Каждое лето на даче некуда девать кабачки — я нашла простые рецепты, которые меня выручают
Пожалуй, один из самых популярных и доступных летних овощей — это кабачок. Как только на улице становится тепло, светло-зелёные плоды появляются на прилавках магазинов и рынков, а кто-то и сам выращивает кабачки на даче. У нас как-то летом овощей уродилось видимо-невидимо. Старые добрые кабачковые оладушки всем быстро надоели, и тогда я решила поискать другие рецепты. Оказалось, что есть множество простых способов приготовить кабачки, с которыми работа у плиты превращается в отдых. И вот мои самые любимые.
Салат из сырых кабачков
Я летом не очень люблю стоять у плиты. Поэтому, если на прилавке мне попадаются молоденькие маленькие кабачки, я не пускаю их на стандартные оладушки и не тушу, а готовлю из сырых овощей салат. Всего-то и нужно: оливковое масло, лимонный сок, чеснок, соль и специи.
Кабачок можно нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной тёрке. Потом добавить пару зубчиков мелко порубленного чеснока, столовую ложку оливкового масла, выдавить сверху половину лимона и присыпать получившуюся смесь солью, хлопьями острого красного перца и сушёным базиликом. Перед подачей салат лучше подержать в холодильнике, чтобы он охладился. Получается идеальный перекус для тёплого летнего денька.
Правда, не всем приходятся по вкусу блюда с чесноком. Мой ребёнок их, например, на дух не выносит. Не проблема — можно просто заменить чеснок яблоками. Натираете один кабачок и яблоко, добавляете половинку мелко нарезанного маринованного огурчика, чуть-чуть красного лука и заправляете всё это оливковым маслом и лимонным соком.
Лимон можно заменить на бальзамический уксус, если он есть — мне так даже больше нравится. Такой салат чадо уплетает за милую душу.
Как замариновать кабачки за полчаса
У меня бабушка летом мариновала и солила, кажется, все овощи, которые попадали ей в руки. Ведь зимой в магазине их не всегда можно было найти. И если маринованные огурцы я трескала с большим удовольствием, то вот кабачки мне совсем не нравились. Да и сам процесс выглядел утомительно. А потом подружка поделилась со мной классным рецептом.
Приятельница как-то притащила парочку кабачков с дачи. Лето, жара — жарить их совсем не хотелось. Решила овощи убрать в холодильник, а подружка говорит: «Давай их замаринуем!» Я удивилась: вот ещё — время тратить. А она продолжает: «Через полчаса уже готовы будут!» Что за чудеса? А подружка просто попросила лимон и оливковое масло.
Пока я шинковала кабачки на тонкие ломтики, подружка смешала оливковое масло, лимонный сок, мелко порубленные чеснок и укроп. Добавила чуть-чуть чёрного перца, сахара и соли и залила этим маринадом кабачки. Потом мы замотали миску пищевой плёнкой и поставили её в холодильник на полчаса.
Кабачки получились — просто пальчики оближешь. Сочные и пряные. Так что теперь я частенько их именно так готовлю на даче или дома. Рецепт простой, а закуску за секунды и домашние, и гости подъедают. Можно, кстати, в маринад и другую зелень добавить.
Оладьи из кабачков с секретным ингредиентом
Решила на ужин кабачки приготовить. Муж с сыном сразу предложили пиццу заказать, я лопаткой погрозила. Отнесла кабачки сыну, он через 5 минут кричит: «Ещё хочу!» У мужа глаза по пять копеек, а я улыбнулась и указала на порезанную сосиску.
Говорю: «Мне тут приятельница посоветовала немного фарша в тесто добавить. Попробуй!» Мужу тоже такие оладушки приглянулись. Так что теперь, когда на даче поспевает урожай кабачков, старые добрые оладушки именно так готовлю.
Рецепт оказался просто отличный — в обычное тесто для кабачковых оладий надо просто добавить сосиску, измельчённую в блендере. Можно, конечно, её просто мелко порезать, но тогда не так вкусно будет. В результате вкус у оладушек получается более «мясной». Моих мужчин от тарелки не оторвать было!
Малосольные кабачки
А ещё сын и муж просто обожают малосольные огурцы. Только найти на прилавке маленькие огурчики, которые лучше всего для этого подходят, порой бывает непросто. Хорошо, что приготовить малосольные кабачки тоже несложно, а купить в магазине молодые овощи без семечек летом легче лёгкого.
Только рассол я готовлю немножко по-другому. Беру оливковое масло, уксус и соевый соус в соотношении 3:1:1, добавляю туда щепотку соли и заливаю всё это в вакуумный пакет. Потом режу кабачки на тонкие ломтики и закидываю их в рассол. Теперь надо просто дать кабачкам пропитаться этой жидкостью — хватит и одного часа.
После этого перекладываю овощи в миску и подаю к столу. Кабачки получаются сочными и хрустящими — отличная холодная закуска в летний денёк. Мои мужчины лопают их с большим удовольствием, да и я от них не отстаю. Кстати, в маринад можно добавить несколько веточек зелени — это придаст блюду интересную нотку.
