и не в меру активная девица. Зачем эта дамочка без спроса полезла открывать чужую переноску — история умалчивает, но Фрея ее любопытство оценила мгновенно и полезла знакомиться самым коротким путем. Я еле сдержала смех, аккуратно выудила свою малышку из чужих брюк, а попутчица вылетела из нашего купе быстрее ветра и остаток пути ехала в коридоре. Зато чужие вещи теперь трогать не будет! ADME Natalya Doronina только что Была такая история со змееловом, у него удавчики в кожаном чемоданчике с дырочками ехали. Попутчик решил пошариться, а удавчики не только душат, но и вцепляются, как фокстерьеры... Ответить

«В путешествиях пес научился открывать окно кнопочкой и даже запираться в машине. Но вообще с Максом в дороге гораздо больше приятного и хорошего, чем неудобств»

«Наш кот отлично переносит дорогу. Уже несколько раз ездили на 500 с лишним км туда и обратно — ему главное, чтобы не жарко было»

© Anya23 / Pikabu Маруся Маруся только что Я б не рискнула ехать за рулём с котом на торпеде. Поди знай, в какой момент ему в голову придет встать и что именно в этот момент будет на дороге. А тут кот обзор закрыл… Ответить

Когда питомец знает, чего он на самом деле достоин

Лет 6 назад мы переезжали во Францию, перевозили вещи и, конечно же, забирали с собой кота. Его везла мама в салоне самолета в переноске, крепко закрытой на несколько молний и липучек. Полет длился 4 часа, и, конечно, мама отошла попудрить носик, а когда вернулась, обнаружила, что кот разорвал дно переноски, перевернул ее и вылез «прогуляться». Мама не растерялась и сразу пошла к стюардессам. Каково же было удивление пассажиров, когда вся команда самолета начала заглядывать под их сиденья... Нашли кота в бизнес-классе, где его уже приласкали. Эх, Заяц, хитрый же ты кот! © Палата №6 / VK Маловато будет только что Конечно, везут такого шикарного кота в экономе - вообще уже! Ответить

«Решили мы посетить Калининград. Туда без проблем улетели, а обратно собаку никак не хотели пускать в салон. Пришлось менять билеты и покупать другую переноску»

«Мой кот — лучший попутчик. Ему очень нравится жить в дороге»

Кошка-путешественница, которая отдыхает круче многих

У нас кошка-подобрашка. Мало того, что она с достоинством пережила перелет Москва-Будапешт, через несколько лет на нее свалилось новое приключение: поездка Будапешт-Загреб на машине в компании четырех двуногих и большой собаки, а потом — еще неделя на яхте и обратная дорога. В машине она вела себя спокойно, а вот яхта котьке не очень понравилась. Хотя даже там по вечерам она с удовольствием сидела снаружи и дышала морским воздухом. © GingerRed / Pikabu

«Мы стараемся брать нашего собакена с собой везде, где можно. Он очень любит ездить с нами на машине. Красоты его не сильно интересуют — внимание всегда на хозяев»

Ох уж эти тревожные хозяева!

Я всегда очень сильно нервничаю, когда приходится куда-то ехать с собакой, особенно учитывая, что машины у нас нет, и ехать надо на автобусе. А вот муж спит совершенно спокойно. В очередную такую ночную поездку я забываюсь коротким тревожным сном. Рядом спит муж. Поперек на коленях — собака. Вдруг я резко просыпаюсь, бужу мужа словами: «Проснись, это очень важно!», тыкаю пальцем в собаку и выдаю ему максимально пафосно: «Пёссажир!» — и отключаюсь обратно. © rohana / Pikabu

«А мои пацаны пережили 30+ часов дороги, два поезда и самолет — мы ехали из Комсомольска-на-Амуре в Санкт-Петербург. Вели они себя хорошо. Горжусь ими!»

Для многих питомцев главное — быть рядом со своим человеком

Мой кот путешествует по разным городам вместе со мной. Новая работа у меня командировочная, я не могу бросить животное, а оставить его некому. Но котей привык, и ему даже нравится! Особенно он обожает смотреть в окно в поезде, уже совсем ничего не боится, не испытывает какого-либо стресса. Но меня уже достали некоторые умники, советующие оставить кота на передержке в своем городе. В клетке-то и с чужими людьми рядом ему, конечно, комфортнее будет! Мне кажется, им всем просто завидно, что у кота жизнь интереснее, чем у них. © Подслушано / Ideer