Как старая коллекция фишек помогла мне вспомнить маленькие радости из школьных времен и неплохо заработать
Недавно родителям по наследству от бабушки досталась квартира, и мама попросила меня помочь там вещи разобрать. Я была только за, ведь у бабушки, наверное, столько семейных ценностей хранилось. Добрались мы до антресолей, а там: старые игрушки, пластинки, пара радиоприёмников. И вдруг в самом дальнем углу я нашла пакет, а в нём — о счастье! — моя потрёпанная коллекция фишек. Их еще некоторые кэпсами называли. И тут столько светлых и тёплых воспоминаний нахлынуло. Сколько же маленьких радостей было связано с этими кружочками. Вот мы, компанией школьников, сидим на перемене и вовсю кидаем стопки фишек. А потом про старую добрую игру вдруг все позабыли. И мне стало интересно: что же случилось?
Эта игра неожиданно ворвалась в нашу жизнь, когда я ещё в третьем классе училась. В какой-то момент все стали радостно собирать картонные кругляшки с разными картинками и воодушевлённо ими обмениваться. Помню, старший брат надо мной посмеивался, когда я просила продавцов пакетик с очередной снедью пощупать на предмет того, есть там «кэпс» или нет. Добрые тётеньки в соседнем ларьке обычно вздыхали, но пакеты с чипсами исправно проверяли. Но мало было раздобыть фишки — это сокровище надо было ещё сохранить.
В 3-м классе папа привёз мне из-за границы редкий кэпс. Одноклассник Сашка, главный хулиган и двоечник, однажды умудрился выиграть его у меня. Да ещё и заявил радостно: «Слабакам тут не место!» Через пару дней подкараулила его за школой и выпалила: «Через неделю реванш, я у тебя выиграю!» Сашка лишь ухмыльнулся.
Вместо прогулок я всю неделю тренировалась дома на ковре, подключила папу с братом. Папа сначала успокаивал меня: если надо, он ещё привезёт. Но мне был дорог именно тот — с красивым золотым драконом. И вот через неделю на заднем дворе школы я выставляю всю свою коллекцию против заграничного кэпса Сашки. Двор улюлюкает. Сашка бьёт первым и от самоуверенности мажет. Мой черёд.
Вспомнила все советы папы и брата, шлёпнула по стопке — и мой дракон взлетает в воздух, переворачиваясь нужной стороной! Ребята орут, в я чуть от радости не запрыгала. Это до сих пор одно из самых ярких моих школьных воспоминаний. Сашка молча отдал трофей, а меня с тех пор очень зауважали пацаны.
Кстати, вот так с битами у нас в школе редко играли. Я знаю, что это классический вариант: игрок собирает свои фишки в стопку, ты кидаешь биту, и те кэпсы, которые переворачиваются лицевой стороной, забираешь. Но далеко не у всех в нашей школе были тяжёлые кругляшки, так что чаще мы играли по-другому.
Мы эти башенки из фишек или другой фишкой разбивали (надо было её чуть согнуть для этого), или просто стопку о стол кидали. А дальше уже как в обычных правилах: что лицевой стороной перевернулось, то и берёшь. Особо у нас ценились поги — кругляшки с забавной меховой зверушкой.
Но их в нашей школе всего штук десять было, и эти фишки берегли как зеницу ока. А мне очень нравились красивые, с голограммами. Но такие встречались ещё реже. Да и родители нечасто мне эти штуки покупали. А так хотелось заполучить яркую и интересную коллекцию. И тогда я решила сделать ход конём.
Игроком я была не самым сильным, хоть и умудрилась получить своего дракончика обратно. Зато неплохо обращалась с красками и фломастерами. Вырезала из картона фишки и нарисовала на них семейство бегемотиков из «Киндеров». На какие-то даже блёстки наклеила. С гордым видом таскала их в школу в специальном пенале.
Одноклассникам так моё творчество понравилось — ещё бы, настоящий эксклюзив, — что мне даже ещё пару наборов заказали: с пингвинами и крокодильчиками. А я так гордилась и радовалась, что другие школьники стараются заполучить коллекционные фишки, которые я сама сделала. А потом «кэпсы» куда-то пропали, и мы даже не особенно это заметили.
