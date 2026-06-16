Меня вот эта незамутненая самодеятельность убивает. Мама меня, 14-летнего подростка, спрашивала какие обои и шторы я хочу в своей комнате. А тут у взрослых людей в их квартире не спросили!
18 светлых историй о ремонте, который превратил привычную рутину в захватывающее приключение
Время ремонта спокойным не назовешь: он проверяет на крепость человеческие отношения, наши душевные качества, а сама замена сантехники, укладка напольного покрытия и прочая работа нередко обходится в копеечку. Но это время и приносит маленькие радости от перемен, от того, как удалось ровно поклеить обои или как удачно подобрали шторы в гостиной к цвету стен. В следующих историях, иногда смешных, иногда просто жизненных, вы наверняка узнаете себя или кого-то из знакомых. Приятного чтения!
- Уехали с мужем на дачу: там как раз вишня поспела и черешня. Возвращаемся с полными ведрами — и аж рты разинули. Свекровь на кухне стоит, обои в каких-то убогих розочках доклеивает. Я молчу, смотрю на мужа, а тот ничего, стоит улыбается. Ну ладно проехали, раз муж доволен, ссориться понапрасну не стала. А на следующий день я ушла на работу, муж тоже, а свекровь какой-то пыльный дедовский ковер притащила и занавески какого-то жуткого болотного цвета. Тут уж я взъелась на нее не на шутку. Смотрю — и муж робко голос подает: «Мама, давай мы как-то сами разберемся, что клеить и что стелить». Она обиделась, забрала ковер и шторы, уехала. А через неделю вернулась с пирогом и денежку привезла. Говорит: «Не сердитесь, дети, я же как лучше хотела. Купите сами шторы, какие хотите. Я все равно вам деньги на годовщину свадьбы подарить хотела».
- Мой отец однажды нечаянно пробил стену в ванной под раковиной. Дыра получилась приличных размеров. Он просунул туда голову, чтобы оценить масштаб разрушения. И его голова оказалась как раз аккурат у нижнего края коротенького халатика молодой соседки. Тут в свою ванную на шум заглядывает муж соседки и видит эту картину маслом. Спрашивает: «И как тебе вид?» Батя аж поперхнулся: «Прекрасный вид». Вместе поржали, вместе стенку заделали.
Зачем совать в дыру голову, чтобы оценить масштаб разрушения? По тому факту, что в дыру даже теоретически проходит голова, не понятно?
- Соседи сверху продали квартиру. А новые владельцы решили сделать ремонт не просто генеральный, а вообще все до основания снести и новый сделать. Запустили в квартиру бригаду, а процесс не контролировали, так как жили в другом городе. А вот работники то ли не подумали, то ли решили сэкономить, но не заморачивались со звукоизоляцией пола и просто на перекрытие положили чистовое покрытие. Эффект был адовый, особенно на кухне. Я слышала их разговоры, причем обычным голосом. Если они что-то роняли на пол — у нас подпрыгивала вся семья, включая даже обеих кошек, одна из которых была глуховата. Сосед сверху в итоге спускался ко мне и просил жену наверху подвигать стул, чтобы у нас прослушать и оценить. Послушал, побледнел, вызвал специалистов, которые сказали взламывать весь пол и делать нормально. Оценил масштаб проблемы и быстренько продал эту квартиру. Ну, правда, перед нами дико извинялся и оправдывался тем, что из всех желающих специально выбрал тихую бабулю. Действительно, с бабулей стало получше, но все равно слышимость была сильная. Что было потом — не знаю: мы жили в арендном жилье и через некоторое время съехали.
«Ремонтники, работающие у меня дома, закрылись, потому что собака саботирует их труд и настойчиво заставляет себя гладить. Теперь эта кулебяка лохматая села у дверей и караулит, пока кто-то из них выйдет»
Кулебяка лохматая😆
Моя тоже обожает любых ремонтников и кого угодно, лишь бы к нам пришли🤣
- Как-то мы с женой на заре супружеской жизни выбирали обои в кухню. Я выбрал какие-то синенькие однотонные, она — c громадными дурацкими цветами. Говорю ей, что в таком жить нельзя. Поругались. Но купили, естественно, с огромными дурацкими цветами. Я, пока их клеил, обплевался весь, думая: «Что же я за тряпка такая!» А потом буквально дня через 4 сижу на кухне, и как будто эти дурацкие цветы тут всю жизнь и были. Да и не такие уж они и дурацкие... Короче, понял, что из-за интерьерных решений ссорится глупо.
Кому как. У мужа брат в 2009 году получил ключи от квартиры, строили по очереди, льготный кредит, ничего нельзя поменять, в т.ч. отказаться от "минимальной отделки". Многие заезжали в "как есть" и ремонтироваться начинали спустя 2-3 года. Но брат с женой решили сделать ремонт сразу, и я их понимаю. Первое ,что сделали - перевесили двери, т.к. выключатели оказались на стене со стороны дверных петель (каааак???? вот кааааак можно было догадаться ТАК поставить двери???). Второе - положили плитку на полу в кухне. Ну просто потому что когда заносили холодильник, одним легким движением порвали линолеум в кухне. "Судьба" - усмехнулся брат и поехал в магазин выбирать плитку. И третье - сменили на кухне обои в подсолнухи на нечто нейтральное. Мы у них были в гостях ,когда меняли двери и затаскивали холодос (муж помогал) - меня за два дня в такой атмосфере от этих ярко-жёлтых пятен тошнить начало. Не представляю, как можно было бы вообще в такой атмосфере готовить. Туалет в жёлтой краске у них ждал очереди 2 года, я б столько не выдержала, если не плитка, просто в белый хотя бы перекрасила спустя 2-3 месяца. Потому что есть "интерьерные решения", в которых просто невозможно находиться, не рискуя психикой.
- Всегда считала себя умным и рациональным человеком, который принимает взвешенные решения. Но тут делала ремонт и в порыве дизайнерского экстаза подумала: «А почему бы не сбацать на полу во всей квартире черную глянцевую плитку...» И сбацала. Теперь моющий робот-пылесос пылесосит и моет ее 2 раза в день, и она все равно грязная. На ней видно любую пылинку, отпечатки подошв тапочек, про голые ноги вообще молчу. Зато на фоточках красиво, да.
Было дело, жила в квартире с черной глянцевой плиткой, правда, только на кухне.
Это тихий ужас для аккуратного человека - не просто видно каждую соринку, а она еще и удваивается(
- Как-то отец тетке стиралку подключал, чего-то намудрил там. И как-то раз поставили белье стираться, а она через время вырубилась. У всех шок, хотели уже в ремонт везти. А потом свет в туалете включили — и она снова заработала. Так со временем и привыкли, что она работает, только когда в туалете свет горит.
«Мы были на обеденном перерыве. Тем временем клиент решил разложить бумагу, чтобы пройтись по комнатам, не обращая внимания, что на полу клей»
- Был у меня мужик, рукастый, толковый, но считающий, что если он мне взялся помогать, то я должна полностью все подготовить, то есть принести весь инструмент необходимый, тряпочки подстелить, саму основу подготовить. Как-то мы полочку вешали. Так эту полочку мне нужно было притарабанить на место, где будет висеть, и собрать, если нужно. Во время священнодействия по прикручиванию полочки мне было положено находиться рядом, вовремя все подавать, правильно стоять, светить. По окончанию работ мне же и убрать надо было все полностью. С учетом постоянных фырканий, что не то подала, не все принесла, не так лампу держала, подумала я, подумала, и стала делать сама, не обращаясь к нему, да и с ним в итоге отношения прекратила. И волнений меньше: и светишь всегда так, и инструмент всегда подходящий, и бита та, и сверло. А если уж накосячила, так опять же сама себя любимую поругала и простила.
Всемогучая. Ненавижу такие "подвиги", из-за таких вот потом и начинается "ну а что, вон Людка сама то да сё, а ты даже шкаф подвинуть не можешь, чтобы своё колечко достать".
Мы на днях полку над окном вешали, 110 см длиной. В 6 рук. Я и сын держим, муж крепит. И дочка ещё командует, край выше, край ниже, чтоб по горизонту отровнять... А тут прям одна, сама, хераиня... Зато да, все косяки - твои, тут уж не поспоришь.
- Когда я делала ремонт, я орала и визжала, что мне необходима ванна, хотя все уговаривали меня сделать душевую, мол и места побольше, и подешевле. Знаете, сколько раз я лежала в ванне за три с половиной года? Один.
У нас муж всегда хотел душевую. Пищом пищал хацу-хацу.
Первая душевая, с гидромассажем, кучей насадок и даже радио, появилась у свекрови. Поигрались буквально месяц. Через полгода из насадок вместо воды начала литься грязька - оказалось, что это всё надо РЕГУЛЯРНО пользовать, чтобы не застаивалось. В итоге сейчас купили другую душевую, с минимумом наворотов, и низким бортиком, а то пожилым людям уже неудобно 50-см барьер преодолевать.
У нас на первом съёме была душевая тоже, муж довольно потирал ручки, мол, сейчас вот переубедит меня в прелестях и пользе душа перед ванной. На третий месяц моих стенаний по поводу грязного стекла подвязался мыть его сам - хватило его на 2 недели. Вода супержёсткая, мыльно-известковые разводы остаются после каждого принятия душа (семья из 4 человек), раз в месяц приходилось чистить жёсткой химией. Переехали в другую съёмную, там ванна и тоже стеклянная шторка на ванне. Те ж яйцы, известь и мыло. Тут я уже сказала - не нравится, надраивай сам.
В итоге в доме поставили нормальную большую ванну "для девочек" и повесили душ "для мальчиков", безо всяких стенок, просто слив в пол. А теперь догадайтесь, кто чаще всего принимает ванну в этой семье? Ага, тот самый, кто топил за душ как единственно приемлемое средство.
- Рассказывал отделочник, который работал на отделке коттеджа небедному чуваку. Где-то в нулевые привез чувак из столицы в Новосибирск эксклюзивный какой-то недешевый кафель в коттедж. Когда монтировали, не хватило три плитки! Дядя на самолет и везет ровно три плитки! Стали делать и одну-таки раскололи, уж не знаю, что там была за ситуация. Так тот опять на самолет и привез недостающую. Только тогда ремонт сделали, как надо.
Небедный чувак, а мозгов не хватило взять плитку "с запасом" (стандартные 10% на обрез). Как же он умудрился-то деньги нажить? Ведь наворовать тоже ж надо уметь...
«Мастера отключили наш морозильник от сети, чтобы зарядить дрель, и забыли подключить его обратно. Два дня — и вся еда пришла в негодность»
Странно, моя морозилка держит минусовую температуру трое суток при отключении
- Я решила, прежде чем въезжать в квартиру, покрасить стены в кухне. Там были обои флизелиновые вроде, но на бумажной основе. Дешевые, от застройщика. Все говорили, что они отвалятся, но я рисковая. Крашу. Обои стали отходить от влаги, ну я, ничтоже сумняшеся, стала загонять под них краску и прокатывать валиком. Обои остались на месте, все супер. А потом захотела поверх крашеных обоев поклеить новые. Клей замешивала с расчетом побольше, чтобы держались. Все говорили, отвалятся... В итоге, когда мы еще через сколько-то лет делали ремонт и снимали все это... короче, отпариватель бы не помог. Сняли с помощью шпателей, ножей и отборной брани.
- На кухне от предыдущего владельца были у меня моющиеся обои, жутко-коричневые, ну совсем мне не по нутру. Смотрел на них, вздыхал, что надо бы заменить на что-то более современное, красивое. Да вот не хотелось затевать всю эту мутотень... На помощь пришел мой кот Дымка, который однажды, в мое отсутствие, старательно ободрал кухонные обои. Волей-неволей пришлось начинать ремонт. Поменял всю проводку в доме, заменил на кухне обои на стенах, а линолеум на полу — плиткой. Потом отремонтировал санузел с ванной, поменял всю сантехнику, потом жилые помещения, коридор... Спасибо, Дымка, ты подтолкнул лежачий камень.
Вот так у нас один из котов загнал нас во внеочередной ремонт - ободрал до лохмотьев обои везде, где мог дотянуться. С пола, с кроватей, со столов и со шкафов
«Кот решил, что дизайн обоев ни на что не годится и надо переделывать»
- У нас с мужем ремонт протекал нескучно. Вот 2 случая. Первый. Муж собирается выпиливать отверстие в плитке. Я ему говорю: «Плитку надо замочить в воде сначала». Отвечает: «Я сам разберусь, че ты лезешь!» В итоге разломал 5 плиток. На 6-й полез в смотреть обучающее видео в интернете, где ему сказали, что плитку надо замочить в воде... Второй. Сверлит отверстие в детали, положил эту деталь просто на пол. Я ему говорю: «Подложи досочку какую нибудь, а то сверло соскочит и напольная плитка испортится». Он опять орет: «Че ты под руку лезешь, я мужик, я сам разберусь!» Итог — дырка в полу.
Первый раз такое слышу. Что пропил "на мокрое" делать - это да, а чтоб прям так замачивать... Я себе представила, кк мы под плиткорез замачиваем плитки напольные (в туалете, например, ширина 110 см, а плитка 60-ка, то есть ровно половина плиток - под рез) - мне аж дурно стало.
Отверстия - обычное сверло или коронка по керамике плюс поливать водой. Да, грязненько, но быстро и инструмент не страдает, и ничего не ломается...
- Я буквально героиня какого-то анекдота. Не работало отопление, я вызвала сантехников, они приехали в тот же день, спустились в подвал, повернули вентиль на трубе, поднялись из подвала. Счет — 80 евро.
- Чинил как-то одной даме слив. Дома одна, болтаем, такая душевная женщина. Тут — звонок от мужа, белеет на глазах. Кладет трубку и хвать меня за рукав: «Он будет через 15 минут, уходите, скорее. Это не ревность, просто он вчера тут два часа пыхтел, сказал, что все сам починил, и теперь ходит гордый, как павлин».
«Предыдущий владелец дома закрыл старинную расписную плитку обычной плиткой из строительного магазина. Снимаю потихоньку, но вот удастся ли ее спасти — вопрос»
- Попросила парня личинку замка купить, все ему измерила, сфоткала, отправила. Этот взял и купил на 5 см больше, чем надо. Он сказал: «Мы в магазине по фотке посмотрели и решили, что тут длиннее, а женщину слушать нельзя». Парень бывший, а замок сама поменяла на следующий день.
- Хотели натяжные потолки. Приехали мастера. Все замеряли. Три раза переносили дату установки. Мы работаем по графику, поэтому выбрать день сложно. Наконец, согласовали. Обещали с утра. Четыре раза переносили время. В результате мы расхотели натяжные потолки.
- Мама потеряла бриллиант из своего обручального кольца и очень расстроилась. Но куда он делся — ума приложить не могла. Делать нечего, отец заменил ей бриллиант. Прошло несколько лет, надумали делать ремонт. Папа выдвинул тумбу в ванной и случайно увидел что-то блестящее у плинтуса — тот самый бриллиант. В итоге папа подарил маме на годовщину свадьбы новое кольцо и вставил туда этот бриллиант.
- Муж позвал своего знакомого ремонт у нас в квартире делать. Днем уходили на работу, а он клал плитку, красил, устанавливал сантехнику. Ремонт как-то затянулся. И вот как-то отпустили с работы раньше. Я, радостная, захожу в свою спальню и аж подпрыгиваю от удивления: наш ремонтник, сидя на кровати щедро натирает мой дорогущий ламелярный крем для лица в кожу своих рук. Увидел меня, замер и выдал: «Понимаете, от затирки руки шершавые стали, я думал, может, поможет». Я была зла, но сказала, что, если ему что-то понадобится, чтобы в следующий раз спрашивал сначала меня. И купила ему недорогой крем для рук, чтобы на мой больше не покушался.
А как у вас проходил ремонт, были ли споры с домочадцами из-за цвета обоев или забавные ситуации? Если вам понравилась статья, предлагаем прочитать еще вот эту любопытную подборку историй о ремонте.
Комментарии
Делали с мужем ремонт в спальне своими силами. Клеили первый раз вместе обои. Даже не поругались ни разу... Что мы сделали не так???