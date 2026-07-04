Душевная история о том, как я укатила на отдых без мужа и детей и вот, что из этого вышло
Листаю недавно соцсети и вижу фотки с отдыха своей соседки. А ее мужа с сыновьями вот минут 40 назад во дворе видела, мяч гоняли на площадке. Думаю, может, чего перепутала — опять в телефон лезу. Да вот же: аэропорт, шведский стол, выход к морю, живописная территория отеля, дискотека. Присматриваюсь, а номер-то одноместный! Неужели соло-путешествие? Пишу ей тут же, чтоб разузнать обстановку, мало ли, всякое бывает. А она мне такую историю поведала — хоть стой, хоть падай. Давайте вместе рассудим.
Короче, история стара как мир: на работе вечная запара, то отчет, то проверка, устала от всего, дома сплошная бытовуха — уборка, готовка, стирка и так по кругу, отношения с мужем уже не романтические, а какие-то добрососедские стали, подруги в большинстве своем в таком же положении, так что особо никого не вытащишь даже на прогулку. В общем, замоталась и устала очень, уже и не знала, как себя из этого вывести. Казалось бы, семейный отпуск, чем не выход. Но ведь это опять организовать, подстроиться под график мужа, расписание детей, всем угодить, найти идеальное место, чемоданы собрать, досуг продумать... И по сути, не отдых, а просто смена обстановки. А тут коллега рассказывает, что есть горящая путевка. Турция, Аланья, первая линия у пляжа, и цена с перелетом ниже в 3 раза! Один звонок мужу — и через два дня я уже ехала в аэропорт.
Стоит отметить, какой Виталик хороший и чуткий супруг. Он и сам заметил, что в последнее время я жила как по инерции, чаще приходила с работы уставшая, что, несомненно, отражалось на моем настроении. А значит, и на атмосфере в доме, ведь кто, как не мама, ежедневно создает тепло, уют и душевную обстановку. Поэтому он понимал, как мне важно провести время наедине с собой, отдохнуть и перезагрузиться.
Я настолько переживала и терзалась в сомнениях по поводу правильности своего решения, что даже забыла о своем страхе летать. В самолете составляла списки дел, писала инструкции для мужа и создавала подробный семейный график, чтобы домашние не чувствовали дискомфорта во время моего отсутствия. А потом случилось вот что: пожилая женщина, сидевшая справа от меня, решила завести незамысловатый диалог, чтобы развлечься, и отметила, что я очень напряженно что-то печатаю в телефоне.
— Вы одна из тех бизнес-вумен, которые работают даже по пути в отпуск? — спросила она.
Я засмущалась и ответила: «Нет, что вы, просто семья отпустила меня отдохнуть совершенно одну на целую неделю, поэтому я готовлю для них списки дел на это время».
— Э-м-м, и вместо того, чтобы наслаждаться спокойствием и подумать, чем же вы сами хотите заняться, вы продолжаете решать семейные вопросы? — уточнила бабулька.
Тут-то я и поняла, что, несмотря на то что физически нахожусь за сотни километров от дома, мои мысли заняты только заботами. Поэтому я попросила у стюардессы сладкий чай, надела наушники и включила свой любимый фильм, чтобы расслабиться.
В аэропорту меня встречал трансфер и, как важную гостью, меня везли в комфортабельном авто прямо в отель. «Мадам Свиридова, вам комфортно?», «Мадам Свиридова, хотите холодной воды?», «Мадам Свиридова, может, сделать музыку тише?» — так приятно и непривычно быть в центре внимания! А самое лучшее знаете что? Не нужно готовить! Думаю, сейчас многие хозяйки меня поймут: так надоело ежедневно придумывать, что же приготовить на ужин. Мне очень повезло с кухней в этом отеле. Шведский стол хоть и не был супербольшим, зато очень вкусным. А еще они разрешали брать фрукты в номер, так что мне всегда было чем перекусить.
Единственное неудобство было в том, что столики тут были рассчитаны на компанию от 4 человек. И, конечно, когда я сидела одна в моменты максимальной загруженности, ко мне постоянно подсаживались незнакомцы. То подружки-старушки со своим жизненным опытом и нескончаемыми советами, то влюбленные пары, где я была явно третьей лишней. Был даже один англичанин, который угощал меня бесплатными напитками и всеми силами пытался подкатить. Я вышла из ситуации гениально: притворилась, что не знаю английский и совершенно не понимаю его намеков жестами. Пара попыток — и мне повезло: он переключился на другую девушку.
