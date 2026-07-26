Как старая коллекция фишек помогла мне вспомнить маленькие радости из школьных времен и неплохо заработать

В 3-м классе папа привёз мне из-за границы редкий кэпс. Одноклассник Сашка, главный хулиган и двоечник, однажды умудрился выиграть его у меня. Да ещё и заявил радостно: «Слабакам тут не место!» Через пару дней подкараулила его за школой и выпалила: «Через неделю реванш, я у тебя выиграю!» Сашка лишь ухмыльнулся.

Вместо прогулок я всю неделю тренировалась дома на ковре, подключила папу с братом. Папа сначала успокаивал меня: если надо, он ещё привезёт. Но мне был дорог именно тот — с красивым золотым драконом. И вот через неделю на заднем дворе школы я выставляю всю свою коллекцию против заграничного кэпса Сашки. Двор улюлюкает. Сашка бьёт первым и от самоуверенности мажет. Мой черёд.