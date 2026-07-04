Душевная история о том, как я укатила на отдых без мужа и детей и вот, что из этого вышло

В аэропорту меня встречал трансфер и, как важную гостью, меня везли в комфортабельном авто прямо в отель. «Мадам Свиридова, вам комфортно?», «Мадам Свиридова, хотите холодной воды?», «Мадам Свиридова, может, сделать музыку тише?» — так приятно и непривычно быть в центре внимания! А самое лучшее знаете что? Не нужно готовить! Думаю, сейчас многие хозяйки меня поймут: так надоело ежедневно придумывать, что же приготовить на ужин. Мне очень повезло с кухней в этом отеле. Шведский стол хоть и не был супербольшим, зато очень вкусным. А еще они разрешали брать фрукты в номер, так что мне всегда было чем перекусить.

Единственное неудобство было в том, что столики тут были рассчитаны на компанию от 4 человек. И, конечно, когда я сидела одна в моменты максимальной загруженности, ко мне постоянно подсаживались незнакомцы. То подружки-старушки со своим жизненным опытом и нескончаемыми советами, то влюбленные пары, где я была явно третьей лишней. Был даже один англичанин, который угощал меня бесплатными напитками и всеми силами пытался подкатить. Я вышла из ситуации гениально: притворилась, что не знаю английский и совершенно не понимаю его намеков жестами. Пара попыток — и мне повезло: он переключился на другую девушку.