А еще у меня был свой номер. Понимаю, звучит глупо, ведь я в Турции в отпуске, где же еще я могла жить. Но вы представьте, последний раз я жила совершенно одна лет 15 назад, еще до замужества. Было как-то по-детски весело от того, что я могла ходить как хочу, валяться в кровати с мороженым, кривляться перед зеркалом, выбирая наряд, и раскидывать косметику в ванной так, как мне хочется. Ведь никому не нужно подавать пример, я реально была предоставлена сама себе.
Побежала с утра на пляж. Аланья, море, красота! Смотрю, а рядом дама продает экскурсии. Я к ней, а тетка меня прямо сразу хвать! И запихивает в автобус. Приехали в Сиде, старинный город, красота. Позирую для селфи, и тут кто-то шепчет: «Какая ты роскошная в этом платье, вот бы...». Я ошарашенно поворачиваюсь и вижу девушку, которая вылупилась на меня удивленно, но фразу продолжила: «...успеть заехать в эту лавку на обратном пути, я себе тоже куплю его, но в другом цвете». Оказалось, что со спины она перепутала меня со своей подругой, которая, вообще-то, лет на 10 моложе меня. Так что расцениваю эту ситуацию как огромный комплимент судьбы.
Позже оказалось, что девчонки эти из соседнего отеля, так что мы познакомились и даже пару раз гуляли вместе. Бродили по рынкам и знаете, это было как глоток свежего воздуха. Мы не спеша рассматривали забавные безделушки, дегустировали оливки и домашние сыры, болтали обо всем на свете. Вот эти разговоры просто о книгах, кино, увлечениях, косметике и взгляде на жизнь были самым приятным открытием. Я решила, что дома обязательно приглашу мужа на свидание, на котором нельзя будет говорить о доме и работе. Только мы и ничего больше.
А вот с тем, куда тратить свободное время, у меня оказались проблемки. Нет, правда, я не шучу. Примерно на третий день я поняла, что абсолютно точно выспалась и належалась на шезлонгах, все достопримечательности мне известны, соседи были иностранцами, а мои новые приятели уже уехали домой. Я даже дочитала книгу, а это, между прочим, 376 страниц, которые я не могла осилить последние пару лет. Так что я на 100% была предоставлена себе и размышляла, как же правильно потратить оставшиеся 4 дня.
И представляете, решение нашлось само собой благодаря забавному случаю. Вечером ужинала на веранде нашего отельного ресторанчика, а за соседним столом турки сидят: руками машут, что-то говорят на своем и на меня смотрят. Поняла, что ко мне обратились, видимо, комплименты опять. Ну что-то типа «чок гузель». Я уже, бывало, кивнула в ответ с улыбкой и забыла. А утром эти трое уже были у моей двери! Оказалось, тем кивком я согласилась на сплав по горной реке. Им, оказывается, одного человека в команду не хватало, вот они меня и позвали. А я подобным никогда не занималась, мой максимум — на водном матрасе у берега качаться по волнам. Но что делать, все готово, ребята ждут — пошла! И в итоге это было очень круто, ни секунды не пожалела.
Вы спросите, а как же поживало мое семейство в это время? По-моему, этот отпуск пошел на пользу и им. Да, пару раз они ели пиццу вместо полноценного ужина — ну и что! Важнее, то как они качественно провели время с отцом, делились своими мыслями и чувствами, придумывали себе развлечения и самостоятельно учились решать повседневные задачи. И конечно, они заметили, какой объем дел ежедневно закрываю я одна.
Кстати, сын сказал, что убирать полы не так сложно, но попросил заменить наш пылесос на моющий. Виталик просьбу ребенка исполнил, и теперь Сережа отвечает у нас за чистоту полов. Дочка подсмотрела несколько лайфхаков для стирки и, в ответ на инициативу брата, сказала, что возьмет на себя заботы со стиркой. Ну а муж, вы бы знали! Это короткое расставание вернуло в нашу жизнь романтику. Спустя 17 лет брака он приехал в аэропорт встречать меня с огромным букетом любимых пионов. Ежедневные разговоры перед сном дали свои плоды, мы спокойно обсудили все острые моменты отношений, пришли к компромиссу, и жизнь заиграла новыми красками. И да, в сентябре мы решили уехать на пару дней только вдвоем.
А как вы относитесь к такому отдыху? Ждем ваше мнение в комментариях.
Еще больше отпускных историй здесь: