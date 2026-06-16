18 светлых историй о ремонте, который превратил привычную рутину в захватывающее приключение

Кому как. У мужа брат в 2009 году получил ключи от квартиры, строили по очереди, льготный кредит, ничего нельзя поменять, в т.ч. отказаться от "минимальной отделки". Многие заезжали в "как есть" и ремонтироваться начинали спустя 2-3 года. Но брат с женой решили сделать ремонт сразу, и я их понимаю. Первое ,что сделали - перевесили двери, т.к. выключатели оказались на стене со стороны дверных петель (каааак???? вот кааааак можно было догадаться ТАК поставить двери???). Второе - положили плитку на полу в кухне. Ну просто потому что когда заносили холодильник, одним легким движением порвали линолеум в кухне. "Судьба" - усмехнулся брат и поехал в магазин выбирать плитку. И третье - сменили на кухне обои в подсолнухи на нечто нейтральное. Мы у них были в гостях ,когда меняли двери и затаскивали холодос (муж помогал) - меня за два дня в такой атмосфере от этих ярко-жёлтых пятен тошнить начало. Не представляю, как можно было бы вообще в такой атмосфере готовить. Туалет в жёлтой краске у них ждал очереди 2 года, я б столько не выдержала, если не плитка, просто в белый хотя бы перекрасила спустя 2-3 месяца. Потому что есть "интерьерные решения", в которых просто невозможно находиться, не рискуя психикой.