Решила узнать, что же всё-таки с ними случилось, и история оказалась довольно интересной. Оказывается, этой забавой ребятня увлекалась ещё в 20-х годах прошлого века, только тогда вместо фишек использовали крышки из-под сока. Потом про игру благополучно забыли, пока её не возродила учительница математики с Гавайских островов.
Она хотела найти для своих учеников тихое и спокойное занятие — и понеслось. Детям действительно понравилось развлечение, и этим решила воспользоваться компания Pogs. Вот только фишки изготавливались в таком количестве и разнообразии, что скоро простые игроки от них просто устали. И повальное увлечение постепенно сошло на нет. Даже я в какой-то момент просто забросила свою роскошную коллекцию в дальний угол. И оказалось, что зря.
Сначала я хотела коллекцию сыну отдать — но его она совершенно не заинтересовала. Какие-то странные кругляшки с непонятными персонажами. Отправлять мешок обратно на антресоли, но уже свои, тоже не хотелось. Конечно, это школьные сокровища, но не выкладывать же их в серванте, как бабушкин сервиз. А выкидывать тщательно собранную коллекцию тоже было жалко.
Полезла искать в интернете, что можно с этими семейными ценностями сделать. И неожиданно оказалось, что есть коллекционеры, которые собирают фишки. И если набор подобран хорошо и выглядит не слишком потрёпанно, за него можно получить неплохие деньги.
Выставила несколько наборов фишек в интернете, думала, сразу улетят, а звонков нет. Наконец, нашёлся один желающий. Приехал ко мне, со скучным лицом перебирает фишки — и вдруг глаза округлил и потрясённо шепчет: «Откуда это у вас? Это же редкий коллекционный кэпс из набора по „Парку Юрского периода“!»
А я уже не помнила, что у меня такая фишка есть. Видимо, в школе у кого-то выменяла. Других таких у меня не было, я не особо этим фильмом увлекалась. Но даже этот единственный кэпс коллекционер за приличные деньги купил.
Раз дело так хорошо пошло, решила я всю свою коллекцию продать, поставила цену в 5 тыс. из-за редкого коллекционного кэпса. Пишет мне солидный дяденька, договорились встретиться в кафе. Он каждую фишку под лупой изучил и говорит: «Заплачу в десять раз больше, если вы отдадите мне и биту!» А она у меня страшненькая, потёртая, ещё и с нарисованным смайликом.
Я сначала не поняла, что к чему, а дяденька вздохнул и объяснил. Он давно и активно коллекционирует ещё и биты. Тот самый «заграничный» кэпс, из-за которого я ставила цену, у него уже был. А вот бита была из лимитированной серии. Сейчас таких на всю страну штук 20 осталось. А мой детский рисунок его вообще не смутил — наоборот, указывает, что вещь реально «из того самого времени». На том и порешили: у него пополнилась коллекция, а у меня — бюджет.
В общем, удачно прошла уборка на бабушкиных антресолях. Я с теплом вспомнила свои школьные годы, узнала пару смешных моментов про старые добрые кэпсы, а заодно и денег заработала. Отдавать фишки мне было не жалко — всё равно у меня они будут в шкафу пылиться. Пусть лучше лежат у человека, который действительно получит от этой коллекции радость. Хотя один кэпс с бегемотиком я всё-таки оставила. Будет теперь нашей семейной ценностью. Такое вот забавное наследство.
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Комментарии
Какие крышки от сока в 20-х гг прошлого века?!? Еще скажите - от тетрапака. В то время играли мелочью в пристенок. "Уроки французского" смотрели? Если нет, то - нещитово.
Непонятно по тексту - редкий экземпляр она продала и тут же оценила весь остальной набор по причине наличия этой редкости. Так ведь нет там уже редкости, продали ее.
У меня лежит в коробке с нитками и пуговицами странная немного погнутая пластиковая штуковина, похожая на большую пуговицу без дырочек. С одной стороны наклеена объемная картинка, другая - просто ребристая. Не знаю, откуда она взялась, я никогда в эту ерунду не играла. Держу только из-за картинки, иногда смотрю на ее переливы. Вдруг она тоже пять тыщ стоит? Евро? Или сразу сто пиццот?