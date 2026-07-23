Каждое лето на даче некуда девать кабачки — я нашла простые рецепты, которые меня выручают

Решила на ужин кабачки приготовить. Муж с сыном сразу предложили пиццу заказать, я лопаткой погрозила. Отнесла кабачки сыну, он через 5 минут кричит: «Ещё хочу!» У мужа глаза по пять копеек, а я улыбнулась и указала на порезанную сосиску.

Говорю: «Мне тут приятельница посоветовала немного фарша в тесто добавить. Попробуй!» Мужу тоже такие оладушки приглянулись. Так что теперь, когда на даче поспевает урожай кабачков, старые добрые оладушки именно так готовлю.