Рулетики из кабачков с фаршем
Я люблю кабачки с фаршем, но готовлю их редко: слишком много времени надо на это потратить. Сначала фарш с луком обжарить, потом остудить, а уж затем его с овощами запекать. Но одна знакомая поделилась со мной отличным рецептом. Времени на готовку уходит немного — а вкус такой, что пальчики оближешь.
Весь секрет заключается в том, что фарш надо взять куриный, тогда блюдо готовится значительно быстрее. Разрезаешь кабачок вдоль на тонкие ломтики, распределяешь по ним сырой фарш тонким слоем, присыпаешь сверху специями, заворачиваешь в рулетики, ставишь в духовку — и всё. Через полчаса блюдо готово.
А чтобы рулеты получились еще вкуснее в них можно добавить сыр, оливки, вяленные помидоры, в общем все, что вам в голову взбредет. Я обычно только вяленые помидоры и оливки добавляю.
Чипсы из кабачков
Летом мы часто выбираемся куда-то на выходных: на дачу или просто загород. И в дорогу я обычно беру какие-то лёгкие закуски, чтобы можно было заморить червячка: орешки, фрукты или чипсы. Причём чипсы я делаю не из картофеля, а именно из молодых кабачков. К тому же готовятся они очень просто.
Кабачки надо нарезать очень тонкими ломтиками и тщательно обсушить. Потом выстилаю решётку пергаментной бумагой, смазываю её оливковым маслом, выкладываю сверху ломтики кабачков и присыпаю их специями и солью. Отправляю решётку в духовку, разогретую до 100 °C, на час. И всё — чипсы готовы.
Как-то свекровь опять передала кабачки с дачи — уже девать некуда. А сын их вообще не ест. Вчера она пришла в гости. Я хотела кабачки просто пожарить, ребёнок сразу от такого ужина отказался. Говорю: «Вот видите!» А она вдруг улыбается и предлагает: «Так ты сделай из них чипсы!» Я про такое раньше и не слышала. В общем, свекровь наготовила целую миску чипсов, ребёнка от них не оторвать было, да и муж с удовольствием хрустел.
Кабачки-осьминожки
Если в магазине мне попадаются уже спелые кабачки или урожай с грядки на даче убрать вовремя не успеваю, значит, на салаты эти овощи уже не годятся. Зато их можно пожарить в кляре — не пропадать же плодам. У знакомых из-за границы я подсмотрела замечательный рецепт.
Приехали в гости друзья из Германии, жили у нас. Увидели у меня залежи кабачков, начали о чём-то лопотать. Потом смотрю, а они их на «дождик» режут! Детей порадовать, что ли? А немец улыбается и окунает кабачки в муку, потом в яйцо и отправляет их на сковородку. Думала, что какая-то ерунда в результате получится, но такие кабачковые «осьминожки» пришлись по вкусу всем.
Кабачки надо нарезать вдоль на ломтики шириной в один сантиметр сначала с одной стороны, а потом с другой, но так, чтобы получившаяся бахрома крепилась к основанию плода. В результате манипуляций получается такая кабачковая «осьминожка». Потом плод разделяется пополам, чтобы его было проще жарить.
«Осьминожки» надо сначала обвалять в муке, потом тщательно макнуть во взбитое яйцо и обжарить на сковородке в горячем масле. Переворачивать овощи нужно аккуратно — чтобы «лапки» не отвалились. Получившееся блюдо можно украсить оливками и ломтиками помидоров — ребятне нравится смешная еда. Готовятся такие кабачки просто, выглядят симпатично, да и на вкус — объедение.
Суп-пюре из кабачков
Летом не очень хочется есть наваристые супы, но не будешь же каждый день окрошкой угощаться. Так что иногда я готовлю суп из кабачков, благо варится он быстро, ингредиенты там простейшие — его легко можно и на даче сварганить. Понадобятся только лук, чеснок и кабачок с грядки или прилавка.
Сначала в кастрюле обжариваются до золотистого цвета мелко нарезанные лук и чеснок. Потом их надо немного потушить, а пока смесь булькает, можно нарезать кабачок на мелкие кубики. Кабачок отправляется в кастрюлю к луку и чесноку, туда же добавляется вода. Когда жидкость закипит, её нужно посолить и поперчить. После этого убавляем огонь и варим суп ещё полчаса.
Потом разминаем готовое блюдо блендером, добавляем зелень, специи и подаём к столу. Отличный вариант для обеда в тёплый летний денёк.
Бонус: простой десерт из кабачков
Я никогда не думала, что из кабачков можно приготовить десерт — вроде бы овощи для этого не слишком хорошо подходят. А потом случайно наткнулась в сети на рецепт бананового хлеба с добавлением кабачков. Выглядело всё просто: мука, яйца, сахар, разрыхлитель, бананы, кабачки и яблоки.
В одной ёмкости смешиваем 3 чашки муки, две чайные ложки разрыхлителя, одну чайную ложку соли и добавляем корицу. В другую ёмкость добавляем два размятых банана, один небольшой натёртый кабачок и чашку яблочного пюре. Смешиваем все ингредиенты и отправляем в духовку, разогретую до 170 °C, на пятьдесят минут.
В итоге получается отличный десерт. У меня сын такие кексы очень любит, а приготовить их совершенно несложно. К тому же для этого блюда подходят и слегка переспелые кабачки, которые в сыром виде уже невкусные.
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